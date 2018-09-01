DHA YURT BÜLTENİ 7

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen ancak son bir kaç yıldan beri ertelenen ve resmi olmayan at yarışlarının ikincisi bugün düzenlendi. Her yıl düzenlenen yarışların resmi olarak desteklenmesi ve organize edilmesini isteyen yarışseverlerden Sadri Bingöl, "At yarışı ilçemize has olarak her yıl düzenleniyordu. Uzun yıllar yapılmayan yarışlar son iki yıldır yapılmaya başlandı. Bu yarışların resmi olarak devlet tarafından organize edilerek desteklenmesi gerekir. Yarışlara olan ilgili giderek azalıyor, aksi halde önümüzdeki yıllar bu yarışlar artık yapılamayabilir" dedi.

Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde düzenlenen geleneksel at yarışları, çevre ilçelerden gelen vatandaşların katılımıyla büyük ilgiyle izlendi. Yarışa katılacak atların geldiği köydeki vatandaşların bir araya gelerek ödülü belirlediği at yarışı geleniğinin devam etmesini isteyen yarışseverler, yarışların resmi olarak organize edilmesi ve desteklenmesini istedi. Biri 3 bin, diğeri 6 bin metre olmak üzere 2 ayrı kategoride koşulan yarışlarda birinci gelenlere tam altın verilirken, her iki kategoride toplam 7 at yarıştı.

Karlıova'da düzenlenen at yarışlarının resmi olarak desteklenmesini isteyen yarışseverlerden Sadri Bingöl, "Karlıova, geçmişten günümüze kadar at yarışlarına hep ev sahipliği yapmıştır. At yarışları Karlıova kültüründe ayrı bir yer almaktadır. İlçe merkezi dahil olmak üzere hemen hemen her köyden insanlar tarafından, özellikle atların bakımı yapılmakta ve çevre illere de bu atlar götürülmektedir. İlçemizde yaşayan insanlar için at yarışlarının ayrı bir yeri ve önemi var. Çünkü insanlar bu spora gönül vermişler. Halk için at yarışları, heyecan demek, birliktelik demek, güzellik demek. İlçemiz halkı da her yıl belirli aylarda rutin olarak at yarışları düzenlemekte. Bu yarışlara da farklı yerlerden, farklı yaşlardan atlar getirilmektedir. Fakat son zamanlarda at yarışlarının o eski önemini yitirdiğini görüyoruz. Bu da artık insanların at yarışlarına olan merakının mı, yoksa spora olan ilgilerinin bitmesinden mi kaynaklanıyor? Tam bilemiyoruz ama bu tür sporların mutlak suretle var olması lazım. İlçemizin bir kültürüdür, bunu tamamen yaşamak lazım. Aynı zamanda bunun resmi kanallardan da desteklenmesi lazım. Resmi at yarışlarına baktığımızda bin 200 metre, bin 500 metre, nihayetinde 2 bin metre, Cumhurbaşkanlığı koşusu yapılmakta. Oysaki Karlıova'daki yarış pistinde yerine göre aralıksız turlarla 12 kilometreye varan at yarışları düzenlenmekte. Atların koşu mesafesi tamamen katlanmış durumda. Bundan dolayı atların daha güçlü ve daha iyi koştuğunu görmekteyiz. Bu yüzden resmi kanallardan bunun desteklenmesini istiyoruz. Yine o günlerden bir tanesi, kazasız, belasız bir yarış olsun ilçemize hayırlı olsun" dedi.