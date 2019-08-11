DHA YURT BÜLTENİ-6

İZMİR'DE KAÇAN DANA SAHİBİNİ PEŞİNDEN SOKAK SOKAK GEZDİRDİ İzmir'de Kurban Bayramı'nda kesmek için 7 bin 500 TL'ye satın aldığı danası, kasabın elinden kaçan Güleser Kocaman (60), sokak sokak kurbanlığın peşinden koştu. Konak'ın Tepecik Mahallesi'nde kaçan dana, veteriner hekimleri ve sahibini peşinden yaklaşık 8 kilometre dolaştırdı. Dana ancak iki sakinleştirici iğne sonrasında yakalandı. Çevredekilerin yardımı ile nakliye aracına bindirilen dana, kesim alanına götürüldü.

İzmir'de Güleser Kocaman, Kurban Bayramı öncesinde dana satın aldı. Tepecik Mahallesi'ndeki kurban kesim pazarında kesilmek üzereyken kasabın elinden kaçan dana, İzmir'i birbirine kattı. Dananın sahibi Kocaman, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezbahalar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Veteriner hekim ile Gülseren Kocaman, danayı yakalamak için kovalamaya başladı. Tepecik'ten Güzelyalı sahiline kadar sahibini ve veterineri peşinden koşturan danaya, iki tane sakinleştirici iğne sıkıldı. İğnenin etkisi kendini gösterene kadar kaçmayı sürdüren dana, sahilde yere yığıldı. Dananın gözlerini bağlayan sahibi, nakliye aracı çağırdı. Dana, çevredeki vatandaşların yardımıyla nakliye aracına kadar getirildi. Güçlükle araca bindirilen dana, mezbahaya götürüldü. Dananın sahibi Güleser Kocaman, "Dana bizi buraya kadar koşturdu. Eşim arabayla bizi takip etti. 2 saattir kovalıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaçan dananın kovalanması

-Danaya sakinleştirici iğne sıkılması

-Dananın nakliye aracına bindirilmesi

-Dananın sahibi Güleser Kocaman'ın konuşması

-Genel ve detay görüntü Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) ====================== KAÇAN BOĞALAR SAHİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI Şanlıurfa'da, kesim sırasında sahiplerinin elinden kaçan 12 boğa, vatandaşlara ve görevlilere zor anlar yaşattı. Boğalar, belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Şanlıurfa'da bayramın ilk günü büyükbaş kurbanlıklar kesim yerine götürülürken sahiplerine zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde kentteki farklı mahallelerde yaklaşık 12 boğa, kesime götürülürken sahiplerinin elinden kaçtı. Mahallelerde bir süre sahiplerini ve kendilerini yakalamak isteyenleri peşinden koşturan boğalar, evlerin bahçelerine girdi. Boğaları bulunduğu yerden çıkartamayan sahipleri, belediye ekiplerinden yardım istedi.

Haliliye Belediyesi Kurbanlık Yakalama timleri ortalığı birbirine katan ve zaman zaman görevlilere saldırıp zor anlar yaşatan boğaları, uyuşturucu iğne yaparak sakinleştirerek yakalayıp sahiplerine teslim etti.

Görüntü Dökümü:

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- Kaçan boğalar

- Boğa timi müdahale etmesi

- Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşatması

- Ekiplerin boğaya inne vurması

- Boğa sahipleriyle röportaj

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA ====================== BAYRAM TATİLİ YOLUNDA KAZADA: ANNE VE BEBEĞİ ÖLDÜ, BABA İLE 2 ÇOCUĞU YARALANDI Aksaray'da bayram tatili için memleketleri Niğde'ye giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, takla atıp şarampole devrildi. Kazada anne Selma Bostan (32) ve 4 aylık Ebubekir Arif Bostan hayatını kaybetti, sürücü baba ile 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Aksaray Ihlara yolu Doğantarla köyü yakınında meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan memleketleri Niğde'nin Çiftlik ilçesi Obalı köyüne giden Mehmet Ali Bostan (35) yönetimindeki 16 DR 967 plakalı hafif ticari aracın, köylerine yaklaşık 30 kilometre kala sağ ön lastiğini patladı. Bunun üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Ali Bostan, eşi Mehmet Ali Bostan, çocukları Kerim Asaf (9), Elvaniye(15) ile 4 aylık Ebubekir Arif Bostan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Bostan ailesi fertleri ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan anne Selma Bostan ve oğlu Ebubekir, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçtan genel detaylar

-Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi dış görüntüsü Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA ====================== OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ahmet Kızıgınyürek (62) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kızıgınyürek'e plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil çarptı. Kazada yaralanan Kızıgınyürek, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdehalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kızgınyürek, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Ahmet Kızıgınyürek'in cenazesi otopsi için morga konulurken, polis kazaya karışan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Morgdan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN-DHA ===================== ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU Kayseri'de kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesen kişilerden bazıları, kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu yaralandı. Kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne gelen yaralılara, acil serviste müdahale edildi. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Görüntü Dökümü:

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-Acemi kasapların hastaneye gelişi

-Taburcu olmaları

-Diğer detaylar Haber-Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ ==================== İZMİT'TE ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU İzmit'te kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerde tedavi gördü.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıkları kesmek isteyen vatandaşlar, kurbanın darbeleriyle veya bıçaklarla yaralandı. Bıçakla ellerini, kollarını ve bacaklarını kesenler, kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılarının büyük çoğunluğu yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, bazıları ise müşahede altına alındı. Kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastane çıkışında bundan böyle daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralıların hastaneye gelişleri

- Tedavi olanlarla röp.

- Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ===================== SİVAS'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU Sivas'ta kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralananlar, kentteki hastanelerin acil servislerine akın etti.

Hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve ayak olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler hastanelere akın etti. Numune Hastanesi acil servisindeki pansuman odası önünde kuyruklar oluştu. Yaralıların bir kısmı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu bildirildi. Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntüler

-Yaralıların görüntüsü

-Detaylar Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) ==================== TURGUTLU'DA HAYVAN PAZARI BAYRAM NAMAZI SONRASI HAREKETLENDİ Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kurulan hayvan pazarında Kurban Bayramı'nın birinci gününde hareketlilik yaşandı. Bayram namazından çıkan vatandaşların bir kısmı, kurbanlık almak için soluğu hayvan pazarında aldı. Kurbanlıkların fiyatları küçükbaşlarda 800 lira ile 1300 lira, büyükbaşlarda ise 11 bin ile 18 bin lira arasında değişti.

Turgutlu'da belediyenin gösterdiği noktalarda kurulan hayvan pazarlarında bayramın ilk gününde yoğunluk yaşandı. Bayram namazının bitimiyle birlikte hayvan pazarları hareketlendi. Kurbanlık alımını son güne bırakanlar, hayvan pazarlarına koştu. Fiyatların az da olsa düştüğü hayvan pazarında satıcılar ile alıcılar arasında kıyasıya pazarlıklar yaşandı. Hayvan pazarında kurbanlık koçlar 800-1300 lira, tekeler 500-900 lira, danalar ise 11-18 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Kimi satıcılar 'ücretsiz kesim' promosyonu ile ellerinde kalan son kurbanlıkları da satmaya çalıştı. Kurbanlık almak için pazara gelen Ali Dikengül, "Bayram öncesi işlerimizin yoğunluğu nedeniyle kurbanlık almak kısmet olmadı. Şimdi pazarı dolaşıp, uygun bir koç veya teke kurbanlık seçeceğiz" dedi.

Hayvan satıcıları, satışlardan memnun olmadıklarını belirterek, "Yem fiyatları göz önüne alındığında kurbanlıkların fiyatları önceki yıllara oranla düşük. Ancak yine de satış yok. Bayram sonuna kadar satabildiğimizi satacağız. Satamadıklarımızı ise mezbahalarda kestirip kasaplara verdikten sonra evlerimize, memleketlerimize döneceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hayvan pazarından görüntü

