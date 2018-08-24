DHA YURT BÜLTENİ-7

1)TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda, Avusturya'da bölücü terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu belirlenen örgüt üyesi havalimanında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MİT ile yapılan ortak çalışmayla, terör örgütü PKK/KCK adına Avusturya'da faaliyet gösterdiği ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen K.B.'nin (Kazım Bozkurt) Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunduğunu belirledi. Bugün saat 02.30 sıralarında havalimanında yapılan operasyonla, Avusturya'ya gitmeye hazırlanan K.B. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen K.B.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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2)LÜTFİ ELVAN: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜZERİNDEN KİMSE SİYASET YAPMAYA KALKMASIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde yapılan stada Atatürk'ün yerine kendi adının verileceğiyle ilgili, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetimizin kurucusudur." dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Ermenek Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ermenek 23'üncü Taşeli Kültür ve Sıla Festivali'ne katıldı. Burada konuşma yapan Elvan, ilçeye yapılan yeni stada, 'Atatürk' ismi verilmek istenirken, kendi adının verileceği yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Elvan, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Hele hele gecesini gündüzüne katan Sayın Ermenek Belediye Başkanımızı, Sayın Sözkesen'i, kimse yıpratmaya kalkmasın. Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetimizin kurucusudur. Büyük bir mücadele vermiştir. Açıkçası bu hadiseye çok üzüldüm. Bizim isimle, bu tür şeylerde gözümüz olmaz. Ama Ermenekli kardeşlerimiz böyle bir düşünce içine girmişler ve böyle bir öneri geliştirmiştirler. Bende bu haberi duyunca stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olarak verilmesini sayın belediye başkanımızdan rica ettim. Biz hizmet için buradayız. Sizlerin hizmetkarı olmak için buradayız. Bugüne kadar sizlerin hizmetkarı olduk ve hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.'