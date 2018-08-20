DHA YURT BÜLTENİ 7

AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD Büyükelçiliği'ne saldırı açık bir provokasyondur AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik sözlerine yönelik, "Arkadaşımızın bu ifadesi eleştiri sınırını aşan aşırı, tasvip etmediğimiz bir ifade olmuştur. Doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır" dedi. Çelik, ABD Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırıyı da provokasyon olarak değerlendirdi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen AK Parti MKYK üyesi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gerçekleştirilen parti kongresine ilişkin "Enerji tazelemiş olduk" yorumunda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik sözlerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçmişte partide önemli görevlerde bulunmuş isimlere yönelik dikkatli ve özenli bir dil kullanılması yönünde talimatı olduğunu belirtti. Çelik, "Biz her zaman için dikkatli ve özenli bir dil kullanmaya, kurumsal dilimizi bu çerçevede oluşturmaya her zaman için çok büyük özen gösteririz. AK Parti gelenekleri de zaten bu şekildedir. Dolayısıyla, eleştiri sınırlarını aşan aşırı ifadeleri tasvip etmiyoruz. Bu arkadaşımızın ifadesi, eleştiri sınırını aşan aşırı bir ifade olmuştur. Tasvip etmediğimiz, doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır. Sayın Gül, partimizde milletvekilliği yaptı, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yaptı. Bu bakımdan dikkatli, özenli bir dil kullanılması konusundaki genel ilkemizi hatırlatıyoruz. Sayın Abdullah Gül'ün son zamanlarda siyasi tutumları nedeniyle yoğun eleştiriler var. Eleştirinin ortaya çıkması normaldir ama eleştiri sınırlarını aşan ifadelere karşı tutumumuz var" diye konuştu.

BU AÇIK BİR PROVOKASYONDUR

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırıya yönelik açıklamalarla konuşmasını sürdüren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu açık bir provokasyondur. Bununla ilgili yoğun bir çalışma yürütülüyor. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir. Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler devletimizin güvencesi altındadır. Türkiye'de görev yapan diplomatlar milletimizin misafirleridirler. Her türlü güvenliğin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Dünya'nın her yerinde bu tip provokasyonlar oluyor. Türkiye güvenli bir ülkedir. En yakın zamanda bu saldırının arkasında kim var açığa çıkacak"dedi. Görüntü Dökümü

--------------------------

- Toplantıdan genel görüntüler

- Ömer Çelik'in açıklamaları SÜRE:03'45" BOYUT:

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) =============== Dövüş ringlerinden kurtardığı köpeğini çalana seslendi: 'Hayvan sevgin varsa geri getir' KONYA'da Mustafa Malcı'nın köpek dövüşlerinde yaralı halde bulup, tedavilerini yaptırdıktan sonra iş yerinin bahçesinde beslediği 'Paşa' adanı verdiği Aksaray Malaklısı cinsi köpeği çalındı. Köpeğini çalan hırsıza seslenen Malcı, "Bizim gibi içinde hayvan sevgisi varsa köpeğimizi getirsin." dedi. Hırsızlık anı da güvenlik kamerasına kaydedildi.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, 8 Temmuz Pazar günü merkez Karatay ilçesi Gülistan Caddesi'ndeki özel sanayi sitesinde meydana geldi. Bir iş yerinin bahçesinde bulunan Aksaray Malaklısı cinsi köpek, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından demir kapı üzerinden atlatılarak çalındı. Şüphelinin yaklaşık 80 kilo olan köpeği güçlükle kucağına kaldırıp, demir kapı üzerinden atlattığı o anlarda güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 'İÇİNDE HAYVAN SEVGİN VARSA GERİ GETİR"

Olayın ardından köpeğinin çalındığını fark eden Mustafa Malcı, polise şikayette bulundu. Malcı, kaybolan köpeğini, 2 yıl önce köpek dövüşlerinde yaralı halde bulup, tedavilerini yaptırdıktan sonra iş yerinin bahçesinde besleyip 'Paşa' adını verdiğini söyledi. Pazar günleri tatil olduğunu gün içerisinde gelip yiyecek verdiğini ifade eden Malcı, "Bizden yarım saat önce gelip köpeğimizi çalmışlar. Güvenlik kameralarını incelediğimizde defalarca iş yerimizin önünden geçen bir kişinin, bahçeye girip köpeği çaldığını gördük. Polise şikayette bulunduk, adli süreci başlattık. Köpeği 2 yıl önce yaralı halde bulduk. Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavilerini yaptırdık. Bulduğumuz da vahşi bir hali vardı. Zamanla verilen eğitimler onu daha uysal hale getirdi. Biz ona gözümüz gibi baktık. İnsanlara sevgiyle yaklaşır hale geldi. Köpeğimizi çalan arkadaşa seslenmek istiyorum. Bizim gibi içinde hayvan sevgisi varsa, köpeğimizi getirsin bıraksın" dedi.

