DHA YURT BÜLTENİ - 6

3.03 TL çay alım fiyatı üreticiyi sevindirdi Doğu Karadeniz'de 4 ilde başlayan yaş çay tarımında açıklanan 2.90 TL taban fiyat ve 13 kuruş destekleme primi, 3.03 TL alım fiyatıyla üreticiyi sevindirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı 2.90 TL taban fiyat, 13 kuruş destekleme primi ile olmak üzere 3.03 TL yaş çay alım fiyatı üreticiyi sevindirdi. Fiyatın iyi olduğunu söyleyen üreticiler, özel sektörün ise taban fiyatın altında alım yapmamasını beklediklerini ifade etti.

Çay üreticisi Hamza Sancaktutan, çay alım fiyatının çok güzel olduğunu belirterek "Eğer üretici kendi çayını toplar ve toplama parası da vermezse fiyat gayet makul. Ancak tüm çayı Çaykur alamayacak, özel sektörde fiyat düşürürse taban fiyatı vermezse üretici ezilecek ve durum kötü olacak" dedi. Ekonomik şartların pahalılığını dile getiren üretici Mahmut Sancaktutan da "Aslında çaya 5’te verseler 10’da verseler yetmez. Hayat pahalı. Ancak yinede makul düşünürsek beklentiler doğrultusunda iyi bir rakam açıklandı" diye konuştu. Bugün çay topladığını ve sattığını belirten Havva Çolak da "Bu güneş altından sabahtan akşama kadar çay topluyoruz. Üstelik Ramazan ayı oruçluyuz. İyi bir fiyat verildi ama 3,50 lira olsaydı daha iyi olurdu. İnşallah çayımızı alırlar, birde seçtirmezler" dedi. Ömer Tüfekçioğlu ise çay alımları ile ilgili endişesini dile getirirek "Fiyat iyi ama çayı almazlarsa ne edeceğiz. Kampanya başladı, özel sektör çay almıyor, bakalım ne olacak. Çayımızı satamazsan 10 TL olsa neye yarar" dedi.

RTB BAŞKANI ERDOĞAN: KALİTEYİ YAKALAMALIYIZ

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, çay sezonunun biraz geç başladığını belirterek rekolte tahmininde bulunmanın zor olduğunu söyledi. Erdoğan, "Tarlada güzel bir kalite var, yeni üretim yapmaya başladık. Tarlaya baktığımız zaman çok güzel bir çay var, boyu yerinde. Eğer taze biçebilirsek, vatandaşımızı çay taze iken tarlaya sokup toplatabilirsek, geçen seneden daha iyi bir rekolte yakalayabiliriz. Önemli olan yaş çay da kaliteyi yakalayabilmek. Yaş çay da kalite yakalanırsa kuru çayda da kaliteyi yakalamış oluruz. Bu kalite ile raftaki fiyatları da daha yukarıya çıkartabiliriz. Tarladaki vatandaşı da sanayicisini de tüketiciyi de yani herkesi kazandırmış oluruz" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

Çay üreticileri röportaj

Çay toplayanlar

Çay bahçelerinden görüntü

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan konuşması Haber-Kamera: Aytekin KALENDER-Arzu ERBAŞ RİZE-DHA ================== Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce kullanılan 51 barınak bulundu DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 43 kış sığınağı ile 8 saklanmak için yapılan çukurda 16 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile çok sayıda patlayıcı, yiyecek, giyim, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca kentin, Bingöl ile Muş arasında kalan kırsal alanında 14 Mayıs Salı günü jandarma özel harekât ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik 'Bayrak-126 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-03 Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen biri 5 oda ve 3 girişten oluşan, biri 72 metrekare genişliğinde 5 odalı, biri 48 metrekare genişliğinde, biri 105 metrekare genişliğinde, ikisi 9 metrekare genişliğinde, üçü 6 metrekare genişliğinde, 34'ü değişik ebatlarda olmak üzere toplam 43 kış sığınağı ile 8 avcı boy çukuru bulundu. Sığınakların farklı noktalarda tuzaklanmış 8 El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edilerek imha edildi. Sığınaklar ile çevrelerinde yapılan aramalarda jelikan bidonlar içerisinde 8 mayın/EYP düzeneği, 6 uzaktan komutalı, 2 basma düzenekli, 4 adet 8’li pil bloğu, 2 adet 5’li pil bloğu, 2 adet 4’lü pil bloğu, 2’li pil bloğu, 1200 metre elektrik kablosu, 33 büyük tüp, 3 küçük tüp, 2 akü, 60 büyük pil, 53 kalem pil, 2 güneş paneli, 32 litre mazot, 15 kilo gübre, 1 ton 568 kilo yiyecek malzemesi ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler olay yerinde imha edildi.

