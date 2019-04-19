DHA YURT BÜLTENİ -6

Erzincan'da 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Erzincan'daki Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 20 öğrenci, karın ağrısı, mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle dün akşam hastaneye kaldırıldı. Acil serviste bu sabaha kadar gözlem altında tutulan öğrencilerden 8'i, taburcu edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, kent merkezindeki Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Gün içinde dışarıda yemek yediğini belirten 20 öğrenci, karın ağrısı, mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri üzerine Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle gözlem altına alındı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, öğrencileri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Öğrencilerden 8'i, bugün sabah saatlerinde taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi ihtimaline karşı inceleme başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Acil servis ve bekleyen ambulanslardan görüntü Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Cem Yılmaz'ı kızdıran soru Şırnak’ta Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler sempozyumu başladı Yüksekova Dilimli Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) =================== Osmaniye'de 12 günde, 148 düzensiz göçmen yakaladı Osmaniye'de polis, son 12 gün içinde 148 düzensiz göçmen yakaladı. Uygulamalarda, ayrıca yasal olmayan yollarla ülkeye giriş yapan Gürcistan uyruklu 1 kişi ile gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriye uyruklu bir kişi ve düzensiz göçmenleri taşıyan 2 araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, son aylarda Osmaniye civarında giderek artan insan kaçakçılığı hareketlerini engellemek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, son 12 gün içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120'si Afganistan, 23'ü Pakistan ve 5'i Gambiya uyruklu 148 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İRAN'DAN GAZİANTEP'E KADAR YAYA YÜRÜMÜŞLER

Yakalanan göçmenler arasında bulunan 5 Gambiyalı, emniyette verdikleri ifadede, yaklaşık 6 ay önce İran üzerinden Türkiye'ye yaya olarak geçtiklerini ve Gaziantep'e kadar yine yaya olarak geldiklerini söyledi.Gambiyalı düzensiz göçmenler polis ifadelerinde ayrıca, İstanbul'da sosyal medya üzerinden anlaştıkları Gambiyalı bir kişiye ulaşmak için Gaziantep'ten İstanbul'a taksiyle giderken polis kontrolünü görünce araçtan inerek kaçtıklarını da aktardı.

BURASI ANKARA DİYEREK OSMANİYE'DE İNDİRMİŞLER

Göçmenler arasında bulunan 72'si Afganistan, 23'ü Pakistan uyruklu 95 düzensiz göçmen ise verdikleri ifadelerde, insan kaçakçılarınca kişi başı 500 dolar karşılığında İran sınırından yaya geçirildiklerini, Van'dan otobüs ve minibüslere bindirildiklerini ve hepsi için sahte seyahat belgeleri hazırlandığını, ayrıca Ankara'ya götürülerek orada kendilerine iş ve kalacak yer ayarlanacağı sözü verildiğini belirttiler. Göçmenler, günler süren yolculuğun ardından anlaştıkları kişilerin kendilerini "Haydi haydi Ankara" diyerek araçtan indirdiklerini, iner inmez ise Türk polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındıklarını dile getirirdi.

HER BİRİNE 3 BİN 559 LİRA İDARİ PARA CERZASI YGULANDI

Emniyet yetkilileri, göçmenleri taşıyan iki aracın sürücüsünün gözaltına alındığını, zanlılardan A.D. hakkında 68 yabancı şahıs için toplamda 96 bin 220 TL idari yaptırım para cezası uygulanıp, sevk edildiği mahkemece tutuklandığı, diğer sürücü Z.A.Ş'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 148 göçmenin ise 15 yaş ve yukarısı için kişi başına 3 bin 559lira idari yaptırım para cezası uygulanıp, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

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-Yabancılar Büro Amirliği yazısı

-Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü yazısı

-Şahısların emniyetten çıkartılmaları

-Çocuklar ve erkeklerin odadan çıkışı

-Polis aracı

-Kadınların dışarıya çıkmaları

-Şahısların içeriye alınmaları

-Kapıdan girişleri BOYUT: 56.8 MB SÜRE: 01'50" Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) ================= Akaryakıt istasyonuna baskın girişimi şüphelilerini özel ekip yakaladı Van'da kar maskesi takarak silahla akaryakıt istasyonunu basmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi, oluşturulan özel polis ekibinin yaptığı operasyonla yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde, akaryakıt istasyonunda gündüz çalışan kişilerle kavga ettikleri için olayı gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.