Malcı, şüphelinin köpeği ba hçeden çıkardıktan sonra da motosikletine bağlayıp götürdüğünü belirtti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. Görüntü Dökümü

----------------

- Mustafa Malcı röp.

- Kömeğin çalınmadan önce görüntüsü

- Çalınma anı güvenlik kamerası

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA) ============= Evinde uyuşturucu ele geçirilen Alman mühendis tutuklandı MUĞLA'da yaşayan Alman uyruklu bilgisayar mühendisi T.M.N.'nin (25) evinde, özel ambalajda sentetik uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi. Ambalajın üzerindeki logo ve kullanma tarifi dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dalaman ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen Alman uyruklu bilgisayar mühendisi T.M.N.'nin evine, dün sabah operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 297 kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 30 reçine esrar, 165 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen skunk'ın özel ambalajlandığı ve paketin üzerinde de logoyla, kullanma tarifi yazdığı görüldü. Gözaltına alınan T.M.N., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

- Alman T.M.N.'nin adliyeye sevk edilmesi Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) =========== Kırkağaç'ta tarlasında yetiştirdiği 7 ayrı cins kavunu hasat etti MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki bir tarlada yeştirilen 7 ayrı tür kavunun hasadı yapıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 7 ayrı kavun türü yetiştiriliyor. Kırkağaç'ta çiftçi Mehmet Boy'un tarlasında yetiştirdiği 'Kırkağaç 637' olarak bilinen benekli altınbaş, sarı dilim, uzun dilim, beyaz dilim, siyah dilim, ince dilim ve 'Kırkağaç 589' cinsi kavunların bugün hasadı yapıldı. Kavun hasadına Kırkağaç Ziraat Odası Genel Sekreteri Emin Özarı da katıldı. 10 bin dönümlük alanda yetiştirilen, diğer kavun türlerine göre hasadının daha geç olması, saklanabilir olması ve tadı ve aromasıyla çok farklı olan Kırkağaç kavununun hasatına geçen 15 Ağustos itibari ile başlandığını belirten Emin Özarı, "Kavunumuz bu nedenle haklı bir üne sahip. Bu kavunlar içinde patent alan ve etiketle satılan benekli altınbaş kavunumuz tüketici tarafından biliniyor. Ancak ilçede sadece benekli altınbaş değil sarı dilim, uzun dilim kavun ile son 3 yıldır yöredeki üreticiler tarafından yetiştirilmeye başlayan beyaz dilim, siyah dilim ve daha uzun ömürlü olan kışlık ince dilim kavun da yeştiriliyor. Son olarak ise 'Kırkağaç 589' tipi kavun yetiştirilmeye başlandı. İlçede yetiştirilen 7 çeşit kavunun hepsinin kendine özgü tadı ve aroması var. Lif oranları ise aynı" dedi.

Mehmet Boy, herkese Kırkağaç'ta yetişen bu birbirinden lezzetli kavunları tatmaları tavsiyesinde bulundu. Kırkağaç'ta yaşayan emekli beden eğitimi öğretmeni Ali Angı, Mehmet Boy'un tarlasında yetiştirdiği 7 ayrı kavun cinsini görünce şaşırıp, "Yıllardır Kırkağaç'ta yaşıyoruz. Ancak bu kadar kavuş çeşidinin bir arada yetiştirildiğine ilk defa tanık olduk. İlçemizin bu zenginliği hoşumuza gitti. Herkesi yöremizde yetişen kavunların tadına bakmaya bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yörede yetiştirilen ve hasadı yapılan 7 ayrı cins kavun türünün traktör kasasında görüntüsü

-Kırkağaç Ziraat Odası Genel Sekreteri Emin Özarı ile röp.

-Askıda Kırkağaç kavunlarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) ===================== Adıyaman'da hayvan pazarında yoğunluk ADIYAMAN'da, Kurban Bayramı'na bir gün kala kurbanlık hayvan almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı'na bir gün kala kentte farklı noktalarda oluşturulan hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanırken; vatandaşların kıyasıya pazarlıkları sürüyor. Kurban bayramı öncesinde alışverişlerini sürdüren vatandaşlar, kurbanlık hayvan almak için hayvan pazarlarına akın etti. Pazarda havyan sahipleri ile sıkı pazarlık eden vatandaşlar, kurbanlıklarını araçlara yükleyip götürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Hayvan pazarları

- Pazarlık yapan vatandaşlar

- Hayvan sahipleri ile röp.

