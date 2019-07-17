DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ÜNİVERSİTE HAYALİ İLE ÇALIŞIRKEN OTOBÜSTEN İNERKEN CANINDAN OLDU KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar'ın (18) Dilovası'ndaki baba evinde yas hakim. Baba Aslan Gönülaçar, kızının üniversite masraflarını karşılayabilmek için Gebze'de işe gittiğini, yolda da otobüsten düşerek hayatını kaybettiğini söyledi. Kaza dün sabah saatlerinde Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda yaşayan Günay Gönülaçar, üniversite sınavını kazanması durumunda okul masraflarını karşılamak amacıyla çalıştığı restorana gitmek için evden çıktı. Halk otobüsüne binen Günay Gönülaçar, çalıştığı restoranın bulunduğu alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada otobüsten inmek istedi. Hareket halindeki otobüsün kapısından inmeye çalışan Günay Gönülaçar, adımını attığı sırada dengesini kaybederek otobüsün altına girdi. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gelerek Günay Gönülaçar'ı yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Günay Gönülaçar, hayatını kaybetti.

OKUL MASRAFLARINI ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORDU

Olayın ardından Dilovası ilçesinde yaşayan Günay Gönülaçar'ın baba evinde yas hakim. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan cenazeyi bekleyen acılı aile evin önünde taziyeleri kabul etti. Kızının okul masraflarını çıkarmak için çalıştığını söyleyen Aslan Gönülaçar, "Kızım Günay Gönülaçar, sabah saatlerinde evden çıktı. Alışveriş merkezinde bir restoranda işe başlamıştı, üniversite sınavını kazanırsa okul başlayana kadar masraflarını karşılamak için çalışıyordu. Evden çıktı sabah saatlerinde, otobüs ineceği yere yaklaşınca hareket halinde ön kapısı açıktı otobüsün. Kızım da ön kapıdan iniyor ama otobüs hala hareket halinde. Kızım otobüsten iner inmez otobüsün altına giriyor. Otobüs artık karın bölgesinden mi geçti bilmiyoruz, sanırım arka teker komple karın bölgesinden geçti kızımın. İç kanaması olmuş galiba, sonra da hayatını kaybetti hastanede." dedi.

'KÖPRECİK ÇOCUĞUM ÖLDÜ'

Aslan Gönülaçar şoförün hatalı olduğunu ifade ederek, "Otobüs bir önceki duraktan beri kapısı açık halde ilerledi. Olayda şoförün çok hatası var, burada şoför otobüs durmadan kapıyı neden açtı? Olaydaki ihmal bu, şoför çok hatalı burada. Şoför olarak, dolmuşçuluk yapıyorsan yolcu düğmeye bastıktan sonra nerede durak varsa orada durdurursun otobüsü kapıyı açarsın yolcun da orada iner. Şoför burada çok hatalı, kızım 18 yaşına daha mayıs ayında girmişti, körpecik çocuğum öldü. Kendisi okul masraflarını karşılamak için gidiyordu." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Taziye evinin önünden görüntü

-Acılı ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Baba Aslan Gönülaçar ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA) ================================================== 2)KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI. 5 YARALI TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu kapalı kasa minibüs polisin 'dur' ihtarından kaçarken kaza yaptı. Minibüste bulunan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmeden 5'i yaralandı. Organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli ise aracı bırakıp kaçtı.Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri 34 DE 0847 plakalı kapalı kasa minibüse 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan araç sürücüsü kaçarken, polis ekipleri de kovalamaya başladı. Aşırı hız yapan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir otomobile çarptı. Minibüsün şoförü ile yanında bulunan bir kişi araçtan inerek hızla olay yerinden kaçtı.

Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde minibüsün içinden Yunanistan'a kaçak geçmek için sınıra götürüldüğü belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistanlı 37 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Koltukları sökülmüş ve içine tıka basa doldurulan göçmenlerden 5'i hafif yaralandı. Yaralılar Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ORGANİZATÖRLER KAÇTI

Kaçak göçmenleri Yunanistan sınırına götüren ve polisten kaçan minibüste bulunan biri şoför 2 organizatör, kaza yaptıktan sonra aracı bırakıp kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan göçmenlerle ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detaylar

