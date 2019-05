DHA YURT BÜLTENİ-6

BOLU'da polisin, suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamasında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma', '6136 Sayılı Yasaya Muhalefet', 'kasten yaralama', 'tefecilik' ile 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen cuma günü saat 07.00'da eş zamanlı operasyon yaptı. 9 ev ve işyerine baskın yapan ekipler, suç örgütü lideri S.B. ile E.T., E.G., F.Y., E.B., G.Ç, F.K., M.E. ve N.A.'yı gözaltına aldı. Ev ve işyerlerinde de arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından bugün çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ADANA'da Öğretmen Ayfer Doğruol İlkokulu'nda mezun olan öğrenciler için okul bahçesinde tören düzenlendi. Mezuniyet töreninde cübbelleriyle yürüyen öğrencileri veliler ve öğretmenleri uzun süre alkışlayarak destekledi. Cübbeli geçişin ardından konuşan okul müdürü İsmet Tahra, öğrencilerine her daim iyi insan olmaları gerektiğini söyleyerek, "Emanet olarak aldığımız değerli evlatlarınızı, kendinden emin, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, bilgili, görgülü, yaşamı seven ve yaşatmayı görev bilen sevgi dolu bireyler olarak yetiştirmeye çalıştık. Sevgili çocuklar, sizden sahip olmanızı istediğim üç şey sağlığınız, mutluluğunuz, ahlaklı ve başarılı olmanızdır" dedi.

Mezuniyet töreni daha sonra öğrencilerin kep atması, pasta kesimi ve dilek fenerlerinin uçurulmasıyla devam etti.

7)VİA GRA, MANAVGAT'TA TATİLCİLERİ COŞTURDU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde konser veren ünlü Rus müzik grubu Via Gra, söylediği birbirinden güzel hareketli parçalarla tatilcileri coşturdu. Yüksek turizm sezonunun başlamasıyla birlikte doluluk oranı artan otellerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde ünlü Rus müzik grubu Via Gra sahne aldı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan grup, söylediği hareketli parçalarla tatilcilere eğlenceli anlar yaşattı.

Otelde tatil yapan Rusya ve çeşitli eski Doğu Bloku ülkelerinden gelen tatilciler, Via Gra grubunun söylediği şarkılarda yerinde duramadı. Konserin sonunda grup üyeleri tatilcilerin arasına girerek hem şarkı söyledi hem de özçekim yaptı.

