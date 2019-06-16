DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ŞIRNAK'TA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, PKK'LI 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışmada 8 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe' adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlere temas sağladı. Çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan 1 asker ise bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı asker, burada yapılan tüm müdahaleye karşın şehit oldu.

Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi. Mücahit YOLCU-ŞIRNAK/DHA ================================================= 2)ENGELLİ ÖĞRENCİ, JANDARMA YARDIMIYLA OKUL BİNASINA GİRDİ GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci bölümü yapıldı. Sınava tekerlekli sandalyeyle gelen engelli aday, jandarmanın yardımıyla okul binasına girdi.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), ilçedeki 11 okulda, 3 bin 900 adayın katılımıyla bugün gerçekleştirildi. Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne sınava girmek için tekerlekli sandalyeyle gelen engelli Erkan Bal, sınav binaya ve salona jandarmanın yardımıyla girdi. Jandarma yardımı dolayısıyla teşekkür eden Bal, hedefinin sınavı kazanmak ve bilgisayar mühendisliği okumak olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Sınavın yapıldığı okul

- Jandarmanın engelli öğrenciyi salona getirilmesi

- Engelli öğrenci Erkan Bal ile röp.

- Genel ve detay görüntüler ( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 126 MB 3)ELEKTRONİK EŞYA SERVİSİNİN 2 DAKİKADA SOYULMASI KAMERADA DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 kişinin, elektrik eşya servisine girip, 2 dakikada, el takımlarının bulunduğu çantayla birlikte 5 bin TL'lilk eşya çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Haziran Çarşamba günü merkez Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Bayındırlık Caddesi'nde meydana geldi. Serhıldan Bayar, saat 16.00 sıralarında elektronik eşya servisinden iş için ayrılıp, 1,5 saat sonra döndüğünde kilitlediği kapının açık olduğunu fark etti. Soyulduğunu anlayan Bayar, güvenlik kamerasının kayıtlarına baktı. İş yeri ile komşularının güvenlik kamerası görüntüleri izleyen Bayar, kimlikleri belirsiz 2 kişinin, kapısını zorla açıp girdikleri iş yerinden, 2 dakika içinde takım çantasıyla birlikte 5 bin TL'lik eşya çaldığını belirledi. Görüntüleri polise verip şikayetçi olan Bayar, şüphelilerin bulunmasını istiyor.

'MAĞDURUM, TAKIM ÇANTAM YOK'

Olayı anlatan Bayar, takım çantasının bile çalındığını söyledi. Şüphelilerin yakalanmasını isteyen Bayar, "Saat 16.00 sıralarında işe gittim. Dükkanımı kilitledim. İşten geldiğimde dükkanımın kapısı açıktı. Anahtar benden başka kimsede olmadığı için direk arkaya gittim. Baktım el takımlarım yok. Hemen güvenlik kameralarına baktım. 2 kişi kapıyı zorlamış. Karşı sitenin güvenlik kamerasına da baktım. Kablolarımı falan çalmışlar. Kapıyı tornavida ile zorlayıp açıyorlar. 2 dakika içerisinde yaklaşık 5 bin TL’lik bir zararım var. Matkap, kablo ve el takımlarımı almışlar. Emniyetin çevresi olduğundan dolayı mobese görüntüleri var. Güvenlik sistemleri ile de uğraştığım için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını toplayıp emniyete teslim ettim. Emniyetin de mobese görüntülerinden şahıslara ulaşmalarını ve bu hırsızların bir an önce bulunmasını istiyorum. Şu an mağdurum. İşe gidecek takımlarım yok. Zaten işe gittiğimde aldığım takım çantam var yanımda. Onun içinde de 3-5 parça malzeme var. Genel olarak kullandığım takımlarım yok" dedi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Serhıldan Bayar’ın konuşması

İş yerinden detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 244 MB ================================================ 4)MANİSA'DA YKS HEYECANI MANİSA'da öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşadı. Dün yapılan YKS birinci oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 35 bin 176, bugün sabah yapılan YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına ise 28 bin 404 aday katıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Manisa'da dün yapılan YKS birinci oturumu TYT'ye 35 bin 176 öğrenci katıldı. Bugün sabah yapılan YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik (AYT) sınavına ise 28 bin 404 aday sınava girdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne aileleriyle gelen öğrenciler, sınav öncesi üst araması yapılıp, sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra içeri alındı. Öğrenciler, içerde ter dökerken, aileleri de okulların önünde heyecanla onların sınavdan çıkmasını bekledi.

