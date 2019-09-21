DHA YURT BÜLTENİ - 6

Saldırganın başına çekiçle vurduğu yaşlı kadından iyi haber Antalya'nın Kumluca ilçesinde erkek şüphelinin, adres sorma bahanesiyle evinin arka tarafındaki kümese sokarak başına çekiçle vurup kolundaki altın bileziği ve parmağındaki yüzüğü gasp ettiği Zeynep Çıldır'ın (91) tedavisi sürüyor. Dr. İlhan Berberoğlu, Çıldır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini, solunum cihazına bağlı kalmadan nefes aldığını söyledi.

Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi'nde tek başına yaşayan Zeynep Çıldır, 17 Eylül Salı günü saat 18.00 sıralarında evin önünde otururken yanına yaklaşan erkek şüpheli, adres sorma bahanesiyle kadını arka tarafa götürdü. Zeynep Çıldır'ı buradaki kümesin içine sokan şüpheli, bulduğu bir çekicin demir kısmıyla kadının başına vurdu. Zeynep Çıldır yere yığılırken, saldırgan, kadının kolundaki altın bileziği alıp kaçtı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bir süre sonra durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Başından yaralandığı, kolunda da bilezik çıkarılırken zorlama dolayısıyla sıyrıklar olduğu belirlenen Zeynep Çıldır, ambulansla hastaneye götürüldü. Kumluca Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Zeynep Çıldır'ın kafatasının 3 ayrı noktada, kaburgalarında 6 ve sağ omzunda kırık olan Çıldır, Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

'BEYNİNDE DARBEYE BAĞLI KANAMASI VAR'

Zeynep Çıldır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Opera Yaşam Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İlhan Beberoğlu, "Hastamızı çarşamba günü akşam saatlerinde Kumluca Devlet Hastanesi'nden almıştık. Kafa travması ve göğüs boşluğunda kanama nedeniyle bilinci kapalıydı. 3 gündür takip ediyoruz. Göğüs boşluğundaki kanama için göğüs tüpü dediğimiz bir işlem uygulandı. Oradaki kanı boşaltıyoruz. Bilinç durumu geldiğine göre daha iyi. Beyninde darbeye bağlı kanaması var. Ama cerrahi olarak şu an için herhangi bir ameliyat düşünülmüyor. Geldiğine göre daha iyi, bilinç olarak daha iyi. Artık sorularımıza cevap veriyor. Kendisi nefes alıp veriyor, solunum makinesine bağlanma ihtiyacı hiç olmadı, ara ara makine desteği versek de. Antibiyotik tedavisine devam ediyoruz. Genel olarak tedavisi devam ediyor ve daha iyiye gidiyor şu an için" dedi.

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan saldırganın yaşlı kadını evin önünden arka tarafa götürdüğü anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, evinin önünde oturan yaşlı kadını gören şüphelinin önce yanına oturup bir süre sohbet ettiği, sonra evin arka tarafına doğru yürüdüğü, yürümekte güçlük çektiği anlaşılan kadını bir süre daha bekleyip yürümeye başladığı görülüyor. Bir diğer görüntüde ise şüphelinin hızla olay yerinden ayrıldığı yer aldı.

ARANIYOR

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışamlarını sürdürüyor. Emniyet ekipleri, çeşitli yerlerde güvenlik kameralarına yakalanan saldırganın yerini tespit etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Görüntü Dökümü

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- Dr. İlhan Berberoğlu açıklama

- Hastane dış plan Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM-ANTALYA-DHA) ====================== İzmit'te kavanoz kapağı sıkıntısı devam ediyor İzmit’te vatandaşların yoğun talebine rağmen kavanoz kapağı bulamayan esnaf, çareyi kapakları kavanoz ile birlikte satmakta buldu. Kapak toptancıları ise krizin sebebinin üreticiler olduğunu söyledi.

İzmit’te yaklaşık 1 haftadır devam eden kavanoz kapağı kıtlığı esnafı da zor durumda bıraktı. Günde 150-200 kişinin kendilerine kapak sorduğunu söyleyen esnaflar, çareyi kavanoz satmakta buldu. Kapak soran müşterilerine kavanozla birlikte sattıklarını söyleyen esnaflar krizin bir an önce çözülmesini istiyor. Toptancılar ise kavanoz kapağı krizinin sebze fiyatlarının düşmesi ile birlikte üretimi arttıran konserve fabrikaları sebebiyle yaşandığını söyledi. Kapak üreticilerinin konserve fabrikalarına ürün yetiştirmek için piyasaya kapak vermediğini söyleyen toptancılar da durumdan şikayet etti.

“KONSERVE ÜRETİCİLERİ FİYAT DÜŞÜK OLUNCA ÜRETİMİ ARTTIRDI"

Firmaların yoğun talebe karşı hazırlıksız yakalandığını söyleyen ambalaj toptancısı Cemal Yüksel, “Bu sene domatesin, salatalığın fiyatlarının çok düşmesi sebebiyle konserve fazla yapıldı. Bu yüzden de piyasada kapak bulunmaz oldu. Firmalar hazırlıksız yakalandı. Geçen sene firmaların elinde ürün kalınca bu yıl sipariş vermediler. Bu sene sebzenin fiyatının düşük olması sebebiyle piyasa hazırlıksız yakalandı. Konserve üreticileri de sebze fiyatı düşük olunca üretimi arttırdı. Bu sefer kapak üreticileri konserve firmalarına kapak yetiştirmeye başlayınca piyasayı es geçti. O yüzden bir sıkıntı var.ö dedi.

