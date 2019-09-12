DHA YURT BÜLTENİ - 6

Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğunun ifadesi: Öldürmek istedim Antalya'da, kaldığı yetiştirme yurdundaki kız çocuğu D.V.P.'yi (6) dövüp, merdivenlerden sürükledikten sonra başını zemine vurarak, ağır yaralayan kız çocuğu A.N.E.'nin (15) ifadesi ortaya çıktı. A.N.E.'nin "Lavaboda boğazını sebepsiz yere sıktım. Kafasını zemine 20 kere vurdum. Öldürmek istedim, sebebi yoktu. Öldüğünü zannederek, müdürün odasına götürdüm. Pişman değilim" dediği öğrenildi. Yoğun bakımda kalan D.V.P.'nin ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay, pazar günü, Kepez ilçesine bağlı Fabrikalar Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Çocuk Yetiştirme Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan kız çocuğu A.N.E., tuvalete götürdüğü kız çocuğu D.V.P.'nin boğazını sıkarak, başını defalarca beton zemine vurdu. Bayılan çocuğu bulunduğu 2'nci katın merdivenlerinden zemin kata kadar sürükleyen A.N.E., yurt müdürünün odasının kapısına bıraktı. Durumu fark eden yurt görevlilerinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği D.V.P., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan D.V.P.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Gözaltına alınan A.N.E. ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YURTTAN KAÇMIŞ

A.N.E.'nin, Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzleme Merkezi Bürosu'nda verdiği ifade ortaya çıktı. Yetiştirme yurduna olaydan 4 gün önce geldiğini ve ilk kabul biriminde kaldığını söyleyen A.N.E., anne ve babasının boşandığını anlattı. Devlet korumasında olduğunu, babasının Antalya'da, annesinin ise İzmir'de oturduğunu belirten A.N.E., okula devam etmediğini kaydetti. A.N.E., yurttan kaçtığını ve yakalanıp, tekrar getirildiğini söyledi.

'TUVALETTE BOĞAZINI SIKTIM, BAŞINI 20 KEZ ZEMİNE VURDUM'

A.N.E., başka odada kalan D.V.P.'yi ilk kabul biriminde kalması dolayısıyla tanıdığını söyledi. Olay günü herkesin yemekte olduğunu, kendisinin de D.V.P. ile ortak salonda olduğunu anlatan A.N.E, ifadesinde şunları kaydetti:

"D.V.P.'ye, 'Sen de yemeğe git. Ben tuvalete gidip, geleceğim' dedim. O da bana, 'Ben de seninle gelebilir miyim?' dedi. Ben de 'gel' deyip, elinden tutup, götürdüm. Tuvalette bulunduğumuz sırada sebepsiz yere D.V.P.'nin boğazını sıktım. Kafasını 20 kere zemine vurdum. Bayıldı. Baygınken elinden tutup, çekiştirerek, 2'nci kattan merdivenlerden sürükleyerek, müdürün kapısının önüne bıraktım. Niye bıraktığımı bilmiyorum."

'ÖLDÜRMEK İSTEDİM'

D.V.P.'yi öldürmek istediğini ve bunun nedeni olmadığını dile getiren A.N.E., şöyle devam etti:

"Öldüğünü düşünerek, sürükleyip, müdür odasına götürmeye karar verdim. Yaptığımdan pişman değilim. Zarar vermek istedim, öldürmek istedim. Bunun bir sebebi yok. Herhangi bir psikolojik sorunum yok. Canım istediği için zarar verdim. Herhangi bir tartışma veya kavga olayımız da olmamıştı. Hatta yurtta ablası da kalıyor. Onunla da aramızda bir kavga yaşanmadı. D.V.P. bana herhangi bir şey yapmadı ve söylemedi. Daha önce böyle bir olaya karışmadım. İlk kez böyle bir şey yaptım. Olay tarihinde uyuşturucu madde veya hap kullanmamıştım. Herhangi bir kimse, D.V.P.'yi öldürmem konusunda talimat vermedi, para vermedi. Durduk yere öldürmeye karar verdim. Duyduğum kadarıyla ölmemiş ve hastanedeymiş. Öldüğünü zannederek, sürükleyip, müdür odasının önüne bırakmıştım. Pişman değilim."

Suça sürüklenen A.N.E.'nin avukatı ise çocuğun beyanlarına katılmadığını, psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ================== Gaziyi darp eden asfalt işçileri adliyede Zonguldak'ta, terör gazisi Hasan Özdemir (48) aracıyla yeni asfalt dökülen yola girince yol yapımında görevli işçiler tarafından darp edilirken, olayın ardından serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınan 2 işçi adliyeye sevk edildi.

