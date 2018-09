DHA YURT BÜLTENİ 7

Her yıl milyonlarca yabancı turistin tatil için geldiği Antalya, çok sayıda yerleşik yabancının da ikinci vatanı oldu. Türklerle evlenenler başta olmak üzere, yaşamlarını Antalya'da sürdürmek isteyenler ve mülk edinen yabancıların sayısı her geçen gün artıyor. Antalya merkezin yanı sıra, yabancıların en fazla yerleşik yaşadığı ilçelerin başında Alanya ve Kemer geliyor.

Hava Şehitleri Parkı'nın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bizi var eden ve bugüne kadar binlerce yıldır ülkenin bağımsız yaşamasını sağlayan, ülkesi için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan bu milletin evlatlarına hepimiz millet ve şükran duygularımızı her alanda belirtmek zorundayız. Her ülkenin ordusu vardır. Her ülkenin ordusu kıymetlidir. Ama Türk ordusu hiçbir milletle kıyaslanmayacak kadar halkımızın gönlünde, beyninde farklı bir yer tutmakta. Bu tarihten beri böyledir ve tarih boyunca da böyle kalacaktır" dedi.

"Ulu Önder'imiz Atatürk bütün cephelerde savaşmış. İnsanları ve halkları tanımış, denemiş, sınamış ve Cumhuriyeti ilan ettikten sonra bir dış politika belirlemiştir. Sloganı, simgesi 'Yurtta barış, dünyada barıştır'. Bunun bana göre açılımı şudur; Ben Kurtuluş Savaşı'nı verdim. Ülkeyi kurdum ne bundan sonra kimsenin işinde, gücünde toprağında gözüm var. Ne de kimseyi ülkemin topraklarına işime gücüme karıştırırım. Böyle geldik böyle de devam edeceğiz. Bizim bu coğrafyada güçlü orduya ihtiyacımız var. Bunun altını önemle çizmek istiyorum. Şehitlerimize vefa borcumuzu şehit oldukları ilçede park ve anıtla bir nebze de olsa ödemek istedik. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak minnet ve şükran duyuyoruz her zaman şehit ailelerimizin emrinizdeyiz."

Anılarını anlatması

Mıchel Jackson dansı yapması

Göbek atması

Seyirciden detay

Bakan Kurum: Yeni yönetmelikle, binalarda her daireye bir otopark yapılacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, otopark yönetmeliğinin 15 Eylül'de yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, "Bundan sonra her daireye bir otopark yapacağız. Otoparkları sokak üzerinde değil, binaların altında her daireye bir otopark düşecek şekilde yapacağız. Bu yönetmelik park ve meydanların altına da otopark yapabilme imkanı getiriyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yararlılara ise acil şifalar diledi. Kurum, konuşmasında otopark yönetmeliği ve deniz kirliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Otopark yönetmeliği yayınladıklarını, bu yönetmeliğin 15 Eylül'de yürürlüğe gireceğini hatırlatan Bakan Kurum, "Artık bundan sonra yapacağımız tüm işlerde, her daireye bir otopark yapacağız. Dolayısıyla şehrin merkezinde sokakları biraz daha rahatlatacağız. Otoparkları, sokak üzerinde değil, binaların altında ve her daireye bir otopark düşecek şekilde yapacağız. Yine önemli bir karar; ticari aks olan yerlerde konut alanı dahi olsa bu alanlarda hiçbir plan değişikliği yapılmaksızın hak sahibi isterse katlı bir otopark yapabiliyor. Dolayısıyla bu alanlarda da yine otopark ihtiyacının çözümünü plan değişikliği yapılmaksızın çözebileceğiz" dedi.

Tüm kamu alanlarında ilgili idarenin onayıyla otopark yapabileceklerini kaydeden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Tüm ülke için mekansal stratejik plan hazırlıyoruz. Şehirlerin imar planlarını yeniden gözden geçiriyoruz. Bu planlara ilişkin bundan sonra yapılacak düzenlemelerde ‘park et devam et’ sistemini getiriyoruz. İmar planlarında toplu ulaşım noktalarında büyük otopark alanları bırakılma zorunluluğu getiriyoruz. Bu sayede insanlar toplu ulaşıma arabalarıyla gelecekler, arabalarını park edecekler ve buradan toplu ulaşım ile şehir merkezine gidebilecekler. Şehir merkezine araba ile gelme ya da toplu ulaşıma gittiğinde arabayı nereye koyacağım kaygısını yaşamayacak. Yönetmelikle park ve meydanların altına da otopark yapabilme imkanı getiriliyor. Bu da çok önemli; Bursa gibi büyük şehirlerimizde şehir merkezlerindeki problemi tamamıyla aşabilecek bir düzenleme."

