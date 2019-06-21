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DHA YURT BÜLTENİ - 6

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

  Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu İzmir'in Torbalı ilçesinde, belediye temizlik işçileri, çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebeği cesedi buldu.

Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, belediye temizlik işçileri, çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebeği cesedi buldu. Bebeğin cesedi yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Torbalı Belediyesi temizlik ekipleri, bugün saat 08.30 sıralarında, kırsal Karakızlar ile Karaot mahalleleri arasındaki yolda yer alan çöp konteynerini boşaltırken yeşil poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi fark etti. İşçiler durumu hemen jandarmaya bildirirken ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Bebeğin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeği çöp konteynerine kimin attığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü
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- İnceleme yapılırken
- Jandarmanın incelemesinden görüntü
- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)

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Zonguldak'ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlar köyünde bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.
Meteorolojiden kent genelinde sağanak yağmur ve ani sel baskınları uyarı yapılmasının ardından Ereğli ilçesine bağlı köylerde taşan dereler nedeniyle sel baskınları yaşanmaya başladı. İlçeye bağlı Bakırlar köyünde bir kişinin taşan dere nedeniyle sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri köye yönlendirildi.
AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, ihbar üzerine ekiplerin yola çıktığını söyledi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

ZONGULDAK,(DHA)-

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Yayla yolunda karavanı ile kalan Alman turist için seferber oldular

Rize’nin İkizdere ilçesi Cimil Yaylası’nda karavanı tümseğe takılarak yolda kalan Alman turist için yaylacılar seferber oldu. Çekici yardımıyla çekilen karavana bağladıkları halatla asılan yaylacılar, tümseğe takılı karavanı kurtardı. Yaylacılardan Sümer Doğukan Aslan'ın Alman turistle yaşadığı renkli diyaloglar paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.
İkizdere ilçesi Cimil Yaylası'nda 3 gün önce Alman turistin kullandığı karavan tümseğe takılarak yolda kaldı. Bu sırada yaylada gezintiye çıkan bir grup Alman turistin yardımına koştu. Yaylacı Sümer Doğukan Aslan ile Alman turist arasında ilginç diyaloglar yaşandı. O anları kayda alan Sümer Doğukan Aslan, Alman turiste "Almanya'dan çıkmış Cimil'e gelmiş. Biz arazili araçlarla kaldırıma çıkamıyoruz, sen bu araçla buraya nasıl geldin" diye sordu. Alman turistin adının Robin olduğunu öğrenen Aslan "Robin sen Almanya'dan çık gel Cimile. Bu nasıl cesaret? Bir de tersten, dağlardan iniyor ya. Demek ki Almanya'dan Cimile yol var" diye sordu. Alman turist anlamadığı Aslan'ın konuşmalarını gülerek dinledi.
Çağrılan çekici yardımıyla çekilen karavan için yaylacılarda halata asılarak eşlik etti. Karavan takıldığı tümsekten kurtarılarak yola çıkarıldı. Alman turist kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti, yayla turuna devam etti.

Görüntü Dökümü
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Yolda kalan Alman turistle yaylacının diyalogu
Karavanın kurtarılması
Detaylar
Yaylacının olayı anlatması

Haber: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

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Laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar

ÇORUM’da laf atma nedeniyle çıkan tartışmada Osman T. ile Emre S. birbirlerini bıçaklayarak yaraladı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi Hüyük Caddesi üzerinde bulunan Aşıklar tepesinde meydana geldi. İddialara göre, Osman T. ile Emre S. ve Hüseyin S., arasında laf atma meselesi yüzünden tartışmaya aşladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman T. ile Emre S., birbirlerini bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Bıçaklanan ve yerde yatan yaralılar
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Olay yerine toplanan vatandaşlar
-Yaralıların ambulanslara taşınması
-Detaylar

(SÜRE 1 dk 20 ) (BOYUT 24 MB)

Haber-Kamera:

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