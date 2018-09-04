DHA YURT BÜLTENİ 7

1)Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile yenilenen başkonsolosluk binasının açılış törenine katıldı GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ, HABER GEÇİLECEK ========================================================= 2)TSK'DAN MENBİÇ'TE 40'INCI DEVRİYE TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) ABD Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye'nin Menbiç kentinde, 40'ıncı devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

Menbiç Yol Haritası ve Menbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, 'Fırat Kalkanı' harekat alanı ile Menbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran'dan itibaren devriye faaliyetlerine başlandı. Genelkurmay Başkanlığı'nca Menbiç'teki 40'ıncı devriyenin yapıldığı duyuruldu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta 04 Eylül 2018 tarihinde 40'ıncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir" denildi. GAZİANTEP, (DHA) 3)ATATÜRK KÖŞKÜ'NDEKİ SIĞINAK, 'SARNIÇ' ÇIKTI

TRABZON'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini yazdığı tarihi 'Atatürk Köşkü' altında yer alan ve sığınak olduğu belirtilen alanın yağmur suyu depolanan sarnıç olduğu ortaya çıktı.

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan ve yerli-yabancı turistlerin ziyaret ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vaziyetini yazdığı Atatürk Köşkü, altında var olduğu iddia edilen gizli geçitle gündeme geldi. Sığınağın yıllardır bilinen ve köşkün altından geçen yağmur suyu kanalı olduğu belirtildi. Kanalın bir bölümü ise su biriktirilen ve 'sarnıç' adı verilen depo olarak kullanılıyor.

Atatürk Köşkü görevlisi Ali Mahir Pak, sığınak olarak duyurulan alanın yanlış değerlendirildiğini belirterek alanın yağmur sularının saçaklarda toplanıp biriktiği bir sarnıç olduğunu söyledi. Pak, "O dönemde susuzluk hat safhada olduğu için biraz geniş yapılmış. Bu tür büyük binalarda böyle bir yapılanma yapılırdı. Yağmur sularının biriktirilip kullanılması amacıyla yapılmış bir sarnıç. Burada biriken suda bahçelerde veya temizlik amacıyla kullanılırdı. Yağmur suları orada olmadığı zaman boş kaldığı için geniş bir alan oluşmuş. Orası da sığınak izlenimi verdiği için şey ortaya çıkarılmış. Oranın asıl amacı saçaklardaki borularda biriken yağmur suyunun toplanma merkezidir. Sarnıç yıllardan beri burada ve yeni keşfedilmedi" dedi.

ATATÜRK KÖŞKÜ

Trabzon'a hakim Soğuksu sırtlarında, çam ormanları içinde yer alan bina, Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak yaptırıldı. Avrupa ve Batı Rönesans mimarisinin etkilerini taşıyan binada büyük ve gösterişli Avrupa simgeleri kullanıldı. Köşkün dış cephesi taş işçiliğini gösterirken, iç cephesi Bağdadî tekniğinde. Köşkün içinde aynı akımın etkisi olarak dönemin fayanslarıyla döşendi. 15-17 Eylül 1924 tarihlerinde Trabzon'u ilk kez onurlandırdığında Trabzon Müzesi olarak düzenlenen konakta ağırlanan Atatürk, 5 Eylül günü Soğuksu semtine yaptığı gezintide köşkü görerek beğendiğini dile getirdi. Daha sonra gerekli çalışmalar sürdürülerek bina 1930 yılında Trabzon Özel İdaresince tescil edilerek İl Daimi Encümeninin 18.5.1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'e temlik edildi. 10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon'u onurlandırdığında ise iki gece bu köşkte kalan Atatürk, 11 Haziran 1937 gecesi bu köşkte bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış ve mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakan'a göndermiştir. Müzede, 19. yüzyılın sonu ile 20'inci yüzyıla ait, mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan Etnografik nitelikli 344 adet eser sergileniyor.

