DHA YURT BÜLTENİ-6

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi yakınlarındaki dün saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangınında, şiddetli rüzgar nedniyle hızla büyüdü. Söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edilen helikopterler, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağcılar Mahallesi'ndeki alevler, komşu Demircili Mahallesi'ne yöneldi. Alevlerin mahalleyi tehdit etmesi üzerine, anons yapıldı. Değerli eşyalarını yanlarına alan çoğu vatandaş, tedbir olarak evlerini terk etti. Tatil yapanlar da bu bölgelerden ayrıldı. Orman ekipleri, alevlerin mahalledeki evlere sıçramaması için önlem aldı. Alevler, son anda durduruldu, ancak köylülerin zeytinliklerine ve bostanlarına zarar verdi. Birçok zeytin ağacı, yanarak kül oldu. Yangında, köyde yaşayan emekli öğretmen Dizdar Karaduman'a ait bir metruk ev zarar gördü. 20 arazöz, 4 dozer ve çok sayıda yangın söndürme personeli, gece saat 03.00 sıralarında yangını kontrol altına alabildi. Yangında, yaklaşık 45 hektarlık alan zarar gördü.

DEMİRCİLİ MAHALLESİ'NE 24 SAAT ELEKTRİK VERİLDİ

Demircili Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında kesilen elektrikler, yaklaşık 24 saat sonra yeniden verildi. Evlerini tedbir olarak terk eden vatandaşlar ise kısa süre sonra geri geldi. Demircili Mahallesi Muhtarı İbrahim Direk, alevlerden ötürü zeytinlik alanların büyük zarar gördüğünü belirterek, "Zeytinlikler haricinde başka bir zararımız yok sayılır. Ufak tefek bostanlarımız yandı. Alevler, evlere sıçramadan söndürüldü. Ormancılar ve jandarma ekipleri de sağolsunlar evlerin etraflarını çevirdi. Büyük bir tehlike atlattık" dedi.

BAŞKAN OĞUZ YANAN BÖLGEYİ GEZDİ

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da sabah saatlerinde yangından zarar gören bölgeyi gezdi. Başkan Oğuz, "Bu bölgelerin tekrar yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması için çalışmalarımız olacak" dedi. Vatandaşlardan bir can kaybı yaşanmadığını vurgulayan Başkan Burak Oğuz, "Hiçbir vatandaşımızın canına bir şey olmadı ama ormanlarımızda yaşayan ve yangından kaçamayan onlarca belki de yüzlerce hayvan telef oldu. Bizlere oksijen veren ağaçlarımız ise büyük zarar gördü. Bu kayıplar bizleri derinden üzdü. Ne yazık ki hayvanların doğal yaşam alanları bir kez daha insanlar tarafından tahrip edildi" diye konuştu.