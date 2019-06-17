DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SİVEREK'TE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMA ANI KAMERADA ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Cumartesi günü Siverek’e bağlı Çeltik Mahallesi'nde İzol Aşireti'ne mensup birbirine akraba kişiler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Zozan İzol (42), Mustafa Serdar (24), Meral İzol (42) ve Hakkı İzol (49) hayatını kaybederken, Rıdvan Buluş (30), Serdar Delen (31) ise yaralıları taşıyan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çatışmada ayrıca Yusuf Rojhat İzol, Cihan İzol, Serhat Ferman İzol, Cemal İzol ve Mehmet Metin İzol ise yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavganın cep görüntüleri de ortaya çıktı. Olay sırasında bir kişi tarafından çekilen görüntülerde, tarlada başlayan taşlı-sopalı kavganın ardından 3 otomobille gelen kişilerin olaya karışmasıyla tartışma silahlı çatışmaya dönüşüyor. Kavgayı ayırmak isteyen kadınların da araya girdiği olayda peş peşe açılan ateş sonucu aralarında 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. İki kişinin gözaltına alındığı kavgada yaralanan 5 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Tarlada tartışan iki grup

- Taşlı sopalı kavganın çıkması

- Olay yerine gelen otomobiller

- Silahların ateş edilmesi

- Genel ve detay görüntüler (Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 256MB ============================================ 2)ARAZİYE ATILAN POŞETLERDEN 90 KİLO EROİN ÇIKTI VAN'ın Tuşba ilçesinde, karayolu yakınındaki araziye atılan poşetlerde 90 kilo 720 gram eroin bulundu.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Gedelova ile Kozluca mahalleleri arasındaki arizede uyuşturu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu arama köpeği 'Zeyna' ile karayolu kenarındaki arazide arama yaptı. Yapılan detaylı aramada, araziye atılmış 4 poşet içerisinde 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Arazide Narkotik köpek 'Zeyna' yardımıyla arama yapan polis ekipleri

-Arazide ele geçirilen poşet içerisindeki eroin paketleri

-Ele geçirilen eroin

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- =========================================== 3)CHP FOÇA İLÇE BAŞKANI, DÜĞÜNÜNDE ADAYLARIN TARTIŞMA PROGRAMINI İZLETTİ CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve Hande Ural ile İzmir'in Foça ilçesinde yapılan düğünle evlendi. Düğün de geleneksel tören ve eğlencelerin yanı sıra, büyük çoğunluğu siyaset dünyasından olan davetlilere aynı saatlerde canlı yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın katıldığı televizyon programı kurulan bir perde üzerinden yansıtıldı.

CHP Foça İlçe Başkanı 27 yaşındaki Baran Gezmiş Yıldırım ile Hande Ural'ın düğünleri Foça- İzmir Karayolu üzerindeki Keyifli Park'taki bir kır bahçesinde gerçekleştirildi. Düğün törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özuslu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, başta Menemen, Narlıdere ve Foça olmak üzere ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları, partinin çeşitli kademelerinde görev almış çok sayıda kişi ve milletvekili, CHP Foça ilçe örgütülü üyeleri, bazı siyasi parti ve STK temsilcileri, çiftin ailesi ve dostları katıldı. Nikahı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıyarken, Baran Gezmiş Yıldırım'ın nikah şahitliğini CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, gelinin şahitliklerini iki kız arkadaşı yaptı. Tunç Soyer, 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorularına yüksek sesle 'Evet' diye bağırarak cevap veren genç çifte, mutluluklar diledi, evlilik cüzdanını alkışlar arasında Hande Ural'a verdi. Soyer, "Sadece kendiniz için değil, yuvanıza katacağınız yavrularınız içinde huzurlu bir aile ortamı kurun. Bu aşk hiç bitmesin. Diliyorum ki her şey çok güzel olsun. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Atatürkçü çocuklar istiyoruz" dedi. Alkış ve tezahüratlar arasında ilk danslarını tamamlayan çifte, hareketli parçalarda, halayda ve yöresel oyunlarda konuklar da eşlik etti.

KİMİLERİ PERDEYE YANAŞARAK İZLEDİ

Geleneksel pasta kesiminin ardından yapılan takı töreni sırasında kurulan perdeye, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın katıldığı televizyon programı yansıtıldı. Konuklardan bazıları programı oturduğu yerden izlerken, bazıları tartışmalı geçen bölümleri sesini daha iyi duyabilmek içüin ekran önüne kadar gelerek yakından takip etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren düğünün son bölümünde konuklar popüler parçalar eşliğinde dansedip oynadılar, halaylar çekti.

