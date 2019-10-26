DHA YURT BÜLTENİ-6 

GÖZLERİNİ KAYBEDENLER İÇİN PROTEZ GÖZ TASARLIYOR Bursa’da Protez-Ortez Uzmanı Merve Nur Sevik, KOSGEB desteğiyle açtığı laboratuvarında, çeşitli nedenlerle gözlerini kaybedenler için tamamen el işçiliğiyle protez göz yapıyor. Görmeye hiçbir katkısı bulunmayan ancak gerçeğinden farkı ayırt edilemeyen protez göz, gözünün kötü görüntüsünden rahatsız olan insanların özgüvenini kazanmalarına yardımcı oluyor. Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü sırada, Türkiye’de çok az bilinen protez göze merak saran Merve Nur Sevik, konuyla ilgili araştırma yaptı, eğitim aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra KOSGEB’den aldığı destekle kendi laboratuvarını açan Sevik, kaza veya çeşitli nedenlerle görme kaybı yaşayanlar için estetik amaçlı protez göz yapmaya başladı. 'PROTEZ GÖZ 3 GÜNDE YAPILIYOR' Protez gözün yapılış sürecini anlatan Protez-Ortez Merve Nur Sevik, "Hasta geliyor, önce ölçü alıyorum. Silikon yardımıyla tamamen göz yuvasının ölçüsünü çıkarıyorum. Daha sonra hastayla karşılıklı oturarak göz rengini boyuyorum. Çeşitli boyalarla o göz rengini tutturuyorum. Kalıbı alıp hastayı prova için çağırıyorum. Gözün şaşı bakmaması için bakış açısı provası yapıyorum. Yaklaşık 3-4 gün içerisinde gözü teslim ediyorum" dedi.

'RENK VE BAKIŞ AÇISI OLARAK NORMAL GÖZDEN FARKI YOK' Protez gözün estetik amaçlı olduğunu söyleyen Sevik, "Görmeye herhangi bir katkısı olmuyor ama renk ve bakış açısı olarak aynı oluyor. Göz yok, yuva tamamen boş. Estetik açıdan kötü duruyor. Hastanın tek istediği şey, diğer gözün aynısı olsun, estetik dursun. Yaptığım protezler de son derece estetik duruyor" diye konuştu. 'DAHA ÖZGÜVENLİ OLUYORLAR'

İnsanların protez göz yaptırdıktan sonra özgüvenlerinin yerine geldiğini belirten Sevik, "Bir insanın gözünün olmadığı fark edildiği zaman, çevredeki insanların gözü ister istemez oraya kayıyor. Bu durumda gözü olmayan insan özgüven eksikliği hissediyor. Protez göz yapıldıktan sonra daha özgüvenli oluyorlar. Çalışmaya daha çok yöneliyorlar" şeklinde konuştu.

'İNSANLARIN BANA DİKKATLİ BAKMASI HOŞUMA GİTMİYORDU'

Protez göz taktıran 10 yaşındaki Yunus Emre Ökmen ise, "3 aylıkken gözümde bir problem olmuş, gözümü kaybetmişim. Ameliyatlardan sonra gözümde bir sıvılaşma olmuş ve gözüm maviye dönmüş. Gözüm maviye dönünce de insanların bana dikkatli bakması hoşuma gitmiyordu. En son geçirdiğim ameliyattan sonra protez göz yaptırdım. Ameliyat başarılı geçti. Herkes, kendine nasıl bakıyorsa, bana da öyle bakıyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Önceden öyle değildim” dedi.

Görüntü Dökümü

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-Protez göz yapımından detaylar

-Protez gözden detaylar

-Hasta muayenesinden detaylar

-Protez göz yapılan çocuk röportajı

-Doktor Merve Nur Sevik röportajı

Haber: Muammer İRTEM-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) ======================== İŞ GARANTİLİ LİSE Kütahya’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 2007 yılında yaptığı deterjan üretiminin yanı sıra bu yıl gelen talepler üzerine tavan, iç ve dış cephe boya üretimini de ekledi. Okulun kimya teknolojileri alan şefi Murat Turan Baştuğ, bölümünde okuyan ve atölyedeki üretimlere katılan öğrencilerin çevre fabrikalar, kamu kurumları ve özel sektörde kimya teknisyeni olarak işe girdiklerini belirterek, “Organize sanayi bölgelerindeki tüm fabrikalarda kimyacı ihtiyacı var. Şu an mezun olarak öğrencilerimizin işleri hazırdır. Yine buradan mezun ettiğimiz öğrencilerin okulumuz bünyesindeki üretim atölyesinde usta öğretici olarak değerlendirmeyi planlıyoruz” dedi. Kütahya’da otomasyon, itfaiyecilik, bilişim ve kimya bölümlerinin yer aldığı 300 öğrencisi bulunan Prof. Dr. Necmettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitimin yanında adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Kimya bölümü öğrencileri günlük eğitimlerine devam ederken, derslerinin olmadığı zamanlarda ise okulun hemen yanına kurulan kimya teknoloji alanı atölyesinde okulun baş harflerinden oluşan ‘NE kimya’ markasıyla sıvı ve katı temizlik maddeleri üretiyor. Günlük çalışma saatlerine göre yevmiye olan öğrencilerin ürettiği temizlik ürünleri Kütahya’nın yanı sıra Bilecik, Isparta ve Eskişehir gibi şehirlerdeki resmi kurumlara ve okullara satılıyor. Öğrenciler okulda çamaşır suyundan, yüzey temizleyicisine, bulaşık deterjanından, arap sabunu ve oda parfümüne kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Karşılığında ise çalıştıkları saatlere göre günlük yevmiye alıyorlar. Öğrencilerin atölyesinden çıkan temizlik ürünleri resmi kurumlara piyasadaki fiyatların altında satılıyor. Okula geçen yıl 700 ton sıvı deterjan üretimi yapılırken, 1 milyon 500 bin lira ciro elde edildi. Bu yıl ürün sayısı 100'e çıkarılan okulda yaklaşık bin 300 ton üretim elde edilirken, 3 milyon 500 binin üzerinde ciro sağlandı. Okulun hedefi yıl sonuna kadar 5 milyon lira ciro yapmak.