Görüntü Dökümü

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-Manisa Lisesi'nden genel görüntü

-Öğrencilerin üstlerinin aranarak sınava alınması

-Öğrencilerin sınava koşarak gelmesi

-Genel ve detay görüntü

(Haber - Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ================================================ 5)GAZİANTEPLİ KADINLAR, KÖTÜ TEZAHÜRATI SONLANDIRIP, TRİBÜNÜ RENKLENDİRECEK GAZİŞEHİR Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Süper Lig'e yükselmesi, Gaziantep'te her kesimi olduğu gibi kadınları da mutlu etti. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri de yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan takımlarını tribünde yalnız bırakmayacak. Şimdiden stadyumda toplanarak takımlarını nasıl destekleyeceklerine dair provalar yapan kadın taraftarlar, yeni sezonda şiddet ve kötü tezahüratı sonlandırarak tribünleri renklendirmeyi hedefliyor.

Gaziantep'in 2 yıl aradan sonra Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile Süper Lig'de temsil edilecek olması kentteki kadın taraftarları da mutlu etti. Geçen yıl kurulan Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği, Gazişehir'in Süper Lig'e yükselmesi ile tribünlerde daha fazla yer alabilmek için şimdiden çalışmalara başladı. 200 civarında üyesi bulunan derneğin başkanı Mezine Sırakaya, yeni sezonda Gaziantepli kadınların tribünlerde takımlarının yanında yer almakla kalmayıp, tüm Türkiye'ye örnek olacağını ifade etti.

STADYUMDA PROVALAR YAPIYORLAR

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri yeni sezon öncesi tribününde yer alacakları Gaziantep Kalyon Stadyumunda bir araya geldi. Stadyumda yeni sezon öncesi neler yapacaklarına dair toplantı düzenleyen kadın taraftarlar, tezahüratları ve takıma nasıl destek olacaklarını konuştu. Yeni sezonda stadyuma daha fazla kadın taraftarın gelmesi için görüş alışverişinde bulunan kadınlar, Gazişehir'in forma rengi olan kırmızı ve siyah renkteki ojeleri sürerek maçlara gelmeyi kararlaştırdı. Provalar yapan ve kendi aralarında da top oynayan kadınlar, yeni sezonda Gaziantep'teki kadınların futbola olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

HEDEF; ŞİDDET VE KÜFÜRÜ SONLANDIRMAK

Geçtiğimiz yıldan itibaren futbolun yanı sıra basketbol, voleybol, hokey ve diğer spor müsabakalarında da Gaziantep takımlarını tribünlerden destekleyen Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya, en önemli hedeflerinin tribünlerdeki erkek egemenliğine son vermek olduğunu söyledi. Futbolun erkek tekelinde olmadığını, tribünlerin ise şiddet, küfür ve kötü tezahüratlarla gündeme gelmesini istemediklerini anlatan Sırakaya, şöyle dedi:

"Futbol ve stadyumlar sadece erkeklerle bütünleşmiş durumda. Ancak biz sporda erkek egemenliğinin kaldırılması için bu derneği kurarak tribünlerdeki yerimizi aldık. Böylelikle futbol ve tribünlerde sadece erkeklerin olabileceği fikrini yıkmış olduk. Tribünlerde küfür, şiddet ve çirkin davranışların sonlandırılması için kadın taraftarlar olarak başlangıç yapmış olduk. Biz, spor alanları olan stadyumlarda, salonlarda, tribünlerde holigan istemiyoruz. Çünkü spor herkesi birleştiren bir olgudur ve centilmenliktir. Bu düşünceyle tribünlerde yer alarak takımlarımızı destekleyecek ve erkekleri şiddet ve kötü tezahürattan uzak tutacağız. Amacımız hem holiganlığı frenlemek hem de tribünlerde daha fazla kadın taraftarı getirebilmek. Yapacağımız çalışmalar ve takımımıza vereceğimiz desteğimiz ile Gaziantepli kadınlar olarak Türkiye ve dünyaya örnek olacağız. Hedefimiz skor değil spor kültürünü tribünlerde hakim kılmak" dedi.

Dernek üyesi kadınlar ise hem makyaj yapıp, hem tribünde tezahüratlarını yaparak takımlarına destek olacaklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Stadyumdaki kadınlar

- Drone ile havadan görüntü

- Kadınların bir araya gelişi

- Kadınların aralarında top oynaması

- Kadınların tırnaklarına oje sürmesi

- Hasan Kırmızıtaş anons

- Kadınlar ile yapılan röp.

- Genel ve detay görüntüler Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 760 MB ======================================================= 6)UYUZ OLAN SOKAK KÖPEKLERİNE TEDAVİ OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, uyuz nedeniyle tüyleri dökülüp derileri soyulan 2 sokak köpeği, tedavi edilmek üzere Adana'ya gönderildi.

