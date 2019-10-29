DHA YURT BÜLTENİ - 6

Ceylanpınar'daki evlerine dönenler, havan mermileriyle karşılaştı TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyinin terör örgütlerinden temizlenmesi için düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında, teröristlerin saldırılarından kurtulmak için evlerinden ayrılan, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki aileler, dönmeye başladı. Ceylanpınarlılar, döndükleri evlerine isabet havan mermilerini görünce şaşırıp, üzüldü.

TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla 9 Ekim'de 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Harekat sırasında, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki bölgelerden sınırın Türkiye tarafından sivilleri hedef alan havanlı ve roketli saldırılar yapıldı. Saldırılar nedeniyle Resulayn'ın karşısında bulunan ve teröristlerin hedefi olan Ceylanpınar ilçesinde yaşayanlar, evlerini terk ederek, çevre il ve ilçelerdeki akrabalarının yanına yerleşti. Türkiye'nin ABD ve Rusya ile vardığı mutabakatlarla tekrar güvenliğin sağlandığı bölgede oturanlar, evlerine dönmeye başladı. Ceylanpınar'da komşu olan, Akman ve Araç aileleri de önceki gün, akrabalarının yanından ayrılıp, evlerine geldi. Evlerinin bahçelerine isabet eden havan mermisi parçalarını görünce şok yaşadığını ve üzüldüğünü söylen aile bireyleri, evde olmadıkları için şanslı olduklarını dile getirdi.

'KÖYE GİTMEK ZORUNDA KALDIK'

Silah ve bomba sesleri nedeniyle evlerini boşaltarak, köydeki kızının yanına yerleştiklerini anlatan Zekiye Akman, "Eve döndüğümüzde havan mermisinin, evin havlusuna isabet ettiğini anladık. Kapıyı açtığımızda betonun zarar gördüğünü gördük. Bizler de çok korktuk, evde değildik. Operasyon dolayısıyla yaklaşık 10 gündür köyde, kızımın evinde kaldık. Silah ve bomba seslerinden korktuk, köye gitmek zorunda kaldık. Eve döndüğümüzde ise böyle bir durumla karşılaştık. Çok şükür, bir şeyimiz yok" diye konuştu.

'İYİ Kİ EVDE DEĞİLDİK'

Akman ailesinin komşusu Mikail Araç ise havan mermisi parçalarının, terk ettikleri evlerinde hasar oluşturduğunu belirterek, "Operasyonun başlamasıyla bizler de köye gittik. Eve geldiğimiz zaman parça isabet ettiğini gördük. Savaştan dolayı zaten biz kaçıp gittik. Şaşırdık, iyi ki evde değildik. Evde olsaydık Allah korusun, birine gelirdi. Eve geldiğimiz zaman şoka uğradık" dedi.

Aileler, daha sonra yaklaşık 3 metre çapında dağılan şarapnel parçalarını temizledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evin kapısından bahçeye giriş ve detaylar

- İsabet alan beton

- Havan mermisine ait 2 kg. ağırlığında şarapnel parçası

- Genel detay görüntüler

- Ev sahibi Zekiye Akman ile Röportaj

- Mikail Araç ile Röportaj

- Detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 89 MB Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA) =============== Kapadokya'da balonlar, Cumhuriyet Bayramı için havalandı Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda balonlar Türk bayraklarıyla havalandı.

Nevşehir'de turizmciler, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sıcak hava balonlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Balonların sepetlerine Türk bayraklarının yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları da asıldı. Türk bayrakları ile süslü balonlar, peribacaları, tüf kayalara oyulu mekânlar ve yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya semalarında eşsiz görüntüler oluşturdu. Balon turuna katılan yerli ve yabancı turistlerin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kapadokya semalarında uçarak kutladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER- Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)- =================== Hakim, Cumhuriyet Bayramı'nda 1923 meşe palamudu ekti Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Yusuf Kuyupınar (47), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kente 1923 adet meşe palamudu ekti.