Görüntü Dökümü

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Köşk detayları

Giriş detayları

Sarnıç girişi detayı

Ali Mahir Pak'ın açıklaması

Haber: Selçuk BAŞAR Kamera: Aleyna BAYRAM TRABZON-DHA ==================================================== 4)HASTANENİN KULLANILMAYAN KATI, SEVGİLİLERİN BULUŞMA YERİ OLDU TÜRKİYE'nin ilk akıllı devlet hastanesi olan, 400 yataklı Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nin kullanılmayan 7'nci katı, sevgililerin buluşma noktası oldu. Antalya'da 2 yıldır hizmette olan Kepez Devlet Hastanesi'nin henüz açılmayan 7'nci katının boş olduğunu fark eden çift, farklı günlerde burada buluştu. Sevgililerin boş kattaki samimi anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çiftin kameraları görmelerine rağmen kattan ayrılmamaları dikkat çekti. Hastanenin başhekimi Ramazan Gürkan, güvenlik kamerasından gördükleri çifti yakaladıklarını söyledi. Görüntülerde suç unsuruna rastlamadıkları için ikiliyi bıraktıklarını kaydeden Gürkan, katı henüz kullanımda olmadığı için kapalı tuttuklarını söyledi. Bazı mikropların ürememesi için katın çeşmelerini açtıklarını da belirten Ramazan Gürkan, bu dönemde çiftin kata girmiş olabileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane dış plan görüntü

- Güvenlik kamerasından görüntüler

- Hastane dış plan detay HABER- KAMERA: Hasan DEMİRBAŞ- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ======================================================== 5)HDP İLK KEZ YEREL SEÇİMLERE GİRECEK HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, daha önce Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile yerel seçimlere girdiklerini, ilk kez HDP olarak yerel seçimlere gireceklerini belirterek, "Biz, HDP olarak Türkiye'nin her yerinde seçime gireceğiz. Bu, bileşenlerimizin siyasi perspektifini ortadan kaldıran bir şey değildir" dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda yerel seçimlere hazırlık toplantısı Eş Genel Başkan Sezai Temelli'nin başkanlığında düzenlendi. Çok sayıda HDP milletvekili ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda 2 gün süreyle, yerel seçimlerde yapılacak çalışmalar değerlendirilecek.

'BİZİM İTTİFAK ANLAYIŞIMIZ TABANLA OLAN DİYALOGTUR'

Toplantının açılış konuşmalarının ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlerde ittifak tartışmalarını yorumladı. Partiler arası ittifak görüşmelerini olmadığını aktaran Temelli, ittifakların tabanda yapılması gerektiğini söyledi. Erken seçim beklentilerinin olmadığını dile getiren Temelli, şunları söyledi: "24 Haziran seçimlerinden önce yeni koalisyon modellerinden biri de bu ittifak anlayışları olmaya başladı. Bunu Cumhur İttfakı'nda gördük. Hep koalisyonsuz iktidarlardan övünenler, artık bu ittifak modeliyle koalisyon yapıyorlar. O zaman da bizim dile getirdiğimiz, çok önemli bir nokta vardı. Vurguladığımız şey şuydu, bu türden ittifaklar aslında bir pazarlık aslında bir pazarlık anlayışıdır. Bu pazarlık anlayışlarıyla yol almak, bu türden ittifaklarla Türkiye siyasetinde sorunları aşmak, demokrasideki sorunları aşmak çok mümkün değil. İttifak tabanda olmalı. İttifak gençlerin, kadınların, emekçilerin, halkların yanyana gelmesiyle olabilir. Türkiye'deki demokrasi güçlerini yanyana getirebilecek hassasiyetleri dikkate alabilecek siyaseti dinlendirmek, siyaseti toplumlaştırmak gerek. Bizim ittifak anlayışımız tabanla olan diyalogtur. Bu diyaloga bağlı olarak da, tabanların, halkların, emekçilerin yanyana gelebileceği zeminleri yaratmıktır, bu platformları var etmektir. Yerel seçimlere giderken de önceliğimiz bu noktada olacaktır. Yerel seçimler, genel seçimlerden çok daha farklı bir dinamiğe sahip. Adayların belirlenmesinde, yerel politikaların belirlenmesinde, daha fazla yerel söz ve inisiyatif bırakılmalı. Taban demokrasisine uygun taban ittifakının yolunu açmaktır. Partiler arasındaki ittifak üzerinden daha seçimlere 7 ay gibi bir süre varken, bunu Ankara kulislerine bağlamak çok sağlıklı bir yöntem değildir. Biz bu 7 ayda yerel dinamiklerin taleplerini açığa çıkaracak politikalar izleyeceğiz. Kulislere sıkışmık bir ittifak anlayış yoktur. Bunu en iyi yapan Cumhur İttifak'ıdır. Yaptıkları şey, seçmen iradesine ipotek koymaktır, siyasi iradenin gaspıdır. 24 Haziran'da yaptıkları gibi seçmen iradesine saygı göstermen bir anlayıştır. Biz böyle bir anlayışın içinde olmak istemiyoruz.

