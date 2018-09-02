DHA YURT BÜLTENİ-7

(ÖZEL)

1)'YEŞİL ALTIN'DA HASAT ZAMANI GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde, 'Yeşil Altın' olarak bilinen fıstığın hasadı başladı.

Fıstık hasadının başlamasıyla üretimin yapıldığı Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta binlerce işçi, gece-gündüz bahçelerdeki fıstığı dalından topluyor. Mahsulde 'Var yılı'nın yaşandığı kentlerden Gaziantep'te 84 bin 230 ton, bölgede ise toplamda toplam 210 bin ton rekolte bekleniyor. Fıstık bahçelerinde çalışanlar ağaçların alt kısmına branda açarak, dallara sopalarla vurarak dökülmesini sağlıyor. Daha sonra fıstıklar dallardan ve yapraklarından ayrıştırılarak, brandalardan kasalara boşaltılıyor.

Fıstık üreticisi Mehmet Pamuk, yeşil altında hasat sezonunun başladığını belirterek, "Fıstık toplama sezonu başladı. Baklavalık olan boz fıstık bundan 25 gün önce toplandı. Son günlerde ise ben fıstık dediğimiz fıstıklar Gaziantep ve bölge illerde toplanmaya başladı. Yaklaşık 10 gün daha toplama işlemi devam edecek. Daha sonra toplama işlemi biter ve ağaçların bakımı yapılmaya başlar. Fıstık Gaziantep'in gözbebeği, yeşil altınımız. Fıstığın değeri piyasa geneline baktığımız zaman çok ucuz. Fakat şartlar bu dönemde bu şekilde devam edeceğini gösteriyor" diye konuştu.

Bahçelerde fıstık toplama işi yapan ve hır yıl bu aylarda fıstık topladıklarını ifade eden tarım işçisi Mesut Seyvan, "Her yıl bu zamanlarda fıstık topluyoruz. Şalları ağacın altına açarak, dallara sopayla yumuşak şekilde vurarak topluyoruz. Şala dökülen fıstıkları sepetleyerek hazır hale getiriyoruz" dedi.

Görüntü

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- İşçilerin fıstık toplaması

- Toplanan fıstığın temizmenmesi

- Mehmet Pamuk ile Röp.

- Mesut Seyvan ile Röp.

- Meltem Seyvan ile Röp.

- Havadan çekilen görüntüler (Drone)

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

501 MB ================================================ 2)MAŞUKİYE'DE ATV VE ZİPLİNE TEPKİSİ KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinin turizm merkezi Maşukiye'de birçok firma tarafından kurulan eğlence oyuncakları ve ATV araçlarının denetimsizliği bölgedeki esnafları isyan ettirdi.

Sapanca Gölü'nün yakınında yemyeşil ormanların içerisindeki Maşukiye'de, son dönemde sık sık yaşanan ATV kazaları ve Cezayirli bir turistin dev salıncaktan düşerek yaşamını yitirmesi alınan önlemlerin yeterliliğini tartışır hale getirdi. Son yıllarda Arap turistlerin yoğun ilgi göstermesi ile birlikte bölgedeki ticaret anlayışı da değişirken, eğlence alanlarının ve ATV ile ormanların içinde yapılan geziler artarken, denetimin ve alınan önlemlerin yetersizliğinden şikayet edildi.

Bölgenin en eski esnaflarından olan bir otelin sahibi Orhan Bayramin, eğlence oyuncakları ve ATV'ler üzerinde herhangi bir denetim olmadığını söyleyerek isyan etti. Arap turistlerin yoğun ilgisi sebebiyle bölgedeki birçok işletmenin kendi alanları dışına çıkarak ATV parkurları oluşturduğunu ve satın aldıkları araçları turistlere kiraladıklarını söyleyen Bayramin, yoğunluğun artmasıyla birlikte kazaların da çoğaldığını belirtti.

