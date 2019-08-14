DHA YURT BÜLTENİ - 6

Marmara Adası'nda gözaltına alınan baba- oğul adliyede Balıkesir'in Marmara ilçesindeki orman yangınının ardından polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin T. (74) ile oğlu Orkun T. (45), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan ve 9 saatlik müdahalenin ardından söndürülen orman yangınıyla ilgili olarak, evinin bahçesinde temizlik yaparken, biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli öğretmen Hüseyin T. ile oğlu Orkun T., Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı sürelerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Hüseyin T. ile Orkun T., DHA muhabirinin iddialar hakkında sorduğu soruları yanıtsız bıraktı. Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Şüphelilerin adliyeye girişi

-Emniyet binasından detaylar Süre: 01. 17 Boyut: 145 MB Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/MARMARA (Balıkesir), (DHA) ==================== Tütün tarlasından milli takıma Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Yakup Atmaca (14), okuldan kalan zamanlarında ailesine destek olmak için tütün tarlalarında çalışırken, Halk Eğitim Merkezi kursuna gidip, çim hokeyi öğrendi. Tarlaların çevresindeki çimlerde kendisini geliştiren Atmaca, bu yıl Çim Hokeyi Milli Takımı'na seçildi.

Çelikhan'da çiftçilikle uğraşan Elif- Abdurrahman Atmaca çiftinin 2 oğlundan büyüğü olan, Fatih Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yakup Atmaca, ailesine destek için tütün tarlasında çalışmaya başladı. Atmaca, boş zamanlarında ise Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çim hokeyi kursuna gitmeye başladı. Yaklaşık 2 yıl eğitim gören Atmaca, bu süreçte tütün tarlalarının çevresindeki çimlerde hokey antrenmanları yaparak, kendisini geliştirdi. Son olarak Osmaniye'de düzenlenen 14 yaş altı Türkiye Şampiyonası'nda sahaya çıkarak, kendisini izleyen milli takım antrenörlerini etkileyen Atmaca, Çim Hokeyi Milli Takımı'na davet edildi.

Milli sporcu ve çim hokeyi antrenörü Hakan Akay, 2 yıldır Çelikhan'da çim hokey faaliyetlerini Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yürüttüklerini belirterek, "Okullar ve kulüpler bazında turnuvalara katılıyoruz. Son gittiğimiz 14 yaş altı Türkiye Şampiyonası Turnuvası'nda bir öğrencimiz milli takım kampına davet edildi ve turnuvada gösterdiği başarıdan dolayı Yakup Atmaca, çim hokeyde milli oldu. Çelikhan'da hokeyi ve sporu yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan ve internet ortamından uzak tutup sporla iç içe olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Hokey Milli Takımı'na seçilen Yakup Atmaca ise "2 yıldır Çelikhan'da hokey yapıyorum ve katıldığım turnuvada hocalarım beni milli tkıma seçti. Onun için hocama teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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-Tütün tarlası

-Yakup Atmaca'nın tarlada çalışması

-Yakup Atmaca'nın ailesiyle birlikte tütün toplaması

-Çim sahada Yakup Atmaca, antrenmana katılması

-Antrenör Hakan Akay röp

-Milli Sporcu Yakup Atmaca ile röp

-Genel ve detay görüntüleri GÖRÜNTÜ BOYUTU: 270 MB Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA) ==================== Tunceli'ye tatilci akını Tunceli'de son yılarda yakalanan huzur ve güven ortamı ile birlikte geçmiş yıllarda tatillerini batı illerinde geçiren binlerce kişi bu yıl kentte kalmayı tercih etti. Çevre il ve ilçelerden de çok sayıda kişi de tatil için Tunceli'yi geldi. Kentteki otellerde doluluk oranı yüzde 100 olurken, Munzur ve Pülümür çayları kıyısında bulunan plajlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, Tunceli'ye akın etti. Kurban Bayramı'nın birinci günü olan Pazar gününden bu yana kente 500 bin araç giriş yaptı. Kente gelenler, Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür çayı kıyısındaki plajlarda zaman geçiriyor. Konaklama merkezlerinin tamamen dolduğu kentin 88 bin olan nüfusu, tatilcilerle birlikte 170 bini aştı. Tatilciler, bayramı, sıcak havada çaya girerek serinleyerek geçiriyor.

