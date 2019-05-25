DHA YURT BÜLTENİ - 6

Yatak ve yorganların altında 81 kilo eroin ele geçirildi Van'ın Tuşba ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda yatak ve yorganların altına gizlenmiş poşetler içerisinde 81 kilo 535 gram eroin, 1 glock marka ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, yatak ve yorganların altına gizlenmiş poşetler içerisinde 81 kilo 535 gram eroin, 1 glock marka tabanca ve 10 mermi ele geçirildi. Şüpheli 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Görüntü Dökümü

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-Evde yapılan aramalar

-Eroinin bulunması

-Eroinin emniyette teşhir edilmesi

-Detaylar VAN,(DHA) - ========================= Özel hastanede yangın paniği Bursa'da özel bir hastanenin zemin katındaki elektirik trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı hasta ve çalışanlar tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolu üzerindeki özel bir hastanenin zemin katındaki elektrik trafosunda, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında binanın içine yoğun duman yayıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Panik yaşanan hastanede, hastalar ve çalışanlar, tahliye edildi. Dumandan etkilenmemeleri için vatandaşlara maske dağıtıldı.

Gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle bir süre hasta alımı yapılamadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Maskeli hastalardan görüntüler

-Detaylar Süre: 00.49 Boyut: 92 MB Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) ========================= Yavru köpeği itfaiye kurtardı Karaman'da kullanılmayan evin bodrum katına düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sümer Mahallesi 1268 Sokak'ta yaşayan Aşır Sepetçi, evinin karşısında bulunan ve kullanılmayan evden köpek sesleri geldiğini duydu. Sepetçi, eve gidip baktığında 4 yavru köpek olduğunu, bunlardan birinin ise bodrum katına düşmüş olduğunu gördü. Sepetçi'nin ihbarı üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce köpeğin düştüğü deliği genişletti. Ardından yavru köpeği kurtardı.

Aşır Sepetçi, “Dünden bu yana yavru köpek sesi duyuyordum. Köpek sesinin nereden geldiğini ilk etapta anlamadım. Bugün bir köpeğin boş olan eve girip, çıktığını fark ettim. Köpeği takip ettiğimde üç yavru köpeğin evin içinde, bir yavru köpeğin de bodruma düşmüş olduğunu fark ettim. Durumu itfaiyeye bildirdim. Sağ olsunlar ekipler geldi ve yavru köpeği mahsur kaldığı yerden kurtararak diğerlerinin yanına bıraktıö dedi.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Köpeğin kurtarılması

- Genel ve detaylar Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)) ========================= Hakkari Valisi Akbıyık'ın hayvan sevgisi Hakkari Valisi İdris Akbıyık, hayvanseverliğiyle takdir topluyor. Boş zamanlarını köpekleriyle geçirip stres atan Vali Akbıyık, tavuklarını da kendi elleriyle besliyor.

Türkiye'nin en zor coğrafyasında görev yapan Vali İdris Akbıyık, göreve atandığında beraberinde getirdiği 3 yaşındaki 'Lesi' ile 1 yaşındaki 'Boncuk' adını verdiği Golden cinsi köpekleriyle boş zamanlarını geçirip stres atıyor. Vali Akbıyık, 2 horozu ve 6 tavuğu ile de yakından ilgileniyor.

Hükümet konağının önündeki bahçede köpekler için barınak, tavuklar için kümes yaptıran Vali Akbıyık, yoğun iş yoğunluğu içerisinde köpeklere tımar yapıp, kendi elleriyle mamasını verdiğini söyledi. Vali Akbıyık, "Bu köpeklerimiz vali konağı bahçesinde bizlerle beraber yaşıyorlar. Ayrıca tavuklarımız var. Hem organik doğal yumurtalarımızı yiyiyoruz, hem de hayvan ve doğa sevgisini burada gidermiş oluyoruz. İş yoğunluğu içerisinde stresimizi bunlarla atmış oluyoruz. Köpeklerle de özel olarak ilgilenmeye çalışıyorum. Ülke olarak hayvan hakları evrensel beyannamesini kabul ettik. Yani hepsi can taşıyor. Bizim için insan ne kadar kıymetli ise, hayvan da o kadar kıymetli. Hepsi Allah'ın yarattıkları değerli varlıklardır" dedi.

