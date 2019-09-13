DHA YURT BÜLTENİ - 6

Boşanmak isteyen karısını 15 yerinden bıçakladı
Antalya'da Nizamettin S. (54), kendinden boşanmak isteyen Ayşe S.'yi (50) evinin önünde servis beklerken 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe S. ameliyata alındı. Çalılık alanda saklanan Nizamettin S. polis tarafından yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Muş'tan Antalya'ya gelen ve geceyi boşanma aşamasında olduğu Ayşe S.'nin evinin yakınında bulunan parkta geçiren Nizamettin S., sabah erken saatlerde evin önüne geldi. Burada servis bekleyen eşini gören Nizamettin S., önce tartakladığı Ayşe S.'yi 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe S. çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, ameliyata alındı.
Olay sonrası suç aleti bıçakla kaçan Nizamettin S., bir sitenin önünde elini yıkadıktan sonra çalılık alana kaçıp saklandı. Vatandaşların yardımıyla Nizamettin S.'nin saklandığı yeri tespit eden polis, saldırganı kısa sürede yakaladı. Doktor kontrolünden geçirilen Nizamettin S., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Muş'ta camcılık yapan Nizamettin S.'nin eşinden bir süredir ayrı yaşadığı, kendisine verilen uzaklaştırma kararının yeni sona erdiği ortaya çıktı. Çiftin 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü
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Olay yerinden görüntü
İlçe emniyet müdürlüğü dış plan görüntü
Şüphelinin polisler arasında ilçe emniyetten çıkışları
Polis aracına binmeleri
Aracın adliyeye gidişi
Ailenin resmi (Yaralı Kadın- Beyaz Pardesülü)
Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)
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Karadeniz'de kirlilik nedeniyle bakteriyel tek hücreli organizmalar arttı
Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi'nde görevli bilim insanları, üniversiteye ait araştırma gemisiyle Doğu Karadeniz'in çeşitli noktalarından periyodik olarak topladıkları su ve canlı örnekleri üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Uzmanlar, denizden aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda; aşırı kirliliğe bağlı olarak bakteriyel tek hücreli organizmaların sayısında artış yaşandığını ve balıkların besinleri arasına katılarak, besin zinciri ile deniz ekosistemininde bozulmalar olduğunu tespit etti. KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz'de yaşanan kirliliğin denizdeki canlı yaşamını geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru taşıdığını belirtti.
AŞIRI KİRLİLİK EKOSİSTEMİ BOZUYOR
KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi'nde görevli bilim insanları, üniversiteye ait araştırma gemisiyle Doğu Karadeniz'in çeşitli noktalarından periyodik olarak topladıkları su ve canlı örnekleri üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Uzmanlar, aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda, aşırı kirliliğe bağlı olarak bakteriyel tek hücreli organizmaların sayısında artış yaşandığını ve balıkların besinleri arasına katılarak, besin zinciri ile deniz ekosistemini bozduğunu saptadı. KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz'de yaşanan kirliliğin denizdeki canlı yaşamını geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru taşıdığını belirtti.
Üniversiteye ait araştırma gemisiyle Doğu Karadeniz'in çeşitli noktalarından periyodik olarak toplanan su ve canlı örnekleri üzerinde laboratuar ortamında inceleme ve analiz çalışmalarına devam ediliyor. KTÜ'lü uzmanlar, aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda; aşırı kirliliğe bağlı olarak bakteriyel tek hücreli organizmaların sayısında artış yaşandığını ve balıkların besinleri arasına katılarak, besin zinciri ile deniz ekosistemini bozduğunu tespit etti. 461 bin kilometrekarelik genişliğe sahip Karadeniz'in kıyısı olan ülkelerin atıkları nedeniyle çöplüğe dönüştüğü konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, deniz ekosisteminin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.
