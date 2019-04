DHA YURT BÜLTENİ - 6

İzmir'de bir araya gelen kolon kanserli hastalar, her gün kullanmak zorunda oldukları stoma torbaları için 1 Nisan 2019'dan itibaren fiyat farkı ödemek zorunda kaldıklarını belirterek, düzenlemenin iptali için imza topladı. 17 yıldır stoma kullandığını belirten Kolostomili ve Ostomililer Derneği Başkanı Talat Cankıymaz, "Biz lavabomuzu yanımızda taşıyoruz ama bu lavabo bize çok pahalıya mal oluyor" dedi. Kolon kanserine yakalandıktan sonra vücut dışında, sindirim sistemini tamamlayan torba 'stoma' ile yaşamaya başlayan kanser hastaları, 1 Nisan 2019'dan itibaren, günde iki kez kullanmak zorunda oldukları stoma için medikal firmalara fiyat farkı ödemek zorunda kaldı. Dövizdeki yükselişe bağlı olarak stoma fiyatlarının da arttığını belirten Kolostomili ve Ostomililer Derneği'nin kurucusu ve başkanı Talat Cankıymaz (49), İzmir'de yaşayan kolon kanserli hastalarla bir araya gelerek devlet desteği beklediklerini ifade etti. Sosyal Güvenlik Kurumu ve İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşerek şikayetlerini ilettiklerini dile getiren Cankıymaz, "Biz Cumhurbaşkanlığı'na da şikayetlerimizi bildirdik. Ama derdimizi anlamadılar. 2017'den bu yana dolar 3.9'dan TL'den 5.80 TL'lere çıktı. Ben bu ay stomalarım için 375 lira ödedim. Bugün imza topluyoruz. Sağlık Bakanlığı'na gideceğiz" diye konuştu. 17 yıldır kolon kanseriyle mücadele ettiğini ve karaciğer ile akciğer kanserine karşı bir mücadele verdiğini anlatan Cankıymaz, daha önce hiçbir fark ücreti ödemedikleri stoma için 1 Nisan'dan itibaren farklı tutarlarda fark ücreti ödediklerini belirtti. Cankıymaz şunları söyledi: "Kolon kanserli insanlar sadece kolon kanseriyle mücadele etmiyor. Bilinçsiz bir toplum var. Kimse stomanın ne olduğunu bilmiyor. Bazı hastalar reçetelerini oturdukları mahallede değil, uzak hastanelerde yazdırıyorlar. Çünkü bu hastalığın çevresindekiler tarafından bilinmesini istemiyorlar, çekiniyorlar. Oysa bu hastalıkta en iyi ilaç moraldir. Bize kim destek olacak? Biz lavabomuzu yanımızda taşıyoruz ama bu lavabo bize çok pahalıya mal oluyor." KALİTESİNE GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR Stomanın kullanımıyla ilgili bilgi veren Fahrettin Varol (72) da adaptörü vücuda yapıştırdıklarını, stomayı da kilitlediklerini belirttti. İki ayda bir 120 torba ve 40 adaptöre ihtiyacı olduğunu dile getiren Varol, "Ben 6 yıl önce kolon kanseri oldum. 5 yıl önce ameliyat oldum. 5 yıldır kolostomi torbalarını kullanıyorum. Firmalar bunu ücretsiz verirken dolar artışı nedeniyle fark ödememiz gerektiği söylendi. Benden 160 lira talep edildi. Kimi firmalar bin lira istiyor. Bu fiyat farkı, stomanın kalitesine göre değişiyor. Günde 2 torba kullanıyorum. İki günde bir adaptörü değiştiriyorum. Bir emekli maaşıyla bunu karşılayamayız. Şu an Türkiye'de 50 binden fazla insan kolostomi torbası kullanıyor. Dünyanın hiçbir yerinde kanser hastalarından para alınmaz" dedi. 'BU MAĞDURİYET GİDERİLSİN' İzmir'de yaşayan ve 20 yıldır aynı hastalıkla mücadele ettiğini ifade eden Şükran Kartal Özel (52) ise şöyle konuştu: "Biz bütün kolostomi kullanan arkadaşlar adına bir araya geldik. Zaten psikolojik sorunlarımız ve bir sürü sıkıntılarımız var. Üstüne Sağlık Bakanlığı bir de aldığımız stomalardan fark çıkarmaya başladı. Ben devlet büyüklerimizden, cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum bu mağduriyet giderilsin. Zaten bir sürü ameliyatlar geçirdik, sıkıntılar yaşadık. İnsanlar bizi anlamıyorlar. Toplum baskısı var üzerimizde. Bir de bu ücretlerle uğraşmayalım. Ben malulen emekli oldum. Ayda 500 lira bu torbaya vermek zorundayım. Bu beni sarsıyor. Engelli olduğumuz için hiçbirimiz çalışamıyoruz, yardım istiyoruz."