Evli ve 3 çocuk babası hakim Yusuf Kuyupınar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1923 adet meşe palamudu ekmeye karar verdi. Kuyupınar, dün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün gösterdiği merkez Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan Kızık mevkiindeki alan meşe palamutlarının büyük bölümünü ekti. Kuyupınar, kalan meşe palamutlarını da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olan bugün ekerek, tamamlayacak.

Yusuf Kuyupınar, yaz mevsiminde keşif sırasında gördüğü büyük meşe ağacındaki palamutları fark ettiğini söyleyerek, "Olgunlaştığında toplayıp, boş bir araziye dikeceğime dair o zaman kendime söz verdim. Meşe palamutları dökülmeye başladı. Ben de onları topladım. Palamutları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ithafen ekmeye karar verdim ve bu yüzden ilk etapta 1923 meşe palamudunu ekiyorum. Ama hedefim 6 bin meşe palamadu ekmek. Takip eden günlerde 6 bine tamamlayacağım" ifadelerini kullandı.

'YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'

Kuyupınar, ormanların can ve nefes olduğunu söyleyerek, "Bana birkaç ağaçlandırma sahasını tavsiye ettiler. Ben de burayı şehre yakın olması sebebiyle tercih ettim. Bugün burada palamutları ekmeye başladım. Türkiye bizim geleceğimizdir. 'Nice Cumhuriyet Bayramlarına' diyorum. Daha büyük ve güçlü bir Türkiye için 'yaşasın Türkiye Cumhuriyeti' diyorum. Buraya ektiğim palamutların takibini yapacağım. Özellikle ilkbaharda yeşermeye başladığında, benim için büyük bir mutluluk kaynağı olacak. 10 sene sonra bu bölgenin ağaçlandığını düşünüyorum. Yemyeşil bir orman görüntüsü olacaktır. O zaman daha mutlu olacağım. Ben olmasam bile buranın yeşerdiğini gören insanlar daha da mutlu olacaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yusuf Kuyupınar'ın palamutları araziye getirmesi

-Palamutları ekmesi

-Yusuf Kuyupınar ile röportaj

-Drone görüntüsü

-Genel detay Haber:Olcay DÜZGÜN - Kamera:Muhammed KISIR/ KAYSERİ, (DHA) ============================ Dünya Kupası'nda penaltıyı kaçırdı, teknik direktör oldu Ampute Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın (42), 11 yaşında başlayan futbol tutkusu yaşamdaki tüm engellere rağmen sürdü. Askerde terhisine 1 ay kala Şırnak'ta mayına basarak sol ayağını kaybeden Çakmak, futbol tutkusundan vezgeçmedi. 11 yıl önce ampute futboluna başlayan, Avrupa Şampiyonası'nda son saniyede attığı golle kupanın Türkiye'ye gelmesinde emeği olan Çakmak, dünya kupasında kaçırdığı penaltının, kendisini milli takımlar teknik direktörü yaptığını belirtti.

Ampute Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çakmak, 11 yaşında öğretmenlerinin yönlendirmesiyle futbola başladı. Takımların farklı yaş gruplarında yıllarca forma giydi. Çocukluğunda milli takım maçlarını, Türk takımlarının Avrupa kulüpleriyle maçlarını izlerken orta sahada oynamayı, gol atmayı hayal eden Çakmak, futbolcu olmak için çocuk yaşta ailesinden ayrılarak 17 yaşında para kazanmak için Rusya'ya gitti. Daha sonra vatani görevi için askere giden Çakmak, terhisine 1 ay kala Şırnak'ta mayına basarak sol ayağını kaybetti. Çakmak, bu olayın kendisini hırslandırdığını ve vatanı için daha güzel işler yapmayı amaçladığını söyledi.

