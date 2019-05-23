DHA YURT BÜLTENİ - 6

Halıya sarılıp kaçırılan iş adamına çıplak fotoğrafla şantaja 3 gözaltı Mersin'de dolandırmaya çalıştıkları iş adamlarından B.K.'yi halıya sarıp kaçırdıktan sonra çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yapan 3 kişi yakalandı.

19 Mayıs'ta meydana gelen olayda iddiaya göre; A.K., C.K. ve İ.K., birlikte iş yapma vaadi ile ortak iş adamları B.K. ve K.B.'yi dolandırmak istedi. Kişilerin tavırlarından şüphelenerek bu talebi reddeden B.K., Mezitli'deki evinde darp edilip ağzı bantladıktan sonra bir halıya sarılarak bindirildiği minibüs ile başka bir eve götürüldü. Zanlıların bir bahane ile buluştuğu B.K.'nin ortağı K.B. de bir müddet sonra bu eve getirildi. Şüpheliler burada iş adamlarının çıplak fotoğraflarını çekerek 2, 5 milyon TL getirmelerini söyleyip serbest bıraktı. Polise giderek şikayetçi olan B.K ile K.B.'nin ihbarı ile başlatılan soruşturma kapsamında İ.K., A.K. ve C.K. belirlenen adreste gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfek, koli bandı ve ipler ile B.K.'ye ait kredi kartları ve cüzdan ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulanmak üzere götürüldükleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- İşadamının halıya sarılarak kaçırılması

- Minibüse bindirilmesi

- Ortakların başlarına geçirilen kutu ile başka bir yere götürülmesi

- Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

- Zanlıların emniyetten çıkarılıp polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının emniyetten ayrılması SÜRE: 01'35" BOYUT: 172 Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ===================== Van'da sürücünün kovalamacada terk ettiği araçtan 51 kilo eroin çıktı Van'ın Başkale ilçesinde jandarmadan kaçarken sürücüsünün yol kenarına terk ederek kaçtığı araçta 51 kilo 566 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinden Van kent merkezine plakası bilinmeyen siyah renkli bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete eçti. Ekipler, ilçenin Albayrak ve Atlılar Mahallaleri arasındaki karayolunda şüpheli aracı tespit edip, durdurmaya çalıştı. Jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç ekiplerce takibe alındı. Yapılan takip sonucunda, sürücünün yol üstüne terk ederek gece karanlığında kaçtığı araçta, arama yapıldı. Uyuşturucu arama köpeği 'Barut' yardımıyla yapılan aramada, araçta 100 paket halinde 51 kilo 566 gram eroin ele geçirildi. Kaçan sürücünün yakalanması için ise soruşturma başlatıldı.

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-Ele geçirilen eroin

-Detaylar Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) - ================ İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu başladı. Bu yolculuğu görmek isteyen doğa meraklıları göçün olduğu noktada gözlem yapıyor.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğunu görmek isteyen birçok kişi bu göçün gözlemlendiği noktalara geliyor. Gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. Erciş ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan balık bendindeki inci kefalinin görsel şovu ve martıların onları avlama çabası büyük bir ilgiyle izlendi.

Bu arada, bu yıl 24- 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 9'uncu Uluslararası İnci Kefali Kültür, Sanat Festivali'nin hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği, bu yıl olan festivale yurt içi ve yurt dışından 50 bin kişinin katılmasının hedeflendiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Martıların inci kefalinin avlama çabası

-İnci kefalinin görsel şovu

-Görsel şovu izleyen vatandaşlar

-Vatandaşlarla röportaj

-Detaylar BOYUT:157 MB

SÜRE:2 DK 59 SN Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - ===================== Mersin balığının Karadeniz'deki 3 türü yok oldu Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nce yapılan araştırma ile dünyada 27 farklı türe sahip olan mersin balığının Karadeniz'de görülen 6 türünden 3'ünün yok olduğu, kalan 3 türün ise yok olma tehdidi ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Üniversite bünyesinde başlatılan çalışmayla nesli yok olma tehlikesinde olan mersin balığı için damızlık yetiştiriciliğine başlandı.

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde yapılan araştırmalarda dünyada 27 farklı türe sahip olan mersin balığının Karadeniz'de görülen 6 türünden 3'ünün yok olduğu belirlendi. Karadeniz'de kalan 3 türün ise yok olma tehdidi ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Üniversite bünyesinde Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde başlatılan çalışmayla nesli yok olma tehlikesinde olan mersin balığı için damızlık yetiştiriciliğine başlandı. Çalışma ile ticari damızlık stoku oluşturmanın hedeflendiği Mersin balığında, Karadeniz'de doğal olarak bulunmayan ancak dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan 'sibirya mersin' denilen tür üzerine de çalışma yürütülüyor. 600 damızlık yetiştirilen Mersin balıkları da 8 yaşına ulaştı.