Hakkari'deki huzur ortamına da değinen Vali Akbıyık, "İl merkezi ve ilçelerimizde en ufak bir olay olmuyor. Daha çok kırsal bölgelerimizde meydana gelen saldırılar var. Son zamanlarda şehitlerimiz oldu. Terör örgütü yurt içinde ciddi bir darbe aldı. Son terörist kalmayıncaya kadar da mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Vali konağı bahçesinde beslenen Golden cinsi köpekler

-Vali İdris Akbıyık'ın köpekleri secip oynarken

-Vali Akbıyık, Lesi isimli köpeğine tımar yaparken

-Detaylar

-Akbıyık, Boncuk köpeğine mama vermesi

-Vali Akbıyık ile röportaj

-Vali Akbıyık'ın beslediği tavuklar

-Tavuklara kendi elleriyle yiyecek veren Vali Akbıyık

-Yiyecekleri yiyen tavuklar

-Detaylar Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- ========================= Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Mestanlı'da soydaşlara iftar Tekirdağ Büyükşehir belediyesi, Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'nin Mestanlı ilçesinde yaklaşık 4 bin kişiyi iftar yemeği verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Mestanlı ilçesinde organize edilen iftar yemeğine, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Hayrabolu Belediye başkanı Osman İnan, davetliler ve yaklaşık 4 bin soydaş katıldı.

Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkür ederek, "Geçen yıl bu etkinliği Kırcaali'de yapmıştık. Bu yıl Mestanlı'da yapalım ve hep beraber olalım diye aramızda karar verdik. Katılımınızdan dolayı misafirlerimize, hemşerilerimize teşekkür ediyorumö dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, geçen yıl Kırcaali'de iftar programı düzenlediklerini belirterek, "Büyük bir katılım oldu. Soydaşlarımızın bize gösterdiği ilgiye mutlu olduk. Türklerin 2 tane vatanı vardır. Biri doğduğu yer, biri de anavatanı olan Türkiye. Ben Türkiye'den bütün Tekirdağ'dan Mestanlı'daki, Kırcaali'deki soydaşlarıma sevgilerini, selamlarını, saygılarını getirdim. Gösterdiğiniz konukseverlik ve ilgi alakanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan giderken de sizlerin selamlarınızı Tekirdağ'lılara götüreceğim. İnşallah bundan sonra daha bir araya geleceğiz, birbirimizi göreceğiz, özlem gidereceğiz. Sizleri de Tekirdağ'da görmek istiyoruz. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum" diye konuştu.

Gecenin sonunda ise Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis tarafından, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a tablo hediye edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Başkan Albayrak'ın Mestanlı belediyesine ziyareti

-Mestanlı meydanında yapılan iftar yemeği

-Mestanlı belediye başkanı Sunay Hasan konuşma

-Tekirdağ BB Kadir Albayrak konuşma

-İftara katılanlardan görüntüler

-Genel ve detaylar Haber- Kamera Mehmet YİRUN/KIRCAALİ(Bulgaristan),(DHA) ========================= Hayvanlar, Karasu Nehri'ni yüzerek meraya ulaşıyor Muş'ta yaşayan vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını meralara ulaştırmak için Karasu Nehri'nde yüzdürmek zorunda kalıyor.

Merkeze bağlı Yeşilce Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, her gün 170 büyükbaş hayvanını meraya göndermek için Karasu Nehri'ni kullanıyor. Zorlu yolculukta meralara çıkarılan hayvanlar, akşam aynı güzergahtan getirilerek hayvan sahiplerine teslim ediliyor. Mahalleden geçen Karasu Nehri'nden zorlu yolculukla hayvanları geçirdiğini söyleyen çoban Ekrem Yılmaz, "Meralarımız nehrin karşı tarafında olduğundan, sabah hayvanları otlamak için Karasu'dan geçiriyoruz. Nehir yatağı taşlı, zaman zaman hayvanların ayaklarının taşa değerek kırılmasına neden oluyor. Yapılan köprü uzak olduğu için nehirden geçiriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Karasu nehrinden detaylar

-Hayvanlardan detaylar

-Hayvanların nehirden geçişlerinden detaylar

-Hayvanların meraya geçişi

-Röportaj Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA) ========================= TOSFED Baja Kupası start aldı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 'TOSFED Baja Kupası' Körfez Yarış Pisti'nde start aldı.

TOSFED Baja Kupası, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez Yarış Pisti'nde start aldı. Pilotlar, 218.2 kilometresi özel etaptan oluşan toplam 384.2 kilometrelik parkuru koşacak. Bugün, Körfez Baja Yarışı'nda ilk gün, 41.50 kilometre uzunluğundaki 'Teksen' etabının 2 kez geçilmesinin ardından 'Körfez Rallikros' parkurunda koşulacak seyirci özel etabıyla tamamlanacak. Yarın ise 66.10 kilometre uzunluğundaki 'Belen' etabını 2 kez geçecek olan ekipler, Körfez Yarış Pisti'nde finiş podyumunda yarışı tamamlayacak. Kupanın 2'nci ayağı ise 29-30 Haziran tarihlerinde Denizli Offroad Kulübü (DENDOFF) tarafından Denizli'de düzenlenecek. Görüntü Dökümü:

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- Pilotların start noktasından çıkışı

- Detay