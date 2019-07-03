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DHA YURT BÜLTENİ - 6

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

  Gemideki patlama için savcılık bilirkişi görevlendirdi İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı'nda, 'Syn Zania' isimli gemide hidrokarbon dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlama ve olayda 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 16 kişinin de yaralanmasıyla ilgili savcılığın soruşturması devam ediyor.

Gemideki patlama için savcılık bilirkişi görevlendirdi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı'nda, 'Syn Zania' isimli gemide hidrokarbon dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlama ve olayda 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 16 kişinin de yaralanmasıyla ilgili savcılığın soruşturması devam ediyor. Savcılık, patlamanın neden kaynaklandığının, varsa ihmali olanların tespiti için bilirkişi görevlendirdi. Bu arada gemide yapılan ilk incelemede ise hidrokarbon dolumu sırasında bağlantılarda yaşanan sorunun patlamaya neden olduğu ifade edildi.
Geçen pazartesi günü saat 23.20 sıralarında Petkim'deki 5 numaralı iskeleye yanaşan İtalyan Bandıralı 'Syn Zania' gemisinde sıvı hidrokarbon dolumu için bağlantı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamadan sonra ise gemide yangın çıktı. Yangın, karadan ve denizden yapılan çalışmalarla söndürüldü. Gemi personelinden İtalya vatandaşı Roberto Montegurdia hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan gemicinin cenazesinin iki ülke arasındaki işlemlerden sonra İtalya'ya gönderileceği açıklandı. Bu arada olayda yaralanan 14'ü İtalyan, 1'i Romanya vatandaşı olan gemi personeli ile bir Petkim görevlisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
PATLAMA NEDENİNİ BİLİRKİŞİ BULACAK
Soğutma çalışmaları da tamamlanan gemide yapılan ilk incelemede, hidrokarbon dolumu sırasında bağlantılarda yaşanan sorunun patlamaya neden olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra Aliağa Cumhuriyet Savcılığı'nın da olaya dair araştırmasının sürdüğü öğrenildi. Savcılık, patlamanın neden kaynaklandığının ve varsa ihmali olanların tespiti için bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi raporu sonrasında ihmali olan varsa haklarında dava açılabileceği ifade edildi.
GEMİNİN EN ÇOK ORTA BÖLÜMÜ ZARAR GÖRDÜ
Soğutma çalışmaları sırasındaki görüntülerde, patlama ve yangının, geminin en çok orta bölümüne zarar verdiği görüldü. Geminin gerekli araştırmalardan sonra onarıma alınacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Gemideki soğutma çalışmalarından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: İZMİR (DHA)

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Falezlerde deniz dibinde kurşun tehdidi

Antalya'da toplam uzunluğu 12 kilometreye ulaşan falezlerden olta balıkçılarının düşürdüğü kurşun ağırlıklar, deniz yaşamını tehdit ediyor.
Türkiye Sualtı Sporları Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, kopma sonucu su altında kalan kurşunun tonlarca ağırlığa ulaştığına dikkat çekerek, önlem alınmasını istedi. Turistik amaçlı dalış sırasında rastladıkları ağırlıkları toplayarak su üstüne çıkardıklarını belirten İsa Alemdar, "Amaç sadece olta ağırlığı toplamak olsa, tonlarca ağırlık çıkartabiliriz. Sezonda yaptığım dalışlar sırasında önüme gelenleri topluyorum. Bu ağırlıkları geri dönüşümde değerlendiriyoruz. Eriterek dalış elbiselerimiz için kullandığımız ağırlıklara çeviriyoruz. Fakat çok ciddi bir sorun. Önlem alınmazsa bu kurşunların yol açabileceği su altı kirlenmesiyle karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.
TONLARCA OLTA KURŞUNU SUYUN ALTINDA
Kurşun ağırlıkların doğada kaybolmadığını, deniz suyunun tuzlu yapısı nedeniyle erozyona uğrayarak kurşun zehrini denize bıraktığını sözlerine ekleyen Alemdar şöyle konuştu:
"Deniz dibinde 10 gramdan yarım kiloya, çeşitli ağırlıklarda kurşun var. Deniz dibinde takılan misinanın kopup kaldığı çöp yığınları bulunuyor. Kurşun deniz yaşamına ciddi zarar veriyor. Olta balıkçıları dip yaşamını görmüyor. Fakat biz görünmeyeni gördüğümüz için balıkçı kurşunlarının deniz dibine verdiği zarara dikkat çekmek istiyoruz. Falez bölgesinde bununla ilgili tedbir alınması gerekli. Olta balıkçılığı yasaklansın veya yasak demek söz konusu değil. Sürdürülebilir bir yaşam için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Falezler bölgesinde belirli bir avlanma noktası oluşturulmalı. Buralarda avlanan olta balıkçıları kurşunlarını veya misinalarını suya düşürse bile, bizler nereyi temizleyeceğimizi biliriz. Bu şekilde bazı şeyleri kontrol altında tutabiliriz. 10 dakikalık bir dalış sırasında 1 kiloya yakın kurşun topladım. Bu su altındaki vahim durumu anlatabilir. Ben buna avcılık diyemiyorum, bu resmen çöpçülük."

