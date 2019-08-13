DHA YURT BÜLTENİ - 6

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 40'ı tamamlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 40'ı tamamlandı. Gelecek ay havalimanı üst yapı inşaatı ihaleye çıkarılacak.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize- Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 150 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.

Hafriyat gemilerine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Yüzde 40'ı tamamlanan projede; tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında 2020 yılının Mart ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

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Havalimanı drone detayları

Havalmanı inşaat detayları Haber-Kamera: Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE RİZE,(DHA) ================== Van esnafının yüzü güldü Kurban Bayramı tatili için Van'a gelen İranlılar esnafın yüzünü güldürdü. İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Eylül ayına kadar kentteki otellerin dolu olduğunu belirterek, "İranlıların yanı sıra Irak ve Ermenistan'dan gelen yabancı turist sayısında artış var" dedi.

Van merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıköy Sınır Kapısı'ndan kente giriş yapan İranlı turist sayısı her geçen gün artıyor. Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlılar gündüzleri bol bol alışveriş yapıp, Van Gölü'nde yüzüyor, geceleri soluğu eğlence mekanlarında alıyor. Van esnafı da gelen turistlere en iyi hizmeti vermek için yoğun çaba harcıyor. Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Eylül ayına kadar otellerin dolu olduğunu söyledi. Esnafın da bu konuda çok memnun olduğunu belirten Aktuğ, "İnşallah bu böyle devam eder. Van bu yıl turizmde çok önemli günlerini yaşıyor. İranlıların yanı sıra artık Irak ve Ermenistan'da gelen yabancı turist sayısında artış var" diye konuştu.

Kente gelen turistlerin tercih ettiği mekanlar arasında Van Gölü kenarında kurulu Aqua Parkı Divan Beach da yer alıyor. Mekana gelen turistler hem denizin hem havuzun tadını çıkartıp çalınan Farsça müzikler eşliğinde gönüllerince eğleniyor. İşletme sahibi Didem Dede, İranlı ve Iraklı misafirleri ağırlamaktan oldukça memnun olduklarını belirterek, "Bize çifte bayram yaşattılar. Bir turizm işletmecisi olarak İranlı ve Iraklı misafirlerimizi ağırlamaktan oldukça mutluyuz. Gelen konuklarımızın güzel vakit geçirebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Misafirlerimiz burada gönüllerince eğleniyorlar" diye konuştu.

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-İranlı turistlerin otellere girişi

-Detaylar

-Alışveriş yapan İranlılar

-Havuz başında İranlılar

-Dans eden İranlılar

-Drone görüntüsü

-Köpük partisi

-Muhabir anonsu

-Detaylar

-İşletme sahibi didem Dde ile röportaj SÜRE: 3 DK 7 SANİYE

BOYUT: 602 MB Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN / VAN,(DHA) ===================== Filmini engellilere adadı Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Serdar Kürkbaba tarafından çekilen ve engellilere ithaf edilen 'Kimsin Lan Sen' isimli filmin gösterimi, Adana'daki Sabri Şenevi Sinema Evi'nde yapıldı.

Kürkbaba’nın hem yönetmenliğini hem de oyunculuğunu üstlendiği film kendi hayatını konu alıyor. 40 kişilik ekiple 3 aylık emeğin ardından çekimleri tamamlanan filmde Yeşilçam'ın ünlü isimleri Aytaç Arman ile Bahar Öztan da konuk oyuncu olarak yer aldı. Serdar Kürkbaba tarafından engellilere ithaf edilen filmin ilk gösterimi, engelliler ve ailelerinin katılımıyla Sabri Şenevi Sinema Evi’nde yapıldı.

Filmi bir grup sinema emekçisiyle zor şartlar altında çektiklerini dile getiren Serdar Kürkbaba, "Her ne kadar engelli kelimesi çok itici gelse de engelliler için bir şeyler yapmak istedim ve yaşamım boyunca hayalini kurduğum filmimi engellilere ithaf ettim. Film, eşi tarafından terk edildikten sonra yalnız yaşayan Ayhan’ı, yani benim hayatımı konu alıyor. Bugün bu gösterimi engellilere yapmaktan çok mutluyuz. Sabri Şenevi Sinema Evi’nin nostaljik havası nedeniyle bu mekanı seçtik. 35 mm film makinesiyle bu gösterimi yapıyoruz. Günümüzde dijital cihazlar yaygın olduğu için çok kullanılmıyor ama bunun zevkini de hiçbir cihaz vermiyor. Amacımız burada nostaljiyi yaşatmakö dedi. Film gösterimine katılan, fiziksel engelli Fırat Arsunar ise filmi çok beğendiğini belirterek, filmin gösterildiği sinema evinin de özel bir mekan olduğunu kaydetti. Arsunar, "Burası Türk sineması açısından çok önemli bir yer. 1960-1970'lerin belki tanımadığımız sanatçılarının afişlerini, filmlerini görüyoruz burada. Yeni nesile örnek olabilecek bir alan diye düşünüyorum" diye konuştu.

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-Sinema izlemeye gelen engelliler

-Sinemadan görüntü

-Adanalı yönetmen Serdar Kürkbaba ile röp

-Genel ve detaylar Süre:03'13" Boyut:357 MB Haber:Nuri pir-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ================== Tanzanya'da yaptırdıkları çeşmeye şehit anne- oğlun adını verdiler Konyalı yardımsever 4 arkadaş, Kurban Bayramı'nda Tanzanya'ya giderek yaptırdıkları çeşmenin açılışını yaptı. Çeşmeye Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın ismi verildi.

3 yıldır çeşitli ülkelere gidip oradaki çoçuklara gıda ve kıyafet yardımında bulunan, çeşme açılışları yapan insanı yardım gönüllüleri ve İyilik Pusulası Derneği yöneticileri Hasan İyibildiren, İbrahim Karadağ, Abdullah Emre Deniz, Ahmed Göğüş Kurban Bayramı öncesi Konya'dan yola çıkarak Tanzanya'nın Mafya Adası'na gitti. Buradaki çocuklara kıyafet dağıtan 4 gönüllü, çocuklarla oyun oynayarak onlarını yüzlerini güldürdü. Çeşme açılışı da yapan yardımsever 4 kişi, çeşmenin adına Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın ismini verdi.

Dernek yöneticilerinden Hasan İyibildiren, "İyilik Pusulası Derneği olarak şehitlerimizin adını yaşatmak ve bir yudum suya hasret kalan Müslüman kardeşlerimizi sevindirmek için yönümüzü daima iyiliğe çevirdik" dedi.