DHA YURT BÜLTENİ - 6

Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Ak parti Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü salim Cebeloğlu, İl jandarma Komutan vekili Jandarma Albay Hasan Hüseyin Ekmen, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı. Niğde Valiliği tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri Niğde Protokolü Niğde şehitliğini ziyaret ederek şehitler için Kuran’ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’na göreve gönderilen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne FETÖ’cü hainler tarafından atılan bomba sonucu şehit olan polis memuru Varol Tosun’un abisi Birol Tosun, "Kardeşim 15 Temmuz’da hainlere karşı canını hiçe sayarak kahramanca şehit oldu. Darbecilere geçit vermedi ve darbecilerin attığı bomba sonrası şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesinö dedi. Etkinlikler, Kuran’ı Kerim tilaveti ve hatmi şerifler okunmasıyla devam etti.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelişlerini sürdürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda bugün de gurbetçi yoğunluğu yaşandı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek için anavatana akın akın gelişlerini sürdürüyor. Karayolu ile gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişlerinde yoğunluk oluşturuyor. Kapıkule Sınır Kapısı yetkilileri, gurbetçileri kendilerine ayrılan 9 perondan geçişlerini sağlarken, sınır kapısında zaman zaman kuyruklar oluşuyor. Fransa'dan yaz tatilini memleketi Afyon'da geçirmek üzere gelen Salih Çelik, Sırbistan ile Bulgaristan'da yolların bozuk olmasından şikayet etti. Çelik, "Afyonkarahisar'da akraba ziyaretlerin ardından çocuklarla beraber Marmaris'e tatile gitmeyi düşünüyoruz" dedi. Yaz tatilini Balıkesir'de geçirmek için İngiltere'den gelen Mehmet Kaplan ise, "Senelik izinlerimizde her yıl memlekete gelip 4 hafta tatil yapıyoruz. Bu yıl da geldik çok şükür. Yolculuğumuz güzel geçti, bir sıkıntı yaşamadık" diye konuştu.

Giresun’un Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesinde indiği dere kenarında vatandaşlarca görüntülenen boz ayı, 3 gün sonra aynı yerde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sorumluların tespitedilmesi için çalışma yürütülüyor. Üçtepe beldesi Merkez mahallesinde perşembe günü dere kenarına inen boz ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Boz ayı bir süre suda kaldıktan sonra yeniden ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Sosyal medya da paylaşılan ayının görüntüleri ilgi gördü. Önceki gün dere kenarında bir ayının hareketsiz yattığını görenler, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerine haber verdi. Beldeye gelen ekipler, 5 yaşlarında olduğunu belirlediği boz ayının tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Ayının 3 yerinde ise yırtıcı hayvan yarası tespit edildi. Boz ayının 3 gün önce görüldüğü yerde öldürülmüş halde bulunması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sorumluların tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Görüntü Dökümü

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Ayının 3 gün önce çekilen görüntüleri

Öldürülmüş ayının fotoğrafı

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)

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Kız arkadaşını rahatsız ettiğini düşündüğü kişiye tokat attı, o anlar kamerada

Elazığ'da kimliği belirsiz kişi, yürüdükleri sırada kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla bir kişiye tokat attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ELAZIĞ,(DHA)-

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İzmir'de şehitlik ziyareti

İZMİR'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kadifekale Hava Şehitliği'ne anma töreni düzenlendi. Şehit kabirleri ziyaret edilerek, karanfiller bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde, Kadifekale Hava Şehitliği ziyaret edildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan ziyarete, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile diğer protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından, Konak Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, şehit ve gaziler için dua etti.

KARANFİL BIRAKTILAR

Dua edilmesinin ardından, Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Şehit olan yakınlarının kabirleri başında ağlayan ve dua eden şehit yakınlarının acıları paylaşıldı. Vali Ayyıldız, tüm şehit yakınlarına bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarak, onlarla yakından ilgilendi.

Kabirlere karanfil bırakılmasının ardından, anma ziyareti sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından görüntü

- Kuran okunması ve dua edilmesinden görüntü

- Erol Ayyıldız, Abdullah Recep ve Tunç Soyer'in kabir ziyaretlerinden görüntü

- Şehit yakınlarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)

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