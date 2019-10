DHA YURT BÜLTENİ - 6

Burdur'da mide kanseri teşhisi konulan yamaç paraşütü pilotu Bahri Kılıçaslan (42) hastalığına rağmen uçmaktan vazgeçmedi. Bölgedeki Avşar Tepe'de uçuş yapan arkadaşlarının yanına giderek paraşütle atlayış yapan Bahri Kılıçaslan, "Uçmak beni motive ediyor ve adrenalin salgılıyor. Gerçekten bana da çok büyük faydası oldu. Moral ve motivasyon oldu benim için" dedi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur İl Temsilcisi ve Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Bahri Kılıçaslan midesinde zaman zaman meydana gelen ağrıları kontrol ettirmek için geçen ağustos ayında Antalya'daki özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerin ardından Bahri Kılıçaslan'a mide kanseri teşhisi konuldu. Kanser teşhisinden sonra kemoterapi tedavisi başlayan Kılıçaslan, geçen gün Avşar Tepe'den uçan yamaç paraşütçüsü arkadaşlarının yanına gitti. Burdur'da yamaç paraşütü sporunu 11 yıl önce ilk defa başlatan Kılıçaslan, hastalığına rağmen yamaç paraşütüne binerek 380 rakımlı Avşar Tepe'den uçarak Burdur Gölü sahiline indi. Kılıçaslan uçuşu sırasında sosyal medya hesabından da canlı yayın yaptı. 'UÇMAK BENİ MOTİVE EDİYOR' Bahri Kılıçaslan, "11 yıldır yamaç paraşütüyle uğraşıyorum. Allah'ın takdiri mide kanseri diye bir hastalığa yakalandık. Doktorlar 'istirahat et, bağışıklık sistemi düştüğü için dışarıya çıkmayacaksın' dedi. Ama biz bu sporu yıllardır yapıyoruz. Uçmak beni motive ediyor ve adrenalin salgılıyor. Onun için ister istemez uçma isteği oluştu. Arkadaşların yanına gittim. Ben de uçtum. Gerçekten bana da çok büyük faydası oldu. Moral ve motivasyon oldu benim için" dedi. (KISACASI HİÇBİR ŞEYİ KAFAYA TAKMAYIN' Bu tip hastalığa yakalananlara moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını tavsiye eden Bahri Kılıçaslan, "İyi insanlarla beraber olsunlar. Morallerini bozacak insanlarla beraber olmasınlar. Bu tamamıyla moral ve motivasyonla geçen bir hastalık. Kısacası hiçbir şeyi kafaya takmayın. Yamaç paraşütü yapıyorsanız uçun, başka sporları yapıyorsanız sporunuzu yapmaya devam edin. Kesinlikle sosyal etkinliklerinize devam edin. Allah'ın verdiği bu dertten kurtulduktan sonra Burdur'daki paraşütçü arkadaşlarımla uçmaya devam edeceğim. Bizim uçtuğumuzu gören arkadaşlarımız bize moral verdi. Onların bize söyledikleri bizi de motive etti" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşılanması

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaat ile cami içindeki görüntüsü

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Fetih suresini okuması

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın polis özel harekat ile fotoğraf çekilmesi

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Şahidi hazretlerinin türbesini ziyaret etmesi

Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT /MUĞLA, (DHA)

====================

POYD Başkanı Atmaca: 2020 ile ilgili rezervasyon akışları çok iyi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "2020 ile ilgili şu ana kadar rezervasyon akışları çok iyi. İngiltere'de yaşanan büyük kriz atlatıldı denilebilir. Sadece otelcilerin alacaklarının durumu belirsiz. Onun dışında pazarın yeni aktörleriyle birlikte 2020 yılı 2019 kadar iyi bir yıl olacak diye düşünüyorum" dedi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, 2019 turizm sezonunun son durumunu ve 2020 yılından beklentilerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "2019 rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Rekorlar kırılmaya devam ediyoruz. Antalya için hedeflediğimiz 16 milyon turist hedefine emin adımlarla gidiyoruz. Eylül ayı itibariyle Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyona ulaştı. Hiç olmadığı kadar iyi bir sezon geçiriyoruz. Dünya çapında ünlü bir firmanın iflası olmasına rağmen, hala sezon iyi gidiyor. Ekim ayı dolulukları da gayet iyi. Ekimin başı her zaman iyi geçiyordu. Bu sene daha da iyi geçiyor. Son yılların en iyi eylül ayını geçirdik. Ekim ayının ilk haftasında tesislerimizin tamamı dolu. Şu anda gelişen sayılarımız çok iyi. Antalya'ya gelen turist sayısı beklentilerimizin üzerinde" dedi.

'ANTALYA ARTIK DÜNYANIN HER YERİNDEN TURİST AĞIRLIYOR'

2016 yılında turizmde kriz yaşandığını hatırlatan Ülkay Atmaca, "Krizden çıkardığımız derslerle pazar çeşitliliği ve ürün çeşidini çok geliştirdik. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanından Antalya'ya turist gelmesi için uğraşılıyor. Bununla ilgili çabalar vardı. Direkt uçuşlar konmuştu. Tüm paydaşların emekleriyle Antalya artık dünyanın her yerinden turist ağırlayan bir şehir haline geldi" diye konuştu.

'REZERVASYON AKIŞLARI ÇOK İYİ'

2019'un henüz bitmediğini kaydeden Ülkay Atmaca, şöyle devam etti:

"Bunun kışı var. Kış aylarıyla ilgili çalışmalarımız devam diyor. Spor ve kongreyle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Kışın da iyi geçeceğe benziyor. Büyük tur operatörlerinin tamamı kış için Antalya'ya direkt uçak seferleri koydu. Bu Antalya için çok önemli bir gelişme. Geçen yıl futbol turizminde Antalya'da 2 binin üzerinde kamp yapılmıştı. Bu sene yine yapacağız. Golf turizminde sayımız artmaya devam ediyor. 29 Ekim'de bölgemizde çok büyük bir markanın kongre merkezinin açılışı yapılacak. Bütün bunlar 2019-2020 turizmine çok büyük pozitif etkisi olacak. 2020 ile ilgili şu ana kadar rezervasyon akışları çok iyi. İngiltere'de yaşanan büyük kriz atlatıldı denilebilir. Sadece otelcilerin alacaklarının durumu belirsiz. Onun dışında pazarın yeni aktörleriyle birlikte 2020 yılı 2019 kadar iyi bir yıl olacak diye düşünüyorum."

Görüntü Dökümü

------------

- Ülkay Atmaca röportaj

- Otelden görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

========================