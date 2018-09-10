DHA YURT BÜLTENİ 7

İdlib'de okula havan isabet etti Suriye'nin İdlib kentine yönelik rejim güçleri ile Rusya'nın hava saldırıları sürerken, atılan bir havan mermisi, okula isabet etti. İdlib'in güney kırsalında bulunan Latamina, Kefer Zite, Lahaye, Zeke, Hasraye, Sayyet, Um Zeytune ve Hubit köylerine sabah saatlerinden itibaren Esad rejimi ile Rusya tarafından çok sayıda hava saldırısı düzenlendi. Yerel kaynaklar, saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığını belirtti. OKULA HAVAN İSABET ETTİ

İdlib'in Cercenaz Beldesi'ne ise çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Atılan havan mermilerinden biri beldedeki okula isabet etti. Havan mermisinin, okulun bahçesine düşüp patlaması sonucu 1 öğrenci yaralandı. Yine Cercenaz'a isabet eden havan ve roketlerle 5 kişi yaralandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Havan isabet eden okul

- Okulun bahçesindeki izler

- Bombalanan bölgeler

- Roket parçaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: SURİYE-DHA) ============================= Şehit oğlunun tabutuna sarılıp ağladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin'in (25) cenazesi, memleketi Adana'da ilk olarak helallik alınması için baba ocağına götürüldü. Şehidin babası Salih İnaltekin, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Merkez Seyhan ilçesindeki baba evine götürülen şehidin cenazesini, dün oğlunun şehit olduğu haberini aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan babası Salih İnaltekin, annesi annesi Bahar İlhantekin, yakınları ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Bekar olan şehidin tabutuna sarılan babası Salih İnaltekin, gözyaşı döktü. Annesi Bahar İnaltekin ise yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Şehidin cenazesi daha sonra uğurlama töreninin yapılacağı Sabancı Merkez Camii'ne götürüldü. Görüntü Dökümü

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- Şehit evinin önündeki polislerden genel ve detay

- Şehit yakınlarının askerlerle otururken görüntüsü

- Şehit annesinin detay görüntüsü

- Şehit babasının detay görüntüsü

- Anne ve babadan görüntü

- Türk bayrağı asılı sokaktan görüntü

- Cenaze çadırının görüntüsü

- Cenazenin getirilmesi

- Helallik alınması

- Şehit yakınlarının feryadı

- Şehit babasının tabut önünde ağlaması

- Komutanın babaya sarılması

- Bir yakınının tabutu öpmesi

- Cenaze aracının gidişi

- Kalabalıktan genel görüntüler

Haber:Can ÇELİK-Malik GÖDELİNER-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

SÜRE:03'33" BOYUT: 394 MB ====================================== Kızılırmak'ta boğulan Sözleşmeli Er'in cenazesi Yozgat'a gönderildi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak boğulan Sözleşmeli Er Turgay Şahin'in (24) cenazesi memleketi Yozgat'a gönderildi. Olay, dün akşam saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyünde meydana geldi. Hakkari Dağlıca'da görev yapan Sözleşmeli Er Turgay Şahin, yıllık iznini geçirdiği memleketi Yozgat'tan, arkadaşları ile balık tutmak için Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyüne geldi. Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan Şahin, aniden akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Şahin'in cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra ise otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Turgay Şahin'in cenazesi burada yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Yozgat'ın Akdağmağdeni ilçesi Arpalık köyüne gönderildi.

'BİRDEN BİRE SUYA DALIP ÇIKTI' Sözleşmeli er Turgay Şahin'in arkadaşı Sadettin Bolat olay anını şöyle anlattı: "Dün saat 12.30 sıralarında Turgay beni aradı ve 'balığa gidelim' dedi. Bende 'yağmur yağıyor, gitmeyelim' dedim. Çok ısrar edince gittik. Önce derin olmayan yerlerden balık tutmaya çalıştık ama tutamadık. Daha sonra Turgay'ın ağabeyi köprüden karşıya geçti. Orada olta atıyordu. 5-6 tane balık tuttu. Turgay da 'burada balık yok, ben de karşıya geçeceğim' dedi. Biz ona 'geçme, gitme' dedik. Suya girdi 5-6 adım attı. Ayağı mı kaydı ne yaptıysa birden bire suya iki üç kez dalıp çıktı. Daha sonra biz suyun içine girmeye çalıştık. Bir süre sonra son kez suda göründü. Daha sonra çıktığında eli yüzü mosmordu. AFAD ekipleri geldi. Suya girdiği yer derindi. Dalgıçların söylemesine göre su 2,5 metreymiş. Ekipler Turgay'ı boğulduğu yerin 100 metre aşağısında buldular " dedi. Görüntü Dökümü -Turgay Şahin'in fotoğraflı -Cenazenin morgtan çıkarılışı -Genel Detay Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