Viyana'da yaşayan ve tatil için gelen Gülbahar Yılmaz, geçmişte batı illerindeki sahillere tatile gittiğini Tunceli'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Tatilimi hep Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirirdim. Bu yıl arkadaşlarla grup oluşturduk ve Tunceli'ye geldik. İnanılmaz güzel doğası var ve buz gibi Munzur'da serinliyoruz. Bundan sora tatilimi geçirmek için hep Tunceli'yi tercih edeceğim" dedi.

Almanya'da yaşayan ve yine tatil için gelen Zeynep Doğan ise "Tunceli mükemmel bir doğaya sahip. Bozulmamış bir doğası var. İyi ki Tunceli'yi tercih ettim" diye konuştu.

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Munzur ve Pülümür vadisi içindeki plajlardan görüntüler

Plajlarda eğlenen vatandaşlardan görüntü

Plajlardan genel detay görüntü

Tunceli'ye turist olarak gelen vatandaşlar ile röportajlar

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 880 MB Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA) ================= 'Işıklar artık gözlem evlerimizi tehdit eder hale geldi' Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, şehirlerin hızla giderek büyüdüğünü ve şehir ışıklarının artık gözlem evlerini tehdit eder hale geldiğini söyledi.

Uzay ve yıldız gözlemleri yapan Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, kentlerin yol, cadde, sokak ve park aydınlatmalarında kullanılan yanlış armatürlerin, bilimsel gözlemleri zora soktuğunu ve ciddi enerji kaybına neden olduğunu söyledi. Türkiye'de şehirlerin çarpık kentleşme sorunu yaşadığına değinen Başkan Küçük, ülkelerin ışık kirliliğinin farkına vararak önlem aldığını ifade etti.

'GÖZLEM EVİ IŞIKLAR ALTINDA KALMAYA BAŞLADI'

Küçük, "Biz bu işe astronomiyi gözlemlemek adına bakıyoruz. Hem sağlık açısından hem de gökyüzünü görebilme açısından farklı boyutları vardır. Biz buna ışık kirliliği diyoruz. Bütün dünya bunun farkına varabildiği için önlemler alıyor. Şehirlerimiz büyüyor. Örnek verecek olursak Kayserimiz de 1,5 milyon nüfusa ulaştı. Dolayısıyla çarpık kentleşme bu sorunu tetikliyor. 20 yıl önce Antalya'da bulunan TUBİTAK Gözlem evi ışıklar altında olmaya başladı. Gözlem evleri 2 bin 500 metrelere kurulur. Bunun nedeni de şehir ışıklarından kaçmak amaçlıdır. Bu ışıklar artık gözlem evlerimizi tehdit eder hale geldi. 50 kilometredeki bir alanın ışıklardan arındırılması gerekiyor. Dünya'nın gözbebeği olan Şili, ellerinde gökyüzünü korumak adına yasaları var. 58 bin metrekarelik alanı sit alanı olarak ilan ettiler. NASA'nın da teleskopları buradadır" dedi.