Görüntü Dökümü

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-Düğün alanı ve konuklardan genel ve detay görüntü.

-Nikah töreni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşmasından görüntü

-Pasta töreni, dans ve halaylardan görünümler.

-Ekrem İmamaoğlu- Binali Yıldırım televizyon programının aktarıldığı perde ve izleyenlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA) =========================================== 4)ABLASININ EVİNDE GÖRDÜĞÜ KİŞİYİ TÜFEKLE VURDU DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde M.S.Ş. (17), yalnız yaşayan ablası L.Ş.'nin evinde karşılaştığı ve tanımadığı A.P.'yi (22) pompalı tüfekle yaraladı. Kaçan M.S.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.S.Ş., yalnız yaşayan ablası L.Ş.'nin oturduğu evde A.P.'nin olduğunu öğrendi. Pompalı tüfek alarak ablasının evine giden M.S.Ş., A.P. ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle A.P.'yi pompalı tüfekle ayağından yaralayan M.S.Ş. kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı A.P.'yi olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan A.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. L.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaçan M.S.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kemara: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 108 MB ===================================================== 5)MİNİBÜS İLE İŞ MAKİNESİNİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ AKSARAY’da minibüsün emniyet şeridinde seyreden iş makinesine arkadan çarpması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazada Fadime Yücel, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Cevdet Yücel (54) yönetimindeki 34 YJ 0969 plakalı minibüs, Aksaray’dan Ankara istikametine giderken 10’uncu kilometrede emniyet şeridinde giden Karayolları'na ait İlhami A. (59) yönetimindeki greydere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Cevdet Yücel ile minibüstekiler Ayşe (24), Fadime (54), Elisa Nur (6), Abdulkadir Yücel (5) ile Seher Çidal (31) ve Göktuğ Çidal (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Cevdet Yücel ve eşi Fadime Yücel, minibüste sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Fadime Yücel, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Cevdet Yücel'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Ailenin Niğde’den bir ziyaret sonrası İstanbul’a gidiceği öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan İlhami A. da gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Yaralıların kurtarılması

- Ambulansa alınması Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) ============================ 6)ÖĞRETMENLERİNİN PEŞİNDEN 1600 KM GELEN KIZ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI ÖYKÜSÜ VAN'ın Özalp ilçesindeki Şemsettin ile Kalecik köylerinde aileleriyle çiftçilik ve çobanlık yapan 8 kız öğrencinin hayatı, ortaokula atanan beden eğitimi öğretmeni Mehmet Kumru'nun hentbol takımı kurmasıyla değişti. Doğu Anadolu Bölgesi şampiyonu olan 12 yaşındaki öğrenciler, öğretmenlerinin Antalya Gündoğmuş'a tayininin çıkmasının ardından ailelerini ikna edip, eğitim ve spor hayatını sürdürmek için 1600 kilometre uzaktaki ilçeye taşındı.

Beden eğitimi öğretmeni Mehmet Kumru, ilk atamasında Van'ın Özalp ilçesindeki Şemsettin köyünün ortaokulunda 5 yıl önce göreve başladı. Okulda öğrencilerinin sevgisini kazanan Kumru, kız çocuklarının derslere daha çok ilgi göstermesi ve okula devamlılığını sağlamak için spor takımı kurmaya karar verdi. Bölgenin coğrafi şartlarını ve okulun fiziki durumunu değerlendiren Kumru, görevinin 3'üncü yılında hentbol sporuna dair bilgisi olmayan kız çocuklarıyla takım oluşturdu. Çocuklarının hentbol oynamasına izin vermeyen ailelerle görüşen Kumru, onları ikna ederek antrenmanlara başladı.

