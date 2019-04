DHA YURT BÜLTENİ-6

Görüntü Dökümü

ÇAVUŞOĞLU'NDAN, FRANSIZ PARLAMENTERE 1915 OLAYLARI TEPKİSİ (EK)

3)ÇAVUŞOĞLU: HAK ETTİĞİNİZ CEVABI HER ZAMAN GÖRECEKSİNİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'daki Turizm Belek Merkezi'nde başlayan NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını tamamladığında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden parlamenter Sonia Krimi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerinin kendisini şoke ettiğini savunarak, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor" dedi. Çavuşoğlu, bunun üzerine şöyle dedi: "Uluslararası hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz, demokrasiden ve ifade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Ama Macron'un aldığı karar, Fransa Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararla çelişiyor mu, çelişiyor. Fransa'nın aldığı karar, Macron'un Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi'nin kararlarıyla çelişiyor mu, çelişiyor. Geçmişte, tarihteki bir olayı soykırım olarak ya da değil olarak değerlendirmek siyasetçilerin görevi mi? Birleşmiş Milletler'in kararını okudunuz, uluslararası hukuktan ve sistemden bahsediyor. Ve BM bir tarihi olayı soykırım olarak değerlendirmek için neler olması gerektiğini mahkeme kararlarıyla açıkça söylemiştir. Dolayısıyla burada siyasilere böyle bir karar verme yetkisi vermemiştir. Siz siyasetçiler tarihle ilgili yargılamayı, karar vermeyi kendinize hak olarak görüyorsunuz. Görüş vermek başka bir şey karar vermek başka bir şey. Peki hangi bilgiyle tarih konusunda bu kadar kesin karar veriyorsunuz. Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenizin tek sebebi vardır, o da popülizm. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenik düştü. Ayrıca soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın. Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Evet sizler böyle üstten bakmaya devam edin. Ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Artık eski Türkiye yok. Hak ettiğiniz cevabı da her zaman göreceksiniz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin ama bu muameleyi kabul etmeyen, doğruları söyleyen bir Türkiye var."

Bakan Çavuşoğlu'nun bu sözleri üzerine alkışla protesto eden Sonia Krimi'ye, Bakan Çavuşoğlu, "Çok teşekkür ediyorum, sağolun ne kadar nezaketli olduğunuzu da gördük. Ben de size alkışlıyorum, bravo. Ne kadar saygılı olduğunuzu görüyoruz, gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz, buna alışacaksınız. Başka seçeneğiniz yok. Gerçekleri duymaya alışacaksınız o kadar" dedi.

NATO ÜYE ÜLKE PARLAMENTERLERİ ANTALYA'DA BULUŞTU

TBMM'nin ev sahipliğinde yapılan, 29 ülkeden 82 parlamenter, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve ilgili ülkelerin diplomatlarının katılımıyla toplantının açılışını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı. 2000'li yılların kanlı çatışmalar bakımından 1990'ları aratmadığına işaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, her zaman ittifaklarına sadık, dostlarına karşı güvenilir bir ülke olduğunu belirtti. Şentop, “Bin yıllık tarih, özellikle de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra NATO içindeki tavrımız bunun en açık delilidir. Soğuk Savaş boyunca Türkiye, Sovyetler Birliği'ne sınırı olan tek NATO ülkesiydi. Ve Türkiye ittifak üyesi olarak üzerine düşen her sorumluluğu yerine getirdi" dedi.

'TERÖRİZMLE MÜCADELEDE TÜRKİYE HAK ETTİĞİ DESTEĞİ GÖREMEDİ'

Türkiye'nin müttefiklerinin değerlendirmelerine ve tanımlarına itibar ederken, onlara karşı girişilen saldırılarda müttefiklik hukukunun gereği olarak dayanışma sergilerken, aynı sorumlu tavrı onlardan göremediğine değinen Şentop, “Türkiye'ye karşı terör faaliyetlerini halen sürdüren, PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'nin müttefikimiz ABD tarafından açıkça desteklenmesi, bu kanlı terör örgütüne binlerce Tır silah verilmesi müttefik hukukuyla bağdaştırılabilir mi? Bu tavrın, 11 Eylül olayları sonrası bir NATO üyesi ülkenin El Kaide terör örgütüne silah yardımı yapmasından ne farkı vardır" dedi.