-Kurbanlık bakmaya gelen ve satanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) ================== MEVSİMLİK İŞÇİLER BAYRAMI FINDIK TOPLAYARAK GEÇİRİYOR Ordu'da Kurban Bayramı'nın fındık hasat dönemine denk gelmesiyle, il dışından gelen mevsimlik fındık işçileri, bayramı ailelerinden uzakta fındık toplayarak geçiriyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ordu'ya gelen mevsimlik fındık işçileri, Kurban Bayramı'na rağmen çalışmalarını sürdürüp, bahçede fındık toplamaya devam ediyor. Camilerde bayram namazını kılan işçiler, yöre sakinleriyle bayramlaştıktan sonra bahçelere gitti, kolları sıvayıp çalışmaya başladı. Bayramı ailelerinden uzakta bahçede geçiren işçiler, hasat dönemine denk gelen bayramın ilk gününde neşe içinde çalışmalarını sürdürüyor. 'ÇALIŞMAYI SEVİYORUZ'

Batman Kozluk'tan 13 yıldır Ordu'ya fındık hasadına gelen Hasan Bağlamış (46), bu yıl işçi ücretlerinin geçen yıllara göre iyi olduğunu söyleyerek, "Getirdiğim işçiler içinde öğrenciler var. Hem ailelerine destek oluyorlar hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar. Fındık hasadı bu sene bayrama denk geldi, biz de ailemizden uzakta bayramı bahçede geçiriyoruz. Bayramda da çalışıyoruz. Sabah bayram namazını kıldıktan sonra bahçeye geldik. Severek çalışıyoruz, ortamda güzel. Güneydoğu çok sıcak, burası serin. Buralara çalışmaya severek geliyoruz. Arazi engebeli, yamaç olduğu için zor ama alıştık artık çalışıyoruz" dedi.

'OKUL MASRAFLARIMI ÇIKARIYORUM'

Üniversite öğrencisi Mazlum Adırbelli (21) ailesine destek olmak ve okul harçlığını çıkarmak için Batman'dan Ordu'ya geldiğini belirterek, "Kazandığım parayla üniversitede ev kiramı ödeyeceğim. Yazın burada çalışarak masrafları çıkarıyorum, aileme yardımcı oluyorum. 5-6 yıldır Ordu'ya fındık toplamaya geliyorum. İlk yıllar zordu ama şimdi alıştık, çalışmasını da seviyorum. Aileden uzakta bayramda bahçedeyiz" diye konuştu. 1 GÜN DAHİ ÇALIŞMAZLARSA KAYIPLARI OLUYOR

Bahçe sahiplerinden Galip Özbucak ise bayram namazını kıldıktan sonra işçilerin talep etmesi üzerine bahçeye geldiklerini anlatttı. Özbucak, "Dışarıdan gelen mevsimlik işçiler burada yağmur çamur demeden sürekli çalışıyorlar. Kurban bayram namazını kıldık, bugün kendileri çalışmak istedi. Biz de taleplerini olumlu karşıladık. Bahçemizde 18 işçi var, bir gün dahi çalışmazlarsa epey bir kayıpları oluyor. Onların da kaybı olmaması için çalışmaya getirdik" şekllinde konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Fındık hasadından görüntü (drone)

-Fındık toplayan işçilerden görüntü

-Bayram namazı ardından bayramlaşmadan görüntü

-Bahçede işçilere çikolata dağıtılırken görüntü

-İşçilerle röportaj

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA ================= KADIN KASAPLAR İŞBAŞINDA Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, mezbahalarda kurbanlarını kesen vatandaşlar arasında kadın kasaplar dikkat çekti.

Çorlu'da Kurban Bayramı'nda kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren mezbahalara akın etti. Çorlu Belediyesi, mezbahalardaki yoğunluk nedeniyle halk pazar yerlerini kesim için açtı. Pazar yerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ayrı ayrı yerlerde kesimleri gerçekleştirildi. Bazı kurbanların kesimlerinin yine çocukların gözleri önünde yapılması dikkat çekti. Çocuklar korkmalarına rağmen kurbanlıklarının kesimlerini izlemekten de geri kalmadı.

Çorlu pazar yerlerinde kadın kasapların da erkek kasaplara yardımcı olduğu görüldü. Kurbanlıkların kasaplar tarafından kesilmesinin ardından parçalama görevini kadınlar yaptı. Kadınlar, erkek kasapları aratmayacak şekilde kurbanlıklarını parçalayarak etleri poşetlediler. Görüntü Dökümü:

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-Kurbanlıklardan detaylar

-Kadınların çalışması

-Kadın kasaplar

-Kurbanlıkların kesime getirilmesi

-Çocukların izlemesi

-Genel ve detaylar