KIZ ÇOCUKLARINA HENTBOLU ÖĞRETİP, ŞAMPİYON YAPTI

Mehmet Kumru, Kalecik ve Şemsettin köyünde yaşayan öğrencilerin eğitim gördüğü okuldaki sığınakta, bahçedeki parke taşlı alanda, kale direkleri dahi olmadan 11 yaşındaki kız öğrencilerine hentbolu öğretti. Kumru'nun kurduğu okul hentbol takımı ilk yılında 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Van'da birinciliği kazanıp, Batman'da yapılan bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Öğrencilerinin spordaki başarısını artırmayı hedefleyen Kumru, çocuklarının Batman'a şampiyonaya gitmesine izin vermeyen ailelerle görüşüp, onlardan yeniden izin aldı. Hayatında ilk defa farklı şehre yolculuk yapıp Batman'a giden öğrenciler, turnuvada Doğu Anadolu Bölgesi şampiyonluğunu kazandı.

İLK DEFA EVDEN AYRILDILAR, KUPAYLA DÖNDÜLER

İlk defa evlerinden uzakta kalan ve Batman'da şampiyonluk kupası kazanmanın gururunu yaşayan Kumru'nun öğrencileri, maçlardaki başarıyı derslerine de yansıttı. Okula severek gelen, derslerine çalışan ve sporcu olmayı hedefleyen öğrencilerin kazandığı başarı sonrasında aileler de kızlarına destek vermeye başladı. Doğu Anadolu Bölgesi Şampiyonu Şemsettin Ortaokulu kız hentbol takımı öğrencileri, Erzurum'da katıldıkları Türkiye şampiyonasında ilk 16 takım arasına adını yazdırdı.

'NE OLUR ÖĞRETMENİM BİZİ DE GÖTÜRÜN'

Köyde öğrencilerinin ve velilerinin sevgisini kazanan Kumru'nun 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki okula tayini çıktı. Sevdikleri öğretmenin köyden ayrılacağını öğrenen hentbol takımı öğrencileri, büyük üzüntü yaşadı. Kumru, tayini çıkan ilçeye kendilerini de götürmesini isteyen öğrencilerinin talebine kayıtsız kalmadı. 'Ne olur öğretmenim bizi de götürün' diye ağlayan öğrencilerin gözyaşına dayanamayan Kumru, Gündoğmuş'ta görev yapacağı okulu ve ilçedeki eğitim kurumlarını ve spor alanlarını araştırdı.

AİLELERİ İKNA ETTİ, ÇOCUKLARIN HAYATI DEĞİŞTİ

Öğrencileriyle görüşen Kumru, sporcularını Gündoğmuş'a götürebileceğini ve onların ilçedeki yatılı okulda eğitim görüp, kuracakları hentbol takımına da antrenörlük yapabileceğini anlattı. Bu habere çok sevinen hentbol takımı sporcuları, aileleriyle görüştüğünde hayal kırıklığına uğradı. 12 yaşındaki çocuklarının başka ilde okuyup, spor yapmasına karşı çıkan aileler, kızlarına izin vermedi. Köyde 15 gün boyunca çocukların anne ve babalarıyla görüşüp, aile büyüklerinden izin alan Kumru, zor geçen ikna sürecinin ardından öğrencileriyle 2018-2019 eğitim öğretim yılında Gündoğmuş'a geldi.

EVDEN 1600 KİLOMETRE UZAKTA YENİDEN YAŞAM

Van'ın Özalp ilçesindeki Şemsettin ile Kalecik köylerinden 8 kız öğrenci, 1600 kilometre uzaktaki Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Şehit Orman Mühendisi Abdullah Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitime başladı. İlçeye 30 kilometre uzakta Köprülü Ayşe Güven Okulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Kumru, her gün dersten çıktıktan sonra sporcularıyla bir araya gelip, onların eğitim gördüğü okul bahçesinde ya da ilçenin spor salonunda antrenman yaptı. Eğitim hayatına başarıyla devam eden kız öğrenciler, spordaki başarılarını Gündoğmuş'ta da sürdürdü. Kumru'nun antrenörlüğünü yaptığı Şehit Orman Mühendisi Abdullah Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu kız hentbol takımı, Manavgat'ta yapılan turnuvada ilçe şampiyonluğunu kazandı. Madalyalarıyla gurur duyan kız hentbol takımı öğrencileri, Antalya'daki il müsabaka finallerinde ise elendi.