(422 MB HD Görüntü) ====================================== Takla atan cip, dere yatağına uçtu; üniversiteli Şeyma öldü, 4 yaralı Zonguldak'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, taklalar atarak, ağaca çarpıp, dere yatağına uçtu. Kazada üniversite öğrencisi Şeyma Bekar (22) hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde, Zonguldak- Ankara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Zonguldak'tan Bartın yönüne giden Aydoğan B. (31) yönetimindeki plakası belirlenemeyen cip, Karaman beldesi yakınlarında kontrolden çıkıp, karşı şeride geçti. Taklalar atan araç, ağaca çarptıktan sonra yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Kazada yaklaşık 50 metre sürüklenen cipteki Şeyma Bekar (22), Havva (30) ve Aydoğan B. (31) çifti ile çocukları Minanur (4) ve Nisanur B. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Aracın sol arka koltuğunda oturan ve ağır yaralanan Şeyma Bekar, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası polis ve jandarma tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

YAKINLARIYLA EĞLENMEYE GİDİYORMUŞ Kazada hayatını kaybeden Şeyma Bekar’ın, Pamukkale Üniversitesi'nin Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü'nde okuduğu, yaz tatili için kente geldiği belirtildi. Bekar’ın, yakınlarıyla tatilinin son günlerinde eğlenmek için Bartın'a gitmek üzere Zonguldak'tan hareket ettiği öğrenildi. Şeyma Bekar'ın cenazesinin, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde toprağa verileceği belirtildi. Görüntü Dökümü:

---------------------------- Kaza yerinden detaylar Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından detaylar Kazada hayatını kaybeden Şeyma Bekar’ın sosyal medyada paylaştığı videolar Şeyma Bekar’ın fotoğrafları Süre: (4:16) Boyut: (478 MB) Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK(DHA) ====================================== Kuyumcuya gelen bir kişi, 10 bin liralık kolyeyi alıp kaçtı Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde bulunan Cuma Bürkün'e ait kuyumcu dükkanına gelen 2 kişiden biri, kız kardeşine kişniş kolye alacağını belirterek, kuyumcunun getirdiği 3 parçadan oluşan 10 bin lira değerindeki kolyeyi alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun caddesi üzerinde bulunan Cuma Bürkün'e ait Altıntaş Gold Kuyumcusu'na gelen 2 kişiden biri, evlenecek olan kız kardeşine düğün hediyesi olarak altın kişnik kolyesi almak istediğini söyledi. Dışarıya çıkıp, kuyumcu Bürkün'e reyonundaki kolyeleri gösteren hırsız, daha sonra içeri gelerek kuyumcunun reyondan çıkardığı kolyelere bakmak isterken, yanındaki kişi de kuyumcu Bürkün ile sohbet ederek onu meşgul etmeye çalıştı. Kuyumcu Bürkün, kolyeleri verdiği ve kapıya yakın olan kişi, kolyeleri eline alıp yürüyerek kapıdan çıktıktan sonra koşmaya başladı. Önce kısa süreli şok geçiren kuyumcu, içeride kalan kişiyi yakalamaya çalıştı ancak bu kişi de kuyumcunun elinden kurtulduktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Halk arasında kişnik kolye olarak bilinen altın kolyenin, 14 ve 22 ayar olan çeşitleri, bin 800 ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlara satılıyor. Altıntaş Gold Kuyumcu'dan çalışanan ve 3 parçadan oluşan kişniş kolyenin 10 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.