"25 YILDIR BÖYLE BİR SIKINTI GÖRMEDİM"

Konserve kapağının karaborsaya düştüğünü söyleyen esnaf Bülent Çiftçi, “25 yıllık ticaret hayatımda böyle bir sıkıntı görmedim. Domatesin, sebzenin, meyvenin fiyatının düşmesinden dolayı piyasada gerçekten insanlar en büyük beklenti olarak kışlık hazırlığına girişti. Kışın sebze, meyve fiyatlarının yükselmesinden dolayı insanlar konserveye biraz fazla yöneldi. Geçen sene elimizde yaklaşık 50 koli kapak kaldı. Biz de geçen sene çok aldığımız için bu sene fazla yüklenmedik. Bu kadar talep olacağını tahmin etmemiştik. Bir de şu anda bir karaborsacılık başladı. Yani 25 kuruşa sattığımız bir konserve kapağının fiyatı 1 TL’ye kadar yükseldi. İnsanlara bunu anlatmak gerçekten bizim için çok zor oluyor. Sanki biz menfaat güdüyormuşuz, biz karaborsacılık yapıyormuşuz gibi algılanıyor. Gerçekten artık boynumuza ‘Mağazamızda kapak yoktur’ diye tabela asacağız.ö diye konuştu.

"KAPAK BULAMAYINCA KAVANOZUYLA BİRLİKTE GETİRDİK"

Kapak bulamadıkları için kavanozuyla birlikte getirdiklerini söyleyen esnaf Murat Kurt, şöyle konuştu:

“İzmit’te kapak sıkıntısı var. Sadece İzmit’te değil, Türkiye genelinde bu sıkıntı var. O yüzden biz de kavanozuyla birlikte kapak getirdik. Sadece kapak olmadığı için beraber satıyoruz. Bir de bu sene yağışlar fazla olduğu için ürünler de ucuzladı. Bilhassa domates gibi sebzeler ucuzladı. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de kapak üreten 3 tane fabrika var. 2 tanesi yurtdışına çalışıyor. 1 tanesi ülke içine çalıştığı için sıkıntımız bundan kaynaklanıyor. Biz de bu yüzden kapağıyla beraber kavanozu da getirdik. Beraber satıyoruz. Günde 150-200 kişi gelip kavanoz kapağı soruyor. Biz de mecburen ‘Yok’ diyoruz. Müşterilerimiz geri gidiyor.ö

Görüntü Dökümü

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- Kapağıyla birlikte satılan kavanozlardan görüntü

- Esnafın dükkana astığı kapak yoktur yazısı

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- Toptancı Cemal Yüksel ile röp.

- Esnaf Bülent Çiftçi ile röp.

- Esnaf Murat Kurt ile röp.

- Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) =================== Adana'da 3 DEAŞ üyesi yakalandı ADANA'da polisin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu İ.F (35), İ.H. (25) ve A.C.M.'nin (35) Adana'da olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüte eleman kazandırma, silah temin etme suçlarına karışan, ülkeye kaçak yollarla girdikleri saptanan İ.F., İ.H. ve A.C.M., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

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- Zanlının adli tıp biriminden çıkarılması

- Adli tıp birimi tabelaları SÜRE:37" BOYUT:68 mb Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

===================== Gören 'kale' sanıyor, ne olduğunu öğrenen şaşırıyor Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde inşa edilen kale görünümlü yapı dikkat çekiyor. Almanya'da yaşayan gurbetçi Yalçın Doğan'ın yaptırdığı binayı kale sananlar, aslında hayvancılık tesisi olarak inşa edildiğini öğrenince şaşkınlık yaşıyor.

Deliilyas beldesindeki Gazi Osman Paşa Mahallesi yakınlarında geçen yıl yapımına başlanan bina, projesiyle bir ilk oldu. Almanya'da yaşayan gurbetçi Yalçın Doğan tarafından yaptırılan binanın eski kaleleri andıran mimarisi dikkat çekti. İnşaat yükseldikçe bölgeden geçen meraklıları kendisine çeken yapının turistik bir tesis olduğu düşündürüyor. Merak edip bölgeye gidenler ise aslında kale mimarisi ile inşa edilen yapının entegre bir hayvancılık tesisi olacağını öğrenince şaşkınlık yaşıyor. Tamamlandığında yaklaşık 2 bin hayvanın barınacağı tesiste et ve süt üretimi gerçekleştirilecek. Ayrıca surları çevreleyen alanda inşa edilen bölümde ise alabalık üretimi yapılacak. Tesis içerisinde herkese açık lokanta, kafe gibi sosyal donatılar da bulunacak. Yapımı devam eden tesisin inşaat çalışmalarının gelecek yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Tesis görevlisi Tacettin Akbulut, "Burası kale görüntüsünde hayvanlar için bir ahır. 2 bin kapasiteli bir çiftlik. Buranın yapımı geçen sene bahar ayında başladı. Gelecek seneye yapımı bitecek. Burada kesimhane, lokanta, süt sağım merkezi, üst tarafta oturma alanları olacak, 2 tane lojman, 2 tane ayrıca ev var. Burası entegre bir hayvancılık tesisi olacak. Burayı anayol üzerinden görüp gelip ziyaret edenler oluyor. Buraya gelip, bakıp geziyorlar. Kale görüntülü bir ağılı gördüklerinde şaşırıyorlar. Türkiye'de bildiğim kadarıyla ilk defa böyle bir kale görünümlü yer var" dedi.

Gazi Osman Paşa Mahallesi muhtarı Esmani Güngörmez ise "Mahallemiz için bu yatırım gayet güzel bir şey. Ben ve halkımızda memnun. Bölgemize de faydası olacaktır. İlk yapılışında bende şaşırdım. Hayvancılık yapılacak ve kale şekilde olacak. Türkiye'de böyle bir yapı yok diye biliyorum. Sabırsızlıkla açılışını bekliyoruz. Vatandaşlar da çok merak ediyor" diye konuştu.