"ZİPLİNE AYRI BİR BAŞ BELASI"

Maşukiye bölgesinde 24 yıl önce açtığı restoran ile esnaflığa başladığını söyleyen Orhan Bayramin, "Maşukiye 25 sene önceki Maşukiye değil. İnsanlar tabi ki buralara gelecekler, hücum edecekler ve nasiplerini alacaklar. Ama bunu yaparken insana saygı, doğaya saygı ve yasalara saygılı olmak gerekir. Bunları göz ardı edersek yaptığımız işin hiçbir değeri kalmaz. Buraya yönelik iyi projeler olursa gerçek manada bir turizm beldesi olabilir. Ancak yönelişte bazıları çabuk para kazanmak ve insana saygıdan öte paraya saygı duyan yapı buraya kümelenirse o zaman turizmi de arapsaçına çeviririz. Trafik kirliliği ve görüntü kirlilikleri ön plana çıkmaya başladı. Bunlar en çok ATV sporu ve zipline diye tabir edilen olayda göze çarpıyor. Zipline da ayrı bir baş belası oldu. Son yaşanan 2-3 olay bizi utandırmaya başladı. Bunlarla ilgili yöneticilerin acilen tedbir almaları gerekir. Bir defa insanı belli bir yüksekliğe hangi şartlarla taşıdığınızı bilmeden ve güvenliğinin ne olduğunu bilmeden bu zipline bindirip asıyorsunuz. Sonra salıyorsunuz aşağı gidip bir yerlere çarpıyor veya düşüyor. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunun bir güvenlik sistemi var. Bunun ikinci, hatta üçüncü güvenlik hatları olması lazım. 'İp koptu gitti' oluyor. Böyle bir şey yok" dedi.

"REHBERLİK YAPANLAR ÇOCUK YAŞTA"

Son dönemde yaşanan ATV kazaları hakkında konuşan Bayramin, şöyle konuştu:

"ATV'ler konusu zaten ayrı bir rezalet, ayrı bir görüntü kirliliği oluşturuyor. ATV kullananlar ya da rehberlik yapanların bir çocuğunun yaşı küçük. Birçoğunun belki de ehliyetleri hatta yetenekleri bile yok. Ayrıca buraya gelen Arap turistlerin de ehliyetleri yok. Vatandaşın memleketinde motosiklet ya da 4 tekerli araç kullanma yetkisi yok ama burada gayet rahat bir şekilde uyguluyor. Bunların kontrol edilebilir olması gerekir. Bu nedenle buralarda son zamanlarda çok sık ATV kazaları yaşanmaya başlandı. ATV'ler ana yolu keserek yaklaşık yarım saat boyunca yolu kapattıkları oluyor. Aşağıdan yukarı çıkmak isteyen vatandaşlar yukarıya sanki gümrük kapısından geçer gibi gidiyor. Ben güvenlik uzmanı değilim ama emniyet sisteminde doğru bir tanedir. Ben şunu biliyorum ki, o emniyet sistemi tam olarak şartnamesine uygun bir şekilde yapılsaydı ve şartnamesine uygun şekilde bağlansaydı, o vatandaş düşmezdi. Bu hafife alınmıştır. Çünkü uygulayıcılar da bu işi bilmiyorlar. Bilmemeleri gayet doğaldır. Buna bir yaptırım uygulamak gerektir"

Görüntü Dökümü

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-ATV'lerin bölgede gezmesinden görüntüler

-Bölge esnafı Orhan Bayramin ile röp.

-Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli ================================================ 3)TELEF OLAN KEDİNİN YAVRULARINA, ÖĞRETMEN SAHİP ÇIKTI ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde aracın çarpması sonucu telef olan kedinin bir haftalık yavrularına, öğretmen Ramazan Özen (41) ahip çıktı. Özen, "Gözleri açılmamış 2 minik yavru annesiz kaldı. Bu yavruları taze inek sütüyle beslemeye çalışıyoruz" dedi.

Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde bir hafta önce doğum yapan sokak kedisi 2 gün sonra bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Kedinin öldüğünü gören çocuklar, mahallede oturan Osman Nuri Çınar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan 3 çocuk babası Ramazan Özen'e haber verdi. Telef olan kedinin evlerinin yanındaki yuvasını kontrol eden Ramazan Özen, henüz gözü açılmamış 2 yavru buldu. Hayvanları korumaya alan Ramazan Özen, evine getirerek beslemeye başladı.

Ramazan Özen, "Kedimiz doğum yaptıktan 2 gün sonra yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu öldü. Daha gözleri açılmamış 2 minik yavru annesiz kaldı. Bu yavru kedilerimizi yaklaşık 5 gündür taze inek sütüyle beslemeye çalışıyoruz. Artık gözleri açılmaya başladı ve hayata daha sıkı tutunmaya başladılar. Minik kediler ailemizin bir parçası oldu. Özellikle çocuklar çok sevdi. Hayvan sevgisi dinimizin, kültürümüzün bir parçasıdır. Hayvanlar, insanların en iyi dostlarındandır. Hayvanlara iyi davranmalıyız, eziyet etmemeliyiz. Son zamanlarda çok sık karşılaştığımız hayvanlara eziyet olaylarını ve bunu yapanları şiddetle kınıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yavru kedilerden detay

- Çocuklar yavruları severken detay

- Öğretmen Ramazan Özen’in kedileri beslemesi

- Ramazan Özen röportaj

- Kedilerin beslenmesi

- Ramazan Özen röportaj 2

- Çocukların kedileri sevmesi

- Detaylar HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA) ================================================== 4)İKİ DAKİKADA 1 KİLO 750 GRAM BAL YEDİ ANTALYA'nın Finike ilçesinde düzenlenen 3'üncü Bal Festivali kapsamında yapılan bal yeme yarışmasında 2 dakikada 1 kilo 750 gram bal yiyen Ayhan Azak (50) birinci oldu.

Finike Belediyesi, Ernez Mahalle Muhtarlığı, Ernez Bal Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle 'Bal Gibi Festival' sloganıyla bal festivali düzenlendi. Mahalle meydanındaki tarihi çınarın altında yapılan festivale Ak Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Atay Uslu, Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu, Finike İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bölge sakinleri ve bal üreticileri katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Milletvekili İbrahim Aydın, son yıllarda bal ve çam ormanları konusunda önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Özellikle Veysel Eroğlu hocamız, bal ormanları konusunu çok önemsedi ve arıcıları destekledi. Ernez balı konusunda en iyi yapılan iş de markalaşmak ve festival yapmak olmuş" dedi.

Milletvekili Atay Uslu ise, "Türkiye bal konusunda son yıllarda büyük ivme kat etti. Bugün dünyada en çok bal üreten ikinci ülkeyiz. Çok iyi bir noktadayız. 100 bine yakın çiftçi, balcılıkla uğraşıyor Türkiye'de. 15-20 milyardan fazla arı var. Tabii bunun daha da gelişmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaymakam Arslanköylü, insanların birlik beraberliğine vesile olan festivallerin yöreye ait tarımsal ürünlerin tanıtımı noktasında önemli görev icra ettiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Karadeniz'in Anzer'i varsa, Akdeniz'in Ernez'i var" diyerek bu yola çıktıklarını anlatırken, "Ernez'de, 1200 rakımlarda üretilen özel bir çam balı. Uluslararası çam balı kongresinde birinci seçildi. En büyük özelliği, şeker oranının düşük olması. Böylesine özel bir ürünü herkesin bilmesini ve tatmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de, "Türkiye Arıcılar Birliği olarak 15 yıldır çam balı ile çalışılıyor. Çam balında dünyanın yüzde 92'sini Türkiye üretiyor. Dolayısıyla Türkiye'de üretilen çam ballarının 'Türk çam balı' diye Kodeks'e girmesi gerekiyor. Üniversitelerimiz tarafından 38 araştırmacıyla birlikte bunların altyapısı oluşturuldu. Çalışması yapıldı. Türk çam balının Kodeks'e konulması noktasında ciddi bir adım atmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Ernez Bal Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aliriza Başaran da, "2016 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından Ernez çam balını tescilledik. Bal yetiştirilen alanı bal ormanı ilan ettirdik. 75 yaşındaki çam ağaçlarını koruma altına aldırdık. Önümüzdeki süreçte apiterap üzerine çalışmalarımız var. İddialıyız" şeklinde konuştu.

