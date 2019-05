DHA YURT BÜLTENİ-6

BİLECİK’in Söğüt ilçesinde fabrika işçisi Aysel Can (47), geçen yıl ağustos ayında Eskişehir Devlet Hastanesi’nde rahim ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra zaman zaman şiddetli ağrılar hisseden Ayşe Can'ın gittiği Bilecik Devlet Hastanesi’nde çekilen röntgeninde, rahminde sargı bezi unutulduğu ortaya çıktı. 29 santimetre uzunluğundaki sargı bezi, 9 ay sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı. Ayşe Can, "Sargı bezi nedeniyle hala sağlık sorunları yaşıyorum. Gündelik hayatımda çok zorluk çektim, doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlattım" dedi. Söğüt ilçesinde oturan ve bir çocuk annesi Aysel Can’a, geçen yıl Ağustos ayında sancıları nedeniyle gittiği hastanede ‘miyom kist’ teşhisi konuldu. Eskişehir Devlet Hastanesi’nde rahim ameliyatı olan Can, hastanede bir süre kaldıktan sonra taburcu edilerek Söğüt’e döndü ve işçi olarak çalıştığı fabrikada günlük yaşamına devam etti. Her geçen gün artan ağrıları nedeniyle doktora gittiğini ancak bir sonuç alamadığını ifade eden Aysel Can, “Çok sancılarım olduğu için gittiğim doktorlar sürekli içimde ‘miyom kist’ olduğunu ve acilen ameliyat olmam gerektiğini söylüyorlardı. Bende en son kansere dönebilir dedikleri için ameliyat olmaya karar verdim. Doktorların yönlendirmesiyle Eskişehir Devlet Hastanesi’nde ameliyat oldum. Ameliyatta rahim ve yumurtalıklarım alındı. Sonrasında sancılarım hiç bitmedi, sürekli sancılarım devam etti ve ben Söğüt ilçemizde sürekli hastaneye gittim. Bir akşam yine aşırı derecede sancılandığım için Söğüt’teki hastaneye gittim. Söğüt’teki doktorlar beni ambulans ile Eskişehir’e ameliyat olduğum hastaneye gönderdi. Orada beni muayene ettiler, ‘iyisin, hiçbir şeyin yok’ dediler. Sanki ben aşırı naz yapıyormuşum gibi muamele gördüm. Bana iğne yaptılar, serum taktılar, ağrı kesici verdiler ve geri gönderdilerö dedi.

Sınırlı sayıda personel ve sınırlı imkanla hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Özen, üzerlerindeki yükü buradaki işletmeleri kiraya vererek paylaşmak istediklerini kaydetti. Özen, "Alanda yiyecek içecek, eğlence anlamında hiçbir eksik yok. Alanın üzerinde 'Expo öldü, Expo kapalı, çok pahalı' gibi algılar var. Expo'ya girişler ücretsiz, ilk günkü gibi canlı ve burada hayat var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Alanın drone görüntüsü

- Heykellerin üzerinde çalışanlardan drone görüntü

- Çalışma yapanlardan görüntü

- Alandan görüntü

- Kulenin görüntüsü

- Heykellerin görüntüsü

- RÖP: Mustafa Özen (Tarım ve Orman İl Müdürü)

- Detaylar

588 MB /// 05.19ö

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

===================================================

(ÖZEL)

5)ÇAMURDAN ARINAN DİCLE NEHRİ, GEÇTİĞİ YERLERİ GÜZELLEŞTİRİYOR

DİYARBAKIR'da çamurlu görünümüyle dikkat çeken Dicle Nehri, aşırı yağış ve Dicle Barajı kapaklarının açılmasıyla temiz görünüme kavuştu. Yeşil rengini alan nehir, bütünleştiği Tarihi On Gözlü Köprü'yü ziyaret edenlere eşsiz manzara keyfi yaşatıyor.