'ROL OYNAYACAK KURUM BELEDİYELERDİR'

Başkan Küçük, gökyüzünü aydınlatan ışıkların ileride yapılacak olan bilimsel çalışmaları da tehdit edebileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Türkiye'de de bırakın şehrin içerisindeki ışıkları, bahsedilen mevkilerde bile gökyüzünü göremez hale geliyoruz. Bu ileride yapılacak olan bilimsel çalışmaları da tehdit eder hale geliyor. Burada rol oynayacak kısımlar belediyelerdir. Belediyelerin burada dikkatini çekmek istiyoruz çünkü yanlış şehir aydınlatmaları var. Hem gökyüzünün parlaklığını arttırmak yönünde kullanılıyor hem de maddi boyutları var. Örnek olarak Ankara için yapılan bir çalışmada yılda 3 milyon TL'lik bir zarar tespiti anlamına geliyor. Yapılacak olan ise basit, mevcut aydınlatmalara şapkalar konulacaktır. Doğru aydınlatma sağlanacak. Her yeri aydınlatmak yerine istenilen bölgeyi aydınlatmak söz konusu olacaktır."

'GÖKYÜZÜNE HARCANAN IŞIK İLE 3 MİLYON TL ZARAR EDİLİYOR'

Türkiye'nin ışık kirliliğine karşı önlem aldığı zaman ekonomiye olumlu yansımaların olabileceğini aktaran Prof. Dr. Küçük, şunları söyledi:

"Sağlık alanında da etkileri var. İnsan vücudu gece 10.00'dan sabah 03.00'a kadar hormonlar üretiyor. Dolayısıyla karanlık ortamda olması gerekiyor. Bu önlemlerin ekonomiye de katkıları olacaktır. Örneğin hayvanlar yön bulmakta zorlanıyor. Dolunay olduğu vakitte dolunayı takip ederler. Şimdi siz şehri aydan daha parlak bir hale getiriyorsunuz. Hayvanlar nereye gideceklerini şaşırıyorlar. Lamba yandığı zaman etrafında dolanıyorlar. Biz bu yasa tasarısını Türk Astronomi Derneği olarak yeniden ele aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a da bu durumu ilettik. Onlardan aldığımız cesaretle bir aşama kaydetmeyi düşünüyoruz. İnsanlar gözünün önünün aydınlatılmasını ister. Biz gökyüzüne bu ışığı harcayarak 3 milyon TL zarar ediyoruz."

'GECENİN KARANLIĞINI IŞIK HIZIYLA KAYBEDİYORUZ'

Küçük, gökyüzünü aydınlatmanın kimseye bir faydası olmadığının altını çizerek, "Gece kulüplerinin olduğu, lazer ışıklarının olduğu mekânlar muazzam bir görüntü oluşturabilir ama insan sağlığını gerçekten tehdit ediyor. Gökyüzünü aydınlatmanın bir anlamı veya faydası yok. Biz buna ışık kirliliği diyoruz. Gecenin karanlığını ışık hızıyla kaybediyoruz. Bunun farkında olmamız lazım. Gençlerimiz ve çocuklarımız gökyüzünün farkında bile değiller. Biz para harcayıp aldığımız teleskoplarla gökyüzünü ve yıldızları göremezsek biz uzay ajansları ile nasıl yarışacağız? Dünyanın farklı noktalarında karanlık gökyüzü parkları vardır. Biz belediyelerle ortak çalışarak halkımıza kazandırabiliriz" diye konuştu.

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-Başkan Küçük ile röp.

-Şehir merkezinden drone görüntüsü Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - ====================== Huser Yaylası'nda salıncak için sıraya girdiler Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ünü sosyal medyada yayılan sis bulutunun oluştuğu Huser Yaylasındaki salıncakta sallanmak isteyenler, bayramda yaylaya akın etti. Salıncak sırasında kuyruk oluşturanlar, sırası gelince sis bulutunun üzerinde sallanmanın keyfini yaşadı.

Çamlıhemşin ilçesinin denizden 2 bin 700 metre yükseklikteki Hüser Yaylasında yaz aylarında oluşan sis bulutu, ziyaretçileri büyülüyor. Yılın büyük bir çoğunluğunu bulutların üzerinde geçiren yaylaya çıkanlar, ünü sosyal medyada yayılan salıncakta sallanmanın keyfini çıkarıyor. Kurban Bayramı tatilinde yaylaya akın edenler, salıncakta sallanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta bekleyenler, sırası gelince sis bulutunun üzerinde 5 dakika sallanarak, eğlenceli anlar yaşadı. Salıncak meraklıları o anlar fotoğraflayarak sosyal medya da paylaştı. Yaylaya çıkanlar, gün batımını da izledi, horon oynayarak yöresel türkülere eşlik etti.