BOYA ÜRETİMİNE DE BAŞLANDI Okulun kimya teknolojileri alan şefi Murat Turan Baştuğ, resmi kurumlardan gelen talepler üzerine sıvı deterjanın yanı sıra boya üretimine de başladıklarını söyledi. Üretilen boyaların Çanakkale, Eskişehir ve Kütahya merkezdeki Gençlik Spor İl Müdürlüklerinin ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Baştuğ, “Yaklaşık 100 tona yakın bir boya üretimi yaptık. Her iki alanda talepler çok fazla ama sadece kamu için üretiyoruz. Bunun dışında Eskişehir ilinde polis kantinine ürünlerimizi vererek halkla buluşturduk. Boya olarak tavan boyası üretiyoruz, iç ve dış cephe boyaları üretiyoruz” dedi. ÇALIŞANLAR İŞLERİNİ KENDİ SEÇECEK Murat Turan Baştuğ, kimya teknoloji alanında mezun olan öğrencilerin hemen iş bulduklarını ve işsiz kalmadıklarını söyledi. Mezun bir öğrencinin iş seçecek duruma geldiğini anlatan Baştuğ, “Hiçbirisi şu anda işsiz değil diyebiliriz. Bu yıl itibariyle normal öğretimden 16, açık liseden 8 öğrencimiz mezun olacak ve 24’e yakın öğrencimiz mezun olacak. Şu an bu mezunlar ilimizdeki özellikle kamu olarak Etibor fabrikasına talep oluyor. Onun dışında organize sanayi bölgelerindeki tüm fabrikalarda kimyacı teknisyeni ihtiyacı var. Şu an mezun olarak öğrencilerimizin yerleri, işleri hazır. Yine buradan mezun ettiğimiz öğrencilerin okulumuz bünyesindeki üretim atölyesinde usta öğretici olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Yeterli başvurularla burada öğrencilerimizi istihdam etmiş olacağız. Bizim mezun ettiğimiz öğrenci sayısından daha çok ilimizdeki kurum, kuruluşlara ihtiyaç var. Mezunları il dışına veremiyoruz. İl dışından da kimyacı talebi var, buralara da öğrencilerimizin özgeçmişlerini gönderiyoruz. Sonuç olarak okulumuzdan mezun olup da işsiz kalan öğrencimiz olmayacak” diye konuştu.

Görüntü Dökümü: - Üretim atölyesinin görüntüsü -Öğrencilerin ürünleri araca yüklemesi -Boya deposundan görüntü -Kimya öğrencilerinin sınıf ve atölyeden görüntüsü -Okuldan çıkışları -Atölye şefinin röportajı -Okulun dış görüntüsü Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- ======================== FETÖ/PDY'NİN PARALEL FİNANS YAPISI ÇÖKERTİLDİ Adana'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) ayakta tutmak için yüklü miktarda para akışı sağlamak amacıyla oluşturulan paralel finans yapısı çökertildi. Geçen hafta gözaltına alınan aralarında Türkiye finans yöneticisi A.K. ile iş insanlarının bulunduğu 37 kişiden ifadeleri tamamlan 4 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren terör örgütü FETÖ/PDY'yi yurt içinde ve dışında toparlanmak için paralel bir yapı kurduğu saptadı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, örgütün finansal hareketlerini adım adım izledi. Teknik takipte, şüphelilerin FETÖ operasyonunda yakalanıp tutuklanan sanıklarının ailelerine yüklü miktarda para yardımı yapıldığı saptandı. Tüm detayları didik didik eden ekipler, örgütün ABD'deki üst düzey yöneticilerinin Türkiye'de ve yurt dışında iş adamlarından yüklü miktarda para topladığını ortaya çıkarttı. Bu kişinin talimatıyla alınan paraların, A.K. tarafından yönetildiği ve tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine ulaştırıldığı öğrenildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 14 Ekim'de düğmeye basan polis, A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen A.O.Ö., N.K., M.Y. ve Ş.K.'yi gözaltına aldı. Bu şüphelilerden M.Y. ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin sorgusunda elde edilen bilgilerle polis, ikinci operasyonu 24 Ekim'de gerçekleştirdi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 33 kişi daha gözaltına alındı.