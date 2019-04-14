DHA YURT BÜLTENİ -6

Telefonların çekmemesi, mahalleliyi isyan ettirdi Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Sansarak Mahallesi'nde yaşayanlar, telefon şebeke vericilerinin iyi çekmemesinden yakınıyor. Telefonla iletişim kurmakta zorluk çektiklerini belirten mahalle sakinleri, caminin minaresine çıkarak, görüşme yapabildiklerini söyledi.

İznik'e 18 kilometre uzaklıkta bulunan, 440 nüfuslu Sansarak Mahallesi'nde oturanlar, telefon şebeke vericilerinin iyi çekmemesinden şikayet ediyor. Evlerde ve sokaklarda telefonla iletişim kurmakta zorlandıklarını dile getiren mahalleli, yüksek yerlerde ve köy camisinin minaresine çıkarak, görüşme yapabildiklerini söyledi. Mahalle sakinleri, ilgili kurumlara müracaat ettiklerini; ancak henüz çözüm bulunamadığını belirtti.

Sansarak Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Akbaş, uzun süredir yaşadıkları sıkıntıya çözüm bulunamadığını aktararak, "Burası yaklaşık 900 yıllık bir köy. Maalesef bu çağda telefonumuz çekmiyor. Şebekemiz yok. Olası bir olumsuzlukta, 3 kilometre uzaktan haberleşebiliyoruz. Yetkililerden buna bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden İsa Ateş ise "Gelen misafirler, telefon görüşmesi yapmak istiyor; ancak çekmiyor. Acil durumlarda yüksek yerlere, ağaçlara ve minareye çıkıyoruz" dedi.

Görüntü dökümü;

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-Minareden konuşmalar

-Vatandaşların telefon isyanı

-Röportajlar

-Vatandaşların tepkisi

-Çevreden detaylar Süre: 3.42, Boyut: 487 MB Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA) ===================== Osmanlı'dan kalan kervansaray, mimarisiyle ilgi görüyor Kayseri'nin İncesu ilçesinde 1660 yılında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan kervansaray, mimarisiyle dikkat çekiyor. 359 yıldır ihtişamını koruyan kervansaray, ilçenin en önemli tarihsel sembollerinden biri olma özelliğine sahip.

Adana- Niğde- Kayseri ile Nevşehir- Ürgüp- Kayseri'yi birleştiren çağın önemli yollarından İpekyolu üzerindeki kavşakta yer alan, içinde çarşı, cami, medrese ve hamam bulunan kervansaray, 359 yıldır ihtişamını koruyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından özel işletmelere kiralanan kervansaray, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. 2011 yılında tamamlanan restorasyon ile tarihi ve kültürel etkinliklerin dışında yaz döneminde düğün salonu olarak da kullanılan kervansaray, ilçenin en önemli tarihsel sembollerinden biri olma özelliğini taşıyor.

'YETERİNCE TANITAMADIK'

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçenin güzergah itibariyle üç ana hattın içerisinde yer aldığını söyleyerek, "Adana-Mersin, Konya-Nevşehir ve Ankara-İstanbul yollarının içerisinde yer alır. Bizler yeni dönemde ilçemizi tüm Türkiye'ye tanıtmak için gayretler içerisinde olacağız. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan kervansarayı yeterince tanıtamadık. Yeteri miktarda acentelerimiz ve turizm şirketlerimiz ile hareket ederek burayı Türkiye'ye tanıtacağız. Burası Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış bir eserdir. Bir takım eksiklikleri var ama durumu gayet iyidir. Daha güzel bir pozisyona ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'HALKIMIZIN HUZURUNA AÇTIK'

Kervansaray'ın işletmecisi Bülent Aykar ise yapıyı 8 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiraladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Restorasyon süreci bitmiş haldeydi, ama biz de bir takım iyileştirmeler yaptık. İncesu'ya bir kafeterya ve düğün salonu olarak hizmet vermek istedik. Tarihimizi sevdiğimiz için burasını bir nefes alabilir bir hale getirmek için çalıştık. Düğün salonu olarak 8 yıldır işletiyoruz. Kervansaray'ın eski halini bilmiyoruz. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa zamanında yapılmış. Burada kilitli olan bütün kapıları bizler halkımızın huzuruna açtık. Burası daha önce hayvan pazarı veya da araba pazarı olarak kullanıldı. Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelenler burada düğünlerini yapıyorlar. Biz de o şekilde bu kervansarayın tanıtımını yapıyoruz. Yabancı turistlerin de gelmesini bekliyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Kervansaray'dan genel ve detay görüntü

- Kervansarayların revaklarından görüntü

- İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile röportaj

- Kervansaray'ı kiralayan işletmeci ile görüntü

- Kervansaraydaki Fransız turistler

- Diğer görüntüler Süre:6.39 Boyut: 744 MB Haber: Yasin DALKILIÇ -Kamera:İsmet KÖZELO KAYSERİ- DHA =================== Dede mesleğini markalaştırdı Kastamonu'nun inebolu ilçesinde Umut Ali Bektaş (32), KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmesinde Kolombiya ve Brezilya'dan getirilen kahve çekirdeklerini kavurarak kendi markasını oluşturdu. Dedesi Rıza Bektaş'ın mesleğini sürdüren Umut Ali Bektaş, kendi ürettiği kuru kahvenin kokusunu ülke geneline yaymayı hedefliyor.

