DHA YURT BÜLTENİ - 6 

Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş Konya'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu'nun (42), seçimden sonra mahalle halkına teşekkür için asılan 'Haydi Bismillah' yazılı afişin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı Abdurrahman Koç (25) ile olaya karıştığı öne sürülen babası, bir önceki belediye başkanı Abdullah Koç ve amcası Osman Koç'un sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Doğanhisar ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Başköy Mahallesi meydanında meydana geldi. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı olan MHP'li İhsan Öztoklu, iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi meydanına gitti. Meydanda, seçimlerden sonra mahalle halkına teşekkür etmek için billboarda asılan kendi resmi ve adının olduğu 'Haydi Bismillah', "Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını gördü.

Öztoklu, ardından 31 Mart'ta İYİ Parti adayı olan selefi Abdullah Koç ile oğlu Abdurrahman Koç ve kardeşi Osman Koç ile tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre belediye çalışanlarından Ümit Kalkan, afişi yırtanlara küfretti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralana Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç gözaltına alındı. 3 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

MAHALLEDE ÖNLEM ALDI

Olayın yaşandığı mahallede önlem alan güvenlik güçlerinin bekleyişinin sürdüğü bildirildi. Valilik kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

MHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Gözaltına alınan Abdullah Koç, Başköy Belde Belediye Başkanlığı'nın ardından 2014 yılında MHP'den Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Yaklaşık 2 yıl önce partisinden istifa edip bağımsız olarak görevine devam eden Koç, geçen yıl kasım aylarında ise İYİ Parti'ye geçti. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden aday olan Koç, oyların yüzde 40.40'ın almıştı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

İnşaat Mühendisi ve 2 çocuk babası olan İhsan Öztoklu'nun cenazesi bugün Doğanhisar Meydanı'nda cuma namazının ardından defnedilecek.

Görüntü Dökümü

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-Başköy'e giriş ve çıkışlarda jandarmanın önmeli

-Kent merkezindeki afiş

-Olay yerinde yırtılan afişin fotoğrafı Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) ================ Eski eşinin yeni eşinin aracını kundaklayan şüpheli yakalandı Adana'da, eski eşinin yeni evlendiği Şahin E.'nin (28) otomobilini ateşe veren Erol B. (29) yakalandı.

Olay, 22 Mayıs'ta Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erol B. İle Zeliha E. bir süre önce boşandı. Bu birliktelikten bir çocuğu olan Zeliha E. daha sonra Şahin E. (28) ile evlendi. Olay günü alkol alan Erol B. gece geç saatlerde eski eşinin evinin önüne giderek çocuğunu görmek istedi. Zeliha E.'nin bu isteği kabul etmemesi üzerine şüpheli Erol B., Şahin E.'nin park halindeki otomobilini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler başka bir araca sıçradı. Balkona çıkan Şahin E. araçların yandığını görünce aşağı indi. Yangın, çevredekiler tarafından büyümeden söndürüldü. Olayın ardından soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Erol B.'yi kısa sürede yakaladı. Daha öncede kendine ait evi yakan ve denetimli serbestlikten yararlandığı belirlenen Erol B., sorgusunda suçunu kabul etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber :Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ===================== Diyalize girmeden nakil olacağını öğrenince büyük sevinç yaşadı Trabzon'da yaşayan 4 çocuk annesi Zekiye Taşkın (58), 5 yıldır yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği sonucu artık nakil olmasını gerektiğini öğrendiğinde büyük sevinç yaşadı. Diyalize girmekten çok korkan Taşkın, oğlu Şanver Taşkın'ın bağışladığı böbrekle yaşama tutundu.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından yapılan böbrek nakli ameliyatıyla sağlığına kavuşan Zekiye Taşkın, yüksek tansiyona bağlı gelişen böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunda diyalize gireceğini düşünerek büyük korku yaşadığını söyledi. Diyalize girmek istemeyen, diyalize giren hastaların yaşadıklarını çok iyi bildiğini belirten Taşkın, "Kayınvalidem diyalize giriyordu. Çok sıkıntı yaşamıştı. Ondan biliyordum. Diyalize girmek istemiyor ve çok korkuyordum. Doktorlar nakil yapılması gerektiğini söyleyince çok sevindim" dedi. Taşkın, hiç diyalize girmeden böbrek nakli olduğu için çok mutlu olduğunu anlattı.