S-400 AÇIKLAMASI

Rusya'dan S-400 füze alımı konusunda da açıklamada bulunan Şentop, "Ülkemizin hava ve füze savunma yetenekleri konusunda ciddi bir boşluğu mevcuttu. 10 yıldan fazla bir süredir farklı seçenekler üzerinde çalıştık. Bu süreçte, öncelikle ABD başta olmak üzere müttefiklerimizle görüştük. Ne yazık ki, samimi ve ciddi girişimlerimiz müttefiklerin politik ve ticari düşünceleri nedeniyle yetersiz kaldı. Öte yandan, Rusya bize çok iyi bir teklif sunmuştu. Bu teklif, teknik kabiliyetler, teslimat ve zaman çizelgesi ve fiyat açısından beklentilerimizi karşılayan bir mahiyetteydi. Sonunda, acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için S-400 sistemini satın almaya karar verdik. S-400 sistemi, NATO sistemleriyle bütünleşmeyecek veya çatışmayacaktır. Bizim bu sistemi satın almamıza gösterilen tepki, 'Türkiye için, diğer NATO üyelerine uygulanandan farklı ikinci bir standart mı mevcut' sorusunu aklımıza getiriyor. Bazı NATO üyelerinin Rusya'dan S-300 almasında sorun yok, ama Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasında sorun var diyen bir mantık samimi ve dürüst kabul edilebilir mi? Şu noktayı da üstüne basarak vurgulamak istiyorum ki, S-400 sistemini satın alma kararımız, Türkiye'nin NATO'ya bağlılığından sapma olarak asla görülemez" diye konuştu.

İTALYA VE FRANSA'YA SESLENDİ

İtalya Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarının İtalyan Hükümeti'nce soykırım olarak tanınmasını talep eden 10 Nisan 2019 tarihli kararını da değerlendiren Şentop, müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığını söyledi. Kararın, bazı Ermenilerin iddialarının iç politika malzemesi olarak kullanılmasının yeni bir örneğini teşkil ettiğini ve tarihi gerçeklerle asla bağdaşmadığını belirten Şentop, şöyle dedi:

“İtalya Temsilciler Meclisi kendini uluslararası mahkemelerin yerine ikame ederek soykırım gibi uluslararası hukukta açıkça tanımlanmış spesifik bir suç hakkında hüküm vermeye kalkmış, tarihi ve hukuku istismar etmiştir. İtalya'ya 2. Dünya Savaşı'ndaki rolünü hatırlatmak isteriz. Keza bir başka müttefikimiz olan Fransa'nın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle '24 Nisan'ı Ermeni soykırımı için anma' günü ilan etmesini de şiddetle kınıyorum. Siyasi kaygılarla gündeme getirildiği aşikâr olan devlet ciddiyetinden uzak bu girişim, asılsız ve hukuki dayanağı olmayan bir iddia aracılığıyla tarihin siyasallaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir. Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu dayatmacı kararı aynı zamanda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Fransız Anayasa Mahkemesi içtihatlarını yok sayarak kendi vatandaşlarının da ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Fransız dostlarımıza da bir tavsiyem var. Sömürgecilik dönemini, Cezayir'de yaşananları, 100 günde 800 bin insanın yok edildiği Ruanda Soykırımı konusunda Fransa'nın kamuoyuna ikna edici bir açıklama yapması hususunda inisiyatif alınız ve bunu yapmadan da başka memleketlerin tarihini politik gerekçelerle manipüle etmeyiniz. Ve, Türkçeye 'Sorgu' adıyla çevrilen, Henri Alleg'in 'La Question' adlı kitabına Jean Paul Sartre'ın yazdığı önsözü bir kez daha okuyunuz."

TÜRKİYE MİLYONLARCA MÜLTECİYİ KURTARDI

Bölgedeki sorunların çözümü ve istişareler için Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir ortam oluşturduğunu belirten NATO PA Başkanı Madeleine Moon ise “Aynı zamanda Ortadoğu ve Avrupa arasında bir köprü görevi görerek bu bölgede liderlik rolü oynamaktadır. Türkiye'yi milyonlarca mülteciyi çok büyük çatışmadan kurtararak ev sahipliği yaptığı için kutlamak istiyorum. Türkiye'nin bu muhteşem ev sahipliği cömertliği olmasaydı nasıl bir mülteci krizi yaşayacağımızı göstermek istiyorum. Aynı zamanda bu bölgede çıkan bütün krizlerle ilgili Türkiye her zaman ön plana çıkarak çözümün içinde yer almaya çalışmaktadır" dedi.