HDP İLK KEZ YEREL SEÇİMLERE GİRİYOR

Önceki seçimlerde Demokratik Bölgeler Partisi ile girilen yerel seçimler bu kez HDP ile girme kararını aldıklarını anlatan Temelli, "HDP olarak Türkiye'nin her yerinde seçime gireceğiz. Bu, bileşenlerimizin siyasi perspektifini ortadan kaldıran bir şey değildir. Biz, çoklu hukuka dayanan bir siyasi parti olduğumuz için seçime girerken, seçim strateji olarak önümüzdeki yerel seçime HDP olarak girmeyi uygun gördük" Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlar

-Temelli'nin açıklamaları

-Genel ve detay görüntü Habe-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) ================================================= 6)ÇORUM'DA ŞEHİTLER MÜZESİNE ZİYARETÇİ AKINI ÇORUM Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitleri Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi' ziyaretçilerini ağırlıyor. 2 katlı müze, 3 milyon 444 bin liraya mal olurken, müzenin 1'inci katında sergi salonu, sinema salonu, kafeterya, ikinci katında ise idari odası, mescit ve misafir odaları yer alıyor. Müzede yurt genelinde o gece yaşananları anlatan fotoğraflar Türkiye'deki tüm şehitlerin isimleri, Çorumlu şehitler Abdullah Tayyip Olçok, Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Erol Olçok, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan ve Yakup Kozan'ın bal mumu heykelleri ve özel eşyaları, fotoğraflar sergileniyor. Ayrıca şehit astsubay Ömer Halisdemir için de özel bir bölüm bulunuyor.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, '15 Temmuz Şehitleri Müzesinin açıldığı ilk günden bugüne ziyaretçi akınına uğradığını belirterek günde ortalama bin kişinin üzerinde müzenin ziyaret edildiğini söyledi. Gül, "15 Temmuz Müzemiz, 15 Temmuz 2018 tarihinde açıldı. Yaklaşık günde bin'in üzerinde vatandaşımız Müzeyi ziyaret ediyor. Yani bugüne kadar 50 binden fazla hem Çorum'dan hem Çorum dışından ziyaretçi geldi." dedi. 'ALÇAK SALDIRI' Başkan Gül, Müzeyi ziyaret edenlere 15 Temmuzda yapılan alçak saldırının resimleri, o günkü çekilen insanların içini karartan görüntüleri, 15 Temmuzu unutmamak ve unutturmamak adına sergilediklerini belirterek "15 Temmuz Türk tarihinde sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değil, Türk tarihinde yaşanmış en büyük ihanet saldırısıdır. En büyük hainliktir. Yalnız bunun karşılığında şunu da görmemiz lazım. En büyük ihanetin karşısında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve Türk tarihinde en büyük cesaret ve şecaat da Türk milleti 15 Temmuzda göstermiştir. Bizde bu önemli günü hatırlatmak üzere 15 Temmuz Şehitler Müzemizi yaptık. Müzemizde Türkiye'deki tüm şehitlerimizin isimlerini sergiledik. Yine Çorumlu 15 Temmuz şehitlerimizin balmumu heykellerini yaptırdık ve burada sergiliyoruz. Şehitlerimizin yakınları yine müzemize gelip ziyaret etmektedirler. Buraya gelen şehitlerimizin yakınları sanki kendi babalarını, kardeşlerini ve arkadaşlarını görmüş gibi yakınıyorlar" diye konuştu.