İFTİHAR BELGESİ

Sevdikleri öğretmen ile eğitim ve spor hayatını devam ettirebilmek için doğup büyüdükleri köyden, ailelerinin yanından başka şehre gitme cesareti gösteren hentbolcu kızlar, başarılarından dolayı iftihar belgesi kazanarak Gündoğmuş'taki 7'nci sınıf eğitimini tamamladı. Karne sevincini ilk önce hem öğretmen hem de antrenörleri olan Kumru ile paylaşan hentbolcu kızlar, yaz tatilini geçirmek üzere Van'a ailelerinin yanına gitti. Gelecek dönem yeniden Gündoğmuş'a gelip, yaşamına devam edecek öğrencilerin en büyük hayali ise sonraki yıllarda Alanya'daki Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nde eğitimlerine ve spora devam etmek.

'AMACIMIZ TÜRK HENTBOLUNA BAŞARILI SPORCULAR KAZANDIRMAK'

Van'daki öğrencilerinin hayatını spor sevgisiyle değiştirmenin gururunu yaşayan Kumru, "Zor imkanlarda parke taşlarında kışın altı ay boyunca eksi 30 derece soğukta antrenman yaparak, şampiyonluk yaşadık. Antalya'ya tayinim çıkınca onlar benimle gelmek istedi. Ben de onları bırakamadım. Ülkenin bir köşesinden diğer köşesine yerleşmemizde ailelerden izin almak zor oldu. Bazı öğrenciler kardeşine bakıyordu, bazılarının annesi ve babası yaşlıydı. Burada da antrenmanlara devam ettik. İlçe şampiyonluğu kazandık. Amacımız Türk hentboluna başarılı sporcular kazandırmak ve öğrencilerimizin eğitim hayatlarını güzel şekilde sürdürmelerini sağlamak" diye konuştu.

'KOYUN OTLATAN ÇOCUKKEN ŞAMPİYON HENTBOLCU OLDUM'

Takım oyuncularından Meltem Yıldırım, köyünde okuluna gidip, dersinden sonra koyun otlatan bir öğrenci olduğunu anlattı. Mehmet hoca ile hayatının değiştiğini belirten Meltem Yıldırım, "Mehmet hocam hentbolu öğretti. Eskiden köyünde koyun otlatan çocukken şimdi şampiyon hentbolcu oldum. Bununla gurur duyuyorum" dedi. Van'da 5'inci sınıfta okurken hentbolla tanışıp, antrenmanlara başladıklarından bahseden Bahar Demir de "6'ncı sınıfta Van'da birinci olduk. Batman'a gittik ilk defa Van'dan başka yere gittik. Orada şampiyonluk sevinci yaşadık. Sonra Antalya'ya geldik. Bundan sonra da kazandıkça daha mutlu olacağız" dedi.

'HEM HENTBOLDA HEM DE EĞİTİMİMİZDE BAŞARILIYIZ'

Hem antrenör hem eğitmen olarak öğretmenlerini çok sevdiklerini anlatan Eylem Yıldırım, "Biz hentbolda başarılı olduk. Mehmet hocanın tayini çıktı. Biz gitmesini istemedik, sonra da bizi de yanında götürmesini istedik. O da ailelerimizle görüşüp ikna etti. Şimdi hem hentbola hem de eğitimimize başarıyla devam ediyorum" diye konuştu. Hentbol takımının kalecisi Ayşegül Kaycı, hem sporda hem eğitim hayatındaki başarıyla, milli sporcu olmayı hayal ettiğini söyledi.

'AİLEMİZİ ÖZLESEK DE DEVAM EDİYORUZ'

Ailesinden ilk kez ayrı yaşadığını belirten Rabia Turan, Gündoğmuş'a okumaya ve sporcu olarak yetişmeye geldiklerini söyledi. Köyünün dışında başka bir şehirde ailesinden ayrı yaşamanın zorluğuna değinen Rabia Turan, "İlk defa köyümden, ailemden ayrıldım. Ailemizi özlesek de eğitim hayatımıza devam ediyorum. Şampiyon olduk. Daha fazla başarı için çalışacağız" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLİK ÇOBANLIK YAPAN KIZLARDIK'

Öğretmenlerini tanıdıktan sonra hayatındaki değişikliği anlatan İmran Turan, şunları söyledi:

"Biz Van'da bir köyde çiftçilik çobanlık yapan kızlardık. Mehmet hocamızla tanıştıktan sonra hentbolu öğrendik. Pas, şut bilmiyorduk. Şampiyonluklar yaşadık. Derslerimiz çok güzel oldu. Sporla hayata tutunduk. Hayatımızı kurtarmak için hentbol oynadık. Şampiyon olmak istiyoruz. Spor lisesine gitmek istiyoruz."

