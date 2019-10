DHA YURT BÜLTENİ - 6

394 öğrencisi bulunan okulda, 68 kız öğrenci uçak motorları başında eğitim alıyor. Apoletli forma giyen öğrencilerden başarılı olanlar uçuş okuluna gönderiliyor. Hiç uçağa binmeyen öğrenciler de ilk yıl, okul yönetiminin desteğiyle bu deneyimi yaşıyor. Bu yıl ilk kez mezun verecek okulda öğrencilerin omuzlarında okullardaki yıllarına göre uçak figürü bulunuyor. Okuldaki her öğrenci mezun olduktan sonra havacılık alanında üniversitede eğitim almak istiyor. Kimi pilot, kimi de gökyüzünün hakimi uçakların üretiminde yer alan mühendislerden olma hayali kuruyor. Okulun sloganı 'Her şey bir hayalle başlar' söylemini bahçede, atölyelerde ve okulun içinde görmek mümkün.

'HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLAR'

Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, Türkiye'de en büyük zeytin bahçesinin, Vakıf Zeytinliği olduğunu söyledi. Narin, Antalya'da her yıl 2 bin 600 ton toz ile 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen zeytinliğin, Antalya için son derece önemli olduğunu söyledi. Ağaç yapılarının yenilenmesi ve bakımıyla ilk yıllarda çok düşük olan rekoltenin geçen yıl 80 tona kadar çıktığını belirten Narin, bu yıl ise 100 ton ürün planladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Haziran 2018’de Zonguldak’ta düzenlediği mitingde TTK’ya bin 500 yeraltı üretim işçisi alımı sözü verdi. Bin işçi için geçen 2 Mart’ta, 500 işçi için ise Mayıs’ta çekilen kura ile işe girecekler belirlendi. Sağlık ve güvenlik soruşturmaları bitenler 10 Haziran’dan itibaren maden ocaklarında iş başı yapmaya başladı. İşe girmeye hak kazanıp vazgeçenlerin yerine de yedek adaylar çağrıldı. Yedek adayların henüz işe başlamamış olması nedeniyle bin 500 işçinin hepsi şu an iş başı yapmadı. TTK’da 2016’da 908 bin 573 ton, 2017’de 823 bin 42 ton, 2018’de ise 686 bin 142 ton, 2019 Ağustos ayına kadar ise 646 bin 737 ton satılabilir kömür üretildi. TTK’nın 2018 faaliyet raporunda kömür üretimindeki azalışların nedeni olarak işçi noksanlığı gösterildi. 2009-2019 Eylül ayına kadar kurumdan 7 bin 321 işçi emekli oldu. Yeni giren işçilerle birlikte ağustos ayı itibariyle kurumda 7 bin 970 işçi çalışıyor.

Şu an mermer piyasasının Burdur'da belirlendiğini aktaran Ekinci, "Fiyatlar burada oluşuyor. Herkesin kendine göre oluşturduğu bir fiyat var. Satıcıyla müşterinin mutabık kaldığı bir fiyat var. Biz bu emtiayı borsaya çekersek hem üretimi kontrol altına alma, hem ihracattaki fiyat hareketliliklerini ortadan kaldırma, malı daha değerinde satma, üretim ve sürdürülebilir rekabet içinde Burdur ve Burdur mermerini dünyada en uç noktaya kadar satma noktasında ciddi bir organizasyon yapacağız. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımız sürüyor. Malını satmak isteyen herhangi bir firma malının miktarı ve sınıfını bildirecek. Müfettişler gidip, o taşı kontrol edip kalite numaraları verecek ve o taşı, borsanın online sistemiyle dünya pazarında satışa sunacağız" diye konuştu.

BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Kentte mermer borsası kurma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Nasuh Ekinci, bu sayede ürünlerin daha değerinde satılacağını aktardı. Ekinci, "Mermer sektörü ilimizde her geçen gün gelişiyor. Biz artık Türkiye'de mermer sektörünün başkenti olmuş bir vilayetiz. Bütün mermer firmaları Burdur'da ofis açıyor ve Burdur'da bu işin neredeyse borsası oluşmuş vaziyette. Derneğimizin mermer borsasıyla ilgili bir çalışması var. Bu emtiaların artık dünya piyasalarında borsa vasıtasıyla satılmasında öncülük etmek durumundayız" dedi.

"Geçen yılın aynı dönemine göre genel ihracatımızda da artış var. Ülkemizin büyüme hızına baktığımız zaman Burdur pozitif değerler katıyor. Burdur nüfusuyla üretimi ve ihracatıyla örnek alınacak bir ildir. Bizim ihracatımızın ithalatı karşılama oranı 6 kattır. Düşünün Türkiye'deki 81 vilayetin bu durumda olduğunu düşünürsek, ekonomi olarak dünya ülkeleri içerisinde birinci sıraya oturacağımız kesindir. İhracatımızın artmasını sağlayan, ihracatçılarımıza ve bu ürünleri üreten çalışanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Onlar bu teşekkürü çok fazlasıyla hak ediyor."

Spor eğitmeni Salih Navdar, sporcularıyla birlikte kararlaştırdıkları günlerde kentin farklı yerlerine giderek spor aktivitelerini gerçekleştiriyor. Bölgede Fırtına Vadisi, Zil Kale gibi doğa tutkunlarının uğrak alanlarında spor yapan sporcular, yaylaları da tercih ediyor. Çamlıhemşin ilçesindeki Sal yaylasında açık havada 80 kişiyle spor yapan grup, eğlenceli anlar yaşadı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen temel fitness hareketleri ile yumruk ve tekme hareketlerinin de yer aldığı 'Strong by zumba' adı verilen sporda yapan ekip, yaylaları da geziyor.

‘YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR’

Açık alanlarda spora talep olduğunu anlatan Navdar, “Şimdi çok fazla talep alıyoruz. Biz aslında böyle düşünmemiştik. Yoğun talep var. Biz bu yola çıkarken tek amacımız spor yapmak değildi. Spor yapmak istesek giderdik düz bir yerde sporumuzu yapardık. Asıl amaç sporumuzla birlikte bölgemizi tanıtmak, Karadeniz'in güzelliklerini göstermekti. Bizde etkinliklerimizi yaparken en güzel yerleri seçiyoruzö diye konuştu. Strong by zumba’nın her yaş grubuna ve her fizik yapısına uygun bir spor olduğunu belirten Navdar “Etkinliklerimize katılanların daha önce spor deneyimi yoksa daha hafif tempodaki birinci seviye etkinlikleri yapıyoruz. Spor faaliyetinin sonunda katılımcılar nefes alamayacak duruma geliyorlar ama o muhteşem doğanın güzelliklerini görerek temiz havayı içlerine çekerek mutlu bir şekilde ayrılıyorlarö ifadelerini kullandı.

