DHA YURT BÜLTENİ - 6

Van'ın Başkale ilçesindeki çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için 31 derece sıcakta tırpan çekerek ot biçiyor. İlçeye bağlı Sallıdere Mahallesi'nde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçiler, 31 dereceyi bulan sıcak havaya aldırış etmeden ot biçerek mesai yapıyor. Kavurucu güneşin altında tırpan çeken çiftçilerden Aydın Kaya, 250 küçükbaş hayvanının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için kardeşleri ve yeğenleriyle birlikte çalıştıklarını belirtti. Kaya, "Bu yıl beklenen verimi alamadık. İşlerimiz oldukça zor. Her yıl yaklaşık 4 bin bağ ot biçiyorduk. Bu yıl daha az verim aldık. Arazi şartları nedeniyle teknolojinin giremediği alanlarda tırpan çekerek ot biçiyoruz. Geçimimizi tarım ve hayvancılıkla sağlıyoruz. Kavurucu sıcakta tırpan çekerek hayvanlarımızın kışlık yem ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Zor olsa da bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.

KULE ZİYARETE AÇILACAK MÜJDESİ

Kazı çalışmalarının turizm sezonu bittikten sonra başlatılacağını belirten Hüseyin Coşar, kazıdan çıkacak sonuçlara göre hareket edileceğini söyledi. Vakıflar Bölge Müdürü Coşar, kazı ve arkasından gerçekleştirilecek restorasyon sonrasında özgününe uygun haline dönüştürülecek Saat Kulesi'nin, halkın ziyaretine açılacağını da kaydederek, "Antalyalılara müjdemiz de olsun, burayı yaşayan bir yer yapmak istiyoruz. Bütün Antalyalılar ve turistler gezip görebilecek, Saat Kulesi'ne çıkabilecek, pencerelerinden Yivli Minare, Tekeli Mehmet Paşa Camii ve Kaleiçi'ni seyredebilecek" dedi.

JANDARMA, KANDIRA SAHİLLERİNDE ATLARLA GÖREV YAPIYOR

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde jandarma ekipleri, araçların giremediği sahil şeridinde atlarla devriye görevi yaparak güvenliği sağlıyor.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan turizm merkezi Kandıra'nın sahillerinde jandarma, atlı birliklerle görev yapıyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan getirilen 'Candaş', 'Oğuzhan' ve 'Şimşek' isimli 3 at ile jandarmalar göreve başladı. Yaz dönemi boyunca bu bölgelerde görev yapacak olan atlı birlikler, güvenliği sağlamasının yanı sıra tatilcilerin de ilgi odağı oldu.

Kerpe Jandarma Karakol Komutanlığı Geçici At Eğitim Merkezi'nde bulunan atlar, özel eğitimli astsubaylarla beraber göreve başlamasının ardından ilçede kapkaç, hırsızlık gibi olaylarda gözle görülür bir azalma olduğunu söyleyen esnaf, bu uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.

Sahil şeridinde yaklaşık 10 yıldır esnaflık yapan Ramazan Nergiz, jandarmanın atlı birliklerinden çok memnun olduklarını ifade ederek, "Araçların giremediği yerlerde çok daha iyi güvenlik sağlıyorlar. Halkımızın güvenliği için sabah akşam görev yapıyorlar, bu durum bizi mutlu ediyor. Jandarmanın atlarla bu sahilde devriye görevi yapması biz esnaflara da faydalı oluyor. Vatandaşların atlara sempatisi oluyor, atların etrafında kalabalık gruplar olduğu için bundan esnaflar da faydalanıyor. Jandarmanın atlarla burada devriye yaptıklarını görenler kendilerini huzurda ve güvende hissediyor, en azından jandarmanın var olduğunu biliyorlar. Bu yüzden bu uygulamadan son derece memnunuz" dedi.