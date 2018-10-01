DHA YURT BÜLTENİ 7

Osmaniye'de dehşete düşüren kaza anı kamerada OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli -Sumbas Karayolunda meydana geldi. İddiaya göre 26 yaşındaki Ahmet Küçükpala yönetimindeki 80 AAK 716 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Haluk Yakıcı idaresindeki 41 TY 914 plakalı otomobille çarpıştı. Yakıcı'nın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle, seyir halindeki Ahmet Topalhan'ın kullandığı 80 LB 992 plakalı otomobil ile yol kenarında yaya olarak duran Özel Biltepe Okulu Müdürü Duran İsaoğlu ve park halindeki 20 H 8646 plakalı otomobile çarparak durdu. Sürücüler Küçükpala ve Yakıcı ile 2 otomobil arasında sıkışan Müdür İsaoğlu ve araçlardaki Emrah Cengizer ile Beyza Yakıcı yaralandı. Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Duran İsaoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntü Dökümü

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- Yaralanan okul müdürünün araç şoförü ile konuşması

- Kaza anının görüntüsü

- Okuldaki güvenlik ve öğrencilerin koşması

- Kalabalıktan görüntü

Süre: 01'03" Boyut: 4.70 mb

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye), (DHA) ====================================== Çocukları denizde boğulan baba morg önünde yıkıldı ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün denizde boğulan Halil (16) ve Burhan İmen (15) kardeşlerin babası Mehmet İmen, çocuklarının cenazesini almak için geldiği morg önünde büyük acı yaşadı. Halil ve Burhan İmen kardeşlerin cenazelerinin Batman'da toprağa verileceği belirtildi.

Alanya'nın Payallar Mahallesi sahilinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre yüzme bilmeyen Halil İmen ve kardeşi Burhan İmen, denize girdi. İki kardeş bir süre sığ bölümde durduktan sonra derine doğru ilerledi. Bu sırada kardeşlerden biri suda çırpınırken, diğeri de onu kurtarmak için yanına gitti. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan iki kardeş gözden kayboldu. Gençlerin durumunu gören sahildekiler denize atlayarak önce Halil İmen'i sudan çıkardı. Burhan İmen'e ise ulaşılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil İmen'i ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen Halil İmen, kurtarılamadı. Kaybolan Burhan İmen'in bulunması için ise olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı aramada Burhan İmen'in de cansız bedenine ulaşıldı. İki kardeşin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BABA YIKILDI

Denizli'de bir paketleme fabrikasında işçi olarak çalışan baba Mehmet İmen ise yakınlarıyla birlikte çocuklarının cenazesini almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Güçlükle ayakta durabilen Mehmet İmen'i yakınları teskin etmeye çalıştı. Halil ve Burhan İmen kardeşlerin cenazelerinin Batman'da toprağa verileceği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-B blok dış plan görüntüsü

-Babanın feryadı

-Anbulansdan görüntü

-Baba ve ailesinden görüntü 230MB//1.54SN

Haber:Bülent TATOĞULLARI- KAMERA:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ====================================== Muğla'dan Şırnak'a gönül bağı sosyal medya mesajıyla kuruldu MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki bir kreşin sosyal medya hesabına Şırnak'un Uludere ilçesindeki bir kreşin öğretmeninden gelen mesajla kurulan gönül bağı, giyecek, oyuncak ve kırtasiye yardımıyla güçlendi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu Köyü'ndeki bir kreşin öğretmeni, sosyal medya hesabı üzerinden Muğla'nın Yatağan ilçesindeki özel bir kreşle iletişime geçti. Okulundaki öğrencilerin yardıma muhtaç olduğunu ve eğitim-öğretim yılının başlamasına rağmen bir çok öğrencinin ihtiyaçlarını gideremediğini söyledi. Bunun üzerine özel kreşin kurucusu Ferda Balcı Kavak, konuyu kreşteki öğretmenlere ve velilere açtı. Öğretmen ve velilerin desteğiyle sosyal sorumluluk projesine dönen çalışma neticesinde toplanan giyecek, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri minik öğrencilerin yardımıyla paketlenerek 1700 kilometre mesafedeki Ortasu Köyü'ne gönderildi. Kreşin kurucusu Kavak, yaptığı açıklamada, okullarının sosyal medya hesaplarına gelen bir mesajla böyle anlamlı bir projeye imza attıklarını belirtip, "Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu Köyü'ndeki bir kreşin öğretmeni, okulun ihtiyaçlarını gidermek için bizden destek istedi. Ben de bu konuyu velilerle paylaştım ve mümkün olduğu kadar sınırlı bir şekilde bu projenin devamlılığını sağladık. Umarım bir sonraki projelerde daha başarılı ve büyük kapsamlı izler bırakabiliriz. Çocuklarımızın velilerle birlikte hazırlamış olduğu paketleri postaya veriyoruz. Umarım amacına uygun bir kampanyası ve sosyal sorumluluk projesi olur. Elimizden geleni yapmaya çalıştık" diye konuştu.

Velilerden Gamze Karabulut ise, "Böyle bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Devamının her zaman olmasını diliyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yaparız. Amacımız çocuklar gülsün, hep gülsün. Yardımlarımızın iyi yerlere ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kreş öğrencilerinin yardımıyla yardımların paketlenmesi.

-Paketlerin postaneye taşınması.

-Özel kreşin kurucusu Ferda Balcı Kavak ile röp.