Otoparkların içeriğine ilişkin bilgiler de veren Bakan Kurum, "Otoparkların yüzde 1’ini bisiklet alanı, yüzde 5’ini engelli park yeri, yüzde 2’sini de elektrikli araç için ayırmak zorunluluğu geliyor. Bu yönetmelik inşallah 15 Eylül’de yürürlüğe girecek. Yeni yönetmelik, bu tarihten önce ruhsat başvurusu yapmış, ruhsat işlemi devam eden, imar durum belgesi almış başvuru sahiplerini ilgilendirmiyor. Onlar isterlerse yine eski yönetmelikten faydalanabiliyor, ancak bu tarihten sonraki başvurular için bu yönetmelik geçerli" ifadelerini kullandı.

FOÇA'DAKİ DENİZ KİRLİLİĞİ

31 Ağustos'ta İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan deniz kirliliğiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Kurum, "İzmir Foça’da bir deniz kirliliği gerçekleşti 31 Ağustos 2018 tarihinde. Bakanlığımız 100 kişilik bir ekip ile olaya müdahale etti ve 3 Eylül’de deniz kirliliği ile ilgili problem kontrol altına alındı. Kirlilik yüzde 80-90 seviyesinde temizlendi. Şu anda da ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor, bir hafta 10 gün içinde de ince temizlik bitirilip deniz kullanılabilir hale gelecek" dedi. Kirliliğe yol açan geminin tespit edildiğini de belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu kirliliğe sebep olan gemi araştırılıyordu. 23 gemiden numune aldık. 23 gemi ile ilgili tespitleri TUBİTAK’a gönderdik ve laboratuarda gemiden alınan tespitlerle sahadaki tespitlerin bir gemide uyuşması söz konusu. Bu gemi 29 Ağustos tarihinde Türkiye’ karasularına giren Palau bayraklı 'Harier' isimli bir gemi. 38 bin 282 grostonluk bu gemi, söküm işlemi için ülkemize gelmiş, ancak fuel oil yakıtını denize bırakmış. Buna ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu ile söz konusu gemiye 1 milyon 650 bin lira, söz konusu yine sahada bu kirliliği temizlemek için harcadığımız yaklaşık 10-15 milyon lira tutarındaki bedel de gemi sahibinden tahsil ediliyor. Ayrıca ilgililer hakkında da savcılığımız gerekli soruşturmayı yürütüyor. Bu tabii yoğun bir çalışma sonunda tespit edildi. Bu çalışmada Ulaştırma Bakanlığımız Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Bakanlık yetkililerimiz yoğun bir çalışma sergilediler. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Denizlerimizi 'mavi bayraklı' plajlarımızı artırma konusunda gayretimiz söz konusu. Seviye olarak dünyada 3'üncüyüz. İnşallah seviyeyi daha da yukarı artıracağız, dolayısıyla kirliliğe sebep olacak hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz."

Bursa'nın problemlerini yerinde tespit ederek, çözümü getirmeye çalışacaklarını kaydeden Bakan Kurum, "Mevcutta kentsel dönüşüm ile ilgili problemlerimiz var. Bunlarla ilgili olarak, kentsel dönüşümün hızlandırılması noktasında kararlar alacağız. Büyükşehir Belediyemizin mevcutta yapmış olduğu işlerde, bu işlere hızlanma noktasında ilave millet parkı, millet kıraathanesi yapma noktasında yine tespit ve kararlarımız olacak. Mevcutta devam eden bir sanayi inşaatımız var, bu sanayi inşaatıyla ilgili yine toplantı yapacağız, kararlar alacağız. Kentsel dönüşümde sahada birkaç alanda problemimiz var, Nilüfer’de ve Yıldırım’da. Bunların da çözüm kararlarını yine burada belediye başkanlarımız ile birlikte alıp inşallah yolumuza hızlı bir şekilde yürüyor olacağız. Bursa ilimiz, baktığınızda Türkiye tekstilinin yüzde 22’sini, otomotiv üretiminin yüzde 34’ünü, gıda tarım hayvancılık işinin yüzde 8’ini, ihracatın da yaklaşık yüzde 7’sini, ki bu 10 milyar dolar seviyesinde, gerçekleştiriyor. Bu manada Bursa hem bulunduğu konum itibariyle, hem de sanayiye yaptığı katkıyla bizim için önem arz ediyor. O yüzden biz de ilk ziyaretlerimizden birini Bursa’ya gerçekleştirmiş olduk. İnşallah bugün kararlarımızı alıp hızlı bir şekilde sahada uygulamalarına geçeceğiz" dedi.