Görüntü Dökümü

----------

- Askerlerin helikoptere binişi

- Bulunan mağaralar ve içleri

- Ele geçirilen malzemeler

- Mağaraların imha edilmesi

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB + 13 MB Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) =================== Deniz Kurdu Tatbikatı'nda 6'ıncı gün Deniz Kurdu Tatbikatı'nda, senaryo gereği Türkiye'den deprem felaketi geçiren Haki ülkesine (Hatay/İskenderun) insani yardım ve arama kurtarma ekiplerini ulaştıracak olan askeri gemi söz konusu bölgedeki limana doğru yola çıktı.

13 Mayıs'ta başlayan Deniz Kurdu Tatbikatı 6'ıncı gününe girdi. Tatbikatın Mersin ayağında uygulanan senaryo gereği; Haki ülkesinde 17 Mayıs'ta meydana gelen ve Türkiye'de de hissedilen şiddetli deprem sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nca bu ülkeye yardım gönderilmesi ve arama-kurtarma faaliyetlerine destek olunması, yardımların ise deniz yolu ile gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca TCG İskenderun gemisi görevlendirilerek, söz konusu gemi bugün Uluslararası Mersin Limanı'na yanaştı.

Hazır bulunan Sağlık Bakanlığı ambulansları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Türk Kızılayı'na ait mobil mutfak ve ikram araçları toplam 10 araç, geminin baş tarafındaki kapaktan garaja giriş yaptı. Arama-kurtarma ekipleri de gemideki yerlerini aldı. Gemi hazırlıkların tamamlanmasının ardından Haki ülkeye doğru yola çıktı. Söz konusu limana ulaşılması ile araçlar ve 45 personelin tahliye işlemlerine başlanacak ve arama-kurtarma faaliyetleri ile insani yardımların startı verilecek.

Tatbikatın bu bölümünde; Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılayı ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın birlikte çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destekleme kabiliyetlerinin etkinlikle icrası amaçlanıyor.

Görüntü Dökümü

-------------

- Geminin genel ve detay görüntüleri

- Araçların gemiye yüklenmesinden görüntüler

- Gemi baş garaj kapağının açılması

- Araçların gelişi

- Yangın ekiplerinin gemiden inişi

- Araçların gemiye girişleri

- İtfaiye ekiplerinin görüntüleri

- UMKE ekiplerinin gemi içindeki görüntüsü

- Baş kapağın kapanması

- Arama-kurtarma timlerinin görüntüsü ve gemiye girişi SÜRE: 02'43" BOYUT: 297 MB Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) =================== Hamile eşini 7 yerinden bıçaklayan koca yakalandı İzmir'de yaşayan ve kendisinden boşanmak isteyen 4 aylık hamile eşi S.A.'yı (23) "Seni kahvaltıya götüreceğim" diyerek bindirdiği otomobille dağlık alana götürüp 7 yerinden bıçaklayan Cavit A. (25), polisten kaçarken saklandığı bir kamyonetin altında kıskıvrak yakalandı. Sağlık kontrolüne götürülen Cavit A., kendisine "Pişman mısınız" diye soran gazetecileri, "Değilim" dedi.

Olay, geçen perşembe günü öğle saatlerinde, Balçova ilçesinde meydana geldi. Araç kiralama işiyle uğraşan bir yıllık eşi Cavit A.'dan boşanmak isteyen; ancak tehdit ve baskı yüzünden boşanamadığı öne sürülen, 4 aylık hamile S.A., iddiaya göre, "Seni kahvaltıya götüreceğim" diyen kocasının otomobiline bindi. Çift, Yeşilyurt semtindeki evleriden çıkıp, araca bindi. Cavit A., otomobili Balçova'daki dağlık alanda durdurdu ve S.A.'ya saldırdı. S.A.'yı döven Cavit A., daha sonra boynu dahil 7 yerinden bıçakladı. Cavit A., ardından hamile eşini olay yerinde bırakıp, otomobille kaçtı. S.A.'nın yardım çığlığını duyan çevredekilerden biri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, S.A.'yı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen hamile kadın, daha sonra Kadın Doğum Servisi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde, 4 aylık erkek bebeğin sağlık durumunun da iyi olduğu belirlendi. Genç kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

'OLMAYAN ŞEYLER GÖRMEYE BAŞLADI'

S.A.'nın annesi, "Kızım, evlenmeden önce bu insanla 7 yıl arkadaşlık yaptı. Her şey sorunsuzdu. Son zamanlarda uyuşturucu kullanmaya ve olmayan şeyleri görmeye başladı. Eve birilerinin girdiğini söyleyip, gereksiz kıskançlık yapıyordu. 3 hafta önce de gereksiz kıskançlık yüzünden tartışma çıkardı ve kızımın parmağını kırdı. Kızım, polise giderek, şikayetçi oldu. En kısa zamanda yakalanıp, mümkün olan en büyük cezayı almasını istiyorum" dedi.