Yaralanan göçmenler

Polis ekiplerinin çalışması

Göçmenlerden detaylar

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- =================================================== 3)TERÖRİST MEZARI AÇILDI, KİMLİK TESPİTİ İÇİN DOKU ÖRNEĞİ ALINDI HAKKARİ Yüksekova'da 3 yıl önce uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında düzenlenen operasyonlarda ölü ele geçirildikten sonra otopsi için gönderildiği Erzurum'da kimsesizler mezarlığına defnedilen teröristin mezarı, kimlik tespiti için açıldı. Defnedilen kişinin oğlu Cemal Vural (18) olduğunu öne süren 6 çocuk annesi Hamail Vural, cenazenin kendisine verilmesini istiyor. Yüksekova'da PKK'lıların kazdığı hendek ve barikatları temizlemek için 13 Mart 2016'da başlatılan sokağa çıkma yasağı sırasında Güngör Mahallesi'nde yaşayan Musa Vural ile oğlu Cemal Vural kayboldu. Hamail Vural, oğlu ve eşinin sokağa çıkma yasağı sırasında düzenlenen operasyonlarda öldüğünü belirterek, cenazelerinin kendisine verilmesini istedi. Bunun üzerine anneye, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sokağa çıkma yasağında etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına ait fotoğraflar gösterildi. Hamail Vural, 1 fotoğraftaki kişinin, oğlu Cemal Vural olduğunu iddia etti. Fotoğraftaki kişinin, o dönem Yüksekova'dan otopsi için Erzurum'a getirilen ve kimsesizler mezarlığına defnedilen terörist olduğu belirlendi. Cemal Vural'dan gömülmeden önce alınan kan örneği ile anne Hamail Vural'dan alınan kan örneği, İstanbul Adli Tıp Başkanlığı'na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Başkanlığı ise DNA profillerinin, anne-çocuk yönünden uyumlu olabilecek profil oluşturmadığını bildirdi. DNA profillerinin eşleşmediğini öğrenen anne Hamail Vural, oğlunun mezarının açılmasını talep etti.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Vural'ın talebi üzerine Erzurum Abdurrahman Gazi Mezarlığı'ndaki mezara 'fethi kabir' işlemi uygulanmasına karar verdi. Başsavcılığın talimatıyla, Erzurum Cumhuriyet Savcısı ile Adli Tıp Kurumu'nda görevli doktor ve otopsi teknikeri eşliğinde mezar açıldı. İş makinesiyle kazılan mezardaki örgüt mensubundan doku örneği alındı. Ardından mezar kapatıldı.

Alınan numuneler soruşturmanın yürütüldüğü Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Numuneler, DNA örneği eşleştirmesinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'nda incelenecek. Yapılacak DNA incelemesiyle cesedin Cemal Vural'a ait olup olmadığı ortaya çıkacak.

Görüntü Dökümü

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-Açılacak mezarın fotoğraf makinası ile çekilmesi

-İş makinasının açılacak olan mezarın bulunduğu alana gelmesi

-Alınan güvenlik önlemi

-Mezarın iş makinası ile kazılması

-Mezarın açılması

-Adli tıp ekibinin maske ve eldiven giyerek hazırlanması

-Adli tıp ekibinin DNA örneği için açılan mezara girmesi

-Açılan mezardan örnek alınması

-Alınan numune örneklerinden detay

-Mezarın hazırlanarak tekrar kapatılması Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 05.35 BOYUT: 625 MB ============================================

4)AYHAN BARUT, ÖDENMEYEN PAMUK PRİMLERİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, primlerinin yüzde 30'u hala ödenmeyen pamuk üreticilerinin feryadını Meclis'e taşıdı. Stratejik bir ürün olan pamukta Türkiye'nin dışa bağımlı olduğuna dikkat çeken Barut, "Pamuk üretimi ve üreticisinin desteklenmesi gerekirken 650-700 kilogram olan dönüm başına desteklemeyi 500 kilograma düşürerek üreticiyi mağdur ettiler. Bu yetmezmiş gibi pamuk primlerinin yüzde 70'ini ödeyip kalan yüzde 30'unu ise hala ödemediler. Feryat eden çiftçinin primlerini derhal ödeyin" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) pamuk üreticilerinin sorunlarını anlatıp çözüm önerilerini paylaşan Ayhan Barut, "Hepimizin 'beyaz altın' olarak bildiği pamuk, 30'dan fazla işkolunun hammadesidir. Ancak stratejik bir ürün olan pamukta da net ithalatçı haline geldik. Ülkemizde geçen sezon yaklaşık 1 milyon tonluk bir pamuk üretimi gerçekleşti. Türkiye'nin yaklaşık yıllık 1.5 milyon tonluk pamuk tüketimi olduğu düşünüldüğünde aradaki 500 bin tonluk farkı ithal ediyoruz. 2018'de yaklaşık 620 bin ton ithalat yaptık ve bunun için 1 milyar 150 milyon Dolar dışarıya para ödendi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un mecliste konuşması