'BEN DE ÇOCUKLARIMA CANIMI VERİRİM'

Oğlu Şanver Taşkın'ın (36) bağışladığı böbrekle hayata tutunan Zekiye Taşkın, "Ben çocuklarıma gözlerimi bile veririm. Canımı veririm. Evlatlarımın için ölürüm. Oğlumun canı gönülden böbreğini vermesi beni çok duygulandırdı" dedi. Bir gün oğlunun kendisine böbrek vereceğinin hiç aklına gelmediğini sözlerine ekleyen Taşkın, "Allah'a şükür oğlum böbrek verdi" diye konuştu.

'DÜNYA BAŞIMIZA YIKILDI'

Zekiye Taşkın'ın kızı Deniz Doğan (32) ise "Ben İstanbul'da yaşıyorum. Trabzon'a gezmeye gitmiştim. Annemle birlikte kontrole gittiğimizde doktor 'Böbreklerin bitmiş, diyalize girmen lazım' deyince dünyalar başımıza yıkıldı" dedi. Doktorun böbrek nakli olabileceği sözleri üzerine annesinin diyalize hiç girmeden nakle karar verildiğini belirten Doğan, "Allah razı olsun, ağabeyim 'Ben vereceğim' dedi. Ağabeyim genç. Çocukları var. 'Böbreğini verince çalışabilir mi? Sağlık durumu nasıl olur?' diye düşüdük. Allah'a şükürler olsun ameliyattan 3 gün sonra ayağa kalktı. Hiç ameliyat olmamış gibi" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Zekiye Taşkın'ın hastane odasında kızı ile görüntüsü

-Zekiye Taşkın ile röportaj

-Kızı Deniz Doğan ile röportaj

-Detay görüntüler Haber: Selma KUNAR - Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ================= İhtiyaç sahiplerine özel araç Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları belediyenin Sosyal Hizmet Aracı sayesinde karşılanıyor.

Kızılören Belediyesi tarafından tahsis edilen Sosyal Hizmet Aracı yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlık ve pazar hizmetleri olmak üzere birçok ihtiyacını karşılıyor. Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar belediyeyi aramaları durumunda araç şoförü Süleyman Eser, gelen telefon ve aciliyet sırasına göre vatandaşları evlerinden alarak pazar, hastane gibi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tekrar evlerine bırakıyor. Rahatsızlanan Emine Albayrak (70) da bu araçla evinden alınıp, önce aile hekimine muayenesini olduktan sonra ilaçları da alınarak evine bırakıldı.

Süleyman Eser, "Sosyal Hizmet aracımız 2016 yılından itibaren ilçemizdeki yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine hizmet vermekte. Belediyemizi aramaları durumunda Sosyal Hizmet Aracımız kişileri evden alıp, hastane veya sağlık ocaklarında muayenelerini yaptırıp, eczaneden ilaçlarını alarak evlerine bırakmakta. Yine cumartesi günleri ilçemizde kurulan pazara da gelemeyen vatandaşlarımızı getirip, ihtiyaçlarını aldıktan sonra evlerine bırakmaktayız. Amacımız Kızılören'de daha huzurlu bir yaşam ve daha temiz bir ortam sağlamaktır" dedi.

Emine Albayrak, "Rahatsızlandığımda belediyeyi arıyorum. Beni bu araçla evden alıyorlar. Sağlık ocağında muayene oluyorum. Daha sonra eczaneye gidiyoruz. Eczaneden ilaç alıyoruz. Evime indiriyorlar. Pazara giderken de götürüp getiriyorlar" diye konuştu.