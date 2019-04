DHA YURT BÜLTENİ -6

Adalet Bakanı Gül: Sürece saygılı olunması gerekmektedir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul'daki oyların yeniden sayımı konusunda açıklama yaparak, "Bir usulsüzlük kim bu konuda eksik hatalı işlem olduğunu tespit ederse bunu itiraz yoluyla ileri sürebilmekte ve bunlar değerlendirilerek tespit edilmekte ve sonuca bağlanmaktadır. Tüm ilgililerin ve siyasi partilerin bu sürece saygılı olması gerekmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere havayolu ile Sivas 'a geldi. Bakan Gül, ilk olarak AK Parti Sivas İl Başkanlığını ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Gül, 31 Mart seçimlerinde milletin sandığa gittiğini ve iradesini ortaya koyduğunu söyledi. AK Parti olarak millet iradesini merkeze aldıklarını ve millet iradesiyle yolculuk yaptıklarını, millet iradesinden başka güç tanımadıklarını ifade eden Gül "Demokrasi de zaten budur. Milletimiz de sandığa giderek tercihini ortaya koydu. 31 Mart seçimleri ülkemiz için, şehirlerimiz için hayırlı olsun. Bu sonuçlarla birlikte kesinleştikten sonra göreve başlayacak olan tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, muhtarlarımıza tüm seçilenlere başarılar diliyoruz. Türkiye çok güçlü bir seçim tecrübesi olan ülkedir. Demokrasisi güçlü bir ülkedir ve büyük bir olgunlukla seçimleri gerçekleştirmiştir. Şu anda her seçimden sonra olduğu gibi seçim sonrasında baki olan itirazlar gerçekleştirilmektedir" dedi.

'SÜRECE SAYGILI OLUNMASI GEREKMEKTEDİR'

Seçimlere olan itirazların her parti tarafından yapıldığını ifade eden Gül, "Bu Anayasal ve yasal haktır. Siyasi partiler itirazlarını İlçe Seçim Kurullarına, İl Seçim Kurullarına ve nihai olarak Yüksek Seçim Kuruluna yapabilmektedir. Türkiye'de bu itiraz yolları açıktır. Bir usulsüzlük kim bu konuda eksik hatalı işlem olduğunu tespit ederse bunu itiraz yoluyla ileri sürebilmekte ve bunlar değerlendirilerek tespit edilmekte ve sonuca bağlanmaktadır. Tüm ilgililerin ve siyasi partilerin bu sürece saygılı olması gerekmektedir. Türkiye bir seçim mevzuatını anayasaya göre Yüksek Seçim Kurulu yönetiminde gerçekleştirmektedir. Yüksek Seçim Kurulu'da nihai kararı verecektir. Herkesin de nihai karar verilinceye kadar itirazlarını yapma hukuki haklarını kullanma elbette yetkisi vardır. Tüm siyasi partiler de bunu yapmaktadır. İtirazlar neticesinde şu parti veya bu parti değil vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim de duruşumuz hangi irade vatandaşın ne şekilde tecelli ettiyse onun ortaya çıkmasıdır. Burada bir partinin lehine değil, milletimizin lehine bir usulsüzlük bir haksızlık varsa onun tespit edilmesini hepimiz istemekteyiz. Dolayısıyla süreçte kendi mecrasında her seçimde odluğu gibi kendi takviminde ve normal şekilde işlemektedir" ifadelerini kullandı.

'OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YOK'

Her seçimden sonra gerçekleşen itirazların bu seçimden sonra da yapıldığına dikkat çeken Gül "Olağanüstü ya da ilk defa bir seçimden sonra oluşan mekanizması yoktur. Her seçimde bir itiraz usulü vardır, mekanizması vardır ve seçim kurulu da nihai olarak karara bağlar. Dolayısıyla bu süreç sonucunda da daha fazla bağıran daha fazla işte farklı yollara tenezzül eden değil haklı olan elbette kazanacaktır ve bunun tescilini de Yüksek Seçim Kurulu yapacaktır. Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'de bu konuda son otoritedir. Hepimiz bu süreci saygılı bir şekilde bekleyip, itirazlarımızı yapıp bu konuda A partisi değil, B partisi değil milletimizin tercihi ne yöndeyse bunu tescil olmasını beklememiz lazım. Süreçte bu yönde işliyor. Demokrasiye saygı bu sürece saygıyı da gerektirmektedir. Herkesin ,tüm adaylar, tüm siyasi partiler bu süreci saygılı bir şekilde, demokrasiye saygılı bir şekilde süreci takip etmekte, soğuk kanlı bir şekilde sonucu beklemesi gerekmektedir. Kim kazanırsa da elbette herkes tebrik edecektir, demokrasi budur. Demokrasi milletin tercihinin yansımasıdır. Tüm süreçler sandık kurulundan İlçe, İl ve Yüksek Seçim Kuruluna kadar siyasi partilerin de denetiminde olmaktadır. Son sözü de Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Seçimler hayırlı olsun ülkemize. Milletimiz her şeyin en doğrusuna her zaman karar verir ve bu zaman da karar vermiştir. Milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Ülkemiz için hayırlı olsun" diye konuştu.