İlçeye bağlı Arıcaklı köyünün sakinleri, bitkin haldeki biri dişi, 3 sokak köpeğini fark edip, Osmaniye Sahipsiz İlgiye Muhtaç Hayvanlar İçin İyi İnsanlar Topluluğu Derneği (SİMH3İT) Başkanı Emrah Kıvrık ile Osmaniye Belediyesi Geçici Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesini arayıp, haber verdi. Bunun üzerine gecenin ilerleyen saatlerinde köye, Osmaniye Belediyesi tarafından bir veteriner hekim ve yakalama görevlisi gönderirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ise araç desteğinde bulundu. Ekipler, bir inşaatta bulunan tüyleri dökülüp, derileri soyulan anne ve yavrusunu yakalayıp, uyuşturucu iğne ile sakinleştirdi. Diğer yetişkin erkek köpek ise kaçtı. Uyuz hastalığına yakalanan iki köpek, tedavileri için Adana Terapi Veteriner Kliniği'ne götürüldü.

SİMH3İT Derneği Başkanı Emrah Kıvrık, kendilerine ihbar gelir gelmez harekete geçtiklerini belirterek, "Arayan kişiler bizlere uyuz hastalığına yakalanmış canlıların olduğunu bildirdiler. Hemen harekete geçtik. Biz dernek olarak belirtilen bölgeye geldik ve 3 saatlik bir arama çalışması sonrasında canlarımıza ulaştık. Çok kötü durumdalardı, ileri derecede uyuz oldukları ve canları yandıkları için saldırıyorlardı. Osmaniye Belediyesi ve Doka Koruma Milli Parklar Şubesi'nden yardım istedik ve hemen destek gönderdiler" dedi.

Kıvrık, köpeklerin Adana'daki terapi kliniğine götürülüp tedavi edileceğini, ardından da kendi korumaları altındaki bölgeye bırakılacağını belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Köpeklerin yanına giden görevliler

- Köpeklerin bir bina içinde yatarken bulunması

- Köpeklerin aparat ile yakalanması, uyuşturucu iğne yapılması

- Diğer uyuz köpeğin boğazında ip bağlanmış görüntüsü

- İğnenin etkisiyle uyuya alan köpekler

- Kaçan köpek, yakalamaya çalışan görevliler

- Elinde aparat bulunan belediye görevlisi

- Kaçan köpeğin aranması

- Uyutulan köpeklerin araca konulması

- Emrah Kıvrık ile röportaj

- Köpeklerin Adana da terapi merkezinde tedaviye alınmaları

- Cep telefonu, köpeklerin gündüz görüntüleri vücutlarındaki yaralar SÜRE: 04' 44" BOYUT: 149 MB Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA) ================================================ 7)KANSER HASTASI ANNE, ÖLMEDEN OĞLUNUN KATİLİNİN BULUNMASINI İSTİYOR DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Umut Yüce'nin (26) kanser hastası annesi Zeynep Yüce (46) ile eşi Sevinç Yüce katil veya katillerin bulunmasını istiyor.

Bağlar ilçesinde yaşayan 1 çocuk babası Umut Yüce, geçen yıl 24 Haziran'da iddiaya göre Muradiye Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövüldü. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Yüce, 10 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

'ÖLMEDEN OĞLUMUN KATİLLERİNİN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Yüce'nin ölümüne neden olan kişi ya da kişiler bulunamadı. Ailesi, Umut'un katil ya da katillerin bulunmasını istiyor. Umut Yüce'nin 1,5 yıl önce rahim kanserine yakalanan annesi Zeynep Yüce, "Oğlumun kötü alışkanlıkları vardı. Ben kanser hastasıyım. Bir yıl önce benim oğlumu öldürdüler. Ne kadar da kötü olsa sonuçta benim oğlumdur, ciğerimdir" dedi.

'NE YAPTIYSAK UYUŞTURUCUDAN KOPARAMADIK'

Umut Yüce'nin eşi Sevinç Yüce ise eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve onu bir türlü bu alışkanlığından kurtaramadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"3 yıllık evliydik. 2 yaşında bir çocuğumuz var. Bir yıldır eşimi kaybettim. Ne yaptıysak onu bu çevreden, kötü arkadaşlardan koparamadık. Ben de ailesi de o kadar uğraştık başaramadık. 24 Haziran gecesi bir telefon geldi, Umut hastaneye kaldırıldığı söylendi. Biz de hemen hastaneye gittik. Eşimin darp edildiği ortaya çıktı. Polisler tarafından tutanak tutuldu. Eşimi hemen Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Eşim orada iki defa ağır ameliyat geçirdi. İki ağır ameliyattan sonra dördüncü gün kendine geldi. Tedavisinin 10'uncu gününde hayatını kaybetti. Biz onun katillerini arıyoruz. Arkadaşlarından şüpheleniyoruz ama kimin yaptığını bilmiyoruz. Katillerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Çocuğumla beraber ortada kaldık. Bu çocuğun hesabını kim verecek, hiç mi acımadılar ona vururken? Bir de haince arkadan vurmuşlar, boynunu kırmışlar."