'3 TÜRÜ YOK OLDU'

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu, Mersin balığının dünyada 27 farklı türe sahip olduğunu belirterek "Bu türlerin 6 tanesi Karadeniz'de görülüyor, ancak küresel faaliyetler ve insan eksenli davranışlar neticesinde maalesef 3 türün nesli bizim denizlerimizde yok oldu. Geriye kalan 3 türün de can çekiştiğini söyleyebilirim. Bizde bunun sonucunda Mersin balıkçılığı yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar başlattık. Oldukça devasa balıklar, yaklaşık bin 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyorlar. Mersin balığının nesli 250 milyon yıla dayanıyor. Asıl amacımız ticari olarak bir damızlık stoku oluşturmak ve Rize'de daha önce bulunmayan Mersin balığını yetiştiricilik sektörüne kazandırmaktır. Erkek olanların satışına bu yıl başlayacağız.ö dedi.

‘MERSİN BALIKLARIMIZ 8 YAŞINA ULAŞTI’

Mersin balığının iki türüyle çalışma yaptıklarınI anlatan Kurtoğlu, “Elimizde mevcut iki tür bulunuyor. Bunlardan birisi Karadeniz'in doğal faunasında bulunan 'karaca mersin' diye bilenen türdür. Diğer tür ise Karadeniz'de doğal olarak bulunmayan ancak dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan 'sibirya mersin' denilen tür üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bugün elimizde damızlık formunda toplamda 600 civarında balık mevcut. Bu balıkların cinsi olgunluk yaşları 7-11 yaş aralığındadır. Bizim elimizdeki balıklar 8 yaşına ulaştı. Balıklarımızda cinsi olgunluk hemen hemen başlamış durumdadır. Birkaç yıl içerisinde bunlardan aldığımız yumurtalarda hem neslin devamını hem de pazarlama için havyar üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Orada da çalışmalar devam ediyor. Bizim amacımız Türkiye'de mersin balıkçılığı yetiştiriciliğini canlandırmak ve dünyadaki ekonomisinden yararlanmaktır. Bunu sağlayabilirsek su ürünleri yetiştiriciliği alanında yeni bir kapı aralamış olacağız. Avrupa Birliği ülkelerine sadece su ürünleri ihraç edildiğini düşünürsek; bu alandaki yeni açılımlarımız önem arz etmektedir." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Üniversite su ürünleri araştırma merkezi detayları

Mersin balıkları detayları

Havuzlardan detay

Doç. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu açıklaması

Detaylar Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA ===================== Şeytan Deresi'ndeki balık ölümleriyle ilgili bir fabrikaya soruşturma başlatıldı KIRKLARELİ'nin Şeytan Deresi'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili jandarmanın yaptığı araştırmada, dereye atık su bıraktığı belirlenen bir fabrika hakkında soruşturma başlatıldı. Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan, balık ölümlerinin zehirli kimyasal atıktan kaynaklandığını söyledi.

Kırklareli'ndeki Şeytan Deresi'nde iki gündür henüz belirlenemeyen nedenle binlerce balık ölümleri yaşandı. Derenin Babaeski ilçesinden geçen bölümünde balık ölümleri halen sürerken, ölüm balıkların büyük bölümü kıyılara vurdu. Hayvanların su içtiği, çiftçilerin bahçelerini suladığı Şeytan Deresi'ndeki balık ölümleri halk arasında tedirginlik yaratırken, yapılan anonslarla vatandaşlar dere suyunu kullanmaması yönünde uyarıldı.

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sudan ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de balık ölümleriyle ilgili çevrede yaptığı incelemede, Değirmencik köyü Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın atık sularını Şeytan Deresi'ne bıraktığını tespit etti. Kırklareli Cumhuriyet Savcısı talimatıyla fabrika hakkında soruşturma başlatıldı.