Diyarbakır'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nin yanıbaşından ve tarihi On Gözlü Köprü'nün altından geçen Dicle Nehri, bu yılki aşırı yağışla birlikte Dicle Barajı kapaklarının da açılmasıyla yıllardır hafızalara kazınan çamurlu görünümden kurtuldu. Yeşil ve temiz görünüme kavuşan nehir, Tarihi On Gözlü Köprü'yü ziyarete gelenlere eşsiz manzara keyfi sunuyor. Barındırdığı tescilli yapılarla Türkiye’de ilk sıralarda yer alan kente gelenler, Diyarbakır’ın hayran kalınacak şehir olduğunu belirterek, nehrin ve yapıların korunması için gerekli her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Eşinin işi nedeniyle bir süredir Diyarbakır’da olduğunu ve bunu fırsat bilip ziyarete geldiğini belirten Sabır Bozanoğlu, “Diyarbakır’ı muhteşem buldum. Eski halini bilmiyorum. Buram buram tarih koktuğunu gördüm. Çok hoşuma gitti. On Gözlü Köprüye de iki defa geldim. Türkiye’nin çok yerine gittim. Her yerde gördüğüm maalesef doğayı korumama ve temizlik konusu. İstanbul’da da yaşadım, Mersin’de de yaşadım. Elimizde bulduğumuz her şeyi çöp kutusuna değil de sulara atıyoruz. En başta bu kültürü edinmemiz lazım. Hepimizin bunu koruması lazım. Şehrin ortasından geçen nehir ne kadar temiz tutulabilir bilemeyeceğim. Burada söyleyeceğim tek şey burada çöplerin akarsulara atılmaması" dedi.

'BU KADAR GÜZEL BİR YER BEKLEMİYORDUM'

Ankara’dan kardeşini ziyarete gelen Nesimi Bozanoğlu ise "Mükemmel bir kent, harika bir kent. Tarihi anlamda da söylememe zaten gerek yok. Köklü bir kültürü, tarihi dokusu ve zenginliği olan bir kent. Doğal güzelliklerine söyleyecek hiçbir kelime yok. Özellikle bu Dicle Nehri’nin buralara çok bereket verdiğini görüyoruz. Tek kelime ile Diyarbakır yaşanılası, görülmesi gereken kentlerden bir tanesi. Bunların korunması için öncelikle tabi ki vatandaşlardan önce hangi hükümet olursa olsun gerekli şeyleri yapması lazım. Tarih hepimizin tarihi. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Bunu böyle kabul edip böyle bilmek gerekiyor. Bu anlamda da herkesin tarihi dokuyu ve şehrin güzelliğini, akarsularını koruması adına elinden gelen her şeyi ama her şeyi yapması gerektiğini düşünüyorum. On Gözlü Köprüyü gördüğümde bu kadar güzel bir yer beklemiyorum. Harika bir yer. İlk kez geliyorum buraya. Resimlerdekiyle yaşayıp görmek çok farklı oluyor. Kendine hayran bırakan bir yer. Buradaki yapılaşmaların da biraz tarihi dokuyu, doğayı koruyarak daha da güzelleştirilebileceğini düşünüyorum. Burada olmaktan mutluyumö diye konuştu.

'BALIK TUTMAYA GELDİK'

İstanbul'dan kenti dolaşmak için gelen Nazmi Oruç da "İstanbul’da çalışıyorum. Ramazan ayı nedeniyle kapalı olduğumuz için Diyarbakır’a geldim. Oltalarla balık tutuyoruz. Tutamadık ama umarım bir dahaki sefere tutarız. Buraları çok beğendim. On Gözlü Köprü'ye de hayran kaldım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

--------

- Drone ile çekilen Dicle Nehri ve Hevsel Bahçeleri

- Köprü üzerinde dolaşan vatandaşlardan genel ve detay görüntüler

- Sabır Bozanoğlu’nun konuşması

- Nesimi Bozanoğlu’nun konuşması

- Nazmi Oruç’un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.32 GB