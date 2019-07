DHA YURT BÜLTENİ - 6 

Antalya'da doğuştan kelebek hastası (Sistemik Lupus Eritematozus) Ünal Önder (17), ellerini kullanabilmek için 40'ıncı ameliyatını oldu. Kelebek hastalarının el ve parmaklarının kıymetini bilmesi gerektiğini vurgulayan Önder, okul arkadaşlarına da daha yardımsever ve çevrelerine duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Doğuştan kelebek hastası (vücutta pek çok organı birden tutan romatizmal bir hastalık) Ünal Önder, 40'ıncı ameliyatını Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde oldu. Osmaniye Düziçi Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ünal Önder, hastalığından dolayı yaşadığı zorlukları anlatırken, "Okul şartları benim için zor, yazı yazmam, kitaplarımı tutmam gerekiyor. Bu gibi işlerimi yapmakta zorlanıyorum. Çünkü elim kapanıyor, 10'uncu sınıfın sonunda iyi bir sonuçla karnemi aldım ve Antalya'ya geldim" dedi. HEDEFİM BÜYÜK Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştüğünü belirten Ünal Önder, "Özlenen hocamızla uzun görüşmelerimiz oldu. Hocamız neden ameliyat olmak istediğimi sordu, ben de anlattım. Fen lisesini bitirmek ve genetik mühendisi olmak istediğimi fakat her insanda olduğu gibi bende de bir değişim yaşandığını anlattım. 'Artık psikolog olmayı düşünüyorum' dedim. Çünkü insanların bilimden daha öte duygusallığı bıraktığını, birbiriyle yardımlaşmadığını, kenetlenmediğini gördüm. Birçok insanın akraba ziyaretini bıraktığını gördüm. Bunun gibi şeyler artık daha çok yaşanır oldu. Ben de geleceğin mesleği olarak bunu gördüm ve artık psikolog olmak istiyorum. Tüm bunları doktorum Özlenen hanıma anlattım, o da benim hedefimin büyük olduğunu anladı. Ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Hemen yatışımız yapıldı ve ameliyatım yapıldı" diye konuştu. KELEBEK HASTALARINA TAVSİYE En büyük yardımcılarının anne ve babası olduğunu anlatan Ünal Önder, "Annem ve babam olmasa hiçbir şey yapamazdım. Yaşamımın yüzde 90'ını onlara borçluyum" dedi. Türkiye'de sayıları 400'ü bulan kelebek hastalarına da bir dizi tavsiyede bulunan Önder, şöyle konuştu: "Ben hep şöyle düşünmüştüm. Elim hastalığım nedeniyle kapanacak, ameliyat olup açtıracağız. Bunun hep böyle olacağını sanmıştım. Fakat bu ameliyattan sonra Özlenen hocam, yaşımın ilerlediğini ve kemik gelişimimin tamamlandığını, kollarımda ve bileklerimde sinirlerde kısalma olduğunu söyledi. Bunlar artık geçici değil. Yaşım ilerlediği için ameliyatlarım daha zorlaşıyor. Tehlikesi büyüyor. Kelebek hastalarına söyleyeceğim tek ve önemli bir şey var. Ellerine sahip çıksınlar. Ameliyat olduktan sonra ben bu hatayı yaptım, onlar bu hataya düşmesin, ellerine ve parmaklarına sahip çıksınlar. Bir parmakları da açılmış olsa ona sahip çıkmalarını, hareket ettirmelerini, olmazsa fizik tedavi tavsiye ediyorum. Sakın ellerini hareketsiz bırakıp kapatmayın." ARKADAŞLARA MESAJ Başarıyla bir üst sınıfa geçmiş olmanın sevincini yaşadığını ifade eden Ünal Önder, okul arkadaşlarına da mesajı olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlarım daha yardımsever ve çevrelerine duyarlı olursa daha çok sevinirim. Okuldaki en iyi ve yardımsever arkadaşım Tunahan'a teşekkür ediyorum. Bir de çok özlediğim kardeşim Fatma Naz'a selam söylüyorum" dedi. KELEBEK HASTALIĞI (Sistemik Lupus Eritematozus) Kelebek hastalığı, deride ve mukozada içi su dolu kabarcıklar oluşumuyla kendini gösteren bir hastalık. Vücutta pek çok organı birden tutan romatizmal bir hastalık. Yüzde kelebek tarzında kırmızı döküntüyle karakterize olduğundan halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinir. Hastalık deriyi ve deri altına bağlayan yapıları oluşturan liflerdeki maddelerin bazılarının eksik yapımına bağlı olarak gelişim gösterir. Bağlar hafif bir darbe ile kopabilir. Kopması sonucunda deri altında oluşan bölgeye sıvı sızar ve burada bül denilen su kabarcıkları görülür.

