HABER

DHA YURT BÜLTENİ-6

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

1)SÜRAT TEKNESİNİN GAZETECİLERİN BULUNDUĞU TEKNEYE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA GAZETECİLERE ÇARPAN TEKNE HIZ KESMEMİŞ  Muğla'nın Bodrum ilçesinde, görev başındaki gazetecileri taşıyan tekneye, bölgede bulunan Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesi çarparak batırdı.

1)SÜRAT TEKNESİNİN GAZETECİLERİN BULUNDUĞU TEKNEYE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

GAZETECİLERE ÇARPAN TEKNE HIZ KESMEMİŞ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, görev başındaki gazetecileri taşıyan tekneye, bölgede bulunan Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesi çarparak batırdı. Kaza anı bir otele ait güvenlik kamerası görüntülerinde saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürat teknesinin hızını kesmeden gazetecilerin bulunduğu tekneye çarptığı görüldü.

Görüntü Dökümü
----------------------
-Sürat teknesinin gazetecilerin içinde sulunduğu tekneye çarpma anı görüntüleri

Cavit AKGÜN

Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleniKırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni
Tatlı yiyen asansöre binmesinTatlı yiyen asansöre binmesin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan otomobil alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Bakan Akar'dan net mesaj: Tüm inlerine girilecek

Akar noktayı koydu: O bölgeden çıkmayacağız

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık öldürülen terörist sayısını açıkladı

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde deprem! Kandilli duyurdu

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.