'TAKIM KAPTANI OLARAK KUPA KALDIRMAK AYRI GURUR'

Evli ve 3 çocuk babası Çakmak, hastanede tedavi olduğu süreçte komutanının önerisiyle 11 yıl önce ampute futboluna başladığını anlattı. 2009 yılında milli takıma seçildikten 1 yıl sonra ilk resmi maçını Arjantin'de oynadığını anlatan Çakmak, "El Salvador ile oynanan ilk milli maçımda İstiklal Marşı'nı okurken ağladım. Ay yıldızlı formanın gururuyla heyecandan ağladım. 2017 Avrupa şampiyonu olduk. Ben defansta oynamama rağmen saniye golüyle takımımı öne geçirdim. Turnuvada golüm yoktu ama son saniyede golü attım. Takım olarak Avrupa şampiyonu olduk. Takım kaptanı olarak o kupayı kaldırmak ayrı bir gururdu" diye konuştu.

'DÜNYA KUPASINDA KAÇIRDIĞIM PENALTI BENİ TEKNİK DİREKTÖR YAPTI'

Dünya Kupası'nda her maçta rakiplerine 4-5 gol attıklarını anlatan Çakmak, kaçardığı penaltı atışı sonrası Türkiye'nin şampiyonada ikincilik elde ettiğini hatırlattı. Finalde Angola ile karşılaştıkları maçı ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Çakmak, "Angola karşısında iyi mücadele ettik ama top kale çizgisini geçmedi. Penaltılar sonunda yenildik ve ikinci olduk. Dünya kupasında kaçırdığım penaltı sonrası maç bitince Türk halkından helallik istedim. Sonra milli takımlar teknik direktörü olmak nasip oldu. Avrupa şampiyonasında attığım gol mü dünya kupasında kaçırdığım penaltı mı beni teknik direktör yaptı? Bunun cevabı açık. Gururluyum mutluyum. Sahada bir Osman Çakmak var iken şimdi hırsımı futbolcu arkadaşlarıma daha çok aşılamak için ağabeyleri, hocaları olarak görev yapıyorum" dedi.

'AMPUTE FUTBOLU DÜNYADA TÜRKİYE'DEN SORULUR'

Milli takımlar teknik direktörü olarak hedeflerini anlatan Çakmak, şöyle konuştu:

"İdmanda bile iki takım yapıyorum. As olarak belirlediğim takımın kaybetmesine tahammülüm yok. Avrupa şampiyonasında da olumsuz bir olay yaşanmazsa en büyük hayalim kaptan olarak kazandığım Avrupa şampiyonası kupasını teknik direktör olarak kaldırmak. Bir tesadüftür, iki isteyince olur, üç başarıdır. Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi olduk, dünya şampiyonu olmamız lazım. Önümüzde ilk Avrupa şampiyonası var onu kazanmak, sonra da dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Ampute futbolu dünyada Türkiye'den sorulur. Dünya şampiyonluğu Türkiye'ye yakışır."

Türkiye'de dünya kupası organizasyonu yapmayı planladıklarını anlatan Çakmak, "2022'de dünya kupasının Türkiye'de yapılmasını hedefliyoruz. 36 ülkeye bunun davetini gönderip, dünya kupasına ev sahipliği yapmak istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Maçtan detay

- Röp: Ampute Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çakmak,

- Detay Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-DHA) ============================== İzmir'de CHP'li başkanlardan Cumhuriyet videosu İzmir'de CHP'li belediye başkanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 1 dakikalık klip hazırladı. Kamera karşısına geçen belediye başkanları, Cumhuriyet'i kutladı.

İzmir'de CHP'li belediye başkanları, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kamera karşısına geçti. İlçe belediye başkanları tam metnin bazı kelimelerini söyleyerek, Cumhuriyet tarihinden söz etti ve 29 Ekim'in önemine değinildi. Videoda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak. Cumhuriyet sevdalılarına İzmir'den selam olsun. Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı. İlçe belediye başkanları ise, şunları söyledi:

"Bugün öyle bir gün ki, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dünya tarihine altın harflerle yazdığı bir gün. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tam 96 yaşında. İyi ki doğdun vatan, iyi ki varsın Atam. Açtığın yolda, izinden gitmeye, durmaksızın ilerlemeye, adaletin peşinden koşmaya, Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz. İzmirli belediye başkanları olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 96'ncı yılında ve sonsuza dek kalbimizde hep Atatürk olacak."

Video, belediye başkanlarının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.