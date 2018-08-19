DHA YURT BÜLTENİ 7

Bakan Çavuşoğlu: İzlenimim ABD sorunları çözmek istemiyor, seçim malzemesi yapmak istiyor (2) - EK GÖRÜNTÜ, GENİŞ HABER

Hasan DEMİRBAŞ, Mehmet KILIÇASLAN , ANTALYA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin sorunları çözmek istemediği yönünde izlenimi olduğunu belirterek, "Seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Ama bizim Amerikan halkıyla da bir problemimiz yok. Amerikan halkı da gerçekleri görmeye başladı" dedi.

Sırbistan Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosluğu'nun resmi açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilere yönelik açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, ABD ile şu ana kadar askeri alanda sürdürülen çalışmalarda herhangi bir aksaklık olmadığını belirterek, "Münbiç yol haritası, önce buradan YPG'nin çekilmesi ve daha sonra buranın istikrara kavuşmasını öngörüyoruz. Bu konularda Türkiye ve ABD birlikte karar verecek. Bugüne kadar ayrı ayrı devriyeler gezdi. Bu süreçte de eğitim çalışmaları yapıldı" dedi

Program kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile düzelnene ortak basın toplantısında soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD ile ilişkiler konusunda, "Varolan sorunların çözülmesi konusunda biz diplomasiyi işlettik. Sorunların çözümü konusunda önerilerde de bulunduk. Varolabilir sorun yaşanabilir, yarın yine yaşanabilir. Ama sorunun çözülmesi konusunda çaba sarf edeceksiniz, birlikte, karşılıklı, beraber hangi adımlar atılabilir? Bunlar konuşulur. Ama ABD daha çok tehdit dili, ara ara bu konularda birlikte çalıştık, yol haritaları gitti geldi. Bu toplantılar yapıldı ama bu toplantılardan hemen sonra veya sonunda, önünde, ortasında bir bakıyoruz farklı bir açıklama, tehdit dili geliyor, bir dayatma anlayışı var. Onlara diyoruz ki, bu yaklaşımla bir yere varamayız.

"ÖYLE GÖRÜNÜYOR Kİ ABD SORUNLARI ÇÖZMEK İSTEMİYOR"

Hukuk var, her ülkenin yargısı var. İç hukuk var, bir de uluslararası sözleşmeler var Türkiye ve ABD'nin taraf olduğu. Tüm sorunlar çözülebilir ama dayatmayla tehditle değil. Ben kendilerine de söyledim. Öyle görülüyor ki siz bu sorunları çözmek istemiyorsunuz, kendi siyasi kaygılarınızla hareket ediyorsunuz ve kendi seçimlerinize malzeme yapmak istiyorsunuz, bunu seçime kadar da uzatmak istiyorsunuz. Çünkü sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil. Tamam kendi aralarında farklı kişilerden farklı açıklamalar geliyor. Onların içişleri diyebiliriz ama bizi de ilgilendirdiği, tüm dünyaya yansıdığı için bu konularda yorum yapma hakkımız var. Orada bir kaos var. Aynı kurum içinde bile bakan ve yardımcıları arasında farklı tutumlar gördük, görüyoruz. Bu da var ama öyle görünüyor ki, benim de izlenimim ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Ama bizim Amerikan halkıyla da bir problemimiz yok. Amerikan halkı da gerçekleri görmeye başladı." dedi.