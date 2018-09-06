DHA YURT BÜLTENİ 7

Diyarbakır'da çocuk gelin evlendirilmek üzereyken kurtarıldı DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonuna ihbar üzerine giden Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 21 yaşındaki A.Y., ile evlendirilmek üzere olan 14 yaşındaki gelin B.S.'yi salondan aldı, damat, ve gelinin anne ve babası gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda dün akşam saatlerinde 14 yaşında bir kız çocuğunun evlendirildiği ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düğün salonuna operasyon düzenledi. Kendisinden 7 yaş büyük, 21 yaşındaki A.Y ile evlendirilmek üzereyken kurtarılan B.S, çocuk şube müdürlüğün götürüldü. Damat A.Y. ile birlikte gelinin anne ve babası da gözaltına alınarak Asayiş Şube müdürlüğüne götürüldü. Çocuk gelin B.S.'nin avukat ve uzman pedagog eşliğinde ifadesi alınırken, çocuk gelin B.S'nin işlemlerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Düğün salonundan detaylar

-Muhabir anons

-Genel ve detay görüntüler -Düğünden görüntüler Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) 2 PARÇA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Rus kadın, işlettiği kafede intihar etti ANTALYA'da ekonomik ve ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği öne sürülen 2 çocuk annesi Rus Luıza K. (37), işlettiği kafede kendini astı.

Olay, saat 07.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Bileydiler Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Sabah işe gelen çalışanlar, işletme sahibi Rus uyruklu Luıza K.'yi arka bölümde tenteye bağlı ipte asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Rus kadının öldüğünü belirledi. Luıza K.'nin uzun süre alkol aldığı, kulağında kulaklıkla müzik dinlerken kendini astığı belirlendi.

Luıza K.'nin yaklaşık 3 ay önce işletmeyi devraldığı ve son ayın kirasını ödeyemediği öğrenildi. Ayrıldığı Türk ve Rus eşlerinden birer çocuğu olan kadının çevresine uzun süredir mutsuzluğundan şikâyet ettiği kaydedildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis araçlarının görüntüsü

- Kadının asılı şekilde olay yerinde görüntüsü

- Polislerin görüntüsü

- Cenazenin olay yerinden çıkartılması

- Tabutun cenaze aracına konması

- Cenaze aracının morga gidişi

- İntihar eden kadının vesikalık resmi 172 MB /// 01.33ö (HD)

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Tarım işçileri okuma yazmayı öğrendi Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) YOZGAT’ta, tarım işçileri düzenlenen kurslarda, okuma- yazma öğrendi. Tarlalarda çalışan annelerin çocukları ise oluşturulan çadır sınıflarda 3 ay devam eden, fen bilgisi, resim ve elişi eğitimlerine katıldı.

Yozgat'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından ‘Göçmen Kuşları Projesi’ uygulandı. Proje kapsamında, tarım işçilerinin çocuklarına, bilim ve sanat yuvaları adı altında oluşturulan çadır sınıflarda eğitim verildi. Sosyal Hizmet Merkezi tarafından 3 ay önce başlatılan uygulama ile tarım işçisi anne ve babalar, çalışmak için tarlaya giderken, çocuklar ise fen bilgisi, resim ve elişi eğitimlerine katıldı. Kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursunda ise sabah çalışmaya giden 5 kadın, akşam da okuma yazma kursuna katılarak, okuma yazma öğrendi. Düzenlenen kursların tamamlanmasının ardından, katılımcı anne ve çocuklarına kurs bitirme sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Tarım işçilerinin barındığı Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde bulunan konaklama alanında, üç aylık çalışmanın ardından ‘Göçmen Kuşları Projesi’ düzenlenen eğlence ve açık hava köy sineması gösterimi ile tamamlandı. Tarım işçileri Ayla filmini izleme imkanı buldu.

Projenin kapanış programına Yerköy Kaymakmı Tuncay Dursun, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, il müdürlüğü görevlileri tarım işçileri ve çocukları katıldı. Tarım işçilerinin çocuklarına yönelik hazırlanan ‘Göçmen Kuşları Projesi’ hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Hazırlanan projenin uygulanmasıyla birlikte tarım işçilerimizin çocukları, sıcak altında çadırlarında vakit geçirmek yerine verilen kurslara katılarak eğitimlerine devam etmiş oldular. Eğlenceli bir 3 ay geçirerek, resim ve elişleri yaptılar. Okuma yazma bilmeyen 5 kadın tarım işçimiz de düzenlenen kursumuza katılarak okuma yazma öğrendiö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alandan görüntü

-Çocuklardan görüntü

-Çadır sınıflardan görüntü

-Resim ve elişi sergisi

-Detay

-Sertifika verilmesi

-Okuma yazma öğrenen kadının konuşması

-Eğlence

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli’nin konuşması

-Acıkhava sineması (Ayla filmi) BOYUT: 636.26 GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Esad rejiminden İdlib kırsalına topçu ateşi Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) - TÜM dünyanın gözünü çevirdiği Suriye'nin İdlib kenti kırsalı, Esad rejimi tarafından topçu ateşiyle vuruluyor. Hedef alınan bölgelerde yaşayanlar bulundukları yerleri terk ederek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gözlem noktaları çevresine sığınırken, bazı bölgelerde muhalifler ise rejim güçlerine top atışlarıyla karşılık veriyor. Hatay'ın karşısında bulunan ve rejimin ele geçirdiği yerlerde yaşayan muhalif ve sivillerin de yerleşmesiyle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib, Esad yönetiminin yeni hedefi oldu. Esad rejimi, muhaliflerin son kalesi olarak bilinen Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) denetimindeki İdlib'de kontrolü sağlamak için operasyon başlatacağını duyurmasının ardından kentte yaşayan milyonlarca insanı katliam korkusu sardı. Son günlerde Rus savaş uçaklarının çoğunluğu Csir Eş-Şuğur ilçesi olmak üzere çeşitli hedeflere düzenlediği hava bombardımanının ardından rejim güçleri de havadan ve karadan saldırılara başladı.

Bu sabah saatlerinden itibaren de İdlib çevresindeki çeşitli noktalarında konuşlu Esad rejimi askerleri, muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri tanklarla ateş altına aldı. Rejim güçleri İdlib kırsalındaki Temanie, Huveyn, Altah, Cercenaz, Maarşimerin, Biresa ve Al Riffe köyleri ile Hama kırsalında bulunan Hırbet Nakus köyünü topçu atışlarıyla vurmaya başladı. Yoğun top atışlarının ardından İdlib kırsalındaki köylerde yaşayan binlerce sivil ise saldırılardan korunmak için bulundukları bölgeleri terk etti ve daha güvenli gördükleri için Astana mutabakatı çerçevesinde garantör ülke olarak İdlib'de 12 gözlem noktası kuran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Surman bölgesindeki üs noktası yakınlarına yerleşti. MUHALİFLER KARŞILIK VERİYOR Öte yandan muhalif grupların bir araya gelişiyle oluşturulan Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi de saldırılara karşılık vermeye başladı. Topçu atışlarıyla hedef alınan köylerde bulunan Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi mensubu askerler, tank ve ağır silahlar ile rejim güçlerini ateş altına aldı.