'ÇOK AĞLADIM, İZİN VERDİ'

Zilan Koçer, öğretmeninin Gündoğmuş'a gitmesi için ailesinden izin almaya geldiğinde annesinin karşı çıkmasına çok üzüldüğünü belirtti. Hentbola devam etmek istediğini ve okumak istediğini anlatan Zilan Koçer," Ben istiyordum, çok ağladım. Ağabeyim izin verdi. Annemi ikna ettik. Sonra buraya geldim. Hentbol hayatıma devam ediyorum. Benim için çok güzel bir hayat başladı" dedi. Kardeşi Zilan'ın karne heyecanına ortak olmak ona destek olmak için Gündoğmuş'a ziyarete gelen Cebbar Koçer, "Biz Mehmet hocaya güvendik. Annemi ikna etti. Kardeşim de Mehmet öğretmenle ayrı bir yola çıktı. Kardeşim ve arkadaşlarının başarısı için her zaman destek olacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gündoğmuş un DRONE görüntüsü

-İstiklal marşından görüntü

-Çocukların karne sevinci görüntüsü

-Çocukların detay görüntüleri

-Öğretmenle röp

-Çocuklardan birisinin abisi ile röp

-Çocuklarla röp

-Çocuklar parkta eğlenirken görüntü

-Çocukların salonda Antrenman yaparken görüntüleri

759 MB// 6.58 SN HD Haber: Tolga YILDIRIM Kamera: Emrah GÜL (Antalya DHA ) ===================================================== 7)'NOHUT DÜRÜM' DÜNYAYA AÇILIYOR Gaziantep'e özgü acılı ve sade nohut dürümüne çevre illerin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep var.

Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'e özgü acılı ve sade nohut dürümü özellikle son yıllarda büyük ilgi görüyor. Geceden ıslanan nohutların kemik suyu ile pişirilerek acı toz biber ve çeşitli baharatların karışması ile yapılan nohut dürüme çevre kentler ve yurt dışından da talep geliyor. Yaz dönemlerinde memleketlerine dönen gurbetçiler yedikleri nohut dürümünü yaşadıkları ülkeye de götürüyor. Kentteki bir işletmeci, özellikle gurbetçilerin ve çevre illerden gelen vatandaşların istekleri doğrultusunda pişmiş nohudu özel yöntemlerle soğutarak istenilen yere ulaştırılmasını sağlıyor.

'TURİSTLERİN YÜZDE 50'Sİ MEMLEKETİNE GÖTÜRÜYOR'

Kentteki en tanınmış dürümcülerden birinin 3'üncü kuşak işletmeciliğini yapan Ahmet Kesen, nohut dürümünün kentin yemek kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Gaziantep yöresinde yetiştirilen nohutları bir gece önceden ıslatıyoruz. Daha sonra süzerek zaman ayarlı kazanlarda yaklaşık 1 saat pişiriyoruz. İsteğe göre acılı ve sade olarak servis ediyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin geneli nohut dürümünü çok beğeniyor ve geri döndüklerinde çevresindekilere tavsiye ediyor. Son yıllarda başta gurbetçi müşterilerimiz olmak üzere gidecekleri yere nohut götürmek isteyenler çoğaldı. Biz de bunun için isteğe bağlı acılı ya da sade nohudu önce doğal ortamında sonra buzdolabında soğutarak götürüleceği yer için hazırlıyoruz. Kente gelen yerli turistlerin yüzde 50'si buraya uğruyor ve yanlarında nohut götürüyorlar. Yurt dışına veya il dışına götürülecek siparişlerimizden ekstra para talep etmeden soğutma işlemi yaparak paketliyoruz" diye konuştu.