'BALIK ÖLÜMLERİ KİMYASAL ATIKTAN KAYNAKLANIYOR'

Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan, balık ölümlerinin zehirli kimyasal atıktan kaynaklandığını iddia etti. Arslan, "Değirmencik'ten, Kırklareli Barajı'ndan gelen bu suyumuz bize ulaşana kadar, çevresinde fabrikalar bulunuyor. Birilerinin dereye hafta sonu bu kimyasalı, zehri bıraktığını düşünüyoruz. Dolayısıyla buraya 2-3 günde su ulaştığında ne yazık ki, olumsuz sonuçlar görünmemekte ve geçtiğimiz yıllarda yapılan laboratuvar sonuçlarında, balık ölümlerinin oksijenden ölüm olaylarının yaşandığı bildirildi. Ama biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. Bundan sonra bu balık ölümlerinin yaşanmaması için bizim yetkililerden sadece para cezaları değil, hapis cezalarının da gündeme getirilmesi ve yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Babaeski Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Hülya Güder, derede katliamı yaşandığını belirterek, "Yetkilileri bilgilendirdik, daha sonra balıklardan ve su numunesi de alınarak tahlile gönderildi. Şimdi soruşturma aşamasında. Tahlil sonuçlarını bekliyoruz. Bu doğa katliamının, insanların ve hayvanların sağlığına zarar verecek derecede olan bu katliamı yapanların bir an önce cezalandırılmalarını istiyoruz. Ve dereye kirli atık bırakabilecek işletmelerin, sık sık denetlenmelerini talep ediyoruz" dedi.

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Babaeski sorumlusu Gülsüm Kaynaktar, Şeytan Deresi'nde balık ölümlerinin vahşi bir katliam olduğunu söyledi. Dereden gelen suyla tarım arazilerinin sulandığına dikkat çeken Kaynaktar, "Bu yapılan insanların yaşam hakkına yapılan çok büyük saygısızlıktır. Vahşi bir katliamdır. Buranın Ergene Nehri olmasına izin vermeyeceğiz. Bizim deremizden gelen bu suyla, tarım arazileri sulanıyor, hayvancılık yapılıyor. Her anlamda doğayı katletmiş oluyorsunuz. Bizim dernek olarak sürecin takipçisi olacağız. Bu tür olaylara sürekli karşılaşıyoruz, gerekli yaptırımların uygulanmadığını düşünüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Drone ile dere görüntüsü

Derede ölü balıklar

Balıklardan detay

Şahin Arslan ile röp.

Detay görüntü

Hülya Güder ile röp.

Farklı açıdan detay

Gülsüm Kaynaktar ile röp.

Toplu halde ölü balıklar

Vatandaşlar ile röp.

Genel detay görüntüler Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Metin KARAKUŞ/BABAESKİ(Kırklareli),(DHA) =================== Denizli'nin tavuğu, horoz gibi öttü DENİZLİ'de adeta bir horoz gibi öten tavuk ilgi odağı oldu. Yaklaşık 10 saniye ötebilen 2 yaşındaki tavuk, görenleri şaşkına çevirdi.

Denizli'de 38 yıldır petshop işleten Sermet Kayabaşı'na (61) ait tavuk, görenleri şaşırttı. Denizli horozunun genlerini taşıdığı belirtilen 2 yaşındaki tavuk, yetişkin bir horoz gibi ötebilmesiyle dikkati çekti. Yaklaşık 10 saniye öten tavuk şaşırtırken, daha önce hiç öten bir tavuk görmeyen vatandaşlar cep telefonlarıyla video çekti.

'BAŞKA TAVUKLAR BU ŞEKİLDE ÖTEMEZ'

Tavuğunun Denizli horozunun genlerini taşıdığını belirten Kayabaşı, "Denizli horozu kentimizin simgesi halindedir. 15 yıldır Denizli horozu besliyorum. Tavuğum günde 15- 20 kez, 8- 10 saniye arasında normal bir horoz gibi ötebiliyor. Hakiki Denizli horozunun genini taşıyan tavuklar ötebilir. Burada gördüğünüz tavuğun ötmesinin sebebi, gerçek Denizli horozunun kanını taşımasıdır. Tavuğumun öttüğünü görenler, çok şaşırıyor. Başka tavukların bu şekilde öttüğünü göremezsiniz" dedi. Tavuğun öttüğünü gördüğünde gözlerine inanamadığını belirten Kahraman Kahraman (29), "Daha önce hiç öten bir tavuk görmemiştim. Hep horozların öttüğüne şahit olmuştum. İlk defa bir tavuğun öttüğünü gördüğüm için çok şaşkınım. Gördükten sonra hemen telefonumu elime aldım. O anı ölümsüzleştirmek ve arkadaşlarıma göndermek için fotoğraf ve video çekmeye çalıştım" diye konuştu.