KAMYONETİN ALTINDA YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Cavit A.'nın gidebileceği adresleri kontrol edip, takibe aldı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cavit A.'nın dün akşam saatlerinde Yeşilyurt semtinde bir evde olduğunu belirleyip, adrese gitti. Ekiplerin geldiğini anlayıp evden çıkarak kaçmaya başlayan Cavit A., bir kamyonetin altında saklanırken kıskıvrak yakalandı. Sağlık kontrolüne götürülen Cavit A., kendisine "Pişman mısınız" diye soran gazetecilere, "Değilim" cevabı verdi.

Emniyete götürülen Cavit A.'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------

- Cavit A.'nın sağlık kontrolünden görüntü

- Cavit A.'nın 'Neden yaptınız' ve 'Pişman mısınız' sorularına 'Sanane ve Değilim' cevaplarını vermesinden görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) =================== Kocaeli, Nisan ayında en fazla organ bağışlanan il oldu Türkiye genelinde organ bağışının arttırılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Nisan ayı içerisinde bin 155 organ bağışı ile birinci oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde il sağlık müdürlükleri aracılığıyla organ bağışının arttırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü de organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına birçok çalışmada bulunuyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Nisan ayı içerisinde bin 155 kişiden organ bağışı beyanı toplandı. Bu sayı ile Nisan ayında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü 81 il içerisinde en fazla organ bağışı beyanı toplayan müdürlük oldu.

Organ bağışı hakkında yapılan çalışmaları anlatan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, "Organ bağışı dünyada ve Türkiye'de çok önemli bir olay. Şu anda ülkemizde kalp, böbrek, karaciğer ve diğer organlar olmak üzere 26-27 bin civarında organ bağışı bekleyen hasta var. O açıdan bu insanların sağlığına kavuşması bizim için, sağlık camiası için son derece önemli bir konu. Tabii bu sayının hızla düşürülmesi gerekiyor. Bunun için de yoğun çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz de Kocaeli olarak birkaç yıldır bu konuda ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Toplumda farkındalık çalışmaları, eğitim çalışmaları, değişik ortamlarda seminerler, eğitimler, stant çalışmaları yapıyoruz. Bunlar ile ciddi bir yere gelmiş olduk. Özellikle son 1 yıl içerisinde Türkiye çapında ciddi başarılara imza atmış olduk. Geçen sene yıl sonunda, bütün iller içerisinde ikinci olarak tamamladık. Nüfusa oranlar baktığımızda da Türkiye birinciliğimizi geçen sene de, bu sene de devam ettiriyoruz. Yine Nisan ayında bin 155 tane organ bağışı beyanı ile yine Türkiye'de birinciliği yakalamış olduk. Hemen arkamızdan İstanbul ile İzmir gelmekte. Son birkaç sene içerisinde yapılan çalışmalar ile Kocaeli ilinde ciddi bir farkındalık oluştuğunu görüyoruz. Bu organ bağış beyanı ile kalmıyor. Artık bizzat yapılan organ nakil sayıları da artmaya başladı. Daha önceden toplumda bu bilinç yokken, organ bağış beyanı yapılıyordu ama insanlar organ bağışı yaptırmıyorlardı. Organ bağışına izin vermiyorlardı. Şu anda nakil sayılarımız da giderek artmakta" şeklinde konuştu.

Organ bağışı sayılarının az olmasının sebebinin vatandaşların kurumlara karşı olan güvensizliğinden kaynaklandığını belirten Ergüney, "Vatandaşımız ilk etapta kurumlara yeterince güvenmiyor. Ben organ bağışı beyanında bulunursam, en ufak bir rahatsızlık yaşadığımda, hastaneye yattığımda benim böbreğimi alırlar, organlarımı alırlar diye bir korku, endişe yaşıyorlar. Halbuki böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü organ bağışı ile ilgili komisyonlar var. Bunun çok ciddi kanunları, mevzuatları, yaptırımları var. Öyle hemen, bir kişinin karar vermesi ile olan bir şey değil. Kişinin beyin ölümünün gerçekleştiği bir komisyon tarafından tespit ediliyor. Bütün hayati belirtileri sona erdikten sonra yapılıyor. O yüzden vatandaşlarımız müsterih olabilirler. Böyle bir şeyin yapılması mümkün değil" dedi.

