DHA YURT BÜLTENİ -6

Fethiye'deki paraşüt kazasında ölen iki kişinin son görüntüleri ortaya çıktı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem (ikili) atlayış yaptıkları paraşütle, kayalıklara çarparak yaşamını yitiren paraşüt pilotu 38 yaşındaki Mustafa Kemal Öztürk ve yanındaki Pakistan uyruklu 27 yaşındaki Zarak Zahee'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Atlayış sırasında bir başka pilot tarafından görüntülenen ikilinin cesetlerinin, bulunduğu sarp kayalıklardan alınabilmesi için çalışmalara bugün kaldığı yerden helikopterle devam edileceği bildirildi. Ancak hava muhalefetinin halen devam ettiği bildirildi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'daki yaklaşık bin 200 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem atlayış gerçekleştiren paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk ve Pakistan uyruklu turist Zarak Zahee, dün saat 16.00 sıralarında bin 100 metrede kayalıklara çarptı. Kazayı fark eden diğer pilotlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 7 kişilik, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi de sevk edildi. Bu arada bölgeye ulaşan bir yamaç paraşütü pilotunun yaptığı kontrolde, kayalıklara çarpan paraşütteki 2 kişinin öldüğü anlaşıldı. Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, sarp kayalıklardaki cesetlerin alınması için helikoter istedi. Ancak yoğun sis nedeniyle cesetler bulunduğu yerden alınamadı. Havanın kararması üzerine de çalışmalara ara verildi.

15 yıldır paraşüt pilotluğu yapan ve bekar olduğu öğrenilen Öztürk ile turist Zahee'nin cesetlerinin bulundukları yerden alınması için bugün tekrar helikopter istendi. Ancak hava koşullarında düzelme olmaması nedeniyle, çalışmalarda yine güçlük yaşanacağı bildirildi.

Öte yandan yaşamını yitiren ikilinin atlayış sırasında başka bir pilot tarafından çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Paraşüt kazasında ölen iki kişinin atlayış sırasındaki son görüntüleri Haber: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA) ==================== Adana'da sağanak yağış Adana'da aniden başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde bastıran ani yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar iş yerlerine ve kapalı yerlere sığındı. Sağanak yağışın hafta sonuna kadar bölgede etkili olacağı öğrenildi. Görüntü Dökümü

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- Şemsiyeleriyle yürüyen vatandaşlar

- Kucağında çocuk ile koşan kadın

- Koşarak dolmuşa binen vatandaş

- Genel görüntüler SÜRE:01'01" BOYUT:114 mb Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ====================== 7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı Adıyaman merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında,polis haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Adıyaman, Şanlıurfa, Nevşehir, Gaziantep, Bursa, Elazığ ve Bolu'da daha önceden belirlenen 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında KHK ile farklı kamu kuruluşlarından ihraç edilenlerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şşüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirilerek, emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınan şüpheliler

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ========================== Kemer'de kazaya giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı Antalya'nın Kemer ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracının devrildiği kazada 3 itfaiye eri yaralandı.

Kemer- Antalya karayolunun Beldibi 3 girişi kavşağında saat 10.00 sıralarında Resul Çelik'in kullandığı 63 S 0815 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı. İhbar üzerine bölgeye Beldibi Mahallesi'nden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı yönlendirildi. Kaza noktasına ulaşmaya çalışan 07 KY 613 resmi plakalı itfaiye aracı da yağış nedeniyle kayıp yan yatarak yolun ortasında durdu.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bu sırada ilk kazanın olduğu yere giden jandarma ekibi, itfaiye aracının devrildiğini fark etti. Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada itfaiye aracının şoförü Mehmet Ali Doğrul ile itfaiye erleri Yalçın Çelik ve Ömer Özel yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Mehmet Ali Doğrul Antalya'ya sevk edilirken, Yalçın Çelik ve Ömer Özel ise Kemer'deki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle uzun kuyruğun oluştuğu yol, yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kalırken, jandarma ekipleri sürücüleri alternatif yollara sevk etti. Diğer yandan devrilen minibüsün sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı belirtildi. O noktada da ulaşım tek taraflı sağlanırken, aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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Yerdeki yaralı cep telefonu görüntüsü

