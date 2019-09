DHA YURT BÜLTENİ - 6

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 2015’te Malatya’da üniversite okurken kaybolan ve terör örgütü PKK’nın elinde olduğunu iddia ettiği oğlu Muhsin (27) için Muş’tan gelen Halit Altun ile 42 oldu. Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, 1 gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Halit Altun, bu sabah, 4 yıl önce Malatya İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK’nın elinde olduğunu iddia ettiği oğlu Muhsin Altun için Muş’tan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine başladı. Altun ile birlikte HDP önünde oturma eyleminde 17'nci günde aile sayısı 42 oldu. ‘KENDİ ÇOCUKLARINI OKUTUYORLAR, BİZİMKİNİ DAĞA GÖTÜRÜYORLAR’ Oğlu Muhsin için eyleme katılan Halit Altun, 2 yıl boyunca çocuğunu aradığını belirterek en son Suriye'nin Kobani kentinde olduğunu duyduğunu söyledi. Oğlunun terör örgütüne katılmasında HDP’yi sorumlu tutun Altun, "Ben çocuğumu istiyorum başka bir şey istediğim yok. Çocuğumu selametle bana teslim etsinler. Bir oğlum da şu an Ankara’da asker. Ben devletime, milletime, vatanıma ve bayrağıma sadığım. İnönü Üniversitesi’nde okuyordu, haber aldık ki çocuğumu götürmüşler, duyduğum kadarıyla Kobani’ye götürmüşler. Gitmediğim yer de kalmadı. 2 yıl boyunca evimde kalmadım, bütün varlığımı sarf ettim ama çocuğumun izine rastlamadım. Okul okuyordu, HDP ile ne işi olurdu. Ben bu ailelerin eylemini duyunca katılmaya karar verdim. Bu konuda HDP’yi sorumlu tutuyorum. Çocuklarımız götürüyorlar kendi çocuklarını niye götürmüyorlar. Kendi çocuklarını farklı yerlerde farklı okullarda okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da dağa sürüklüyorlar, götürüyorlar" dedi. OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER 1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye-Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı. 2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. 3- Diyarbakır'da oturan Rauf-Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor. 4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı. 5- Gaziantep'te oturan Şevket-Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı. 6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor. 7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı. 8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı. 9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı. 10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı. 11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı. 12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı. 13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eylem başlattı. 14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı. 15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı. 16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı. 17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı. 18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ziyareti sırasında HDP önüne gelip eyleme katıldı. 19- Mardinli ancak Diyarbakır'da oturan Salih-Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metine bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı. 20- Aslen Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Kuzey Irak'a kaçırıldığını iddia ederek 10 Eylül'de oturma eylemine katıldı. 21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdüğü oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı. 22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2019'da kaybolan ve internette terörist kıyafeti giyerken videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. 23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi. 24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. 25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen ve 2014'te terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı. 26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. 27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı. 28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine katıldı. 29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemine katıldı. 30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıldır dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı. 31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı. 32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı. 33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı. 34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemine başladı. 35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı. 36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul’da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül’de oturma eylemine başladı. 37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül’de oturma eylemine başladı. 38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül’de oturma eylemine başladı. 39- Muşlu İkram Göktürk, 5 yıl önce Muş’ta lise öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Musa (21) için 18 Eylül’de oturma eylemine başladı. 40- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş’ta terör örgütü PKK’ya katıldığını iddia ettiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül’de oturma eylemine başladı. 41- Siirtli Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül’de oturma eylemine başladı. 42- Muşlu Halit Altun, 2015’te Malatya’da üniversite okurken kaybolan ve terör örgütü PKK’nın elinde olduğunu iddia ettiği oğlu Muhsin Altun (27) için bugün oturma eylemine başladı.

Şanlıurfa’da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyor

ŞANLIURFA’da kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunan ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 'Anıt Ağaç' olarak tescillenen zeytin ağacı 2 bin yıldır ayakta duruyor. Hala zeytin veren ağaç adeta zamana meydan okuyor.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Altınbaşak Mahallesi kırsalındaki zeytin ağacı Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 2017 yılında 'Anıt Ağaç' olarak tescil edildi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken 6,5 metre çapındaki ağaç, yöre halkına göre 2 bin yıldır Cudi cinsi zeytin vermeye devam ediyor.

'EN ÇOK ZEYTİN FİDANI DİKECEĞİZ'

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2 bin yıllık zeytin ağacından esinlenerek bu yıl içinde 5 milyon fidan dikilmesine karar verildiğini belirterek en çok zeytin ağacı dikeceklerini söyledi. Erin, "Kentin en çok ihtiyacı olan ağaçlandırma konusundaki eksikliğimizi hızlı bir şekilde kapatmaya yönelik olarak Yemyeşil Şanlıurfa Platformumu'nun Valilik önderliğinde oluşturduk. Şanlıurfa’da başlattığımız ağaçlandırma kampanyası zeytin temalı olarak başladı. Bunun bir sebebi vardı. Şanlıurfa’nın Göbeklitepe’yle değerli olan 2 bin yıllık geçmişi olan koruma kurulunca koruma altına alınan bir zeytin ağacımız vardı. Ondan esinlenerek böyle bir kampanyayı başlattık. Bu yıl içerisinde 5 milyonun üzerinde fidan dikmeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun büyük bir bölümünü de zeytin fidanları oluşturacaktır" dedi.

'BİZ BU KADAR YAŞLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORDUK'

Zeytin ağacının atalarından kalma olduğunu ve her yıl zeytin verdiğini belirten Altunbaşak Mahalle Muhtarı İbrahim Kaya şunları söyledi: “Bizim bu tepedeki zeytin ağacı 2 bin yıllık bir ağaçtır. Bizim zeytin ağacımız çok yaşlı bir ağaç. Geçmiş yıllarda Harran Üniversitesi ve Ankara'dan profesörler buraya geldi numene aldılar. Tahlilini yaptılar ve bu ağacın 2 bin yıllık olduğunu söylediler. Biz üç kuşaktır burada yaşıyoruz. Yaklaşık 100 sene önce dedemiz de bu ağacı gördü. Ağaç aynı bu şekildeydi. Profesörlerin kurduğu komisyonun laboratuvar sonuçları 2 bin yıllık olduğunu tespit etti. Biz ağacın bu kadar eski olmasını beklemiyorduk. 500-600 yıllık bekliyorduk. Profesörlerin aldığı sonuçtan sonra 2 bin yıllık olduğu tespit edildi. Bu ağacın bu tepede olmasından dolayı çevredeki komşularımızın tepkisi oldukça olumlu oldu. Buna hiçbir su ve bakım yapmadan her yıl 80 kilo civarında zeytin veriyor. Bizim ağacımız burada tek başına, yaşlanmış, üzülüyor. Bu ağacın zürriyetinin oluşması için devletimiz bize fidan versin burada ekecek çok boş tarlamız var. Mahalle sakinleri olarak biz yeşil bir alan istiyoruz. Bu ağacın yaşını öğrenen Türkiye'nin her kesiminden buraya turistler geliyor. Yine buranın ulaşım konusu da çözülmeli. Önce etrafı kapatılmalı ve sonra da fidanlar ekilmeli. Buraya el atılsa çok güzel olur, bu ağaç tarih kokuyor. Bu ağacımızı bilen hastalar ve çocuk sahibi olmak isteyenler, gelip dallarına bez bağlayıp dilek tutuyorlar."