Hasan Özdemir, Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken 15 Nisan 1992'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Suçatı köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. 1,5 yıl Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi gören Hasan Özdemir'in sol kulağı duyma yetisini kaybederken, sol gözünde de yüzde 90 görme kaybı oluştu.

Gazilik maaşıyla geçimini sürdüren 2 çocuk babası Hasan Özdemir, önceki gün Karaelmas Mahallesi'nde ağabeyinin engelli oğlunu Karaelmas Sağır ve Dilsizler Lisesi'ne götürdüğü sırada asfalt yapımında çalışan işçilerle tartıştı. Yeni dökülen asfalta aracıyla girdiği gerekçesiyle iki işçi tarafından darbedilen Hasan Özdemir, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında ve yüzünde darp izleri olan gazi Hasan Özdemir, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Hasan Özdemir'in şikâyeti üzerine gözaltına alınan 2 işçi ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından serbest bırakılan işçiler F.A. ve T.A., savcılık talimatıyla dün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. F.A. ve T.A. bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-adliyeden detaylar

-Polis araçlarından detaylda ) Boyut: (154 MB)/ Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) ================= Tersten girdiği kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü, olay yerinden ayrıldı Manisa'nın Kula ilçesinde, ters şeritten kavşağa giren otomobil, TIR'la çarpıştı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazaya neden olan otomobil sürücüsü, olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, bugün saat 00.10 sıralarında, Ankara-İzmir karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Şükrü Gökdemir yönetimindeki 47 PJ 460 plakalı TIR, kavşağa ters şeritten girerek karayoluna çıkmak isteyen ve henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen bir otomobille çarpıştı. O anlarda otomobil sürücüsü önce araçtan indi, sonra tekrar aracına binerek kaza yerini terk etti. Kamyonun da ön tarafında hasar oluşan kazayı gören vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis inceleme yaptı. Kaza yerini terk eden aracın 64 DU 942 plakalı otomobil olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada otomobil, kaza yerine yaklaşık 850 metre mesafede, şehir merkezindeki bir arsada terk edilmiş halde bulundu. Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılarak Yediemin deposuna götürüldü. Otomobili kimin kullandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntüde, kazaya karıştığı tespit edilen otomobilin, kavşağa ters istikametten girdiği ve durmadan karayoluna çıkmaya çalıştığı görülüyor.

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- Güvenlik kameralarına yansıyan kazanın görüntüleri Haber- kamera; Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA) ===================== 55 kilo verdi, şimdi zayıflamak isteyenlere danışmanlık yapıyor Antalya'da hemşire Nihan Yurt, 122 kiloyken yaşadığı sıkıntıları ve tüp mide ameliyatı olduktan sonra hayatında nelerin değiştiğini, kendi gibi kilo sorunu olanlarla paylaşarak destek olup moral veriyor.

Antalya'da yaşayan Nihan Yurt, çocukluğundan bu yana hep kilo sorunu yaşadı. İlkokuldan başlayarak tüm eğitim hayatı boyunca sınıfının en kilolu kızı olan Yurt, düzensiz beslenme sonucu aldığı kiloları yüzünden ne istediği giysiyi alabildi ne de sosyal hayatın içinde yer aldı. Alışveriş yaparken beğendiğini değil de bedenine uyan giysi almak zorunda kalan hemşire Nihan Yurt, arkadaşlarının dışarı çıkma teklifini de 'isteksizlik' nedeniyle hep geri çevirdi. Dışarı çıkarken duş almanın, giyinmenin ve makyaj yapmanın çok zor geldiği 122 kilo ağırlığındaki Nihan Yurt, 'kadınca zarafet' diye tanımladığı bacak bacak üstüne atma hareketini hiç yapamadı.

Daha önce yaşadığı İstanbul'dan Antalya'ya taşındıktan sonra daha fazla kilo almaya başlayan Yurt, tartıda 122 kiloyu gördüğünde kilo vermenin kendisinin başarabileceği bir konu olmadığına karar verip Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güler'in kapısını çaldı.

2016 yılındaki ameliyat sonrasında 55 kilo veren Nihan Yurt, şimdiyse kendisini ameliyat eden Doç. Dr. Mehmet Güler ile birlikte çalışıyor. Obezite cerrahisine karar veren hastalara danışmanlık yapan hemşire Nihan Yurt, kilolu dönemde yaşadıklarını, ameliyat sürecini, ameliyatın ardından yaşadıklarını kendi gibi kilo sorunu yaşayan hastalara anlatıyor.

