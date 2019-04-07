DHA YURT BÜLTENİ -6

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 15 köyün ilçeye ulaşımını sağlayan yol, meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Bazı yetkililer heyelanı, Perşembe günü meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin tetiklediği üzerinde durduklarını söyledi. Sivrice'de 15 köyün ilçe merkeziyle ulaşımını sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Kılıçkaya ve Kalaba köyleri arasında yamaçtan kayan tonlarca toprak, yolu ulaşıma kapattı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yolun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma başlattığını söyledi. Bazı yetkililer, heyelanı, Perşembe günü meydana gelen, bazı köylerde hasara yol açan 5.2 büyüklüğündeki depremin tetiklediği üzerinde durduklarını belirtti.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hudut karakolunun nizamiyesinde nöbet tutarken Suriye topraklarından PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, askeri uçakla memleketi Siirt'e getirildi. Şehit Er Kaya'nın cenazesi, Siirt Havalimanı’nda törenle karşılandı. Törene, Vali Ali Fuat Atik, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, şehidin babası Selahattin Kaya, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehit Kaya'nın öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ahmet Altınok tarafından dua edildi. Törenin ardından şehit Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, kent merkezindeki Şeyh Musa Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenecek törenin ardından şehit er Mehmet Kaya, son yolculuğuna uğurlanacak.

Görüntü Dökümü:

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- Kapanan yoldan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:10 MB

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3)YASADIŞI BAHİS OYNATAN VE OYNAYANLAR YAKALANDI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ofis görünümlü bir iş yerinde yasadışı bahis oynatan B.K.(20) suçüstü yakalandı. Operasyonda müşteri olarak yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 6 kişiye 8 bi8 881'şer TL ceza kesildi.

Gebze Hacı Halil Mahallesi'nde ofis görünümlü bir iş yerinde internet üzerinden yasadışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Dün, iş yerine düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatan B.K. ve o sırada iş yerinde bahis oynadıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda iş yerinde bulunan yasa dışı bahis yoluyla kazanıldığı anlaşılan 6 bin 630 TL para ile bilgisayarlara el konuldu. Gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin alınmasının ardından Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçundan kişi başı 8 bin 881 TL idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan B.K., Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının asayişten çıkışı

-Detay

Haber-Kamera Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

