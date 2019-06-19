DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SOKAKTA RASTGELE ATEŞ EDERKEN ALİ'Yİ VURDU, 6 GÜN SONRA YAKALANDI GAZİANTEP'te, otomobilden rastgele ateş eden İ.A.'nın (27) tabancasından çıkan mermi, sokakta oynayan Ali Daşkın'ın (10) bacağına isabet etti. Yaralanan Daşkın, hastanede tedavi edilirken, İ.A. ise olaydan 6 gün sonra yakalandı. Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Olay, cuma günü, Şehitkamil ilçesine bağlı Kayaönü Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilden rastgele ateş eden kişinin tabancasından çıkan mermi, sokakta oyun oynayan Ali Daşkın'ın bacağına isabet etti. Küçük çocuk, kanlar içinde yere yığılırken, kimliği belirsiz kişi, araçla olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Daşkın'ı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Daşkın, tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri de tabancayla ateş eden kişinini kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, ateş açanın İ.A. olduğunu belirledi. Gümüştekin Mahallesi'ndeki evine bugün operasyon düzenlenen İ.A., gözaltına alındı. İ.A.'nın olayda kullandığı tabanca, tarif ettiği boş arazide bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.A., sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------- - Şüphelinin hastaneye getirilişi - Şüphelinin hastaneden çıkarılışı - Genel ve detay görüntüler ( Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB ============================================= 2)YOLA TUZAKLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin kullandığı yol güzergahında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı bulunup, imha edildi. Silopi ilçesindeki Başak Köyü yolu üzerinde kablo bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Drone destekli yapılan incelemede yola tuzaklanan, telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, imha edildi. Görüntü Dökümü ----------------- - Güvenlik güçlerinin patlayıcının kablosunu incelemesi - Genel ve detay görüntüler Haber :Sekvan KÜDEN Kamera:ŞIRNAK,(DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 14 MB ============================================= 3)ÇANAKKALE’DEKİ KAZALAR MOBESE KAMERALARINA YANSIDI ÇANAKKALE’de meydana gelen trafik kazaları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı.

Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan ilk kaza Demircioğlu Caddesi üzerindeki Aygaz Kavşağı'nda meydana geliyor. Kavşakta iki araç çarpışıyor. Araçlarda maddi hasar oluşuyor. Görüntülere yansıyan ikinci kaza ise, Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geliyor. Görüntülerde süratli olduğu görülen bir araç direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarpıyor. Kameralara yansıyan 3’ncü kaza ise 100'üncü Yıl Caddesi'nde yaşanıyor. Aziziye Caddesi üzerinde 100'üncü Yıl Caddesi'ne seyir halinde olan bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı bu görüntülerle sürücü ve yayaları trafikteyken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Görüntü Dökümü -----------------------: -MOBESE kameralarına yansıyan kazalardan görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) ============================================= 4)ÇÖP KAMYONUNA ÇARPAN YAŞLI KADIN ÖLDÜ UŞAK'ta çöp kamyonu çarpan 88 yaşındaki Emine Humalı, yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi, 5. Huzur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Zühtü Koyuncu'nun (29) kullandığı 64 AAD 059 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, yol kenarından yürüyen Emine Humalı'ya çarptı. Yaşlı kadın, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Humalı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Humalı'nın cesedi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Koyuncu, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Meral Gülmez Saçar ve Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Fatih Öztürk olay yerine gelip, kazayla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü -----------------------: -Kaza yerinden görüntü -Çöp kamyonundan görüntü -Çöp kamyonunun olay yerinden götürülmesinden görüntü (Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, DHA) ============================================= 5)SİVİL EKİPLER, KURAL TANIMAYAN SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI OLU KAHRAMANMARAŞ'ta geceleri trafiği tehlikeye sokan, abart egzozla insanları rahatsız eden sürücülere karşı 'sivil' trafik ekipleri oluşturuldu. 2 ayda 206 bin 14 lira ceza yazan ekipler, kentte kural tanımayan sürücülerin korkulu rüyası oldu. Özellikle gece saatlerinde trafikte yüksek sesle müzik dinleyen, abart egzoz kullanan, trafiği tehlikeye atan sürücülerle ilgili ihbarların artması üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ihbarların yoğun olarak yapıldığı bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarıyla denetimler yapılmaya başlandı. Ekipler, bu denetimlerinden birini dün gece Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yaptı. Durdurulan araçların evraklarını ve sürücülerin alkollü olup olmadığını kontrol eden ekipler, egzozları da inceledi. Ekipler, durdurdukları lüks bir cipe abart egzozdan dolayı 1002 lira para cezası uyguladı. Sürücüsü ise egzozunun normal olduğunu öne sürüp ekiplere tepki gösterdi.

