DHA YURT BÜLTENİ - 6

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde hasadına başlanan elmada bu yıl yüksek rekolte ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü. Toptan satışlarda 2 liradan alıcı bulan elmada bazı üreticiler elmasını hemen satarken, bazıları ise soğuk hava deposuna koydukları ürünlerini kış aylarında daha yüksek fiyatla satmayı hedefliyor. Kaz Dağı'nın eteğindeki meyve bahçelerinde yetişen elmalar kendine has aroması, rengi ve lezzeti ile ön plana çıkıyor. Özellikle metropol kentlerdeki market ve pazar tezgahlarında vatandaşın ilk tercihi olan Bayramiç elmasının hasadı da bugünlerde tüm hızıyla sürüyor. Hasat nedeniyle meyve bahçeleri işçilerle doldu. Elma hasadı üreticinin yüzünü güldürmekle kalmadı, yarattığı istihdam nedeniyle bir çok kişiye de ekmek kapısı oldu. 'BAYRAMİÇ ELMASI ÖZELDİR' İlçede yaklaşık 150 bin ton civarında elma üretimi yapıldığını belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Bayramiç elması özeldir. Bunun bir çok sebebi bulunmakta. Alpler'den sonra Kaz Dağları'nın en fazla oksijen deposuna sahip olması, filoranın, gece ve gündüz sıcaklığının farklı olması, Kaz Dağları'ndaki endemik bitki türlerinin süprüntüleri ve rüzgar esintisi gibi bir çok etkileri var. Diğer bölgelere göre hasad biraz daha geç oluyor. Açıkçası Bayramiç elması bölgemizde aranan bir elmadır. İnce kabukludur, lezzetlidir. Tüketici yediği zaman devamlı bu elmayı aramaktadır" dedi. 'BU RAKAMLARLA KAZANMAMAK İMKANSIZ' Elmanın üreticiden 1,5 ila 2 lira arasında fiyatla toptan alındığını belirten Pehlivan, “Fiyatlar bu yıl biraz iyi. Bu rakamlarla kazanmamak imkansız. İnsanlar biraz nefes alabildi. Geçen yıl 80 kuruştan 1,5 liraya kadar fiyat vardı. Bu sene 1,5 liradan başlayıp 2 liraya kadar giden fiyatlar var. Elmamız metropol kentlerde söz sahibi ve gözde. Ürünlerimizin bir katma değeri var. Ama bizim İç Anadolu tarafına açılmamız gerekiyor. İlçemizdeki 150 bin ton elma üretimi daha da artırılabilir. Biz meyveci bir ilçeyiz. Meselenin özü üreticinin para kazanmasıdır. Üretmek için bir sorun yok" diye konuştu. 'MESELE ARACILARIN İNSANLARI YORMASI' Hem üreticinin hem de tüketicinin memnun olması gerektiğine dikkat çeken Pehlivan, "Ama son zamanlarda genel ana sorun şu. Tarım ürünlerinde tüketici de, üretici de memnun değil. Mesele aracıların insanları çok yorması. Devletimizin bu aracılık sistemine bir an önce çözüm üretmesi gerekiyor. Bu bir tek elmada değil. Nektarinde de böyle. Bugün bakın nektarin 3 ile 5 lira arasında bir fiyatlarda geziyor. Bugün İstanbul'da kıyı semtte bir manavda nektarinin kilosu 15 lira. Tüketici bunu nasıl alıp yiyebilecek. Bayramiç elması 13 lira. Bizim burada üreticiden alış fiyatı 1.5 ile 2 TL arasında gezmektedir. Yani bu bir çelişki bence. Benim dikkat çekmek istediğim konu; üretici ürettiğinden memnun, fakat piyasa şartlarına göre kazanamıyor. Tüketici de pahalılıktan yiyemiyor. Sonuçta ezilen kesim hem tüketici hem de üretici oluyor. Bunun ara unsurlarını ortadan kaldırmak gerekiyor" dedi. 'HEM REKOLTEDEN HEM DE FİYATLARDAN MEMNUN' Çırpılar köyünde 15 yıldır meyvecilik yapan emekli öğretmen İlhami Özenç de bu yıl elmada hem rekolteden hem de fiyatlarden memnun olduklarını söyledi. Toplam 30 dönüm elma bahçesi bulunduğunu ve yaklaşık 150 ton ürün hedeflediğini belirten Özenç, şöyle konuştu: "Elma fiyatlarında bu yıl bir hareketlilik var. Önceki yıllarda maliyeti dahi tatmin edici bir fiyat yoktu. Ama bu yıl fiyatların iyi olacağı düşünülüyor. Şuanda geçen yıla göre 50 kuruşluk bir artış mevcut. Bu da üreticiyi memnun ediyor. Tabi elma kış aylarında daha değerli oluyor. Şuanki fiyattan daha iyi bir fiyata satmayı düşündüğümüz için hasadını yaptığımız elmalarımızı soğuk hava deposunda bekletiyoruz."