İnebolu'da yaşayan evli Umut Ali Bektaş, dedesi Rıza Bektaş ve babası Mustafa Bektaş'tan kalma kahve kavurma işini sürdürmek için 2017 yılında KOSGEB'e başvurdu. Bektaş, uygulamalı girişimcilik kursunu başarıyla tamamladıktan sonra KOSGEB'in desteği ile ilçede kendi işletmesini kurdu. Kolombiya ve Brezilya'dan getirilen kahve çekirdeklerini kavurarak kuru kahve üretmeye başlayan Bektaş, kendi markasını oluşturdu. Bektaş, ürettiği ambalajlı kuru kahvelerin Kastamonu ve çevre illerde satışına başladı. Genç girişimcinin hedefi ise, kuru kahvenin tadını ve kokusunu ülke geneline yaymak.

'TÜRKİYE'YE TANITMAYI AMAÇLIYORUM'

Umut Ali Bektaş, kahve kavurmanın dedesi Rıza Bektaş'tan kendilerine kalan meslek olduğunu söyledi. Bu mesleği yaşatmak istediğini belirten Bektaş, "Bu faaliyeti babam Mustafa Bektaş devam ettirmiş. Ben bu işe babamdan görerek küçüklüğümde merak sardım ve okulum bittikten sonra bu mesleği yürütmeye karar verdim. İnebolu'muzu ve Bektaş Kuru Kahve'nin asırlık lezzetini tüm Türkiye'ye tanıtmayı amaçlıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kahvenin kavrulması

-Paketleme işlemi

-Umut Ali Bektaş ile röp.

-Detay Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU,(DHA) ====================== 1996 model otomobili 42 Bin TL'ye satın aldı İzmir'de yaşayan iş insanı Mehmet Akif Baylan (55), 9 bin 500 kilometredeki 1996 model Toros marka otomobili Kırıkkale'ye gelerek 42 bin TL'ye satın aldı. Baylan, "Çocukluğumdan beri bu arabaların hastasıyım, seviyorum bu arabayı" dedi.

Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan galerici Fatih Yunus Güzel (32), 2 yıl önce internette satışa konulan 1996 model Toros marka otomobili 12 bin TL'ye satın aldı. Otomobil ile 5 ayda yaklaşık 600 kilometre yol yapan Güzel, daha sonra otomobili internetten satışa sundu. Güzel, fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi orijinalliğini koruyan 9 bin 500 kilometredeki otomobil için 50 bin TL istedi. Güzel, bu sürede otomobili kapalı garajında muhafaza etti.

'SEVİYORUM BU ARABAYI'

İzmir'de yaşayan iş insanı Mehmet Akif Baylan, internette gördüğü ilan sonrası Fatih Yunus Güzel ile telefonda görüşerek Kırıkkale'ye geldi. Otomobili inceleyen Baylan, aracı 42 bin TL'ye satın aldı. Mehmet Akif Baylan, "İzmir'den geliyorum. Çocukluğumdan beri hayalimdi böyle bir araba. Burada nasip oldu. Allah'ın izni ile kazasız belasız götüreceğiz. Çocukluğumdan beri bu arabaların hastasıyım, seviyorum bu arabayı" dedi.

'TÜRKİYE'DE TEK'

Otomobilin 1996 model olduğunu belirten Fatih Yunus Güzel, "9 bin 500 kilometrede. Hatasız, boyasız. Fabrikadan çıktığı gibi orijinal. Otomobili 42 bin liraya verdik. Hatıra verdik bu rakama, güle güle binsin. Aracımız Türkiye'de tek araç. Kendi markasında, hem kilometresi ile hem de temizliği ile. O kadar temiz bir araç ki, biz bugün bu araçtan aramaya kalksak bulamayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilden görüntü

-Noterden görüntü

-Röpörtajlar

-Detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- ==================== Yılda 6 milyon fidanla yeni orman sahalarını ağaçlandırıyorlar Kahramanmaraş'ta yıllık 6 milyon civarında fidan üretiminin yapıldığı fidanlık, Tekir Mahallesi'nin gelir kapısı oldu. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, 18 farklı türde fidan üretimi yapılan fidanlığın bacasız fabrika olduğunu söyledi.

İl merkezine 63 kilometre uzaklıktaki Tekir Mahallesi'nde 95 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan Tekir Fidanlık Şefliği, yeni orman sahaları ile mevcut ormanların gençleştirilmesi için 48 yıldır fidan üretiyor. Burada üretilen fidanlar, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk sahası dışındaki illere de gönderiliyor. Toros sediri, karaçam, fıstık çamı, kara ardıç, altuni mazı gibi 18 değişik türde yıllık yaklaşık 6 milyon fidan üretilen fidanlık, aynı zamanda Tekir Mahallesi'nin de gelir kapısı oldu.