Karaman'da, polisin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen Azerbaycan uyruklu Havatan M.'nin (35), yapılan sağlık kontrolünde cinsel yolla buluşan ve AIDS'e yol açan insan bağışıklık yetmezliği (HİV) virüsü taşıdığı ortaya çıktı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ile Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve otomobilde para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye zorladığı bilgisini aldı. Şüphelileri, teknik ve fiziki takibe alan polis, geçen cumartesi günü kentin en işlek caddelerinden birinde fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Havva C. ve Azerbaycan uyruklu Hatavan M.'yi gözaltına aldı. 'Çavuş' lakaplı Mehmet D.'nin, kentteki lisede memur olarak görev yaptığı belirtildi. SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ Havva C. ve Havatan M., emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. Havatan M., sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen Mehmet D., Hasan Hüseyin D. ve Erdal Y. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sınır dışı edilen Havatan M.'nın yapılan sağlık kontrolünde cinsel yolla buluşan ve AIDS'e yol açan insan bağışıklık yetmezliği (HİV) virüsü taşıdığı ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

-----------

- Şebeke üyelerinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Genel detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

====================

Dededen toruna 4 kuşaktır bakırcı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oturan Üstün ailesi 4 kuşaktır bakırcılık yapıyor. Aile ata mesleğini yaklaşık 100 yıldır devam ettiriyor.

Eski Sanayi Sitesi'ndeki 4 bakırcı esnafından Ahmet Üstün (53), Mehmet Üstün (48) ve Hidayet Üstün kardeşler, mesleği babaları Ali Üstün'den, babaları da annesinin babasından öğrendi. Kardeşlerden Hidayet Üstün, 8 yıl önce yaşamını yitirdi. Ata mesleğini sürdürmeye çalışan 2 kardeş, işi Mehmet Üstün'ün oğlu Alaattin (22) ile Hidayet Üstün'ün oğlu Ali Üstün'e (30) öğretti. Ailenin dördüncü kuşak bakırcısı olan kuzenler mesleği yaşatmak için çalışıyor.

'MESLEĞİ BABAMIZIN TORUNLARI YAPIYOR'

Mesleğini babasından, onun da dedesinden öğrendiğini söyleyen Ahmet Üstün, "Şimdi de babamın torunları yani bizim evlatlar bizimle çalışıyor. Ben 53 yaşımdayım, çocukluğumda Sandıklı'da 72 bakırcı vardı. 1970'lerde 45 esnaf kaldı. Ama şu an 4 bakırcı esnafı kaldı" dedi.

TÜRKİYE VE DÜNYADAN SİPARİŞ

Bakırcılığın güçle ve bedenle yapılan bir iş olduğunu anlatan Ahmet Üstün, "Alın terlemeden, bakırı dövmeden şekle girmez. Bakır illa o dayağı yiyecek. Dövdükçe bakır güzelleşir. Bir de sağlıklı. Mutfak eşyası olarak sağlıklı. Yalnız günümüzde mutfaktan çıktı. Şimdi biz cami alemleri, cami aksesuarları, cami levhaları üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'nin her tarafına gönderdik. En son Hakkâri’ye gönderdik. Erbil'e geçen sene yaptık. Arnavutluk'a, Kırım'a, Amsterdam'a yaptık. Yunanistan'a, Bosna'ya yaptık" diye konuştu.

'MESLEK ÖLMEK ÜZERE'

Çırak bulma şansları olmadığını kaydeden Ahmet Üstün, şöyle dedi: "Çıraklar şimdi hep memurluk peşinde. Çiftçilik, hayvancılık nasıl öldüyse bizim el sanatları da mutlaka ölecek. Gençlerimiz şu an özveride bulunmadığı için bitmek üzere. Aslında el sanatları bir ülkenin tarihi kültürüdür, mirasıdır. Benim yaptığım bir işlemenin 100 yıl sonra bir tarihi değeri olur. Artı kültürümüzü de yansıtır. Ama gençlerimiz para kazanamadığı için çalışmak istemiyor. İnsanlarımız elleri nasırlı olsun istemiyor. Memurluk, basit işler, çok güzel işler aranıyor. Bunun için de meslek ölmek üzere."