- Hayvanları götürenler

- Kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

100 MB

============== TEM Otoyolu bomboş kaldı KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanların trafiği kilitlediği TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde arife günü yollar bomboş kaldı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte geçen Cuma gününden itibaren TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanırken, trafik zaman zaman durma noktasına gelmişti. TEM Otoyolu'ndan çıkarak D-100 Karayolu'na yönelenler burada da trafiği kilitlemişti. Arife günü ise yolların bomboş olması dikkat çekti. TEM Otoyolu'nun hem Ankara hem de İstanbul istikametlerinde normalin altında trafik gözlendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-TEM Otoyolu'ndan drone ve aktüel görüntüler

Haber - Kamera: Dinçer AKBİR, İzmit (KOCAELİ), (DHA) ==================== 5 bin lira değerindeki bakır kabloları çalmak isteyen 2 kişi yakalandı KONYA'da bir firmanın deposunda bulunan 5 bin lira değerindeki bakır kabloları çalamaya çalışan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden İhsan A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Biraz Allahı'n kitabın olsun çekme" demesi dikkat çekti.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir şirketin deposunda meydana geldi. Sanayi sitesinin güvenlik görevlileri, deponun bahçesine 2 kişinin girip, bakır kablolara yöneldiğini fark etmesi üzerine polisi aradı. Depoya gelen polis ekipleri, şüphelilerden İhsan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheli Rüstem D., ise saklandığı boruların içerisinde yakalandı. Şüphelilerden İhsan A., emniyete götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Biraz Allah'ın kitabın olsun çekme" demesi dikkat çekti. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler İhsan A.,'nın 4, Rüstem D.,'nin ise 7 farklı suçtan sabıkası olduğu belirtildi. Şüphelilerin deponun bahçesindeki kabloları çözmeye çalışması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Şüphelilerden detay

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Güvenlik kamera kayıtları

Haber- kamera: Mehmet IŞIK, KONYA (DHA) ============== ÖZEL - ABD menşeili cep telefonu satmıyor MALATYA'da cep telefonu satışı yapan Murat Fidan, iş yerinin tezgahındaki ABD menşeili cep telefonlarını kaldırıp, satmama kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı'nın sempozyumunda yaptığı ABD ürünlerini boykot çağrısına Malatyalılardan destek geldi. Sivas Caddesi'nde telefon satan Murat Fidan, iş yeri tezgâhındaki ABD ürünü telefonları kaldırıp, satmama kararı aldı. Fidan, diğer markalara ve özellikle de yerli üretim telefon satışına yöneldi. Diğer telefonların kalite olarak Amerikan ürünlerinden daha iyi ve daha ucuz olduğunu belirten Fidan, şöyle dedi: "Bundan sonra Amerikan telefonları satmıyorum. Onun yerine yerli malı veya başka firmaların ürünlerini satacağız. Bu Amerikan ambargosuna karşı biz de böyle bir yönteme başvurduk. İnşallah muvaffak oluruz. Gelen müşteriler bize soruyorlar, biz de 'Satmıyoruz' diyoruz. Onlar da ona göre saygı duyuyorlar. Bazıları seviniyor, bazıları da herhangi bir tepki vermeden başlarını öne eğerek gidiyorlar. Diğer telefoncu arkadaşların da öyle düşündüklerini tahmin ediyorum. İnşallah onlar da bir kampanya başlatırlar ve bu Amerika hegemonyasından kurtulmuş oluruz. Bir firmaya veya bir şeye bağımlı kalmayalım. Onların tekelini kıralım."

Murat Fidan'ın boykot kararını destekleyen müşterilerden Ahmet Çetinel, "Şu durumda Amerikan yaptırımları doğrultusunda devletimizin arkasındayız, hükümetimizin arkasındayız. İnşallah gereken yapılır. Hem Türkiye olarak bizim de yaptırımlar yapmamız gerekiyor bu konuda. Halkımızın bilinçli olması lazım. Artık Amerikan mallarını kullanmamamız gerektiğini düşünüyorum ben de. İnşallah bu durum düzelecektir, umut ediyorum. Amerikan telefonları almayacağım ve aileme de aldırmayacağım. Burada milletimizin de destek olması lazım hükümete" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Dükkandan görüntü

- Müşteriler

- Telefoncu Murat Fidan röp:

- Müşteri Ahmet Çetinel röp.

