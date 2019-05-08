DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ATATÜRK BARAJI'NDA DOLULUK REKOR SEVİYEYE ULAŞTI ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde yer alan, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren, gövde dolgu hacmi bakımından dünyanın sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı'nda, bu yıl etkili olan yağışlar nedeni ile doluluk oranı yüzde 40 arttı. Barajdaki su seviyesinin 530 metre kotunu aşmasının rekor seviyede olduğu bildirildi. Türkiye'nin en büyük, sulama barajlarından birisi olan 817 kilometrekare göl alanına sahip Atatürk Barajı, bu yıl yağışa doydu. Özellikle son dönemde Fırat Havzası'na düşen kar ve yağmur suları, devasa baraja ilaç oldu. Yıllık ortalama su akışı 26 bin 654 milyar metreküp olan Atatürk Barajı, 48,7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip. Bu miktardaki su, aynı zamanda Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek bir kapasiteyi ifade ediyor. Atatürk Barajı, başta Şanlıurfa, Harran, Mardin, Ceylanpınar, Siverek-Hilvan ovaları olmak üzere, bölge genelinde yaklaşık 10 milyon dekar bereketli toprağın suyla buluşmasını sağlıyor. Bu yıl havzada etkili olan yağışlar sayesinde barajın su seviyesi 2 metre birden yükselerek 530 metre kotunu aştı ve rekor seviyede doldu. Bunlar da ilginizi çekebilir Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Motorize ramazan davulcuları Bitlisli kadınlar, yöreye özgü nişan elbisesi üretiyor

HARRAN VE SURUÇ'A SU VERİLMEYE BAŞLADI Atatürk Barajı'nda doluluk oranının rekor seviyeye ulaşmasının ardından Atatürk Barajı tünellerinin kapakları açılarak, kanallar vasıtasıyla Harran Ovası'nın ardından Suruç Ovası'na da su verilmeye başlandı. Tünel kapaklarının açılmasıyla ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kurak toprakları yeşile büründürmeyi, üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldürmeyi sürdürdüklerini belirterek, "2019 yılı sulama sezonu kapsamında 562 bin 950 dekar araziye sulama suyu verilmeye başlandı. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü

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- Atatürk Barajına genel görüntü

- Barajdan suyun verilmesi

- Ölçüm yapılan odadan genel görüntü

- Kent merkezinden yağış görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 996MB ============================================ 2)NUSAYBİN'DE 2 KADIN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ MARDİN'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Çınar 101 Özel Birlik' adı verilen operasyonda, 2 kadın terörist tespit edildi. Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına teröristler ateşle karşılık verince, çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, Glock tabanca, 4 el bombası, 7 Kalaşnikof şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 195 Kalaşnikof mermisi, 2 sırt çantası, el telsizi, ses kayıt cihazı ve radyo ele geçirildi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Nezir GÜNEŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- ============================================== 3)IĞDIR ESKİ BELEDİYE BAŞKANI YİKİT GÖZALTINDA IĞDIR'ın eski Belediye Başkanı Murat Yikit, PKK terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014- 2019 yılları arasında Iğdır'da belediye başkanlığı yapan BDP'li Murat Yikit'in yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında jandarma terörle mücadele ekipleri, dün sabah saat 08.00'de kentteki bir adrese operasyon düzenledi. Yikit burada gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürülen ve aynı zamanda avukat olan Yikit'in karakoldaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. IĞDIR, (DHA) ============================================== 4)ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ 3 YARALI ŞANLIURFA'da 2 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Suruç- Birecik karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobil ile 1 TIR çarpıştı. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nasir Ada, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Durumları ağır olan 3 yaralı ise tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Adli tıp kurumu

- Cenaze aracın gelmesi

- Yakınlarının bahçede beklemesi

- Genel ve detay görüntüler ( Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 35 MB ============================================= 5)ÇÖP FABRİKASI PROJESİ İPTAL EDİLDİ KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi projesinden vazgeçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Denetim Genel Müdürlüğü belediyenin talebi üzerine ÇED sürecini sonlandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Ayvazca mevkiinde Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi yapmayı planlarken, geçen yıl birçok sivil toplum kuruluşu 20 hektarlık bölgede yaklaşık 20 bin ağacın kesilecek olması nedeniyle projenin yapımına karşı geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi projenin yapımından vazgeçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Denetim Genel Müdürlüğü’nü gönderdiği yazı ile projenin tasfiye edilmesine ait iş ve işlemlerin yürütülmesini talep etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Denetim Genel Müdürlüğü, belediyenin talebi üzerine ÇED sürecini talep üzerine sonlandırdı.

Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası eski Başkanı ve yüksek çevre mühendisi Sait Ağdacı projenin sonlandırılmasıyla ilgili olarak, “Bu işin yerinde ayrıştırma olmadan olamayacağını her şeyi aynı kazanda yakmanın mümkün olmadığını yıllarca dile getirdik. Yapılacak bütün masrafların beyhude olduğunu anlatmaya çalıştık. Bunu sürekli basın açıklamalarında dile getirdik. Geç de olsa güzel bir şey. Birtakım faaliyetler vardı o bölgede. Orayı ya Kuzey Marmara yolu betonlama maksadıyla kullanacaklar ya da kaldıracaklar. Bu bizim zaferimiz.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Atık Berteraf tesisinin yapılması planlanan yerin görüntüsü (arşiv)

-Drone ile görüntü (arşiv)

-Sait Ağdacı ile röp (arşiv) İZMİT(Kocaeli), (DHA) - ================================================

6)KOMŞU EVLERDE, AYRI KENTLERDE YAŞAYIP 1 DAKİKA ARAYLA İFTAR YAPIYORLAR SAMSUN'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun Şenbolluk Mahallesi'ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede oturanlara ilginç anlar yaşatıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor.