Görüntü Dökümü
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- Dalgıçların denize girerken denizden detay görüntüler
- Dalğıçların gopro ile su altı görüntüleri
- Çıkardıkları kurşunların görüntüleri
- İsa ALEMDAR ile röp
- Denizden çıkarılan çöp ten görüntü

523 MB /// 04.47"

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Otomobil, bisiklete çarptı: 2 yaralı

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarpan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi, Kazada bisiklet sürücüsü Mevllüt Süslü (16) ile otomobil sürücüsü Muammer Ayvacı (46) yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu'nda meydana geldi. Muammer Ayvacı'nın kullandığı 42 APB63 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt Süslü'ye çarptı. Otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Aydınlatma direği ise karşı şeride devrildi. Kazada bisiklet sürücüsü Süslü ile otomobil sürücüsü Ayvacı yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yola devrilen aydınlatma direği ise vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.

Görüntü Dökümü
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-Yaralılardan detay
-Sağlık görevlilerin müdahalesi
-Otomobil ve bisikletten detay
-Yola devrilen aydınlatma direğinden detay
-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Yüksek gerilim hattına konan saksağan kuşu, yangına neden oldu

Karaman'da yüksek gerilim hattı direğine konan ve akıma kapılan saksağan kuşu, yere düşüp, otları tutuşturdu. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından yapılan müdahale ile alevler söndürüldü.
Olay, Karaman -Bucakışla yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Saksağan kuşu, yüksek gerilim hattı direğine kondu. Ardından da elektrik akımına kapılarak yerdeki kuru otların arasına düşüp, otları tutuşturdu. Alevlerin yükseldiğini fark eden elektrik dağıtım şirketi çalışanları, yangın tüpleriyle alevleri söndürdü. Yanan kuş telef oldu.

Görüntü Dökümü
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-Elektrik teknisyenlerinin yangın tüpü ile müdahale etmesi
-Yanan Saksağan kuşundan detay
-Olayı gören kişi ile röp

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Çalınan muhabbet kuşlarına kavuşan bakkal sevinç yaşadı

Çorum’da, Kemal Biçer'in (65) işlettiği bakkal dükkanına giren şüpheliler, muhabbet kuşları ile bazı ürünleri çalarak kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan 3 şüphelinin çaldığı muhabbet kuşları sahibine teslim edildi. Mutluluk yaşayan Kemal Biçer, "Dünyalar benim oldu" dedi.
Çorum'da 3 şüpheli girdikleri bakkal dükkanından 2 muhabbet kuşunun olduğu kafes ile bazı ürünler çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin C.A.A., N.D ve E.B. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis muhabbet kuşlarını sahibine teslim etti.
Polis ekiplerine teşekkür eden Kemal Biçer, "Hırsızlar iş yerimin kapısını kırıp içeriye girmişler. Sigara ve daha pek çok malzemeyi çuvallara doldurup gitmişler. Ben çalınan malzemelere üzülmedim. En çok kuşlarımın çaldıklarına üzüldüm. Polisler 'hırsızları yakaladık, muhabbet kuşlarını da bulduk' dedi. O anda dünyalar benim oldu. Sonra getirip bana teslim ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorumö dedi.

Görüntü Dökümü
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- Zanlıların adliyeye getirilişi
-Çalınan muhabbet kuşları
- Kuşların sahibi Kemal Biçer röp.
-Güvenlik kamerası
-Detaylar

(SÜRE:4 dk ) (BOYUT 445 MB)

Haber-Kamera:

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