- Tarladaki pamuktan arşiv görüntüler

Haber-Kamera: ADANA,(DHA) ================================================= 5)DOLANDIRILMAK İSTENEN EMEKLİ, SON ANDA KURTARILDI SİNOP'ta, kendilerini polis olarak tanıtıp telefon açtıkları emekli Bahattin Öztürk'e (54) 'FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor' diyen dolandırıcılar, para istedi. Bankadaki 46 bin lirasını çeken Öztürk, parayı dolandırıcıların hesabına yatıracağı başka bir banka şubesine giderken uğradığı arkadaşının iş yerinde olayı anlatınca polis çağrıldı. Dolandırılmaktan son anda kurtulan Öztürk, şikayetçi oldu.

Sinop'ta kendilerini polis olarak tanıtıp telefon açtıkları emekli Bahattin Öztürk'e 'FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor' diyen dolandırıcılar, para istedi. Bankaya giden Öztürk, hesabındaki 46 bin lirayı çekti, poşete koyarak koynuna koydu. Parayı dolandırıcıların verdiği hesaba havale etmek için başka bir banka şubesine doğru yola çıkan Öztürk, cadde üzerinde bir arkadaşının iş yerine uğradı. Olayı anlatan arkadaşının polis çağırması üzerine dolandırılacağını anlayan Öztürk, gelen ekiplere başından geçenleri anlattı. Polis merkezine götürülen Öztürk, dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü

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Bahattin Öztürk'ün polisle görüşmesi

Koynundan poşetteki parayı çıkarması

Olayı anlatması

Polisin Öztürk'ü götürmesi Haber-Kamera: Deniz ÖZEN SİNOP-DHA ================================================= 6)HAMİLE KADINA GASP SANIĞINA 13 YIL HAPİS ANTALYA'da 7 haftalık hamile E.D.'nin boynundaki altın kolyeyi gasbettiği iddiasıyla yargılanan Ender Atmaca (25), 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2 yıl önce yaşanan gasp olayından 2 gün sonra E.D. bebeğini düşük yaparak, kaybetmişti.Gasp olayı, 8 Eylül 2017 günü saat 23.45 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ender Atmaca, 7 aylık hamile E.D.'nin bulunduğu otobüse bindi. Yeşilyurt Mahallesi'nde inen E.D.'nin ardından da otobüsten indi. Takip ettiği kadını karanlık bir sokakta yere yatırdı ve ağzını kapattıktan sonra boynundaki altın kolyeyi aldı. Saldırgan kaçarken, E.D.'nin yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ancak Atmaca izini kaybettirdi.

ÜZÜNTÜDEN DÜŞÜK YAPTI

Psikolojisi bozulan hamile E.D., olaydan 2 gün sonra düşük yaparak, bebeğini kaybetti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıyı yakalamak için özel bir ekip kurdu. Otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, şüphelinin 35 suçtan kaydı bulunan Ender Atmaca olduğunu tespit etti. Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanan Atmaca, gözaltına alındı. Daha önce de emekli bir hakimin çantasını gasbettiği ortaya çıkan Ender Atmaca'nın, çaldığı kolyeyi bir kuyumcuda 270 TL'ye sattığı belirlendi. Ender Atmaca, tutuklandı. Hakkında, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'gebe kadına karşı gece vakti yağma ve yaralama' suçlamasıyla dava açıldı.

E.D., olay sırasında karnına darbe aldığını, bu nedenle bebeğinin kalp atışlarının durmuş olabileceğini söyledi. 'Yağma' suçlamasını kabul eden Ender Atmaca ise kadının hamile olduğunu bilmediğini, sadece kolyesini çaldığını ve 270 liraya sattığını belirtti. Mahkeme, sanığa en üst sınır olan 15 yıl hapis cezası verdi.

YARGITAY CEZAYI BOZDU

Sanık avukatının itirazı üzerine Yargıtay, iyi hal indirimi uygulanmamış olması ve hamileliğin suça bağlı sonuçlanmadığı yönündeki adli tıp raporunu göz önünde bulundurup verilen hapis cezasının fazla olduğuna hükmederek, kararı bozdu. Bunun üzerine Atmaca, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Bugün görülen duruşmada Ender Atmaca, 13 yıl hapse makkum edildi.