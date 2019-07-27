DHA YURT BÜLTENİ-6

1)DİYARBAKIR'DA PKK'NIN 10 SIĞINAĞI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ DİYARBAKIR'ın Hani ile Kocaköy ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 10 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda 1 milyon 69 bin 850 kök Hint keneviri de ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca, 'bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek', 'kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek', 'teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak' amacıyla Hani ile Kocaköy ilçelerinin dağlık ve kırsal alanlarında, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 21.00'de operasyon başlatıldı. Jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katıldığu operasyona 'Bayrak-131 Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gökçeli-02 Müşterek Operasyonu' adı verildi. Operasyon 26 Temmuz 2019 Cuma günü saat 23.00'te sona erdirildi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 9 doğal mağara ve bir sığınak tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi. Narko-terör operasyonunda da çalılar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde 89 kilogram esrar ve 7 ayrı noktada toplam 1 milyon 69 bin 850 kök Hint keneviri ile keneviri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu 7 bin 702 metre uzunluğunda su hortumu ve 3 adet su motoru ele geçirildi. Esrar muhafaza altına alınırken, Hint kenevirleri, numune alınmasının ardından imha edildi. Güvenlik güçleri, Diyarbakır'da son 1 ayda gerçekleştirilen 6 operasyonda toplam 11 milyon 969 bin 628 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirdi.

İZİNSİZ MERMER OCAĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ Öte yandan operasyon bölgesindeki Hani ilçesine bağlı Kırım köyünde O.Ö.'nün işlettiği Hani Mermer Anonim Şirketi’nin izinsiz olduğu tespit edildi. Kaçak mermer ocağıyla ilgili yasal işlem başlatıldı. Görüntü Dökümü

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Mağaraların içerisinden detay

Hint keneviri tarlası

Ele geçirilen hint kenevirleri

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB ============================================= 2)PKK'YA GÖTÜRÜLEN 4 KİŞİ İLE 2 İŞBİRLİKÇİ 'DRONE'LU OPERASYONLA YAKALANDI VAN'da, terör örgütü PKK'ya katılmak için yola çıkan 4 kişi ile bu kişileri kırsala götüren 2 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından hava destekli operasyonla yakalandı. Operasyon anı ise drone kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla, 4 kişinin, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması tarafından kırsal alana götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, bu kişiler ile onları kırsala götürecek 2 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. 6 kişi, drone'lardan da faydalanılarak adım adım takip edildi.

23 Temmuz günü, şüphelilerin kırsala gitmek için yola çıktıkları belirlenince, düğmeye basıldı. Terörle Mücadele, İstihbarat ve Havacılık Şube müdürlükleri ekiplerinin katıldığı hava destekli operasyonla 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda ise kırsal alana götürülmek üzere hazırlanmış gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Güvenlik kemerası görüntüleri ile yapılan takip

-Takip edilen kişilerin yürümeleri, araca binmeleri

-Hareket halindeki aracın dronla takibi

-Takip edilen aracın durdurulması

-Araçtakilerin inmesi

-Dronla çekilen detay görüntüler Orhan AŞAN/VAN, (DHA) ============================================= 3)SURİYELİLERİN BAYRAM İÇİN ÜLKELERİNE GİDİŞİ SÜRÜYOR KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, sınır hattında yoğunluk oluşturdu.

Kilis Valiliği'nden randevu alarak, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen yüzlerce Suriyeli, sabah saatlerinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Sınır hattında yoğunluk oluşturan Suriyelilerin ülkelerine geçişi sırasında izdiham yaşanmaması için polisler önlem aldı.

Suriyeliler, sınır hattındaki işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor. Görüntü Dökümü

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- Sınır hattı ve kalabalık

- Koşarak gidenlerden görüntü

- Kuyruklardan görüntü

- Aşıları yapılan çocuklar

- Genel ve detay görüntüler