SİVİL EKİPLER OLUŞTURULDU Uygulama noktaları dışında 2 ayrı sivil ekip oluşturuldu. Sivil ekipler, geceleri trafiğe çıkarak kural tanımayan sürücüleri tek tek tespit edip cezai işlem uyguladı. Sivil ekipler kural tanımayan sürücülere son 2 ayda, yüksek sesle müzik dinlemekten 15 bin 660, abart egzozdan 110 bin 220, tehlikeli araç kullanmaktan 9 bin 504 ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 70 bin 630 lira olmak üzere toplam 206 bin 14 lira para cezası uygulandı. 'VATANDAŞLARIMIZIN HUZURUNU KAÇIRMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ' Ekiplerinin yaptığı denetimleri yerinde inceleyen Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, denetimlerin sık sık yapılacağını belirtti. Doğan, kural tanımayan sürücülerin karşısına hiç ummadıkları bir yerde karşılarına sivil ekip çıkabileceğine dikkat çekerek sürücüleri trafikte kurallara uymaya davet etti. Doğan, şöyle konuştu: "Yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden, araçlarında abart egzoz aparatı bulunan ve egzozlarıyla oynayarak teknik değişiklik yamak suretiyle özellikle gece vakti vatandaşlarımızı rahatsız eden sürücülerle ilgili bu uygulamalara 2 aydır başladık ve devam ediyoruz. Geçen yaz da özel ekip oluşturmuştuk ve bu yaz özel ekip sayımızı artırdık. Özel ekip dediğimiz sivil ekiplerimiz, normal sürücüler gibi trafikte geziyorlar; yüksek sesle müzik dinleyen, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve abart egzozlu araçları durdurarak anında işlemlerini yapıyorlar, Sadece bu 2 ekibimizin son 2 ayda yaptığı çalışmalarda 110 abart egzozlu araca işlem yapıldı. 145 tane yüksek sesle müzik dinleyen araca işlem yapıldı, 88 adet trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücüye işlem yapıldı. 35 tane de ehliyetsiz sürücü alındı. Geceleri, özellikle geç saatlerde gürültüden rahatsız olmaktan dolayı bize gelen şikayetleri anında değerlendiriyoruz. Bu tür sürücülerin vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmalarına izin vermeyeceğiz. Trafikte gürültüyle, saygısız ve tehlikeyi düşürecek şekilde araç kullanmayla mücadelemiz devam edecek."

Görüntü Dökümü ------------------------------- - Trafik levhası - Denetim yapan ekipler - Ekiplerin egzozu kontrol etmesi - Ceza yazılması - Cip sürücüsünün tepki göstermesi - Hakan Doğan ile röp. Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 566 MB ================================================ 6)JES'LERİN ZARARLARINI RAPORLADILAR AYDIN'ın Germencik ve Buharkent ilçeleri başta olmak üzere 30 yıldan bu yana jeotermal enerji santrallerinin (JES) doğaya ve insan sağlığına verdiği zararlarla ilgili yapılan çalışmalar Germencik Çevre ve Doğa Derneği tarafından rapor olarak hazırlandı. Raporun TBMM, Aydın Valiliği ve Aydın milletvekillerine sunulacağı bildirildi. Germencik Çevre ve Doğa Derneği'nin 30 üyesi, Aydın'ın Germencik ve Buharkent başta olmak üzere bir çok ilçesindeki JES'lerin tarım alanlarına, doğaya ve insan sağlığına verdiği zararlar üzerine üniversiteler, bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının 30 yıldan bu yana yaptığı çalışmalar bir araya getirilip, 18 sayfalık bir rapor oluşturuldu. Germencik Çevre ve Doğa Derneği Basın Sözcüsü Dr. Metin Aydın, Germencik'in kırsal Alangüllü Mahallesi'nde, yakınındaki bir jeotermal enerji santrali nedeniyle kuruduğu ileri sürülen zeytin ağaçları altında raporla ilgili basına bilgi verdi. Aydın'da son 30 yıldır jeotermal uygumalar olduğuna dikkati çeken Aydın, "Maalesef bu uygulamalardan en fazla zarar gören Büyük Menderes Havzası'nda incir, zeytin ağaçları ve pamuk tarlaları ve Gediz Havzası'nda ise üzüm bağları olmuştur. Şimdiye kadar Çevre ve Doğa Derneği olarak jeotermalin zararlarını her ortamda dile getirdik. Artık Aydın'da jeotermal santrallerin tarıma ve insan sağlığına zararının olmadığını söyleyecek bir tek kişi yoktur. Ancak hangi makama gidip, nereye başvurduysak, 'Jeotermal santrallerin incir, zeytin ve pamuğa zararları ile ilgili elinizde bilimsel veri var mı?' diye sürekli bir engel çıkardılar. TBMM'ye, Aydın milletvekillerine ve Vali'ye gittik aynı şekilde soruyla karşılaştık" dedi.