'KARADENİZ'İ BİZ EL BİRLİĞİ VERMİŞÇESİNE KİRLETİYORUZ'
KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz'de yaşanan kirliliğin denizdeki canlı yaşamını geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru taşıdığını söyledi. Karadeniz'in yüzde 87'sinde oksijen olmadığı için canlı yaşamı bulunmadığına dikkat çeken Erüz, geriye kalan yüzde 13'lük kısmın ise korunması gerekirken, insan eliyle yok edildiğini kaydetti. Erüz, "İnsanoğlunun kullandığı tüm maddeleri nehirler, kıyıdan dökülen çöpler, sanayi tesislerinden bırakılan atıklar şeklinde Karadeniz'e boşaltıyoruz. Buraya giden atıklar önce mikroorganizmalara, sonra balıklara, oradan da insanların bünyesine geçiyor. Karadeniz'i kirleterek aslında bizler kendi geleceğimizi yok ettiğimizin farkında değiliz. Karadeniz'i biz el birliği vermişçesine kirletiyoruz. Ya bilinçlenerek Karadeniz'i kurtaracağız, ya da Karadeniz'i kirletmeye devam edip gelecek nesillerin yaşama hakkını elinden alacağız" dedi.
'YAPIYI BOZDUĞUMUZDA DENİZ DE BOZULUYOR'
Yaşanan kirliliğin, Karadeniz balıkçılığını da bitirme noktasına getirdiğini kaydeden Erüz, "Bu durum hem bugün yaşayan bizleri hem de gelecek nesli, bunun yanında balıkçılığı da etkileyen bir şey. Balıkçılığın var olması deniz ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik şartlarının uygun olmasına bağlı. O şartları zarara uğratarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapıyı bozduğumuzda deniz de bozuluyor. Bizim besinlerimiz olan balıkların da yaşama, üreme ve gelişme şartlarını ortadan kaldırıyoruz. Bu durum, geleceğe dönük olarak denizden beslenme ve denizle yaşama şansımızı azaltıyor" diye konuştu.
'KARADENİZ STRATEJİK EYLEM PLANI' HAZILANMIŞTI
Öte yandan, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna'nın bir araya gelerek oluşturduğu "Karadeniz Stratejik Eylem Planı" anlaşması doğrultusunda hazırlanan 'Karadeniz Nasıl Kurtulur?' konulu çalışma raporunda; Karadeniz'in ekolojik dengesinin çökme aşamasında olduğuna dikkat çekilmişti. Raporda; 17 ülkenin ev, tarım ve sanayi atıklarının bırakıldığı Karadeniz'in ciddi biçimde hasta olduğu belirtilerek, Karadeniz'in hacminin yüzde 87'sinde deniz yaşamının tamamen yok olduğunu öne sürmüştü.
Görüntü Dökümü
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-Denizden drone görüntüsü
-Denize alılmış poşet ve plastik şişe detayı
-Yavru balıkların çöplerin etrafında dolaşmaları
-Balıkçıların balık ağı örmeleri
-Röportaj
-Gemiyle denizden araştırmak için nümune alınması
-Alınan nümuneden görüntü
-Alınan nümunenin laboratuvar ortamında incelenmesi
BOYUT: 470 MB
Haber: Selay SAYKAL Kamera: Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)
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Zırhlı aracın çarptığı Efe, yaşama tutunamadı
Diyarbakır'da zırhlı polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan Efe Tektekin (6), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 11 Eylül günü merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. 5 Nisan Mahallesi'ndeki Emek Caddesi'nden geçmek isteyen Efe Tektekin'e zırhlı polis aracı çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tektekin, bu sabah hayatını kaybetti. Efe'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Görüntü Dökümü
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Hastanenin acil servisi
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB
Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)
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Hırsızlık şüphelisi Gürcistan uyruklu 4 kişi adliyede
Bolu'da, aralarında adliye lojmanlarının da bulunduğu 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tabaklar ve Borazanlar Mahallesi'nde, arasında adliye lojmanlarının da bulunduğu 3 evden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yaklaşık 50 bin TL değerinde eşya çaldığı iddia edilen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bölgede çalışma yapan polis, şüphelileri şehirlerarası otogarda yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda evlerden çalındığı düşünülen elektronik ve ziynet eşyaları ile kapı açmak için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, M.I., I.L., K.B. ve L.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-Adliyeden detaylar
Süre: 01.04-Boyut: 121.7 MB
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
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Kayıp inek, sosyal medya paylaşımıyla sahibine kavuştu
Bayburt’un Gökçedere köyünde 5 gün önce kaybolan büyükbaş, sosyal medya aracılığıyla Gümüşhane’nin Kale köyünde bulunup sahibi besici Ersin Aydın'a teslim edildi. Aramalardan sonuç almayınca umudunu kestiği ineğine kavuşan Aydın, "Kayıp ineği bulanlar, video paylaşmış. Görüntüde ineğin benim olduğunu gördüm. Ona kavuştum, çok sevinçliyim. Köy halkına ve ineğime bakanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.