- Devrilen minibüsden görüntü

- Yoldan detay

- Karayolları yol süpürme aracı detay

- Devrilen itfaiye aracından detaylar

- Olay yerinden genel görüntü

- Jandarmanın yolu kestiği yerden detay 122 MB /// 01.05" Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ================== Polisleri görünce kaçan alkollü sürücü, ters şeride girip kaza yaptı Karabük'te, denetim yapan polis ekiplerini görünce ters şeritten otomobille kaçmaya çalışan Serdar Ş., başka otomobile çarptı. Kaza sonrası yakalanan Serdar Ş.'nin, 1.46 promil alkollü olduğu, daha önce de alkollü olarak araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el koyulduğu belirlendi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece denetim yaptı. 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'ndaki kontrolde, otomobil sürücüsü Serdar Ş., polisleri görünce geri geri gidip, ters şeritten kaçmaya çalıştı. Bu sırada başka otomobile yandan çarpıp, ön tamponunun kopmasına rağmen kaçmayı sürdüren Serdar Ş.'nin peşine, polis ekipleri düştü. Polislerden bazıları, otomobilin önünü kesebilmek için koştu. Karabük Üniversitesi kampüsü girişinde durdurulup, araçtan indirilen Serdar Ş., polislere kaçmadığını, duvara çarptığı için kaza yaptığını söyledi. Serdar Ş.'nin, yapılan testte, 1.46 promil alkollü olduğu belirlendi. İkinci kez alkollü olarak araç kullanmaktan yakalanan Serdar Ş.'ye, 'ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak', 'ters şeritte gitmek', 'trafiği tehlikeye düşürmek' ile 'sigortasız ve muayenesiz araç kullanmak'tan toplam 5 bin 851 lira ceza kesildi. Ehliyetin, emniyette kalma süresi 24 aya çıkarılırken, alkol şişelerinin bulunduğu otomobil ise trafikten men edildi. Serdar Ş. ve yanındaki 2'si kadın 3 arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Serdar Ş.'nin çarparak, hasara neden olduğu otomobilin sürücüsü Mehmet Can Uludağ, "Birden çıktı, birden gördüm. Fark etmedim. Yapacak bir şey yoktu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Denetimden detay

-Polislerin koşması, polis otosunun ters şeritten gitmesi

-Alkollü sürücü ve arkadaşlarının polisle diyalogları

-Kaza yaparak kaçan otomobil

-Mehmet Can Uludağ röp ve hasar gören otomobili Süre:(06.52) Boyutu:(762 MB.) Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ======================= 'Şila' ile aramada, stepnede eroin ele geçirildi Van'ın Gürpınar ilçesinde, polisin narkotik köpeği 'Şila' ile bir kamyonette yaptığı aramada, stepneye gizlenmiş 22 kilo 825 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar- Van karayolu üzerindeki kontrol noktasında yol uygulaması yaptı. Şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, kamyonetin stepnesine gizlenmiş 22 kilo 825 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Görüntü Dökümü

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-Dedektör köpek 'Şila' ile kamyonette yapılan aramalar

-Kamyonet stepnesinin sökülmesi

-Stepne içerisinde bulunan eroin

-Eroinin emniyette teşhir edilmesi

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- ======================== Talasemi hastalarına moral gezisi Şırnak Talasemi Derneği tarafından lösemi ve talasemi hastalarına yönelik Mardin ve Diyarbakır'da gezi etkinliği düzenlendi.

Şırnak Talasemi Derneği’nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Talocanlar el ele geziyor' projesi kapsamında Silopi ve Cizre’de 30 talasemi ve lösemi hastası ile yakınları, rehber eşliğinde Diyarbakır ve Mardin’deki tarihi ve turistik mekanları gezdi. Gezi kapsamında Diyarbakır’daki tarihi On Gözlü Köprü ziyaret edildi. Köprü üzerinde talasemi hastaları ve yakınları davul zurna eşliğinde halay çekti. Diyarbakır'ın tarihi mekanlarına yapılan gezinin ardından etkinlik, Mardin'de devam edildi. Talasemi hastaları için motivasyon olan gezi için hasta yakınları dernek yetkililerine teşekkürlerini iletti. Görüntü Dökümü

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- Hasta ve yakınlarının otobüsten inmeleri

- On gözlü köprüde gezilmesi

- Röportajlar

- on gözlü köprüde halay çekilmesi

- Gökyüzüne mavi balon uçurulması

- Sur minyatür maketi

- Müze ve tarihi yerlerin gezilmesi

- Genel ve detaylar görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 221 MB Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA) ======================= Suriyeli Rana'dan anlamlı resim Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Suriyeli Rana El Uveyşi, Türkiye’de güvende olduklarını çizdiği resimle anlattı.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Siverek'e yerleşen Uveyşi ailesinin kızları Rana, ikinci sınıf öğrencisi olduğu İsmet Paşa İlkokulunda devam eden iç savaşın acı yüzünü çizdiği resimlere yansıttı.

Rana, çizdiği resimlerde Rakka’da yaşadıkları dönemde uçakların bıraktığı bombaları resmederek Türk bayrağı altındaki Suriyeli çocukların mutluluğunu anlattı. Suriye’de çok korktuklarını belirten Rana El Uveyşi, “Uçaklar üzerimize bomba atıyorlardı, çok korkuyorduk ve Türkiye’ye geldik. Çocuklar Türk bayrağının altında korunuyor ve bombalardan kurtuluyor. Türkiye’ye gelerek bombalardan kurtulduk. Daha sonra da okula başladık. Ben Türkiye’yi ve Türk insanlarını çok seviyorumö diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okul ve öğrenciler

-Suriye’li Rana

-Sınıfta resim yapması

-Çizdiği Resim

- Rana’nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 471 MB Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ===================== Suudi iş insanından Vali Gül'e ziyaret Gaziantep'te düzenlenecek olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) İş ve Yatırım Forumu çerçevesinde kentte ticari ilişki kurmak isteyen Suudi Arabistanlı iş insanı Abdul Khaliq Dawood, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) İş ve Yatırım Forumu'na katılacak iş insanları kente geldi. Gaziantepli iş insanları ile ticari ilişki kurmak isteyen ve Suudi Arabistan'ın en büyük marketler zincirlerinden Bin Dawood'un sahibi olan Abdul Khaliq Dawood, forum öncesi Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Ziyarete, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Ülkeler Temsilcisi Mustafa Göksu, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da katıldı.

