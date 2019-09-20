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DHA YURT BÜLTENİ-6 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 14 yaralı Erzurum'un Aşkale ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.  Kaza, sabah saatlerinde, Erzurum- Erzincan yolunun Aşkale ilçesi Tepe mevkisinde meydana geldi.

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 14 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Erzurum- Erzincan yolunun Aşkale ilçesi Tepe mevkisinde meydana geldi. Erzincan'dan Erzurum yönüne giden S.G.'nin kullandığı, 60 BD 928 plakalı, Tokat Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi bilinmeyen 79A36010 İran plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 14 kişi yaralanırken, ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlileri ise 14 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aşkale ve Erzurum'daki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kaza sonrası olayyeri
-Kazadan hemen sonra çekilen fotoğraflar
Haber-Kamera: Arif ARİFOĞULLARI / AŞKALE, (Erzurum), (DHA)

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Çeşme açıklarında 170 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, 4 lastik botla yasa dışı yollardan Sakız Adası'na geçmeye çalışan toplam 170 kaçak göçmen yakalandı.

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, bu sabah, Çeşme açıklarından Sakız Adası'na, 4 lastik botla yasa dışı yollardan geçmeye çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Bunun üzerine durdurulan botlardaki Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu toplam 170 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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Çalınan otomobili bulundu ancak ruhsata koyduğu 300 TL çalındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeyken çalınan otomobil, polis ekipleri tarafından zeytin ağaçlarının altında bulundu. Otomobilinin motor aksamındaki bazı parçalar ile ruhsatın arasına zor günler için koyduğu 300 liranın yerinde olmadığını gören Ceylan, sevinemedi.

Yeni Mahalle 4760 Sokak üzerinde yaşayan ve bir fabrikada forklif operatörü olarak çalışan evli, bir çocuk babası Ali Ceylan (29), evinin önüne 19 Eylül gecesi park ettiği 45 SA 0408 plakalı otomobilinin sabah saatlerinde yerinde olmadığını gördü. Ceylan, polisi arayıp otomobilinin çalındığını bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Ceylan'ın otomobilini 12 saat sonra eve yakın bölgedeki zeytinlik alanda buldu. Olay Yeri İnceleme Ekibi'nin incelemesinin ardından otomobil tutanakla sahibine teslim edildi. Otomobilinin motor aksamındaki bazı parçalar ile ruhsatın arasına zor günler için koyduğu 300 liranın yerinde olmadığını gören Ceylan, sevinemedi. Polis, otomobili çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bulunan çalıntı otomobilin görüntüsü
-Polis ekiplerinin otomobilde inceleme yapması
-Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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Isparta'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

Isparta'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, yaklaşık üç ay süren planlı çalışmanın ardından 16 Eylül günü sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında kadınların da olduğu 19 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Operasyonda, 46 parça halinde 38 gram eroin, 11 parça halinde 101.5 gram metamfetamin, 0.5 gram esrar, 8 ecstasy hap, uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan 23 aparat, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye getirilişi
-Detaylar
Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

Yarış pistinde evlilik teklifi

Kocaeli’de, TÜBİTAK tarafından düzenlenen elektrikli araç yarışları final gününde, Karabük Üniversitesi adına yarışan Ömer Faruk Hardal (25) kız arkadaşı Ayşenur Keskin'e (24) yarış pistinde evlenme teklifi etti. Erkek arkadaşının sürpriz teklifi karşısında şaşıran Ayşenur Keskin, evlilik teklifini kabul etti.

Üniversite öğrencilerinin en verimli elektrikli aracını üretmek için yarıştığı Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında elektromobil ve hidromobil araçlar yarıştı. Yarışların filan günü renkli bir ana sahne oldu. Karabük Üniversitesi adına yarışan Ömer Faruk Hardal, Ayşenur Keskin'e evlilik teklifinde bulunmak istedi. Yarış komitesinden izin alan Ömer Faruk Hardal yarışlar sonunda arkadaşı Ayşenur Keskin'i mikrofonla tüm öğrencilerin toplandığı alana davet ederek, kız arkadaşının önünde diz çöküp yüzük uzatarak evlilik teklifinde bulundu. Genç kız da sevgilisinin teklifini 'Evet' diyerek kabul etti.

'YARIŞLAR ÇOK GÜZEL BİR ANIMIZA ŞAHİT OLDU'
Kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmak için bir süredir planlama yaptığını söyleyen Ömer Faruk Hardal, "Uzun zamandır burada evlilik teklifi yapmak için plan yapıyordum. 4 senedir de bu yarışlara katılıyordum arkadaşlarımla beraber. Bu yarışlar çok güzel bir anıma da şahit oldu. Burada bilgi anlamında çok fazla şey öğrendik. Dördüncü sınıfım mezun olacağım zaten, okul bitmişken de burası güzel bir anıma ev sahipliği yaptı." dedi.

Evlilik teklifi karşısında çok şaşırdığını belirten Ayşenur Keskin, "Bu şekilde bir evlilik teklifi beklemiyordum. Çok şaşırdım, bana çok büyük sürpriz oldu. Çok heyecanlandım, elim ayağım titredi. Çok farklı bir duygu. Evlilik teklifi edeceğini bekliyordum ama burada bu şekilde olacağını tahmin etmiyordum." diye konuştu.
Tüm öğrencilerin alkışlamasının ardından gençler ve organizasyon komitesi pasta keserek kutlama yaptı.

Görüntü Dökümü
-Ömer Faruk Hardal'ın diz çöküp evlilik teklifinde bulunması
-Genç kızın kabul etmesi
-Üniversite öğrencilerinin alkışlaması
-Ömer Faruk Hardal ve Ayşenur Keskin ile röp
Haber-Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Körfez/KOCAELİ(DHA)

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