Bayburt'un Gökçedere köyünde besicilik yapan Ersin Aydın'ın büyükbaş hayvanı, 8 Eylül günü, bağlı olduğu ahırdan kayboldu. Ahırında ineğinin olmadığını fark eden Aydın, hayvanını çevrede aramaya başladı. Aile fertleri ve komşularının da destek olduğunu aramalarda, Aydın büyükbaşına ait bir ize ulaşamadı, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince bölgede başlatılan arama çalışmaları da sonuç vermedi. Besici Aydın'ın akrabaları, sosyal medyada kayıp büyükbaşa ait görüntü paylaşıldığını, ineğin sahibinin arandığını fark etti. Ersin Aydın, ümidini kestiği ineğine ait sosyal medya paylaşımını izlemesi üzerine sevinç yaşadı. İzlediği görüntüdeki hayvanın kendi hayvanı olduğunu tespit eden Aydın, paylaşımı yapanlarla irtibata geçti. Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyüne gelen Ersin Aydın, paylaşımı yapan Yusuf Özdemir'den ineğini teslim aldı.
‘UMUDUMU KAYBETMİŞTİM’
Arama çalışmalarından netice alamaması üzerine kayıp hayvanından umudu kestiğini anlatan Ersin Aydın, "Yayla dönüşünü ahırdaki ineğimin olmadığını fark ettim. Jandarmaya ihbarında bulundum. Günlerdir ineğimizi aradık ama bulamayınca artık umudum tükenmişti. Yeğenim sosyal medyada bir inek kaybolduğuna dair bir video paylaşıldığını ve benim ineğime benzediğini söyledi. Görüntüye baktığım ineğin benim olduğunu gördüm. Paylaşımı yapanlarla irtibata geçtik. İneğime Gümüşhane'de kavuştum. Çok sevinçliyim. Köy halkına ve ineğime bakanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.
'GARİP' ADINI VERDİLER
Kayıp ineğin bulunması için sosyal medyada paylaşım yapan Yusuf Özdemir, "Sosyal medyaya attığımız video üzerine bir vatandaş bize yazdı ve ineğin sahibi tanıdığını söyledi. Yapılan incelemeler de ineğin sahibinin Ersin Aydın olduğu anlaşıldı. 5 gündür köyümüzde misafir ettiğimiz ve 'Garip' adını verdiğimiz hayvan sahibine kavuştuğu için çok mutluyuzö diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Kale Köyünden Görüntü
-Kaybolan ineğin görüntüsü
-İneğin araca bindirilmesi
-Ersin Aydın Röportaj
-Sedanur Tokmak Röportaj
-Yusuf Özdemir Röportaj
BOYUT: 909MB
Haber/Kamera: Sinan UÇAR(GÜMÜŞHANE), (DHA)
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Kınık Hasat Festivali'ne Alaturka Akşamlar ile final
İzmir'in Kınık ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve 4 gün süren Hasat Festivali, çeşitli etkinlikler ve Alaturka Akşamlar Müzik Programı ile sona erdi.
Görüntü Dökümü
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-Alaturka Geceler Programı'ndan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)
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