Vali Gül, Dawood'a kentin sanayisi ve ticaret hayatı hakkında bilgi verdi. Vali Gül, Gaziantep'in oturmuş bir ticaret kültürünün olduğunu ifade ederek, "Kentimiz sanayi ve ihracatta dünya tarafından tanınan bir şehir. Hemen hemen dünyanın her tarafına ihracat yapan ve her bütçeye uygun kalitede ürün üretebilen bir potansiyeli var. Ticari kültürün olduğu insanların sözünü yerine getirdiği bir şehir. Üreticimiz, eğer 1 milyon parça üreteceğim derse bir takvim içerisinde, tamamen zarar etse bile o 1 milyon parçayı muhakkak üretir ve teslim eder" dedi.

Dawood ise kentteki üreticiler ile çalışmak istediğini belirterek, "Ben bu sıcak karşılama için teşekkür ederim. Burada İnşallah kendi marketlerimizde pazarlayacak güzel mamuller bulacağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Heyetin Vali Davut Gül'ü ziyareti

- Vali Gül'ün konuşması

- Abdul Khaliq Dawood'un konuşması

- Mustafa Göksu'nun konuşması Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-(GAZİANTEP-DHA) ======= Tarihi top namlusunda şaşkınlık veren kedi yuvası Çanakkale Savaşları'nda kullanılan ve kentin en işlek caddesinde sergilenen tarihi topun namlusu, bir kedi ile yavrularına yuva oldu. Kedinin namlu üzerinde yürüyüşünü ve içeriden namlunun ağzına kadar gelerek etrafı seyreden yavruları izleyenler, hayvanların düşecekleri düşüncesiyle endişe yaşıyor.

Çanakkale Deniz Savaşları sırasında kullanılan ve Türk askerinin 18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazarken faydalandığı tarihi top, uzun yıllardır kentin en işlek yeri olan Demircioğlu Caddesi'nde sergileniyor. Çanakkale'ye gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan, önünde sayısız kez hatıra fotoğrafı çekilen tarihi top, bir kedi ve yavrularına ev sahipliği yapıyor.

Gebe siyah kedi, geçen günlerde tarihi topun 8,4 metre uzunluğundaki namlusunun üzerine çıktı. Top namlusu üzerinde yürüyerek ucuna kadar giden ve namlunun ağzından içeriye giren kedi, burada yavrularını dünyaya getirdi. Kedinin her gün birkaç kez top namlusu üzerinde yürüdüğünü fark eden çevredeki esnaf, takibe aldıkları kedinin yavrularını gördü. Kedinin, namlunun içinde 3 yavrusunun bulunduğu anlaşıldı. Esnafın beslediği kedi, her gün birkaç kez namlunun içine girerek yavrularını emziriyor. Birkaç haftalık olan yavrular da, zaman zaman top namlusunun ucuna kadar gelerek buradan etrafı izliyor.

DÜŞECEKLER ENDİŞESİ

Kedinin top namlusu üzerinde yürüyüp, namlunun ucuna kadar gittikten sonra sarkıp, içeriye girmesini, yavruların da namlu ucuna kadar gelip çevreyi izlemesini çevredekiler ilgiyle takip ediyor. Diğer taraftan, kedi ve yavrularının düşme ihtimali izleyenleri endişelendiriyor. Manzara karşısında şaşkınlık yaşayan bazı kişiler de, kedilerin top namlusunda mahsur kaldığını düşünerek Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü telefonla arayıp, yardım istiyor. Son günlerde bu yönde birçok ihbar alan ve kedileri kurtarmak için tarihi topun yanına gelen itfaiye ekipleri, esnafın durumu anlatmasının ardından müdahalede bulunmadan dönüyor.

Kedinin 2-3 yıldır top namlusuna gelerek yavrularını dünyaya getirdiğini anlatan bir iş yeri çalışanı Hüseyin Ceylan, "Bu durumdan haberdar olmayan bazı vatandaşlar, kedileri top namlusunun ucunda görünce itfaiyeyi arayıp mahsur kaldıklarını söylüyor. Gelen itfaiye ekiplerine biz durumu anlatıyoruz. Kedinin yavruları büyüyene kadar orada yaşıyor. Sonrasında zaten namlunun içinden çıkmayı başarıp gidiyorlar" dedi.