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirler arası kod kullanmak zorunda kalıyor.

Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Sahur vaktinde ise Ordu kısmında yaşayanlar oruca yaklaşık bir dakika erken başlarken iftarda ise Samsun tarafında yaşayanlar oruçlarını yaklaşık 1 dakika geç açıyor. Karşılıklı evlerde oturup oruçlarını 1 dakika arayla açan vatandaşlar, bu duruma alıştıklarını söylüyor. Bölgenin geleneği gereği vatandaşlar iki caminin avlusunda bir araya gelip kurulan sofralarda oruçlarını da hep birlikte açıyor.

'BAZI UYANIKLAR ORDU TARAFINA GEÇİP ERKEN İFTAR YAPIYOR' Ambartepe Mahallesi Muhtarı Hasan Taşdemir, bir tarafın Ordu diğer tarafın ise Samsun olması nedeniyle iki güzel iklimin bir arada birleştiğini söyledi. Taşdemir, "İnsanların kaynaşması birbirlerine iftar için gidip gelmeleri komşuluk farklı oluyor tabii ki. Namaz vakitlerinde 1-2 dakika arada fark oluyor. İki cami arasında 50 metre var yok ama enlem boylam farkından dolayı zaman değişmiş oluyor. Orucumuzu iftarda açarken 1-2 dakika arada fark oluyor. Ordu topraklarında yaşayanlar camilerinin önünde birlikte iftar yapıyorlar, Samsun tarafında olan bizler de camimizin önünde kurduğumuz iftar çadırında oruçlarımızı açıyoruz. Zaman zaman komşuluk gereği birbirlerimizde de iftar yapıyoruz. Tabii iki cami arasındaki zaman farkı ramazan ayında komik durumlara da neden olabilir. Bazı uyanık olanlar Ordu tarafına geçip erken iftar yapabiliyor" dedi. 'CUMA DA BÖYLE RAMAZAN DA' Samsun topraklarında yaşayan Ali Doğan da, birbirlerine yakın olan camilerde farklı zamanlarda ezan okunduğunu belirterek, "İki cami arasında çok mesafe yok ama ramazan aylarında ezanlar arasında birkaç dakika fark oluyor. Önce Ordu tarafındaki ardından Samsun tarafındaki camide ezan okunuyor. Bu hep böyle. Cuma namazı da böyle ramazanı da böyledir" diye konuştu.

'HERKES KENDİ İLİNE GÖRE ORUÇ AÇIYOR' Ordu tarafında yaşayan Yasin Kışla ise "Yolun bir yanı Ordu bir yanı Samsun. Ramazanda tabi yine farklılık oluyor. Ordu kısmındakiler daha erken oruçlarını açarken, Samsun kısmındakiler onlardan sonra iftara başlıyor. Karşı karşıya oturuyoruz ama il farkı var. Bu durum ramazan ayında da bizi etkiliyor. Herkes kendi iline göre oruçlarını açıyor" ifadesinde bulundu. Görüntü Dökümü

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-Sınır olan yoldan ve mahallelerden drone ile detaylar

-Camilerden detay

-Ezanların okunması

-İki yerdeki iftarlardan detay

-Vatandaşlardan detay

-Röportajlar

-Detaylar Haber-Kamera:Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) =================================================== 7)BİTLİSLİ KADINLAR, YÖREYE ÖZGÜ NİŞAN ELBİSESİ ÜRETİYOR BİTLİS Girişimci Kadın Derneği tarafından açılan kursta eğitim gören kadınlar, genç kızlar için yöreye özgü nişan elbiseleri üretiyor.

Bitlis Girişimci Kadın Derneği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Sosyal Destekleme Programı (SODES) kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında kurulan atölyede kadın kursiyerler, Bitlis, Hakkari ve Van yöresine özgü kıyafetler üretiyor. Kursiyerlerin diktiği kıyafetler, nişanlanan genç kızlara kiralanıp gelir elde ediliyor.

Bitlis Girişimci Kadın Derneği Başkanı Gül Gültekin, atölyede kadınları meslek sahibi yaptıklarını söyledi. Kursta kadınların kendilerini evlerindeymiş gibi rahat hissettiklerini belirten Gültekin, kısa sürede çok başarılı olduklarını söyledi. 2015 yılında hayata geçirdikleri proje kapsamında nişan elbisesi ve abiye dikimlerine başladıklarını, ancak diktikleri bu kıyafetleri pazarlamakta zorlandıklarını belirten Gül Gültekin, şöyle konuştu: “Proje kapsamında, pazarlayamadığımız elbiselerimiz, Dereyolu köyümüze getirdik. Diktiğimiz bu elbiselerimiz derneğimizde duvarda, askıda ya da kutularda duracağına, kız kardeşlerimizin nişanlarında, kınalarında, düğünlerinde değerlendirmek istedik. Nişanlanacak olan kızların elbiselerini köylerine kadar götürüyoruz, giydiriyoruz. Böylelikle Bitlis’in ilçelerini ve köylerini gezmiş olacağız. Şimdiden bize bir çok teklif gelmeye başladı. Bundan son derece mutluyuz. Gönlümüz çok müsterih ve çok da mutluyuz. Hayatın neşeli ve güzel tarafını yakalamak istedik. Yıllarca emek vererek diktiğimiz ve yorulduğumuz elbiseleri böylesi bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında, faydalı olarak görmek bizleri de köylülerimizi de memnun ediyor." Kursiyerler, beraberinde götürdükleri yöresel kıyafetleri nişanlı genç kızlara giydirdi.