- Müşteriyle telefoncu arasında geçen diyalog

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera-Taha AYHAN MALATYA (DHA)

500 MB ============= 'Akkoyun' ile 'Karakoç' balayı için Van Gölü'ndeki 'Kuzu Adası'na bırakıldı Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Gölü'nde bulunan 'Kuzu Adası', ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkücü Aydın Aydın, hayvan haklarına dikkat çekmek için geçen 13 Temmuz'da Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Miran Yaylası'nda sembolik olarak düğününü yaptığı 'Akkoyun ile Karakoç'u, bu kez Van Gölü'ndeki 'Kuzu Adası'na tekneyle balayına götürdü. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Sıra dışı klip ve şarkılarıyla gündeme gelen ve 4 yıl önce çevre temizliğine dikkat çekmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak burada beslediği 'Pıt-Pet' şarkısını söyleyen, tasarladığı kıyafetiyle ilgi çeken türkücü Aydın Aydın, 13 Temmuz'da Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Miran Yaylası'nda hayvan haklarına dikkat çekmek için sembolik düğünlerini yaptığı 'Akkoyun ile Karakoç' adını verdiği iki küçükbaş hayvanı, Van Gölü'ndeki 'Kuzu Adası'na temsili balayına götürdü. 'AKKOYUN' İLE 'KARAKOÇ', KUZU ADASI'NDA BALAYINDA

İlginç etkinlik için Gevaş Belediyesi tarafından tekne kiralandı. Gevaş'ta kiralanan tekneye bindirilen 'Akkoyun ile Karakoç', balayı için Van Gölü'ndeki 'Kuzu Adası'na götürüldü. Aydın Aydın, teknede koyun ve koç için saz çalıp, türkü söyledi. Yarım saat süren tekne yolculuğunun ardından, adaya ulaşıldı. Koyun ve koç, tekneden Van Gölü'ne indirildi. Kırgız Soli Dat ve Aydın Aydın gölde sabun ve şampuan döküp, fırça ile hayvanları yıkadı. Daha sonra, getirilen özel havlularla yünleri kurutulan 'Akkoyun ile Karakoç'a hazırlanan pasta yedirildi. Bu sırada kaçan 'Akkoyun' yakalanıp, 'Karakoç'un yanına getirildi. Aydın Aydın, megafonla yaptığı anonsun ardından 'Akkoyun ile Karakoç'u, Kuzu Adası'na bıraktı.

'HAYVANLARI ÜZMEYELİM, ŞİDDET UYGULAMAYALIM'

Hayvanlara şiddet uygulanmaması çağrısı yapan türkücü Aydın Aydın, "Hayvan haklarına dikkat çekmek için onları evlendirmiştik ve o gün onlara bir söz vermiştim, 'Sizi balayına götüreceğim' diye. Yüce Rabbim, Kurban Bayramı arifesinde nasip etti. Bu adanın ismi de 'Kuzu Adası' ve artık 'Akkoyun' ile 'Karakoç'un balayına gidecek bir adası var. Balayı için bizlere her türlü desteği sunan Gevaş Belediye Başkanımız Sayın Sinan Hakan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Biz onları bu adada baş başa bırakacağız. Onlara da mutluluklar diliyoruz. Lütfen hayvanları incitmeyelim, onları üzmeyelim, şiddet uygulamayalım, onları korkutmayalım. Allah bu güzel hayvanlardan bizi hiçbir zaman uzaklaştırmasın" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Tekneye bindirilen Akkoyun ve Karakoç

-Teknenin yola çıkması

-Tekne'te Akkoyun ile Karakoç'un yanında oturup Türkü söyleyen Aydın Aydın

-Detaylar

-Aydın ile röportaj

-Tekneden genel görüntü

-Tekneden Van Gölü'ne atılan Karakoç ve Akkoyun

-Koyunların sabun ve şampuanla yıkanması

-Koyunların havlu ile yönünün kurutulması

-Detaylar

-Eline sazını alıp koyunlar için şarkı söyleyen Aydın Aydın

-Aydın ile röportaj

-Koyunları birbirleriyle oynaşması

-Koyunlara pasta yediren Aydın Aydın

-Adanın önünde elindeki megafonla konuşan Aydın Aydın

-Akkoyun ile Karakoç'u Adaya baş başa bırakan Aydın Aydın