-Velilerden Gamze Karabulut ile röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (MUĞLA), (DHA) ====================================== Kaynarca'da selde 147 bina zarar gördü SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde yaşanan sel felaketinde 104 iş yeri, 38 konut, 5 kamu binası sel sularıyla dolarken, 56 aracın da sürüklenerek zarar gördüğü tespit edildi. İlçede zemin katlarını su basan bir lise ile anaokulunda eğitime ara verildi.

Kaynarca'da dün şiddetli sağanak yağış sonrası Seyran Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen sel felaketi sonrası zararın boyutu ortaya çıkmaya başladı. 1 saatlik yağışta metrekareye 115 kilogram yağışın düştüğü belirtilen ilçede sel sonrası başlatılan çalışmalar dün gece saatlerine kadar sürdü. Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile gönüllü arama kurtarma ekipleri felaket sonrası bölgeye gitti. Taşkının yaşandığı Seyran Deresi'ne inen arama kurtarma ekipleri, sel suları arasında mahsur kalan kimsenin olmadığını belirledi. AFAD'ın 16 personel, 6 araç, 2 bot ile, Sakarya İtfaiyesi'nin 23 personel, 8 araç, 1 bot ile, SASKİ'nin 5 iş makinesi, 5 kamyon, 8 vidanjör ve 40 personel ile müdahale ettiği bölgede yaralar büyük ölçüde sarıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise bölgede hasar tespiti için 4 teknik personel görevlendirdi. İlçe genelinde yapılan incelemelerde 104 iş yeri, 38 konut, 5 kamu binası ve 56 aracın sel ve su taşkınından zarar gördüğünü tespit edildi. İlçe genelinde onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

2 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SASKİ ekipleri vidanjörlerle sular altında kalan ev ve iş yeri ve okul binalarında biriken suyu tahliye çalışması yürütüyor.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ilçedeki taşan derenin yakınında bulunan suların bastığı Kaynarca Anadolu Lisesi'nde 3 gün ve Kaynarca Anaokulu'nda ise 5 gün süreyle okulları tatil etti. Zemin katları sel sularıyla dolan okul binalarında yapılacak temizlik çalışması sonrası eğitime devam edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Okullarda inceleme

-Temizlik çalışması

-Detaylar Haber-Kamera: Aziz GÜVENER-Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), (DHA) ======================================================== Savaşlar kaderleri oldu LİBYA'daki iç karışıklıktan kaçtıkları Suriye'de kendilerini iç savaşın ortasında bulan Issa Abdullah Al Ahmed (42) ve Hitem Esed (38) çifti, 9 çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye sığındı. Trabzon'a yerleşen aile yaşam mücadelesi veriyor. Terzilik yapan Issa Abdullah Al Ahmed, "Türkiye bize kapılarını açtı, Allah razı olsun. Türkiye'ye sığınmasaydık bugün hayatta olmayabilirdik" dedi.

Libya'lı Issa Abdullah Al Ahmed (42) ve Hitem Esed (38) çifti ülkelerinde başlayan iç savaş nedeniyle 10 çocukları ile birlikte her şeylerini geride bırakarak Suriye'ye kaçtı. Suriye'nin Halep kentinde yeni bir yaşam kurmaya çalışan aile, bu ülkede de kısa bir süre sonra başlayan iç savaşın ortasında kaldı. Ülkedeki iç savaşta 3 yaşındaki kızlarını kaybeden aile, göç kararı aldı. 9 çocukları ile yola koyulan aile, Gaziantep sınırından kaçak yollarla 5 yıl önce Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'de il il gezen ve kendilerine yeni bir yaşam kurmak isteyen aile 2 yıl önce Trabzon'a yerleşti. Issa Abdullah Al Ahmed eşi ve 9 çocuğunu terzilik yaparak geçindirmeye çalışıyor.

'TÜRK ASKERİ BİZE HİÇ ZORLUK ÇIKARMADI' Libya'da iç karışıklık başladıktan 3 ay sonra Suriye'nin Halep şehrine sığındıklarını anlatan Hitem Esed, "Bizim olduğumuz bölgede Özgür Suriye ordusu (ÖSO) hâkimdi. Halep'in içinde dolaşıyor, yer değiştiriyorduk. Sürekli bomba sesleri duyuyorduk. Bir çocuğumu kaybettim. Libya'da iç savaştan kaçtık. Suriye'de iş savaşa yakalandık. Çocuklarım için Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Türkiye'ye Gaziantep üzerinden kaçak yollardan giriş yaptık. Askerler bizim yanımızda çocuk görünce hiç zorluk çıkarmadı. Sınırdan kolayca geçtik. Bize kapılarını açan Türkiye'yi çok seviyorum" dedi. 'KAN İÇERİSİNDE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ' Suriye'deki iç savaşta 15 yakınını kaybettiğini belirten Hitem Esed, "Annemi, babamı, bütün ailemi Suriye'de bıraktım. 15'den fazla yakınımı kaybettim. Hapishanede olan bir sürü yakınım var. Bir de kaybolan hiç haber alamadığımız yakınlarımız var. Beşşar Esed Suriye'de olduğu sürece dönemeyiz, yoksa ülkeme dönmeyi çok isterim. Ama artık kan içerisinde yaşamak istemiyorum. Ramazan ayında bile bizi bombalıyorlardı. Hiç unutmuyorum, bir çocuk babasıyla yolda yürüyordu babası dükkâna girdi oraya bomba attılar. Çocuğa bir şey olmadı ama babası öldü. Ben ve çocuklarım bomba atıldığında hep birlikte mutfağa geçiyorduk. En güvenli yer mutfağımızdı.ö diye konuştu.