'DİYETLE 15 KİLO VERİP DİYETİ BIRAKINCA 20 KİLO ALIYORDUM'

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde hemşire olarak çalışan Nihan Yurt (36), çocukluktan kilo sorunu yaşadığını ve ilkokuldan itibaren eğitim hayatı boyunca sınıfın en kilolu kızı olduğunu belirtti. Çocuklukta başlayan kilo sorunun temelinde düzensiz beslenme olduğunu ifade eden Yurt, "Tatlı, dondurma, çikolata, hamur işlerini çok seviyordum. Bunlar yerken önüne geçemedim gıdalardı" dedi. Sevdiği yemekleri yerken doymadığını ve daha çok yemek istediğini anlatan Yurt, "Obezitenin temelinde de bu varö dedi. Kilolarından kurtulmak için diyet programları uyguladığını ancak diyetin her pazartesi başlayıp her Cuma sona erdiğini kaydeden Yurt, "Diyetle15 kilo veriyordum ama diyeti bozduğum anda 20-25 kilo geri alıyordum. Böyle bir süreç yaşadım" şeklinde konuştu.

'TARTIDA 122 KİLOYU GÖRÜNCE AMELİYATA KARAR VERDİM'

Tartıda 122 kiloyu gördüğünde ameliyat olmaya karar verdiğini belirten hemşire Yurt, şunları söyledi:

"Ben 2005 yılından bu yana hemşire olarak çalışıyorum. İstanbul'da yaşıyordum. O zamanlarda da ameliyat olmayı düşünmüştüm ama kilo verebileceğimi kendime telkin etmiştim. 2,5 yıl önce Antalya'ya taşındım. Taşınma dönemimde daha fazla yeme isteği başladı. Kilo vermek yerine kilo almaya devam edince ameliyata karar verdim. 122 kiloyu tartıda gördüğümde bunun çözümünün bende olmadığını anlamıştım."

Ameliyata girdiğinde 122 kilo ve 52 beden olduğunu belirten Nihan Yurt, "2016 yılı Aralık ayında ameliyat oldum. İlk 1 yılda 51 kilo verdim. Son 1,5 yılda da 67 kiloda sabit bir şekilde gidiyorum. Artık 38 beden giyiyorum" dedi.

'KİLOLUYKEN DIŞARI ÇIKMAYA ÜŞENİYORDUM'

Kiloluyken sosyal anlamda kendini kısıtlamadığını ama istekle ilgili sorun yaşadığını anlatan Yurt, "Arkadaşlarım 'Dışarı çıkalım' dediğinde üşeniyordum. Duş almak, makyaj yapmak, giyinmek zor geliyordu. Daha evden çıkmadan makyajım ve saçım terden bozuluyordu. Hep stres halindeydim. Böyle olunca da çıkmak istemiyordum. Sosyal olmak istiyordum ama sosyal olmak için çaba sarf etmek istemiyordum. Yorgunluk hissi yaşıyordum" diye konuştu. Mağazalardan kıyafet alırken sorunlar yaşadığını da anlatan Yurt, "Kendi bedenime uyan şeyler yaşıma uymuyordu. Beğendiğim bir şeyi alma şansım olmuyordu. Sadece bana olanı tercih ediyordum" dedi. Kiloluyken yürüyüş yapamadığını, gideceği yere taksi ya da araçla gittiğini ve hantal bir hayatı olduğunu belirten Yurt, "Şu anda ise taksiye, otobüse, arabaya binmek istemiyorum. Çünkü yürüyebiliyorum. Yürürken de kendimi çok rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.

'BACAK BACAK ÜSTÜNE ATABİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Kiloluyken hep yapmak istediği ama yapamadığı şeyin 'bacak bacak üstüne atmak' olduğunu söyleyen Nihan Yurt, "Bir kadın olarak bacak bacak üstüne atmak bir zarafet göstergesi bence. Ben bunu kiloluyken hiç yapamıyordum. Yapabilsem de zarif olmuyordu. Garip bir görünüş oluyordu. Şimdi yapabilince çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

AMELİYATINI YAPAN CERRAHLA BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

2017 yılı Temmuz ayından bu yana ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Güler ile birlikte çalışmaya başladığını aktaran Nihan Yurt, "Hem hastaların ameliyat organizasyonunu hem de kiloluyken yaşamış olduklarımı onlara aktararak danışmanlık yapıyorum. Hastalar için muhteşem bir güven duygusu oluşuyor" dedi.