2 DAKİKADA 1 KİLO 750 GRAM BAL

Konuşmaların ardından Likyalı Yörükler Patara Ekibi halk oyunları gösterisi yaptı ve en iyi bal üreticisini seçme ve bal yeme yarışması yapıldı. En iyi balı üreten Arif Uçtu birinci, Merve Uçtu ikinci, Alim Tozlu üçüncü seçildi. Bal yeme yarışmasında ise bir önceki yıl 3 dakika olan süre 2 dakikaya indirildi. 6 kişinin katıldığı yarışmada Ayhan Azak 2 dakikada 1 kilo 750 gram bal yiyerek birinci oldu. Yarışmada 2016 yılının birincisi Ali Atakan ikinci, Süleyman Kale üçüncü oldu.

Ayhan Azak, bal üreticisi olmadığını, ancak bal yemeyi çok sevdiğini, günlük hayatında da bal tükettiğini söyledi. Dereceye giren yarışmacılara, Arıcılar Birliği ve Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu tarafından çeşitli ödüller verildi.

Ayrıca festivale 15 bin TL bağış yapan Ömer Ulutaş ise 'Bal Ağası' seçildi. Finike'nin yanı sıra Antalya ve çevresinden katılan konuklara bal ikram edildi. Festivalde yaklaşık 500 kilonun üzerinde bal, tanıtım amaçlı kullanıldı. Yarışmalar sonunda festivale katkı sağlayanlara plaket takdim edildi. Festival Ümran Özdemir konseriyle sona erdi.

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- Açılış konuşmaları

- Yarışmalardan detaylar

- Dernek başkanı ve vatandaşlardan röportajlar Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) ======================================================= 5)TARSUS'TA NOTALAR BARIŞI VURGULADI MERSİN'de Tarsus Belediyesi'nce 1 Eylül Dünya Barış Günü münasebeti ile bu yıl 15'incisi düzenlenen Yenice Barış ve Kültür Festivali'nde sahne alan Türk Halk Müziği Sanatçısı Özlem Özdil, şarkılarını barış için seslendirdi.

Yenice mahallesi Cumhuriyet Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan festival, gün boyu çeşitli etkinliklerin adresi oldu. Belediye Düğün Salonu arkasında Grup Yenicem ve Yılmaz Taşoğlu'nun şarkıları ile eğlenen Tarsuslular'ın coşkusu, gecenin en özel konuğu olan Özlem Özdil'in sahneye çıkması ile tavan yaptı. En sevilen parçalarını alandakilerle birlikte seslendiren Özdil'in 'barış' temalı şarkıları da büyük beğeni topladı. Barış, huzur ve mutluluğun daim olduğu bir dünya dileyen Belediye Başkanı Şevket Can; barışın olduğu yerde sevgi, saygı ve kardeşliğin olacağını belirterek, "Şehrimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızı seviyoruz ve severek çalışmaya devam ediyoruz. Hizmet götürürken ayrım yapmadan, gündüz yorulmadan gece uyumadan var gücümüzle çalışıyoruz. Eski belediye binamızın restorasyon çalışmalarını bitirerek Jandarma Alay Komutanlığımıza tahsis ettik. 40 milyon TL'lik asfalt ihalesini de tamamladık. 1-2 ay içerisinde Yenice'deki tüm yollar asfaltlanacak" dedi.