'HEM BESLEYİCİ HEM UCUZ' Sivas'tan gezi için Gaziantep'e gelen Hasan Yıldırım, "Biz 10 yıl burada kaldık. Daha önce memlekete götürmüştüm. Şimdi ne zaman Gaziantep'e gelsem çevremdekiler hep nohut istiyor. Ben de burada paket yaptırarak yanımda götürüyorum. Bu lezzeti başka bir yerde bulamıyoruz. Müthiş derecede besleyici bir şey hem çok sağlıklı hem çok ucuz" diye konuştu. Gaziantep'e Tekirdağ'dan turistik gezi için geldiğini ve nohut dürümünü sosyal medya yorumlarından yola çıkarak denediğini ifade eden Fatih Şeker ise, "İlk kez nohut dürümü yedim çok güzel buldum. Burayı sosyal medyadan gördük. Denedik ve gerçekten söylenilen övgüleri hak ettiğini gördüm" dedi. 'ALMANYA'DAN İSTEYEN OLUYOR' Almanya'da yaşayan Bedriye Polat ise Gaziantep'e her geldiklerinde muhakkak nohut dürümü yediklerini belirterek, "Çok seviyoruz. Çok muazzam bir tadı var. Almanya'da böyle bir tat yok. Memlekete gelirken akrabalarımız bizden nohut istiyor. Biz de buradan alıp götürüyoruz" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü

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- Nohutların kazanlara konulması

- Nohutların pişirilmesi

- Nohut dürümü almak için sıra bekleyenler

- İşletmeci Ahmet Kesen'in konuşması

- Nohut alan vatandaşlar ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: Mustafa KANLI- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 783 MB ================================================== 8)MANDALAR, KAZ GÖLÜ'NDE SERİNLETİLİYOR TOKAT'ın Pazar ilçesinde arazide otlayan manda sürüleri sıcaktan korunmak için Kaz Gölü'ne girerek serinliyor.

Tokat kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan olan Kaz Gölü göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle onlarca türe ev sahipliği yapıyor. Toplam alanı bin 170 hektar olan Kaz Gölü, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın 274 hektarı su ile kaplı. Ortalama 108 çeşit kuş türünü barındıran gölde, yılın farklı dönemlerinde bu sayıda değişimler yaşanıyor. Geçimlerini hayvancılık ve tarım ile sağlandığı ilçede yetiştirilen mandalar da sürü halinde göl civarında otlanıyor. Akşam saatlerine kadar bölgede otlatılan hayvanlar, sıcak hava nedeniyle dönüş yolunda ise Kaz Gölü'ne sokularak serinletiliyor. Görüntü Dökümü

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-Gölden görnütüler

-Suya giren mandaların görüntüsü

-Detaylar Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) 9)KADINLAR KOOPERATİF ÇATISINDA ÖRGÜTLENECEK

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadınları kooperatif çatısı altında örgütleyeceklerini ve üretilen ürünlere satın alma garantisi vererek, pazarlama konusunda yardımcı olacaklarını müjdeledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyü’ndeki kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan serginin açılışını yaptı. Kadınların 29 dalda kurs görüp, hem hobilerine zaman ayırdığı hem de meslek sahibi olduğu, Atatürk Kadın Yaşam Köyü’ndeki serginin açılışında konuşan Başkan Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nün en çok önem verdiği projelerden biri olduğunu vurguladı. Başkan Çetin, 5 yıllık ilk dönemde Türkiye’ye örnek olan projeler hayata geçirdiklerini kaydederek, "Türkiye’de en fazla kreşe sahip olan belediyeyiz. Tam 7 semt kreşi açtık. Bu alanda da, Türkiye’ye örnek olduk. Artık tüm belediye başkanları kreş vaadinde bulunuyor. 13 emekli dinlenme evi, 4 kadın sohbet ve dayanışma evi hizmete açtık. Bu projelerimiz artık siyasi partilerin programına girdi. Temalı park kavramıyla Adana’yı biz tanıştırdık" dedi.

İŞSİZLİĞİN ÇÖZÜMÜ DAHA ÇOK ÜRETMEK

Bütün bu projeler içinde Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nün çok istisnai bir proje olduğunu belirten Başkan Çetin, şöyle devam etti:

"Kadınlarımız burada, hem hobilerine zaman ayırıyor, hem de meslek sahibi oluyor. En büyük sorun işsizlik. Bunu önlemenin yolu da üretimden geçiyor. Üretim olmazsa, işsizlik azalmaz. Bunun için kadınlarımızın üretime katılmasına büyük önem veriyoruz. Kadınlarımızı bir kooperatif çatısı altında örgütleyeceğiz. Öncelikle, narenciye şekerlemeleri ve Karaisalı biberi salçası ile ilgili marka oluşturacağız. Bunlara satın alma garantisi vereceğiz ve pazarlayacağız. Hatta ihracat olanaklarını da araştıracağız."

Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından serginin açılışını gerçekleştirdi ve ardından sergiyi gezdi.