Kocaeli'de organ nakli yapılan tek hastane olan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Hüseyin Şaşkın, "Organ ve doku nakli tedavisi sadece nakil ile mümkün olan, organları hasar görmüş hastalar için büyük bir umut ışığı oluyor. Günümüzde birçok organ için nakil mümkün hale geldi. Organ nakli konusunda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanlarımızın bilinç düzeyi oldukça yükseldi. Kocaeli, Türkiye genelinde organ bağışçısı açısından en son kampanyada birinci oldu. Bu Kocaeli ve Türkiye için gerçekten çok yüz güldürücü. Biz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak şu anda Kocaeli'de organ nakli yapılan tek merkez olarak hizmet veriyoruz. Şu ana kadar 2017 yılının Ocak ayından itibaren hastanemizde 27 tane böbrek nakli yapıldı. Bunların 19 tanesi canlı donörden, 8 tanesi ise kadavradan yapılmış ve arkadaşlarımız bu işi çok başarılı bir şekilde devam ettirmekte. Organ bağışı bir iyilik ayaklanması. O çaresiz bekleyişi yaşamadan önce bunu yapmak lazım. Herkes bir gün organa ihtiyacı olabileceğini unutmamalı" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

- Hastanede kurulan organ bağışı standından görüntü

- İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ile röp.

- Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Şaşkın ile röp.

- Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) =================== OKÜ Bilim Fuarını 10 günde, binlerce liseli ziyaret etti Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nce 'Osmaniye Bilimi Yuvasından Öğreniyor' sloganıyla düzenlenen Korkut Ata Bilim Şenliği fuarını liseli binlerce öğrenci ziyaret etti.

OKÜ Merkez Kütüphane önündeki alanda düzenlenen şenlikte, üniversiteli öğrenciler tarafından hazırlanan, eğitim, bilim, kültür ve teknoloji projelerinin tanıtımı ve paylaşımı yapılarak lise öğrencileri ve etkinliğe katılan ailelerin bilinçlenmesi sağlandı.

DENEYSEL UYGULAMALAR ANLATILDI

6 Mayıs günü başlayan ve 10 gün boyunca devam eden Korkut Ata Bilim Şenliği'nde Robotik, Kimya, Gıda, Mühendisliği, Enerji ve STEM gibi popüler uygulamalar yer aldı. Bu kapsamda hedef kitlelere hidroelektrik santrallerinin çalışma prensipleri anlatılarak, elektriğin sadece enerjinin bir türü olduğu ve enerji dönüşüm sistemlerinde verim kavramı uygulamalı sunuldu. Bunun yanı sıra robotik kolların çalışma prensipleri, sağlıktan sanayiye kadar geniş alanda kullanıldığı ve geliştirilebilir olduğu, otonom araç ile çizgi izleyen robot ve güneş takip sistemi uygulamaları, bunların yanında hedef kitlelere özellikle gençlerin tükettiği gıdalardan meyve suları ve meyve aromalı içeceklerle ilgili farkındalık yaratma amaçlı deneysel uygulamalar kurulan stantlarda anlatıldı.

AMAÇ, BİLİME ULAŞILABİLİRLİĞİN ZOR OLMADIĞINI GÖSTERMEK

Korkut Ata Bilim Şenliği proje yürütücülüğünü yapan Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Önder Kaşka, amaçlarının Osmaniye genelinde bilime ulaşılabilirliğin zor olmadığını, bilimle ilgili lise seviyesindeki öğrencilerin ne yapabileceklerini onlara öğretmek olduğunu söyledi. Toplamda 16 deney başlığı adı altında 16 farklı deney yapıldığını kaydeden Kaşka, "Bunların içerisinde, Gıda, Kimya, Makine ve Elektrik Elektronik Mühendisliğindeki öğrencilerimizin kendi gayretleri ve TUBİTAK'ın sağladığı maddi destekle yaptıkları projeleri burada sergilemeye çalıştık" dedi.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Atasoy ise 10 günlük süre zarfında 6-7 bin öğrencinin fuarı ziyaret ettiğini belirterek, "Hedef kitle sayımız toplamda 19'du ancak projemizdeki hedef kitle okullarımız haricinde bir çok okuldan da talepler geldi ve binlerce öğrenciye burada eğitim verebildik. Bu gerek bizim için gerekse Osmaniye açısından gurur verici bir durum. İl merkezi ve ilçelerden bir çok okuldan ziyaretçilerimiz oldu ve buradaki atölyelerde aktif olarak bulundular.Öğrencilerimiz derslerde almış oldukları teoride kalan yani sözel kalan bilgileri aslında burada pratiğe yani uygulamaya dökebildiler" diye konuştu.