'BACASIZ FABRİKA GİBİ'

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Tekir Fidanlık Şefliği'nin Türkiye'deki Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 28 fidanlıktan biri olduğunu söyledi. Ağaçlandırma ve erozyon kontrol sahaları için gerekli fidanların fidanlıklarda üretilip tüm Türkiye'ye dağıtıldığını ifade eden Altındaş, "Tekir Fidanlığı'nda yılda 6 milyon adede kadar 18 farlı türde orman fidanı yetiştiriyoruz. Burası, Tekir halkı için de geçim kaynağıdır, aslında bir nevi bacasız fabrikadır. Burada işin durumuna göre bazen 100, bazen 200 kişi çalışmaktadır. Dolayısıyla yöre halkına çok ciddi maddi girdi sağlamaktayız. Kendi ağaçlandırma sahalarımızda kullanacağımız fidanları kendimiz yetiştiriyoruz. Şu anda Karaçam tohumu ekiyor arkadaşlar. Sezonuna göre 18 farklı türde üretim yapmaktayız. Bu fidanları ihtiyaca göre farklı illere de gönderebiliyoruz. Bunların taksimini Orman Genel Müdürlüğü yapıyor. Mesela biz Kahramanmaraş olarak komşu bölgelere Kayseri'ye, Elazığ'a, Şanlıurfa'ya da gönderiyoruz. Dolayısıyla bizim ihtiyaç fazlası olan fidanlarımızı Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz" diye konuştu.

'1 TOHUM 1 FİDAN'

Fidanlıktaki fidan üretimi ise Tekir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından gerçekleştiriliyor. Kooperatif Başkanı Necdet Horosan, kooperatifin çoğunluğu kadın olmak üzere 180 üyesi bulunduğunu söyledi. Tohumların toplanmasından fidanların dikimine kadar tüm işlemlerin kooperatif üyelerince yapıldığını belirten Horosan, "Burada fidanı yetiştiriyoruz, ağaçlandırma bölgelerinde dikim yapıyoruz. Üyelerimiz bir tohum, bir ağaç düşüncesiyle bir tane tohumu heba etmeden tüplere ekiyorlar. Bir yaşından sonra da dağlara ötürüp dikiyorlar. Tekir Fidanlığı mahalle için bir gelir kaynağıdır. Mart ayında başlayıp Kasım ayına kadar çalışıyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fidanlığın drone görüntüsü

- İşletme binası

- Fidanlık tabelası

- Fidan tüpleri

- Karaçam tohumu

- Tohumların tüplere atılması

- Tohumların toprakla örtülmesi

- İşçilerin çalışması

- Alpaslan Altındaş'ın inceleme yapması

- Altındaş ile röp.

- Altındaş'ın tüplere tohum atması

- Çalışan işçiler

- Necdet Horosan ile röp.

- İşçilerden detay GÖRÜNTÜ BOYUTU: 776 MB Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ================== Sıla ilk kez Vanlılarla buluştu Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sıla, Van'da ilk kez hayranlarıyla buluştu. Bir otelde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Sıla, sahne şovları ve kostümüyle de dikkat çekti.

Sıla'nın Van'da ilk kez verdiği konser, büyük ilgi gördü. Bir otelde düzenlenen konserde sevilen şarkılarının yanı sıra birbirinden şık kostümleri ve sahne şovlarıyla da beğeni toplayan Sıla, Van Gölü'ne hayran kaldığını ve bundan sonra sık sık Van'a gelmeyi düşündüğünü söyledi.

Ünlü şarkıcının seslendirdiği şarkılara eşlik eden Vanlılar ise ilk kez Sıla'yı canlı izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-Konser salonundaki vatandaşlardan görüntü

-Sıla'dan görüntüler

-Sıla'nın şarkılarına eşlik edenler

-Detaylar VAN, (DHA) - ====================== Mazbatasını alan muhtar, mahalle sakinleriyle fidan dikti (ÖZEL) Mardin'in Derik ilçesinde, Ekrem Erol (44), muhtar seçildiği Kale Mahallesi sakinleriyle birlikte fidan dikti.

Derik ilçe merkezindeki Kale Mahallesi'nde esnaf Ekrem Erol, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 4 bin 350 seçmenin 2 bin 350 oyunu alarak ilk kez muhtar seçildi. İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alan muhtar Erol, ilk çalışması fidan dikmek oldu. Mahalle sakinleriyle birlikte Erge Baba Tepesi'ne giden Erol, 44 fidan dikti. Çevre duyarlığına dikkat çekmek amacıyla fidan diktiğini anlatan muhtar Erol, bu tür etkinlikleri sürdüreceğini söyledi. Erol, "Mazbatamı aldıktan sonra Erge Baba tepesine gelip, fidan dikmeye başladık. Fidan dikme etkinliğimizin ardından yamaç paraşütüyle bir uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuşumu seçmenlerime armağan ediyorum" dedi.