Madonna, sağlıklı yaşam detoksu için Antalya'ya geliyor

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, New York Manhattan'daki evine Türk hamamı yapan şirketin davetlisi olarak ekim ayı sonunda Antalya'ya geliyor. 12 gün detoks programı uygulanması planlanan Madonna, Antalya'nın tarihi ve turistik mekanlarını da gezecek.

Antalya'da, alternatif sağlık turizmine ağırlık veren Rixos Downtown Otel bünyesindeki Med World Sağlıklı Yaşam Merkezi, dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'yı ağırlayacak. Madonna'nın New York Manhattan'taki dairesine 400 bin dolar değerinde 900 metrekarelik SPA merkezini kuran Elif Çağla Ural tarafından açılan sağlıklı yaşam merkezinde 12 gün detoks programına girmesi planlanan Madonna için tüm ayrıntılar düşünüldü. Otelin kral dairesinde kalarak, 24 saatini detoks programına göre yaşayacak olan Madonna, programın ardından ülkesine geri dönecek.

AŞÇISI DA BESLENME ÜZERİNE EĞİTİM ALACAK

Merkezin kurucusu Elif Çağla Ural, Madonna'nın gelişinin ekim ayının son haftası olarak belirlendiğini anlattı. Madonna'nın Antalya'ya iki yardımcısı, aşçısı ve koruma ekibiyle geleceğini aktaran Ural, "Aşçısını getirmesi çok önemli. Madonna, özel aşçısının ona uygulayacağımız beslenme programını öğrenmesini istiyor. Sağlıklı yaşama önem veren bir sanatçı. Manhattan'daki evine yaptığımız Türk hamamı projemizde de tüm ayrıntılara çok önem vermişti" dedi.

SABAH BAŞLAYIP AKŞAM BİTECEK YENİLENME SEANSLARI

Madonna'nın Antalya'ya geldiği ilk gün tam donanımlı check-up yapılacağını ardından yenilenme işleminin başlayacağını aktaran Ural, "Sabah uyanma saatinden yiyeceği besinlere, yatacağı saatten detoks uygulamalarının her anını ayrı ayrı programlayacağız. 12 gününü bize ayıracak. 12'nci günün sonunda tamamen yenilenmiş bir Madonna'yı ülkesine göndereceğiz" diye konuştu.

ÇİN TIBBINA ÖNEM VERİYOR

Madonna'nın Çin tıbbına ilgi duyduğunu bildiklerini aktaran Ural, "Geleneksel tıp ve Çin tıbbı uygulamalarımızın yanı sıra, detoks çalışmalarımız olacak. Madonna'ya burada unutamayacağı bir sağlıklı yaşam programı hazırlıyoruz. Aynı zamanda Aspendos Antik Kenti ve Kaleiçi'ni gezmek istediğini de bize iletti. Gezi programlarını da sağlıklı yaşam programımıza göre ayarlayacağız" dedi.