Hastaların sorularını yanıtlayan, onlara tecrübelerini aktaran Yurt, Fransa'dan gelerek Antalya'da ameliyat olan 35 yaşındaki Nuray Arslan Ünal'a da kendi hayatından örnekler vererek obeziteyi anlattı.

HASTALARIN HAYATI BAŞTAN BAŞA DEĞİŞİYOR

Doç. Dr. Mehmet Güler ise "Nihan hanım kiloluyken yaşadığı problemler, ameliyat olduğu dönemde yaşadığı tecrübeler ve sonra da bir hastanın sağlıklı dengeli beslenebilmesi, ruhsal ve sosyal anlamda yeniden toplumun içinde aktif bir birey olarak yer alma tecrübesini hastalarımızla paylaşarak işimizi kolaylaştırıyor" dedi. Obezite ameliyatı olan hastaların hayatlarının baştan başa değiştiğini vurgulayan Doç.Dr. Güler, "Bu çok pozitif bir değişiklik. İnsanların karakteri, özgüveni, hayata bakışları pozitif yönde değişiyor. Bu bizim için çok gurur verici çok keyifli. Duygulanıyoruz tabii ki" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Nihan Yurt'un odasından detay görüntüler

-Nihan Yurt ile röp

-Nihan Yurt eski ve yeni fotoğrafların yer aldığı panoyu gösterirken

-Nihan Yurt kendisi gibi obezite ameliyatı olan Nuray Arslan Ünal'a yaşadıklarını anlatırken

-Nihan Yurt'un ameliyatını yapan Doç.Dr. Mehmet Güler ile röp

-Detay görüntüler Haber: Selma KUNAR- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ============== Silahla vurulan tilkiye tedavi Mersin'de silahla vurulmuş halde bulunan tilki tedaviye alındı.

Toroslar ilçesi Bekiralanı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan gelen ihbar üzerine yaralı halde bulunan tilki, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Ekiplerin tüfekle vurulmuş halde bulduğu tilki, tedavisi yapılmak üzere büyükşehir belediyesi veterinerlerine teslim edildi. Ön iki ayağında kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde saçma yaralarının bulunduğu tespit edilen tilkinin tedavisi devam ediyor. Tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı açıklandı.

2018'DE 12 BİN 178 YABAN HAYVANI SİLAHLA VURULDU

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarı ile 275 bin 697 kayıtlı avcı bulunurken, bu kişilerin 219 bin 492'sinin aktif olarak avlandığı belirlendi. 2018'de yasa dışı avlandıkları tespit edilen 6 bin 972 avcıya, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 6 milyon 506 bin 451 lira idari para cezası uygulanarak, 7 bin 170 yaban hayvanına el konuldu. Verilere göre yerli avcıların haricinde, yurt dışından gelen avcılar da Türkiye'de avlandı. 2018'de yapılan av turizmi kapsamında, Türkiye dışından gelen 1026 avcı, Türkiye'ye gelerek avlandı. 2018 yılında av turizmi adı altında 2 bin 546 yaban hayvanı öldürüldü. 2018 yılında silahla vurulan kazazede ve hasta olarak bulunan 12 bin 178 yaban hayvanı, Tarsus Hayvan Parkı'nın da aralarında bulunduğu ve Türkiye'de sadece 6 adet bulunan kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerine sevk edildi. Bu hayvanların 5 bin 773'ü tedavilerinin ardından tekrar doğaya salındı.

Görüntü Dökümü

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-Tilkinin görüntüsü

-Kırık bacağının görüntüsü

-Tilkinin fotoğrafları SÜRE: 01'18" BOYUT: 140 MB Haber-Kamera: MERSİN, (DHA) =================== Bingöl'de 2 ton 700 kilo esrar ele geçirildi Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ton 700 kilo esrar, 270 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 27 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında Genç ilçesinde operasyonlar düzenlendi. Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 9 ayrı tarlada ekili 270 bin kök Hint keneviri ile bölgede yapılan aramalarda 2 ton 700 kilo esrar ele geçirildi. Hint kenevirleri olay yerinde imha edilirken esrara ise el konuldu. Olayla ilgili 11 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Görünüt Dökümü

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Ele geçirilen esrar

Kenevir tarlası

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 14 MB Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,(DHA) =================== Kınık Hasat Festivali'nde Mustafa Ceceli rüzgarı