DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SÜRAT TEKNESİNİN GAZETECİLERİN BULUNDUĞU TEKNEYE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
GAZETECİLERE ÇARPAN TEKNE HIZ KESMEMİŞ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, görev başındaki gazetecileri taşıyan tekneye, bölgede bulunan Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesi çarparak batırdı. Kaza anı bir otele ait güvenlik kamerası görüntülerinde saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürat teknesinin hızını kesmeden gazetecilerin bulunduğu tekneye çarptığı görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Sürat teknesinin gazetecilerin içinde sulunduğu tekneye çarpma anı görüntüleri
Cavit AKGÜN
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