İstanbul'dan tatil için Rize'ye gelen Dilara Şahin, “Yaylayı çok beğendik. Gün batımını bekliyoruz. Fotoğraflar çektirdik. Hayalimdi çok mutluyumö dedi. Deniz Kazıcı ise “İnternetten burayı gördük geldik çok beğendik. Salıncağa binip sis denizi fotoğrafı çektirmek istiyorum. Burası sosyal medyadan çok paylaşılıyor. O güzel fotoğrafları bende çektirmek istiyorum. O yüzden salıncakta sallanmak için sırasına girdimö diye konuştu. Avusturya’dan geldiğini söyleyen Kazım Yılmaz ise,öBuraya gelmek için biraz yorulduk. Yolu biraz dik ve kötü ama çok harika bir yer. Salıncak için sıra var ama beklemeye değer" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yayladam drone detayları

Salıncak sırası bekleyenler

Salıncakta sallananlar

Salıncak sırası bekleyenlerle röp.

Yaylada horon oynayanlar

Detaylar Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA ==================== Park halindeki otomobili kurşunladılar Adıyaman'da, Kurban Bayramı için ziyarete gelen ailenin park halindeki otomobili kurşunlandı. Otomobilde 6 kurşun izine rastlanırken polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece geç saatlerde Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, P.I.'ya ait park halindeki 02 BH 267 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, otomobilde yaptığı incelemede 6 kurşun izine rastladı. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Araçları kurşunlanan ailenin Ankara'dan, Adıyaman'a bayram ziyaretine geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Kurşunlanan otomobil

-Araca isabet eden mermiler

-Polis ekipleri

-Çevredeki vatandaşlar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntü GÖRÜNTÜ BOYUTU: 375 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ================== Biberonla besleyerek büyüttüğü sansar, saldırınca teslim etti Düzce’de, Ömer Altunsoy yavruyken ormanda bulduğu sansarı sütle besleyerek büyüttü. Ömer Atunsoy, 8 aylık olan sansar saldırgan hale gelince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.

Düzce’nin Bayramcı Köyü’nde oturan Ömer Altunsoy, ormanlık alanda gezerken yeni doğmuş bir hayvan buldu. Ömer Altunsoy, bulduğu hayvanı alarak evine götürdü ve biberonla beslemeye başladı. 8 ay boyunca bulduğu hayvana bakan Ömer Altunsoy bir süre sonra saldırgan ve hırçın hale gelen hayvanın sansar olduğunu öğrendi. Sütü kabul etmeyen ve gün geçtikçe hırçınlaşan hayvanı kontrol edemeyen Altunsoy, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne giderek sansarı teslim etti.

Hayvanı nasıl bulduğunu anlatan Altunsoy, “Ormanda gezerken yavruyken bulmuştum. İlk başta ne olduğunu bilmiyorduk, ben aldım evimde besledim, süt içirdim ve tüm bakımlarını yaptım. Sonra büyümeye başladı ve büyüdükçe yırtıcılığı arttı. Artık beni ısırmaya ve tırmalamaya başladı. Bende araştırdım ve nereye teslim edebilirim diye sordum. Milli Parklar Şube Müdürlüğüne geldim, teslim ettim. Aldığımda çok küçüktü, biberona süt koydum, sütle besledim. İçtikçe büyüdü, büyüdükçe ben buna bakamayacağım dedim. Gerekli yerlere teslim ettim.ö dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ise sansarın veteriner hekime gösterilmesinin ardından sağlıklı olduğu anlaşılırsa doğaya salınacağını söyledi.