Olay, 6 Nisan'da merkez İpekyolu ilçesinin Şerefiye Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda saat 02.20'de meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri kar maskeli ve ellerinde tüfekle tabanca bulunan 3 kişi, içeride çalışanların da bulunduğu sırada market bölümünün kilitli kapısını açmak istedi. Şüpheliler kapıyı açamayınca kırmaya çalıştı. Sonuç alamayan şüpheliler, koşarak olay yerinden kaçtı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarının ardından Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, iş yeri çalışanlarının ifadelerini alıp, akaryakıt istasyonunun giriş, çıkış ve güzergahlarındaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Polis ekipleri, A.İ., V.K. ve L.Ö. adlı şüphelileri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 2 kar maskesi ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinde, akaryakıt istasyonunda gündüz çalışan kişilerle kavga ettikleri için olayı gerçekleştirdiklerini ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ. ve V.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, L.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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-Güvenlik kameralarına takılan şüpheliler

-Yakalanan şüphelilerin emniyete götürülmesi Haber-Kamera: Orhan AŞAN / VAN,(DHA) ================= Taksici, susayan köpeğe elleriyle su içirdi Aksaray'da taksici Refik Kotuk, sokak köpeğine, çeşmeden elleriyle su içirdi.

Kentin en işlek yeri Ankara Caddesi'ndeki taksi durağında bekleyen Refik Kotuk, bitkin haldeki köpeği görünce susadığı düşündü. Bunun üzerine sokak çeşmesinden elleriyle köpeğe su içirdi. O sırada babasıyla birlikte yoldan geçen kız çocuğu da köpeğe yiyecek verdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedip, sosyal paylaşım sitelerinde yayınladı. Görüntüler hızla beğeni toplayıp, yayıldı.

Köpeğin çeşmenin başına geldiğini ve susadığını fark ettiğini söyleyen Refik Kotuk, şunları söyledi:

"Önce ekmek attım yemedi. Ben de elimle su verdim. 4-5 avuç su içti ve yoluna gitti. Sosyal medyada yayınlanmasından sonra çok olumlu tepkiler aldım. Cenabı Allah, onlar için 'Benim dilsiz kullarım' diyor."

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- Refik Kotuk'un köpeğe su içirmesi

- Yoldan geçen çocuğun yiyecek vermesi

- Refik Kotuk röp. Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) ============================ Uyuşturucu satışının kamerayla kaydedildiği operasyonda 25 tutuklama Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Finike ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11'i kadın 25 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin alıcı gibi davranan jandarma ekiplerine uyuşturucu sattığı anlar ise gizli kamerayla anbean kaydedildi.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler, suç örgütü üyelerinin, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi ile çevre il ve ilçelerden temin ettikleri uyuşturucuyu Finike ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde sattığını belirledi. Örgüt üyelerini fiziki ve teknik takibe alan ekipler, uyuşturucu satıcılarıyla bağlantı kurdu.

SATIŞ ANI KAMERADA

Alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, Yuvalı Mahallesi'nde bağlantı kurdukları örgüt üyelerinden çeşitli miktarda uyuşturucu satın aldı. Satış işlemi sırasında, uyuşturucu satıcılarının çocuklarının da yanlarında olduğu görüldü. Bu anları gizli kamerayla kaydeden ekipler, yeterince delil topladıktan sonra geçtiğimiz Salı günü 26 şüpheliye yönelik, 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

260 jandarma personelinin katıldığı ve narkotik köpeklerinin de kullanıldığı baskında; 244,71 gram eroin, 115 sentetik uyuşturucu hap, 49,68 gram skunk, 24,93 gram kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 15 gram kenevir tohumu, hassas terazi, çalıntı motosiklet, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 695 TL ele geçirildi. Operasyonda 11'i kadın 25 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 kişi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal etmek ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Operasyon kapsamında 1 kişinin de arandığı kaydedildi.

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- Güvenlik kamerası görüntüsü uyuşturucu satışı yapılırken

- Sanıkların adliyeey getirilmesi

- Jandarmadan detay

- Evlerde arama yapılması Haber: Suat SÖĞÜT- Kamera: ANTALYA-DHA ======================== Yüksekova Dilimli Barajı'nda su tutulmaya başlandı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce yapılan ve geçen yıl tamamlanan Dilimli Barajı'nda su tutulmaya başlandı. Baraj, 2045 yılına kadar Yüksekova'nın içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak.

Yüksekova- Esendere karayolu üzerinde kurulan ve 1995 yılında yapımına başlanan Dilimli Barajı'ndaki çalışmalar geçen yıl tamamlandı. Yaklaşık 2,5 kilometre alan üzerinde, yüksekliği 93, genişliği ise 374 metre olan baraj, 2045 yılına kadar yaklaşık 100 bin nüfuslu olan Yüksekova'nın içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak. Geçtiğimiz yıl sonbahar aylarından itibaren su tutulmaya başlanan barajda, beklenilen seviyenin çok üstünde su toplanırken, bunun da kış ve ilkbahar aylarındaki yoğun yağışlardan kaynaklandığı belirtildi.

Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, baharın gelişiyle doyumsuz manzara sunan baraj çevresinde de çeşitli çalışmaların yapılacağını söyleyerek, "Barajımız geçen yıl bitti. Sonbahar mevsimiyle barajda suyun tutulmasını sağladık. Yağış oranından dolayı barajımız ciddi anlamda su tutmaya başladı. Devletimizin imkanlarıyla yapılan Dilimli Barajı, ilçemizin temiz içme suyu ve tarım arazilerimizin su ihtiyacını da karşılayacak" dedi.