Çanakkale cephesindeki propaganda savaşı

Çanakkale Kara Savaşları’nda çetin mücadeleler yaşanırken, her iki taraf bir yandan da broşürlerle propaganda savaşı verdi. Türkler, özellikle İngilizlerin sömürge askerleri üzerinde etkili olmaya çalıştı. İngilizler ise, Almanların Türkleri kandırdığı vurgusu yaptı. Dr. Mithat Atabay, her iki tarafın da İslam dinine vurgu yaparak askerlerin vicdanlarına hitap ettiklerini söyledi.

104 yıl önce dünya harp tarihine ‘Son centilmenler savaşı’ olarak geçen Çanakkale Kara Savaşları’nda, Türk ve İngiliz askerleri silahlı mücadelenin yanında propaganda savaşıyla da karşı karşıya kaldı. Savaş sırasında her iki tarafın da sayısız propaganda broşürleri ve yöntemleri kullandığını belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay, bunun askerlere etkilerini anlattı. Gelibolu Yarımadası’ndaki şiddetli savaş sırasında askerlerin bir gözü silahların namlusundayken, kafalarının ise propaganda araçlarında olduğunu söyleyen Dr. Mithat Atabay, Türkçe ve İngilizce metinlerin yer aldığı propaganda broşürlerinin siperlere hem uçaklardan, hem de gönüllü askerler tarafından atıldığını söyledi. İngilizler tarafından hazırlanan broşürlerin, Türklerin Almanlar tarafından kandırıldığı mesajı içerdiğini, Türkler tarafından hazırlanan broşürlerin ise, Yeni Zelanda ve Avustralya askerlerinin İngilizler tarafından kandırıldığı üzerine kurgulandığını belirtti.

Gelibolu’ya getirilen İngiliz birlikleri içerisinde yer alan Müslüman askerler nedeniyle her iki tarafın propaganda araçlarında ‘İslam’ vurgusunun dikkat çektiğini belirten Dr. Atabay şunları söyledi:

“Savaş sadece siperlerde gerçekleşmedi. Aynı zamanda askerleri ikna etmek, mukavemetlerini kırmak veyahut kamuoyu oluşturmak için propaganda faaliyetleri de had safhaya çıktı. Bu amaçla özellikle havacılar kullanılmıştır. Uçaklar vasıtasıyla atılan propaganda broşürleri askerleri ikna etmek için onların dillerinde yazılmış olan metinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda gerek Türkler, gerekse karşı taraf propagandaya çok önem verdiler. Propaganda metinlerinde savaşın ne kadar anlamsız olduğu, İslam dünyasının koruyuculuğunun aslında kendi devletleri tarafından yapıldığı gibi ana temaları görmekteyiz. Ayrıca komutanlar konusunda da propagandaya önem verildiğini görüyoruz. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili olarak Alman propagandasına önem verildiği görülür. Bir tarafta Almanların Osmanlı’ya savaşta büyük yardım yaptığı belirtilirken, diğer tarafta İngilizlerin ise, Almanların aslında Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmaya yönelik propaganda afişlerine önem verildiği görülmektedir. Türklerin özellikle Arıburnu bölgesinde Anzak askerlerine karşı yaptıkları propagandaların ana temasını ise, İngiltere’nin Anzak askerlerini kandırdığı, İngiltere’nin asıl amacının onları sömürmek, kendi askerlerini ölüme götürmek yerine kolonilerinde sömürge askerlerini savaşa sürerek ölümlerine sebep olduğunu anlatıyor. Bu bağlamda savaş hem propaganda yönüyle, hem siperlerde, hem de cephe gerisinde çeşitli ajanlar vasıtasıyla yapılan kamuoyu oluşturma çabalarıyla devam etmiştir.ö

Cephedeki diğer önemli bir konunun da yiyecek içecek ile ilgili olduğunu belirten Dr. Mithat Atabay, “Askerler savaşı bırakırlarsa, daha iyi yiyecek ve giyecek ile daha iyi şartlarda hayatlarını devam ettirecekleri, savaşın anlamsız olduğu ve bir an evvel savaştan vazgeçmeleri konuları dikkat çekicidir. Mayıs ayı başında İngilizler attıkları bir broşürde, askerlerin aç ve susuz olduğunu ima ederek, savaştan vazgeçmelerini istemişlerdi. Buna karşı yapılan propagandada ise, Türk askerleri 2 Mayıs tarihinde ceplerine fındık, fıstık ve kuru üzüm doldurarak hücuma geçtikleri görülmektedir. Bu İngilizlerin propagandasına verilen cevap olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu propagandalarda genel olarak bir tarafın üstünlük sağladığı gözükmemektedir. Baktığımız zaman savaştan kaçma, bırakma konusunda fazlaca bir bilgi bulunmamaktadır " dedi.