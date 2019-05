DHA YURT BÜLTENİ-6

1)REYHANLI'YA ASKERİ SEVKİYAT

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına askeri sevkiyatı devam ediyor.

Dün gece saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine askeri sevkiyat gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoylar geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

2)İZMİR'DE 100'ÜNCÜ YIL GURURU COŞKUYLA YAŞANDI

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 100'üncü yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir’de gururla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki gösterilerde en büyük alkışı down sendromlu çocukların valsi aldı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü İzmir’de törenlerle kutlandı. Alsancak Cumhuriyet Meydanı’ndaki program nedeniyle çevrede geniş güvenlik önemleri alındı. Çatılara keskin nişancı polisler yerleştirilirken, sahil güvenlik ekipleri ile deniz polisi de İzmir Körfezi’nde nöbet tuttu. Alana gelenler, oluşturulan arama noktalarından titiz bir şekilde arandıktan sonra içeri alındı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinler, yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Turistler, cep telefonları ve tabletleri ile meydandaki etkinlikleri görüntüledi. Resmi törenler saat 08.30’da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra tören alanına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, CHP ve AK Partili milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, yaptığı konuşmada 19 Mayıs’ın Türk milletinin makus talihini değiştiren bir yıl olduğunu söyledi. Türk milletini küçük bir toprak parçasına sıkıştırma planlarının, bu tarihte sonuçsuz kaldığını vurgulayan Uslu, ardından milletin kenetlendiğini ve modern bir Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunu kaydetti.

GÖSTERİLER RENK KATTI

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata’ya Cevabı’nın ardından, şiirler okundu. Program kapsamında halk oyunları, aerobik, karate gibi gösteriler göz doldurdu. Alanda en büyük alkışı ise down sendromlu çocukların vals gösterisi aldı. Kızların her biri farklı renkte elbiseler giydi. Başlarına da çiçeklerden yapılan taçları taktı. Down sendromluların gösterileri, alandakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Yerde bunlar olurken gökyüzünde de hareketlilik yaşandı. Paramotor, ‘Milli Mücadelenin 100’üncü yılı kutlu olsun’ yazısı ile bir süre Cumhuriyet Meydanı’nın üstünde tur attıktan sonra Türk bayrağı açtı. Program kapsamında bisiklet sporcularından Senanur Süslü, Türk bayrağını İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a verdi. Ayyıldız, bayrağı üç kez öpüp alnına koydu. Program kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu’nu üyeleri, Türk Telekom Binası’ndan Türk Bayrağı açarak halatlarla aşağıya indi. Program, gösterilerin ardından sona erdi.